Pulsee luce e gas: le offerte di maggio 2021

Per dare un taglio netto alle bollette di luce e gas è necessario puntare tariffe vantaggiose ed in grado di abbassare il costo dell'energia come quelle proposte da Pulsee . Il fornitore è una delle realtà più interessanti e convenienti del mercato libero, garantendo prezzi bassi ed un approccio completamente digitale. Ecco quali sono le migliori offerte luce e gas di Pulsee attive da fine aprile e per il mese di maggio 2021 e come fare ad attivarle direttamente online.

Pulsee è un importante punto di riferimento del Mercato Libero grazie a diverse offerte luce e gas in grado di garantire un notevole risparmio in bolletta. Si tratta di un fornitore che propone un approccio completamente digitale, permettendo ai clienti di attivare e gestire la fornitura direttamente online ed eliminando qualsiasi costi extra. Le offerte Pulsee meritano di essere prese in considerazione per convenienza e trasparenza oltre che per alcune opzioni di personalizzazione di sicuro interesse.

Come vedremo di seguito, un “cliente tipo” (consumo annuo di 2.700 di energia elettrica e 1.400 di gas naturale) può risparmiare oltre 230 euro all’anno rispetto al mercato tutelato scegliendo le offerte luce e gas di Pulsee. Per i clienti con consumi maggiori rispetto a quelli del “cliente tipo” ipotizzato in precedenza, il risparmio crescerà ancora di più rendendo queste offerte ancora più convenienti. Il fornitore, inoltre, propone alcune opzioni per rendere la propria fornitura più sostenibile dal punto di vista ambientale, un aspetto oramai importantissimo e da non trascurare.

Ecco tutti i dettagli sulle offerte di Pulsee e come fare per attivare una delle tariffe del fornitore.

Offerte luce Pulsee

Per la fornitura di energia elettrica, Pulsee mette a disposizione due diverse opzioni. Gli utenti hanno la possibilità di scegliere tra l’offerta ZeroVentiquattro LUCE e l’offerta ZeroDodici LUCE. La prima è una tariffa di tipo monorario, in cui il prezzo dell’energia è completamente indipendente dall’orario di utilizzo. La seconda, invece, è di tipo biorario è garantisce la possibilità di sfruttare un prezzo dell’energia più basso nelle ore serali e nei weekend.

Entrambe le offerte, inoltre, possono contare su di un prezzo bloccato per 12 mesi, in modo da garantire una protezione completa contro i possibili rincari. Da notare, inoltre, che inserendo il codice SOSL60 durante la procedura di sottoscrizione online si riceverà uno sconto del 60% sul prezzo dell’energia elettrica. In questo modo, le due proposte di Pulsee permetteranno di minimizzare i costi e, quindi, di massimizzare il risparmio.

Andiamo con ordine e partiamo da ZeroVentiquattro Luce. L’offerta in questione presenta un prezzo della componente energia pari a 0,070 €/Kwh. Tale prezzo è fisso e bloccato per 12 mesi e sarà scontato del 60% semplicemente inserendo il codice SOSL60 in fase di sottoscrizione. Grazie alla promozione, quindi, il prezzo della componente energia scenderà ad appena 0.02819 €/kWh, garantendo un risparmio considerevole in bolletta.

Un “cliente tipo” (consumo annuo di 2700 kWh con potenza impegna di 3 kW) che attiva ZeroVentiquattro Luce di Pulsee registrerà una spesa annuale di circa 460 euro. Rispetto alle attuali condizioni del mercato tutelato, attivando quest’offerta si potrà contare su di un risparmio di ben 125 euro all’anno sulle bollette della luce. A differenza di quanto avviene con la Maggior Tutela, dove i prezzi vengono aggiornati ogni tre mesi, in questo caso c’è la clausola del prezzo bloccato che garantisce una protezione extra contro i rincari.

ZeroVentiquattro Luce di Pulsee è attivabile direttamente online, tramite il link riportato qui di sotto:

I clienti che preferiscono puntare su di una tariffa multi-oraria possono contare su ZeroDodici Luce. L’offerta in questione è una tariffa bioraria. In sostanza la settimana viene suddivisa in due fasce orarie ciascuna caratterizzata da un preciso prezzo dell’energia. Le fascine in questione sono:

F1: dalle 8 alle 19 dei giorni feriali

F23: dalle 19 alle 8 dei giorni feriali e tutte le ore del sabato, della domenica e dei giorni festivi

Attivando ZeroDodici Luce si potrà contare sui seguenti prezzi della componente energia della bolletta:

F1: 0,076 €/Kwh

F23: 0,067 €/Kwh

Anche in questo caso, inserendo il codice SOSL60 in fase di sottoscrizione online dell’offerta, l’utente potrà beneficiare di uno sconto del 60% sui prezzi che diventeranno 0.03028 €/kWh in F1 e 0.02695 €/kWh in F23. Tali prezzi saranno fissi e bloccati per 12 mesi, garantendo una protezione aggiuntiva contro i rincari. Per quanto riguarda il risparmio garantito da quest’offerta è necessario verificare la suddivisione dei consumi di energia elettrica.

Quest’offerta si caratterizza per una spesa annuale simile alla tariffa monoraria vista in precedenza. E’ opportuno sottolineare, però, che il risparmio aumenterà se i consumi verranno concentrati nella fascia oraria F23. Se, invece, i consumi sono distribuiti in modo simile tra le due fasce orarie o c’è una prevalenza di utilizzo in fascia F1, la scelta più conveniente sarà quella di attivare la soluzione monoraria ZeroVentiquattroLuce.

Per attivare l’offerta bioraria di Pulsee è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Per attivare online una delle offerte del forniture è necessario avere a disposizione i dati anagrafici dell’intestatario della fornitura ed il codice POD che consente di identificare in modo univoco la fornitura stessa (tale codice è disponibile in una precedente bolletta). Il cliente dovrà fornire anche i dati di pagamento (come le coordinate IBAN), un numero di cellulare ed un indirizzo e-mail.

Offerte gas di Pulsee

Pulsee è un importante punto di riferimento anche del settore delle offerte gas. Il fornitore, in questo caso, propone un’unica opzione (per le forniture di gas, l’orario di utilizzo dell’energia non influenza mai il prezzo). L’offerta da tenere d’occhio è ZeroVentiquattro Gas. Questa soluzione presenta un prezzo della materia prima gas naturale pari a 0,250 €/SmC. Anche in questo caso c’è da segnalare una promozione che rende l’offerta ancora più conveniente.

Inserendo il codice SOSG45 in fase di sottoscrizione online, infatti, verrà applicato uno sconto del 45% al prezzo del gas che, quindi, scenderà a 0,1376 €/smc garantendo un risparmio notevole sulle bollette. A rendere ancora più conveniente l’offerta c’è la clausola del prezzo bloccato per 12 mesi. Per tutta la durata della promozione, l’offerta non registrerà variazioni di prezzo dell’energia mettendo al riparo il cliente da possibili rincari in bolletta.

Il “cliente tipo” (consumo annuo di 1400 Smc di gas naturale per una fornitura attiva nel comune di Milano) che attiva l’offerta ZeroVentiquattro Gas di Pulsee registrerà una spesa annuale di circa 920 euro. Rispetto al mercato tutelato, inoltre, questa tariffa permette di risparmiare circa 110 euro all’anno con, in aggiunta, la possibilità di sfruttare il prezzo bloccato per 12 mesi (i prezzi del mercato tutelato, ricordiamo, variano ogni 3 mesi).

L’offerta gas di Pulsee è disponibile direttamente online:

Per l’attivazione dell’offerta in questione è necessario avere a disposizione i dati anagrafici dell’intestatario della fornitura ed il codice PDR, disponibile su di una precedente bolletta ad esempio, che permette di identificare in modo univoco la fornitura stessa. Da notare, inoltre, che bisognerà fornire informazioni per il pagamento, come le coordinate IBAN, e i dati di contatto, come un numero di cellulare o un indirizzo e-mail.

Le caratteristiche delle offerte di Pulsee

Le offerte luce e gas di Pulsee presentano alcune caratteristiche ben precise. Oltre alla convenienza, evidente dal confronto con le spese per i clienti del mercato tutelato, ci sono diversi altri aspetti da analizzare. In primo luogo, è opportuno sottolineare che le tariffe del fornitore sono disponibili per diverse tipologie di clienti in quanto sono compatibili con:

Cambio Operatore

Voltura mortis causa

Voltura ordinaria

Subentro

Prima attivazione

Nuovo allaccio + prima attivazione

Da notare, inoltre, la possibilità di attivare l’opzione Cost Sharing. Con quest’opzione (dal costo di 1,5 euro al mese) è possibile suddividere i costi di una fornitura tra i vari coinquilini di un appartamento con il pagamento delle bollette che avviene in modo automatico. Ogni coinquilino dovrà inserire i propri dati di pagamento andando a semplificare la fase di pagamento della bolletta.

Uno degli aspetti più importanti delle tariffe di Pulsee è rappresentato dalla sostenibilità ambientale. Per le offerte luce, inoltre, c’è l’opzione My Green Energy dal costo di 1 euro al mese. Quest’opzione consente all’utente di “adottare un impianto avendo così la possibilità di poter contare su energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili come l’eolico, il solare, la biomassa o l’idroelettrico. Con quest’opzione è possibile rendere la propria fornitura di elettricità completamente sostenibile.

Per chi sceglie una fornitura di gas con Pulsee c’è la possibilità di scegliere il Biogas con l’opzione My Green Energy. In questo modo si potrà utilizzare gas da fonti rinnovabili in ogni step della filiera, azzerando l’impatto ambientale della propria fornitura. I clienti Pulsee, inoltre, possono attivare l’opzione Zero Carbon Footprint dal costo di 1 euro al mese. Con tale opzione, il fornitore acquisterà per il cliente dei certificazioni di riduzione delle emissioni finanziando progetti europei per lo sviluppo sostenibile. In questo modo, è possibile compensare le emissioni di CO2 legate alla propria vita quotidiana e non solo alle forniture energetiche.