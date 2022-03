Prelievo massimo bancomat: le carte di debito con limite più alto di Marzo 2022

La carta di debito è uno degli strumenti di pagamento più utilizzati e, generalmente, è abbinata al conto corrente senza alcun costo aggiuntivo oltre al canone di mantenimento del conto stesso. Nella scelta del conto corrente è, quindi, molto importante valutare le caratteristiche della carta di debito, in particolare quando si ha la necessità di effettuare prelievi di contante al bancomat con importi rilevanti. Vediamo quali sono l e migliori carte di debito disponibili in questo momento che garantiscono i limiti di prelievo più alti e la possibilità di accedere al conto corrente più conveniente.

Per poter prelevare al bancomat potendo sfruttare dei limiti giornalieri più alti della norma è necessario scegliere con attenzione la carta di debito ed il conto corrente abbinato da attivare. Fortunatamente, le opzioni da attivare non mancano di certo. A disposizione degli utenti ci sono, infatti, svariate proposte da parte delle banche italiane che permettono di accedere ad un conto corrente conveniente e ad una carta di debito per fare acquisti e prelevare senza reali limitazioni.

Ecco le proposte migliori:

Le migliori carte di debito per prelevare al bancomat

Per individuare le migliori carte di debito da utilizzare per prelevare è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per conti correnti, andando a verificare le migliori opzioni a disposizione dei risparmiatori. Per questo mese abbiamo selezionato tre diverse carte di debito abbinate ad altrettanti conti correnti particolarmente economici e con tanti servizi collegati.

Le opzioni scelte sono:

la carta di debito di Widiba abbinata al conto corrente proposto da Widiba (banca online del gruppo MPS)

la carta di debito BBVA abbinata al conto corrente proposto da BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, istituto di rilievo internazionale e presente in Italia dal 2021)

la carta di debito MyOne abbinata al conto corrente proposto da UniCredit

Ecco i dettagli:

Carta di Debito di Widiba

Tra le migliori carte di debito su cui puntare in questo momento troviamo la carta di debito di Widiba, una carta di pagamento sempre inclusa per tutti i clienti che attivano il Conto Widiba, un conto corrente completo e particolarmente conveniente. La carta di debito proposta da Widiba non prevede costi aggiuntivi rispetto al canone del conto corrente e consente al cliente di eseguire prelievi al bancomat senza commissioni per importi superiori a 100 euro.

Il prelievo gratuito può essere effettuato da qualsiasi banca in Italia, basta superare il limite fissato da Widiba. In caso contrario, invece, è previsto l’addebito di una commissione di un 1 euro per operazione. La carta di debito può essere utilizzata per fare acquisti senza commissioni, sia online che in negozio. Da notare che la carta supporta anche i pagamenti tramite Google Pay e Apple Pay, risultando ancora più completa e flessibile grazie alla possibilità, per l’utente di pagare tramite smartphone, anche senza avere la carta fisica con sé.

A rendere la carta di debito di Widiba la soluzione ideale per quanto riguarda il prelievo all’ATM c’è il supporto all’operazione “Maxiprelievo”. Con la carta di debito di Widiba, infatti, è possibile prelevare in un’unica soluzione dal proprio conto corrente fino a 1.550 euro. A completare le caratteristiche della carta di debito proposta da Widiba ci sono vari servizi di alert (SMS, push e e-mail) oltre alla possibilità per il cliente di richiedere una seconda carta di debito senza alcun costo aggiuntivo.

Per accedere a questa carta di debito, davvero completa sotto tutti i punti di vista, è necessario richiedere il Conto Widiba Start. Si tratta di un conto corrente a zero spese per il primo anno dall’apertura. Successivamente, il conto presenterà un canone trimestrale di 3 euro che, però, potrà essere facilmente azzerato. Per tutti i clienti Under 30, ad esempio, è sempre previsto l’azzeramento del canone del conto.

Per gli altri clienti, invece, sono previsti sconti in caso di addebito dello stipendio o della pensione (1 euro) oppure in caso di patrimonio superiore a 25 mila euro (1 euro). Ci sono sconti anche in caso di investimenti di importo pari ad almeno 10.000 euro in risparmio gestito (2 euro) oppure in caso di investimenti da almeno 20 mila euro in risparmio amministrato (1 euro).

A completare i vantaggi del conto corrente proposto da Widiba troviamo la Firma Digitale e la PEC che saranno incluse gratuitamente fino a quando il conto corrente sarà attivo. Da notare, inoltre, che i bonifici SEPA sono disponibili senza commissioni e il cliente può accedere a linee libere o vincolate di risparmio per incrementare, senza rischi, il valore del proprio denaro.

I clienti Widiba possono, inoltre, richiedere la carta di credito in versione Classic (con canone trimestrale di 5 euro) che presenta un plafond di 1.500 euro. Per aprire il conto corrente di Widiba e ottenere la carta di debito e tutti gli altri vantaggi previsti dalla banca per i suoi clienti è possibile seguire il link qui di sotto:

Carta di Debito BBVA

Un’altra ottima opzione per chi è in cerca di una carta di debito completa, semplice da utilizzare e conveniente è rappresentata dalla Carta di Debito BBVA proposta in abbinamento senza alcun costo aggiuntivo al Conto Corrente BBVA (proposto da Banco Bilbao Vizcaya Argentaria che ha debutto in Italia nel 2021), un conto a zero spese con IBAN italiano che offre un gran numero di vantaggi per i clienti. Chi è in cerca di una carta di debito da utilizzare per effettuare numerosi prelievi può considerare con molta attenzione la proposta dell’istituto.

La Carta di Debito BBVA, infatti, non ha costi fissi e consente di effettuare prelievi senza commissioni all’ATM presso qualsiasi sportello in area Euro. Per effettuare il prelievo senza registrare costi è necessario che l’importo prelevato superi i 100 euro. In caso contrario, invece, verrà addebitato un costo fisso di 2 euro per operazioni. Superando il limite fissato dalla banca, invece, il prelievo sarà sempre senza costi.

Da notare, inoltre, che con la Carta di Debito BBVA è possibile eseguire prelievi fino a 600 euro al giorno. La carta di debito, inoltre, è utilizzabile per fare acquisti, sia online che in negozio, senza commissioni ed anche con la possibilità di pagare tramite Samsung Pay, Google Pay o Apple Pay. È previsto, per le spese giornaliere, un limite di 2.000 euro. Da notare che per gli acquisti effettuati con carta c’è la possibilità di attivare il piano di rateizzazione Pay&Plan. Per i nuovi clienti, inoltre, c’è anche il Cashback (del 10% per il primo mese, fino a 50 euro di rimborso, e dell’1% successivamente).

La Carta di Debito BBVA è abbinata, senza costi aggiuntivi, al Conto Corrente BBVA. Il conto in questione è a zero spese e consente di effettuare tutte le principali operazioni bancarie in modo semplice e senza costi. Da notare che i bonifici sono gratuiti (fino a 6 mila euro). Anche i bonifici istantanei sono gratuiti (fino a 1.000 euro). È possibile accreditare lo stipendio, domiciliare le utenze e addebitare abbonamenti e pagamenti ricorrenti.

Per richiedere il Conto Corrente BBVA con Carta di Debito BBVA inclusa è possibile fare riferimento al link qui di sotto. Il conto può essere aperto direttamente online e in pochi minuti.

Carta di debito MyOne di UniCredit

Un’altra proposta da tenere in considerazione è la carta di debito MyOne di UniCredit. Questa carta presenta massimali personalizzabili con la possibilità per l’utente di adeguare i limiti di utilizzo alle proprie reali esigenze. Per quanto riguarda il prelievo di contante all’ATM, ad esempio, la carta MyOne di UniCredit consente di portare il massimale giornaliero fino a 2.000 euro mentre per il massimale mensile è possibile arrivare fino a 4.00 0euro.

Per quanto riguarda i costi addebitati alle operazioni di prelievo, invece, tutte le operazioni eseguite presso gli ATM di UniCredit in Italia e delle banche del gruppo UniCredit all’estero si caratterizzano per l’assenza di commissioni a prescindere dall’importo prelevato. La commissione viene, invece, richiesta in caso di prelievo presso altre banche, in Italia o all’estero, a prescindere dall’importo. Il costo, in questo caso, è di 2 euro.

La carta MyOne di UniCredit è inclusa senza costi aggiuntivi richiedendo il Conto My Genius, la proposta di UniCredit per chi è in cerca di un conto corrente completo e personalizzabile, da gestire sia in filiale che online, tramite gli strumenti messi a disposizione dalla banca stessa. Per i clienti che aprono il conto corrente entro il prossimo 31 maggio è previsto un azzeramento del canone oltre che la possibilità di effettuare bonifici SEPA senza commissioni.

Il conto corrente di UniCredit presenta, inoltre, un sistema in grado di garantire un’elevata personalizzazione. Il cliente può scegliere tra vari moduli che consentono l’accesso a servizi aggiuntivi, come la carta di credito o il prelievo senza commissioni in tutto il mondo, e a sconti sulle commissioni legate agli investimenti. In base alle proprie esigenze è possibile selezionare quali moduli aggiungere al conto base che, non presentando costi e garantendo l’accesso alla carta MyOne, può già rappresentare un ottimo prodotto.

Per attivare il Conto MyGenius è possibile fare riferimento al sito UniCredit disponibile al link qui di sotto:

