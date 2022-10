Qual è il fornitore luce e gas più conveniente di Ottobre 2022?

Offerte in evidenza NeN Luce Special 48 1.679,99 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Pulsee Luce RELAX Index 1.453,74 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

Dopo un’estate all’insegna di prezzi “impazziti” di luce e gas, si registra in questi giorni un progressivo calo degli indici dei prezzi all’ingrosso. Una schiarita all’orizzonte per i consumatori, da mesi schiacciati dal peso delle bollette di energia elettrica e metano. A beneficiare maggiormente del ribasso sono i clienti domestici che hanno scelto (o sono in procinto di scegliere) le offerte del Mercato libero a prezzo indicizzato, oggi le più convenienti a disposizione.

Le tariffe luce e gas a prezzo indicizzato consentono l’accesso al prezzo all’ingrosso dei beni energetici: questo varia in base all’andamento dell’indice di riferimento – di solito il PUN (Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica e il PSV (Punto di Scambio Virtuale) per il gas. L’aggiornamento di tale prezzo è mensile, così da garantire bollette in linea con l’andamento del mercato. Nel caso di indici in discesa (come quelli registrati in questi giorni), il costo dell’energia è più basso. Tradotto: si paga meno per luce e gas.

Per individuare i fornitori di energia più convenienti a Ottobre 2022, è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it. Questo strumento digitale e gratuito (disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per Android e iOS) aiuta i clienti domestici a confrontare le soluzioni luce e gas del Mercato libero e a scegliere quella più in linea con le proprie possibilità di spesa e stili di consumo.

Clicca sul pulsante verde di seguito per avviare il confronto delle offerte per illuminare e riscaldare casa a Ottobre 2022:

SCOPRI LE MIGLIORI OFFERTE LUCE E GAS »

I fornitori luce e gas più convenienti a Ottobre 2022

FORNITORE OFFERTA TARIFFA LUCE/GAS COSTO 1 Edison Energia World Luce Plus

World Gas Plus 0,42992 €/kWh

1,941062 €/Smc 118,31 euro al mese

241,97 euro al mese 2 Pulsee Luce Relax Index

Gas Relax Index 0,42992 €/kWh

1,941062 €/Smc 121,56 euro al mese

246,06 euro al mese 3 Iberdrola EcoTua Index Casa Promo Luce



EcoTua Index Casa Promo Gas 0,42992 €/kWh

1,941062 €/Smc 124,14 euro al mese

254,93 euro al mese

Di seguito, una panoramica dei fornitori di energia elettrica e gas “magneti” della convenienza a Ottobre 2022. La classifica delle energy company più competitive (con le rispettive offerte a prezzo indicizzato) è stata stilata grazie al comparatore di SOStariffe.it.

In particolare, le stime di spesa indicate in tabella e nelle descrizioni delle offerte di seguito sono riferite al profilo di consumo di una “famiglia tipo”, che utilizzi 2.700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW) e 1.400 Smc di gas all’anno, con fornitura attiva nel comune di Milano.

Edison World Luce e Gas Plus

Tra i vantaggi di questa promozione di Edison Energia ci sono:

prezzo indicizzato in base all’indice PUN per l’energia e all’indice PSV per il gas senza alcun sovrapprezzo ;

in base all’indice per l’energia e all’indice per il gas ; contributo fisso mensile scontato del 50% : da 20 euro a 10 euro al mese a fornitura ;

: da 20 euro a ; accesso gratuito a EDISONRisolve la piattaforma di servizi pensata da Edison per ogni esigenza domestica, dall’assistenza elettrodomestici alla manutenzione degli impianti;

la piattaforma di servizi pensata da Edison per ogni esigenza domestica, dall’assistenza elettrodomestici alla manutenzione degli impianti; gestione in autonomia della propria fornitura grazie all’area clienti online e all’App My Edison;

possibilità di attivare la fornitura in modalità Dual Fuel , ovvero sottoscrivendo uno stesso contratto per luce e gas con Edison Energia;

, ovvero sottoscrivendo uno stesso contratto per luce e gas con Edison Energia; energia 100% green.

Clicca al link di seguito per maggiori informazioni sulla promozione luce di Edison Energia, che costerebbe alla “famiglia tipo” 118,31 euro al mese per le bollette della luce:

SCOPRI EDISON WORLD LUCE PLUS »

Cliccando sul pulsante verde, invece, è possibile avere un quadro della promozione gas di Edison, il cui costo mensile ammonterebbe a 241,97 euro per la “famiglia tipo”:

SCOPRI EDISON WORLD GAS PLUS »

Pulsee Luce e Gas Relax Index

Anche Pulsee, la energy company 100% paperless, scala la vetta del risparmio con una promozione che si caratterizza per:

prezzo indicizzato in base al PUN per la luce e al PSV per il gas senza costi aggiuntivi rispetto alle condizioni del mercato all’ingrosso;

in base al per la luce e al per il gas rispetto alle condizioni del mercato all’ingrosso; contributo fisso mensile scontato del 20% (12 euro al mese anziché 15), per coloro che sottoscrivano l’offerta entro il 5 Novembre;

(12 euro al mese anziché 15), per coloro che sottoscrivano l’offerta entro il 5 Novembre; opzione Dual Fuel : è possibile scegliere Pulsee come unico fornitore di luce e gas. In questo caso il beneficio per i clienti è maggiore: il prezzo fisso mensile del gas è scontato del 30% (da 15 euro a 10,50 euro);

: è possibile scegliere Pulsee come unico fornitore di luce e gas. In questo caso il beneficio per i clienti è maggiore: il prezzo fisso mensile del gas è (da 15 euro a 10,50 euro); fornitura sempre a portata di smartphone grazie all’App Pulsee Energy;

energia 100% proveniente da fonti rinnovabili;

opzioni aggiuntive: Cost Sharing (+ 1,50 euro rispetto all’offerta base) e Zero Carbon Footprint (+3 euro rispetto all’offerta standard).

La “famiglia tipo” che volesse attivare l’offerta Pulsee Luce spenderebbe 121,56 euro al mese. Clicca sul pulsante qui sotto per saperne di più:

Scopri Pulsee Luce RELAX Index »

La fotografia della promozione gas di Pulsee (che costerebbe 246,06 euro al mese per la “famiglia tipo”), è disponibile cliccando al seguente link:

SCOPRI PULSEE GAS RELAX INDEX »

EcoTua Index Casa Promo Luce e Gas

Accesso ai prezzi all’ingrosso della materia prima anche per la multinazionale spagnola Iberdrola, la cui promozione punta su:

prezzo indicizzato in base al PUN per l’energia elettrica e al PSV per il gas senza costi extra ;

per l’energia elettrica e al per il gas ; contributo fisso annuo pari a 78 euro per la fornitura di luce e di 210 euro per la fornitura di gas ;

pari a per la fornitura di e di per la fornitura di ; gestione online della fornitura con App Iberdrola e servizio di bolletta online;

servizi Tuttofare Luce e Tuttofare Gas a 2,95 euro in più al mese (per servizio);

e a 2,95 euro in più al mese (per servizio); energia 100% verde da fonti rinnovabili.

Per questa promozione, la “famiglia tipo” dovrebbe preventivare un budget di spesa di 124,67 euro per le bollette della luce e 241,31 euro per quelle del gas (esclusi i servizi Tuttofare).

Maggiori informazioni sulla promozione luce sono disponibili al link qui sotto:

SCOPRI ECOTUA INDEX CASA PROMO LUCE »

Cliccando sul pulsante verde di seguito, le informazioni sulla fornitura gas:

SCOPRI ECOTUA INDEX CASA PROMO GAS »