Prelievo massimo bancomat: le carte di debito con limite più alto di Gennaio 2022

Quanto puoi spendere con la tua carta di debito? E qual è il prelievo massimo che puoi effettuare con il bancomat? Da Gennaio sono entrati in vigore i nuovi limiti sui pagamenti in contante, scopri quali sono gli ultimi aggiornamenti e quali sono le carte di debito con le soglie di spesa più elevate che puoi attivare a Gennaio 2022

Con il nuovo anno sono anche diventati legge i nuovi limiti sui pagamenti in contante, la soglia è scesa 999,99 euro. Tutte le operazioni dai 1.000 euro in su dovranno essere tracciabili, dovrai quindi effettuarle spese di questo importo con bonifici o assegni. Potrai continuare a prelevare somme superiori a questa cifra, se la tua carta di debito ti garantisce una soglia superiore, ma non potrai effettuare pagamenti in un’unica soluzione in contanti per importi superiori al nuovo limite.

Per quanto riguarda i pagamenti diretti che effettui con il tuo bancomat il discorso sui limiti è differente. Se paghi con la carta di debito infatti l’operazione rientra tra le transazioni tracciabili, quindi le soglie imposta dalla normativa sull’uso del contante non ti riguardano. Ti interessano però le leggi sull’antiriciclaggio e sul contrasto all’evasione fiscale, secondo gli ultimi provvedimenti quando si superano i 10 mila euro di spesa mensile le autorità possono procedere ad un controllo delle tue transazioni e la banca è tenuta ad inviare una comunicazione agli organi competenti. Nonostante questo ci sono carte di debito con limiti di spesa fino a 50 mila euro o con soglie personalizzabili in base alle esigenze dei clienti.

Qual è il prelievo massimo con i bancomat

I tetti di spesa con il bancomat non corrispondono comunque alle soglie massime di spesa, ogni banca ti impone dei precisi limiti mensili e giornalieri sulle somme che puoi ritirare agli sportelli. Una volta che avrai raggiunto questi plafond non potrai più prelevare dagli ATM fino al giorno successivo o al termine del periodo previsto.

La soglia massima di prelievo non corrisponde dunque a quella di pagamento, in passato il limite era spesso di 250/500 euro ma oggi si possono trovare bancomat che ti offrono un tetto di prelievo tra i 1.000 e i 3.000 euro al giorno. Ci sono anche offerte di carte di debito con soglie di spesa personalizzabili, queste sono spesso soluzioni che richiedono al cliente il pagamento di un canone mensile mentre i bancomat sono spesso gratuiti.

In ogni caso quando effettui delle operazioni con le carte di debito devi avere un saldo sufficiente sul conto corrente per coprire la tua spesa. I bancomat infatti, al contrario delle carte di credito, attingono direttamente alla tua disponibilità sul conto.

Carte di debito con limite più alto, quali sono le offerte migliori

Puoi usare i servizi del comparatore di SOStariffe.it per trovare le carte di debito con condizioni di prelievo giornaliere e mensili adatte alle tue esigenze. Lo strumento confronterà per te le diverse offerte e ti aiuterà ad individuare le caratteristiche principali di ogni prodotto proposto da emittenti ed istituti di credito.

Le carte di debito tradizionali e con condizioni di spesa nella media sono in genere gratuite e associate all’apertura di un conto corrente, ci sono però anche dei prodotti plus che però hanno un canone mensile da sostenere e dei tetti di prelievo e spesa mensile più elevati.

Se quello che ti interessano sono i prelievi, dovrai fare attenzione alle commissioni applicate dai diversi istituti sul servizio di ritiro contanti. Con le carte di debito spesso i prelievi sono gratuiti presso gli ATM della propria banca o se si supera un importo minimo (da 100 euro in su), con le carte di credito invece le spese associate all’anticipo di contante (così viene definito il prelievo) sono molto esose (circa il 4% dell’importo che ritiri).

Le offerte bancomat più convenienti

Ecco quali sono le carte di debito con cui puoi prelevare a costi vantaggiosi.

Carte Canone Commissione su prelievi Limite massimo prelievo Incentivi nuovi clienti BBVA zero spese per il primo anno se apri il conto BBVA superiori a 100 euro gratuiti da tutti gli ATM in Italia e in UE 2 euro per prelievi inferiori a 100 euro 2 euro in area extra SEPA 2.000 euro soglia massima di prelievo (da concordare con banca) 300 euro per possessori esclusivamente della carta virtuale rimborso del 10% sugli acquisti del primo mese (fino alla spesa di 500 euro) per il primo anno cashback dello 1% sulle tue spese rateizzazione acquisti con Pay&Plan Carta Widiba canone zero se si attiva il conto corrente Widiba Start gratis in Italia 2 euro all’estero massimali giornalieri pari 2.350 euro al giorno limite mensile 5.400 euro prelievo massimo consentito di 1.5550 euro piattaforma di trading online attiva bonifici online senza commissioni PEC e firma digitale Carta Widiba Mastercard debit 15 euro l’anno gratuiti in Italia e in zona euro da tutti ATM 4 euro in zona extra UE soglia massima giornaliera 2.500 euro limite di prelievo massimo mensile 10 mila euro se attivi il conto Start in promozione fino al 9 Febbraio potrai avere: piattaforma di trading online attiva

bonifici online senza commissioni

PEC e firma digitale Carta Widiba Maxi Prepagata 10 euro all’anno prelievi dai 100 euro in su gratuiti da ATM gruppo MPS 2 euro se prelevi da ATM altre banche in Italia e in UE 4 euro se prelevi al di fuori UE limite massimo ricaricabile 10 mila euro limite massimo di pagamento giornaliero 10 mila euro tetto massimo prelievo al giorno 1.000 euro DOTS First gratuito prelievi gratis in Italia e in UE 3,45 euro al di fuori dell’UE 999,99 euro come tetto massimo di spesa 250 euro soglia di prelievo massimo giornaliero 2.500 euro di ricariche annue gift cards da 20 euro Carta Tinaba zero spese 2 euro per i prelievi in Italia 4 euro prelievi all’estero 250 euro come prelievo massimo 12.500 disponibilità massima su carta Dividi le spese con l’app Io Controllo per tenere sotto controllo saldo e movimenti raccolta fondi bonifici gratuiti tra clienti Tinaba Payback Amex (reddito minimo richiesto 11.000 euro) canone gratuito (se usi almeno una volta l’anno la carta) minimo 1,25 euro massimo 3,9% di quanto prelevato in Italia o in UE prelievi in valuta estera commissione pari al 2,5% dell’importo prelevato 250 euro prelievo massimo settimanale in Italia 500 prelievo massimo settimanale all’estero bonus di 100 euro se spendi 250 entro 3 mesi dall’attivazione della carta (promozione valida solo per contratti sottoscritti entro il 31 Gennaio) Easy Plus 24 euro l’anno più 5 euro per l’emissione prelievi da ATM Crédit Agricole in Italia e in UE gratuiti commissione sui prelievi da ATM altre banche 2,10 euro commissioni sui prelievi in area extra UE 3,10 euro limite massimo di prelievo 2.500 euro al giorno soglia massima di spesa 5 mila euro al giorno N26 Smart 4,90 euro al mese prelievi gratis in Italia 2 euro + 1,7% sull’importo prelevato 2.500 euro al mese se prelevi tetto massimo prelievo giornaliero 1.000 euro 5.000 euro per pagamenti in negozio oppure online 20 mila euro al mese se paghi con carta contactless app per gestire le carte servizio per prelievo contati dalle casse di negozi e supermercati

Molte delle carte di questo elenco sono carte conto con IBAN, questo significa che sono dei prodotti simili ad un conto corrente. Per attivare queste carte non hai bisogno di essere maggiorenne, questi sono prodotti infatti che si possono richiedere dai 12 in su. Le carte conto ti offrono la possibilità di effettuare bonifici, di ricevere l’accredito dello stipendio o della pensione e di domiciliare le utenze.

I prelievi con tutte le carte di debito descritte in questa tabella sono molto convenienti in Italia, se invece dovessi andare all’estero dovrai fare attenzione a quale soluzione decidi di attivare. Probabilmente sarà più vantaggioso in ogni caso effettuare i pagamenti POS piuttosto che prelevare il denaro.

Non sono presenti carte di credito perché con questi strumenti di pagamento i prelievi non sono vantaggiosi. Le carte di credito impongono infatti il pagamento di percentuali rispetto agli importi prelevati, questa condizione dipende dal sistema di rimborso delle somme. Quando prelevi con la carta di credito stai ritirando del contante che ancora non possiedi ed è la tua banca o l’emittente a fare da garante. Le percentuali possono variare ma ogni emittente fissa un importo minimo, per cui se dovessi aver bisogno di 50 euro ti troveresti a pagare magari 1,50 euro di commissione (a seconda della carta che possiedi). Se invece paghi con POS o con le piattaforme digitali non ti verrà addebitato nessun costo operativo.