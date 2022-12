PSV Gas: quanto costa il gas a Dicembre 2022?

Il prezzo del gas all’ingrosso torna a rialzare la testa, complice anche la domanda di metano che si riaccende e il timore che i livelli degli stoccaggi calino. Dagli esperti di SOStariffe.it un focus sull'andamento dei listini gas a Dicembre 2022 e una panoramica delle offerte metano del Mercato Libero da attivare per minimizzare l'impatto dei rialzi in bolletta.

Quotazioni del gas osservate speciali. Con l’inverno ormai alle porte e la domanda di metano in crescita per l’accensione dei caloriferi, gli occhi di analisti e trader sono sempre più puntati sull’andamento del prezzo del gas all’ingrosso. Al TTF di Amsterdam, il principale hub europeo per la compravendita di gas, i listini del gas sono in continua oscillazione: da giorni fanno registrare scatti in avanti repentini (sfiorando anche i 164,96 euro al megawattora, come avvenuto lo scorso 1 dicembre) o graduali ritirate (martedì 6 dicembre è sceso fino ai 134,25 euro al megawattora dopo una partenza in mattinata a 137 euro al megawattora).

A infiammare i prezzi sono le temperature più rigide che sono ormai arrivate in tutto il Vecchio Continente e i timori che l’aumento della domanda di metano possa intaccare le riserve accumulate durante un mese di novembre insolitamente mite. Anche il prezzo del gas all’ingrosso PSV (Punto di Scambio Virtuale), che è l’hub italiano attraverso il quale avvengono le compravendite di gas, è in crescita. A inizio dicembre è stato infatti ufficializzato il prezzo del gas di novembre 2022: esso è a quota 0,9652 euro al metro cubo (a ottobre 2022 costava 0,8260 euro al metro cubo). Un rialzo che impatterà sulle bollette degli utenti finali, che vedranno aumentare la voce di spesa della componente materia prima in fattura sui consumi di novembre 2022.

In questo clima a tinte fosche, una mossa cruciale per tenere a bada le bollette è affidarsi alle offerte metano del Mercato libero più vantaggiose a dicembre 2022. Trovarle è semplice, grazie al comparatore di SOStariffe.it per offerte gas, accessibile dal link qui sotto:

FORNITORE OFFERTA PREZZO GAS COSTO MENSILE 1 Pulsee Gas Relax Index 0,9652 €/Smc 222,01 euro 2 wekiwi Gas alla Fonte 1,0152 €/Smc 222,67 euro 3 Agsm Aim Energia Green Gas 0,9952 €/Smc 228,02 euro 4 Illumia Gas Flex Web 1,0652 €/Smc 229,54 euro

Il comparatore di SOStariffe.it ha valutato le offerte elencate in tabella come le più convenienti per una “famiglia tipo” con un consumo annuale di 1.400 Smc all’anno di gas con fornitura attiva nel comune di Milano. Il comparatore ha anche indicato una stima di spesa mensile, che è elencata a fianco di ciascuna soluzione metano. Inoltre, in una colonna, sono anche sintetizzati i prezzi del gas, che fanno riferimento all’indice PSV (Punto di Scambio Virtuale) relativo al mese di novembre 2022 (l’ultimo a disposizione), eventualmente maggiorato del contributo al consumo previsto dal fornitore.

I clienti domestici che vogliano stimare il proprio utilizzo annuo di metano, possono farlo impostando i filtri di ricerca integrati nel comparatore di SOStariffe.it. Per configurare i parametri di ricerca (come il numero dei membri della famiglia o la tipologia di utilizzo del gas), basta cliccare sul widget qui sotto:

Gas RELAX Index di Pulsee

I vantaggi della promozione metano Pulsee (il brand con anima digitale di Axpo Italia) sono sintetizzati di seguito:

prezzo del gas in vigore nel mercato all’ingrosso (riferito all’indice PSV) senza costi extra ;

(riferito all’indice PSV) ; contributo fisso mensile scontato del 20% : attivando l’offerta entro il 10 gennaio 2023 si pagherà 12 euro al mese anziché 15 euro al mese;

: attivando l’offerta entro il 10 gennaio 2023 si pagherà anziché 15 euro al mese; opzione “ Zero Carbon Footprint ” al costo di 3 euro al mese per azzerare le proprie emissioni inquinanti e tutelare il Pianeta;

” al costo di 3 euro al mese per azzerare le proprie emissioni inquinanti e tutelare il Pianeta; App Pulsee Energy da scaricare sul proprio cellulare per gestire la propria fornitura quando e dove si voglia.

L’offerta gas Pulsee costa 222,01 euro al mese per la “famiglia tipo”. Tutte le informazioni sulla promozione cliccando al link di seguito:

Gas alla Fonte di wekiwi

Prezzo competitivi anche per wekiwi, la web company controllata dal gruppo Tremagi Holding, la cui offerta assicura:

prezzo del gas alle stesse condizioni tariffarie del mercato all’ingrosso (l’indice di riferimento è il PSV) a cui va sommato un piccolo contributo al consumo ( 0,050 €/Smc );

alle stesse condizioni tariffarie del mercato all’ingrosso (l’indice di riferimento è il PSV) a cui va sommato un piccolo contributo al consumo ( ); costo fisso annuale di 67 euro a copertura delle spese di commercializzazione;

a copertura delle spese di commercializzazione; bonus di benvenuto: 30 euro di sconto in bolletta attivando l’offerta sul web (il codice sconto da inserire è SOSW22 );

30 euro di sconto in bolletta attivando l’offerta sul web (il codice sconto da inserire è ); gadget elettronici, prodotti per la domotica e illuminazione a led acquistabili sull’e-shop wekiwi con uno sconto del 10% :

: energia proveniente da fonti rinnovabili inclusa.

La “famiglia tipo” che scegliesse la fornitura metano di wekiwi spenderebbe 222,67 euro al mese. Per saperne di più, clicca sul pulsante verde qui sotto:

Green Gas di AGSM AIM Energia

Nella classifica delle top offerte metano di Dicembre 2022, il comparatore di SOStariffe.it segnala anche la promozione messa a punto da AGSM AIM Energia, le cui caratteristiche sono sintetizzate qui di seguito:

accesso al prezzo del gas all’ingrosso (agganciato al PSV) + 0,030 €/Smc di contributo al consumo;

di contributo al consumo; contributo fisso annuale di 119,88 euro a copertura dei costi di commercializzazione;

a copertura dei costi di commercializzazione; Fornitura a portata di click scaricando l’App AGSM AIM Energia sul proprio smartphone;

sul proprio smartphone; emissioni di CO₂ compensate.

Attivare questa offerta, disponibile fino al 20 gennaio 2023, si tradurrebbe in una spesa mensile di 228,02 euro per la “famiglia tipo”. Clicca sul pulsante di seguito per procedere con l’attivazione:

Gas Flex Web di Illumia

Illumia, il family business italiano con sede a Bologna, orienta la sua offerta metano su:

prezzo del gas all’ingrosso (in base al PSV) a cui va sommato un contributo al consumo di appena 0,10 €/Smc ;

(in base al PSV) a cui va sommato un contributo al consumo di appena ; 9 euro al mese di contributo fisso per costi di commercializzazione. Il totale annuo è fissato in 108 euro ;

; promozione XMAS: in occasione delle festività natalizie, Illumia offre uno sconto di 30 euro in fattura con attivazione entro il 21 dicembre 2022. Il bonus sarà erogato in 3 tranches da 10 euro al mese al 1°, 6° e al 12° mese per il primo anno di fornitura;

in fattura con attivazione entro il 21 dicembre 2022. Il bonus sarà erogato in 3 tranches da 10 euro al mese al 1°, 6° e al 12° mese per il primo anno di fornitura; App Illumia per gestire in autonomia le principali operazioni legate alla fornitura, dalla comunicazione dell’autolettura, la consultazione delle fatture, il monitoraggio dello storico dei consumi pagamento delle bollette tramite domiciliazione bancaria;

per gestire in autonomia le principali operazioni legate alla fornitura, dalla comunicazione dell’autolettura, la consultazione delle fatture, il monitoraggio dello storico dei consumi pagamento delle bollette tramite domiciliazione bancaria; possibilità di sottoscrivere l’offerta in modalità Dual Fuel , cioè attivando un unico contratto sia per la fornitura di luce sia per quella di gas;

, cioè attivando un unico contratto sia per la fornitura di luce sia per quella di gas; energia verde proveniente da fonti rinnovabili inclusa.

Questa soluzione gas è attivabile dalla “famiglia tipo” a un costo di 229,54 euro al mese. Per saperne di più, segui il link qui sotto:

