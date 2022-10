Offerte in evidenza Carta di Debito BBVA QUOTA GRATUITA con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA PAYBACK American Express QUOTA GRATUITA con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Crescono gli acquisti online pagati con una carta di credito. Allo stesso tempo diminuiscono sia i costi annuali del canone di gestione sia i requisiti di reddito per attivarne una, tanto che l’esito della richiesta per ottenere questo strumento di pagamento è ormai immediato. Il risultato? L’utilizzo della carta di credito è sempre più diffuso.

Per scegliere le carte di credito che attraggono il maggior risparmio a ottobre 2022, è bene affidarsi al comparatore per carte di credito di SOStariffe.it. Questo strumento digitale e gratuito, che è disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it (per sistemi operativi iOS e Android), aiuta i consumatori a confrontare le promozioni proposte dagli istituti di credito e individuare quella che più è in linea con i propri bisogni.

Carte di credito zero spese: le offerte di ottobre 2022

BANCA E CARTA DI CREDITO CARATTERISTICHE 1 Webank – Cartaimpronta One canone annuale gratuito

fido fino a 7.800 euro al mese 2 Banca Mediolanum – Mediolanum Credit Card canone annuo 12 euro (di fatto 1 euro al mese)

tetto di spesa a partire da 1.500 euro 3 Banca Widiba – Carta Classic e Carta Gold Carta Classic: canone annuo di 20 euro e plafond fino a 1.500 euro

Carta Gold: canone annuo di 50 euro e massimale di spesa fino a 3.000 euro

Analizziamo qui di seguito le tre carte di credito che il comparatore di SOStariffe.it classifica tra le opzioni più convenienti per chi voglia avere nel portafogli una carta a zero spese (o a un canone molto basso) a ottobre 2022. Sotto la lente d’ingrandimento passiamo non solo le caratteristiche delle carte di credito stesse, ma anche i principali vantaggi dei conti correnti a cui tali carte sono abbinate.

Cartaimpronta One di Webank

Cartaimpronta One è una carta di credito a zero spese offerta di Webank. Questa carta, come il conto corrente online a cui si appoggia, ha infatti il canone annuale gratuito. Con un fido mensile che va da un minimo 500 euro a un massimo 7.800 euro, con un addebito a saldo e appartenenza ai circuiti Visa/MasterCard (quindi utilizzabile sia in Italia sia all’estero), Cartaimpronta One è vantaggiosa anche perché:

non ha commissioni sui pagamenti in area euro, in valuta diversa maggiorazione dell’1,50% dell’importo, più una commissione dell’1% variabile da Paese a Paese;

sui pagamenti in area euro, in valuta diversa maggiorazione dell’1,50% dell’importo, più una commissione dell’1% variabile da Paese a Paese; domiciliazione di utenze e pagamenti ricorrenti gratuita;

tecnologia contactless per pagamenti senza PIN per importi sino a 25 euro;

3D Secure Code per lo shopping online con autorizzazione SMS e codice E-PIN;

ricarica del cellulare senza commissioni;

del cellulare senza commissioni; pagamenti per noleggi auto senza commissioni.

Cartaimpronta One si appoggia al conto corrente online di Webank. Questo prodotto bancario, per chi lo aprirà entro il 30 novembre 2022, sarà a canone zero per sempre. Cointestabile e con operabilità con comandi vocali, il conto di Webank offre anche:

carta di debito internazionale (circuito Maestro e PagoBancomat), sia fisica che digitale inclusa;

internazionale (circuito Maestro e PagoBancomat), sia fisica che digitale inclusa; collegamenti ad Apple Pay, Garmin Pay, Google Pay e Fitbit Pay gratuiti;

bonifici ordinari in Italia e in tutta l’area SEPA senza commissioni;

ricarica del cellulare gratuita;

pagamenti MAV e RAV e pagamenti dei modelli di F23 e F24 senza costi aggiuntivi;

zero commissioni per i pedaggi autostradali con FastPay.

Per avere una panoramica dei dettagli dell’offerta di Webank:

SCOPRI CONTO WEBANK »

Mediolanum Credit Card di Banca Mediolanum

Con un canone di 1 euro al mese, in totale 12 euro l’anno, Mediolanum Credit Card è una carta di credito vantaggiosa alla luce dei suoi costi. È offerta da Banca Mediolanum ed è possibile personalizzarla scegliendo colore preferito e inserendovi una propria fotografia. Questa carta, che appartiene ai circuiti Visa o MasterCard, si caratterizza per:

plafond mensile di 1.500 euro ;

; servizio di rateizzazione dei pagamenti per acquisti dai 250 ai 2.400 euro;

pagamento online con Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Garmin Pay;

impostazione di un limite di acquisto e attivazione di un servizio alert per tenere sotto controllo le spese;

per tenere sotto controllo le spese; blocco temporaneo di 48 ore in caso di smarrimento tramite App.

Banca Mediolanum propone questa carta in abbinamento a SelfyConto, conto corrente online sempre a canone zero per gli under 30. Per coloro che invece hanno più di 30 anni il canone è gratuito solo per il primo anno, poi dal secondo anno il costo è di 3,75 euro al mese. Ma c’è la possibilità fino al 31 dicembre 2023 di azzerare la spesa del canone con la sottoscrizione di un prestito, o un mutuo, o una polizza assicurativa, o con un patrimonio gestito di almeno 15.000 euro. Inoltre, accreditando sul conto lo stipendio entro il 16 novembre, sarà possibile beneficiare dell’interesse del 2% annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi. SelfyConto, che offre la possibilità di cointestarlo, include anche:

carta di debito;

domiciliazione delle bollette;

bonifici online;

prelievi bancomat da altra banca;

trading online con 24 mercati nel mondo.

Per chi aprirà SelfyConto entro il 17 novembre 2022 c’è la possibilità di avere un “Buono Regalo Amazon” da 200 euro, accreditando mensilmente lo stipendio o la pensione.

Per conoscere ulteriori dettagli sull’offerta di Banca Mediolanum:

Scopri Selfyconto Mediolanum »

Le due carte di Banca Widiba

Banca Widiba (Gruppo Montepaschi) permette di scegliere tra due carte di credito (circuito Mastercard/Visa) per pagamenti online e in negozio con addebito sul conto corrente il giorno 15 del mese successivo. Sono due carte con attivazione immediata ed entrambe dotate di tecnologia contactless. Si tratta di:

Widiba Carta Classic

fido fino a 1.500 euro al mese;

al mese; 20 euro l’anno di canone.

Widiba Carta Gold

fido fino a 3.000 euro al mese;

al mese; 50 euro l’anno di canone.

Queste due carte di credito hanno come conto corrente d’appoggio Widiba Start. È un conto online che può essere aperto nel giro di pochi minuti grazie al riconoscimento tramite SPID o webcam. Se l’apertura del conto Widiba Start avverrà entro il 2 novembre, il primo anno sarà a canone zero, mentre dal secondo anno di pagheranno 3 euro al mese. Tuttavia, Banca Widiba offre ai suoi clienti la possibilità di azzerare i costi del canone a tempo indeterminato grazie a una serie di promozioni. Widiba Start, invece, avrà sempre il canone annuale gratuito per i clienti che hanno meno di 30 anni.

L’offerta del conto Widiba Start include anche gratuitamente:

una carta debito fisica e virtuale con collegamento con Samsung Pay, Google Pay e Apple Pay;

fisica e virtuale con collegamento con Samsung Pay, Google Pay e Apple Pay; bonifico ordinario online in 36 Paesi dell’area SEPA;

PEC da 1 Giga e firma digitale fino a quando si è cliente della banca;

e firma digitale fino a quando si è cliente della banca; prelievo massimo fino a 1.550 euro al giorno agli sportelli ATM del Gruppo Montepaschi;

prelievo di contante da ATM pari o superiore a 100 euro su tutte le banche in Italia;

deposito titoli;

piattaforma per pagamenti F24, MAV, RAV, bollo auto, bollettini e CBILL

Per conoscere maggiori dettagli dell’offerta di Banca Widiba:

Scopri conto Widiba »