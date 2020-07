PosteMobile Casa Web: come attivare l’offerta Internet a casa a partire da 20,90 euro

Cerchi un’ offerta Internet casa economica per l’estate? PosteMobile Casa Web offre navigazione Internet illimitata fino a 300 Mbps in 4G+ con modem Wi-Fi portatile incluso al prezzo di 20,90 euro al mese . La promozione è disponibile però solo per un periodo di tempo illimitato. Scopri come attivare la tariffa a prezzo agevolato

Poste Italiane dopo aver debuttato nel settore della telefonia mobile con il marchio PosteMobile ha scelto di fare lo stesso nel campo della linea fissa. Nel suo listino troviamo offerte Internet casa anche con chiamate incluse e una tariffa in particolare risulta molto interessante per l’estate.

L’esigenza di una connessione Internet fissa anche fuori casa non viene meno nemmeno durante le vacanze. PosteMobile Casa Web offre la possibilità di accedere alla Rete illimitatamente grazie ad un modem Wi-Fi facilmente trasportabile. Per utilizzarlo basta connetterlo alla rete elettrica senza l’intervento di un tecnico e inserire l’apposita SIM fornita da PosteMobile.

La tariffa può essere acquistata online con pochi click o tramite operatore. Nel secondo caso sarà il provider a chiamarvi gratuitamente dopo aver compilato l’apposito form inserendo nome, cognome e numero di telefono.

PosteMobile Casa Web è attualmente disponibile ad un costo promozionale per un brevissimo lasso di tempo (salvo proroghe) e quindi è consigliabile affrettarsi per non perdere l’occasione di spendere meno per una connessione Internet di alta qualità. Di seguito tutti i dettagli su costi e servizi dell’offerta di PosteMobile:

PosteMobile Casa Web

Navigazione illimitata fino a 300 Megabit al secondo in download e 50 Megabit al secondo in upload in 4G+ (fino a 150 Mbps in 4G o fino a 42 Mbps in 3G)

Modem Wi-Fi autoinstallante incluso e trasportabile

Spedizione gratuita in 4 giorni lavorativi

Assistenza tecnica dedicata al numero 160 (attivo tutti i giorni dalle 7 alle 24)

L’offerta ha un costo di 20,90 euro al mese invece di 26,90 euro se la si sottoscrive online o tramite operatore entro il 14/7/20. La spesa per l’attivazione è di 29 euro. L’imposta di bollo per l’attivazione dei contratti di telefonia di 16 euro è rateizzata in 8 fatture da 2 euro ciascuna.

Il modem incluso nelle offerte PosteMobile offre:

Velocità massima di connessione

Quattro porte LAN

Antenna esterna in dotazione per migliorare la ricezione del segnale

Browser supportati: Internet Explorer, Firefox, Safari, Opera, Chrome, Microsoft Edge

Supporto per tutti i sistemi operativi

Attiva PosteMobile Casa Web

Dopo aver ricevuto il modem Wi-Fi sarà necessario effettuare l’attivazione del servizio nell’apposita pagina (www.postemobile.it/attivalinea) e inserire codice fiscale, numero ordine e codice IMEI del dispositivo. Fatto questo bisogna seguire la seguente procedura:

Collegare il modem Wi-Fi alla presa di corrente e accenderlo tramite il pulsante ON (l’accensione richiede circa 30 secondi)

Assicurarsi che non ci siano indicatori di colore rosso

Verificare che l’indicatore Wi-Fi sia acceso

Connettere il dispositivo (PC, smartphone, tablet) selezionando la rete PosteMobile. La password è stampata sull’etichetta apposta sul modem. In alternativa, collegare dispositivo al router tramite cavo LAN

Le altre offerte Internet casa e per la linea fissa di PosteMobile

1. PosteMobile Casa

Chiamate verso numeri fissi e mobili nazionali senza scatto alla risposta

Consegna del telefono e installazione inclusa (invece di 60 euro fino all’1/8/20)

Attivazione inclusa (invece di 29 euro fino all’1/8/20)

Visualizzazione numero di chiamante

Segreteria telefonica

Avviso di chiamata

Inibizione proprio numero

Assistenza tecnica dedicata

La tariffa ha un costo di 20,90 euro al mese invece di 26,90 euro se la si sottoscrive entro l’1/8/20. La fatturazione è bimestrale a mezzo conto telefonico e gli addebiti possono essere pagati via conto corrente o bollettino postale. L’imposta di bollo per l’attivazione dei contratti di telefonia di 16 euro è rateizzata in 8 fatture da 2 euro ciascuna. Il servizio telefonico è erogato tramite rete radiomobile.

Il telefono incluso nell’offerta in comodato d’uso dispone di vivavoce, rubrica e di un display su cui visualizzare:

Numero del chiamante

Chiamate perse e il registro delle chiamate effettuate/ricevute

Potenza del segnale di rete

Presenza di messaggi ricevuti non letti

Livello di carica della batteria e l’utilizzo dell’alimentatore

Attivazione/disattivazione del microfono vivavoce

Attivazione del servizio di inoltro chiamata verso la segreteria telefonica

2. PosteMobile Casa Facile

Chiamate illimitate verso numeri fissi nazionali senza scatto alla risposta

Chiamate verso numeri mobili nazionali a 19 cent al minuto

Consegna del telefono e installazione inclusa (invece di 60 euro fino all’1/8/20)

Visualizzazione numero di chiamante

Segreteria telefonica

Avviso di chiamata

Inibizione proprio numero

Assistenza tecnica dedicata

La tariffa ha un costo di 14,90 euro al mese invece di 20,90 euro se la si sottoscrive entro l’1/8/20. La spesa per l’attivazione è di 29 euro e viene addebitato nella fattura del mese successivo a quello dell’attivazione della linea. La fatturazione è bimestrale a mezzo conto telefonico e gli addebiti possono essere pagati via conto corrente o bollettino postale. L’imposta di bollo per l’attivazione dei contratti di telefonia di 16 euro è rateizzata in 8 fatture da 2 euro ciascuna. Il servizio telefonico è erogato tramite rete radiomobile.

Per sottoscrivere le offerte solo voce di PosteMobile è necessario recarsi in ufficio postale. Successivamente si verrà contattati per fissare la consegna del telefono presso il proprio domicilio da parte di un tecnico specializzato.

3. PosteMobile Casa Internet

Navigazione illimitata fino a 300 Megabit al secondo in download e 50 Megabit al secondo in upload in 4G+ (fino a 150 Mbps in 4G o fino a 42 Mbps in 3G)

Modem Wi-Fi incluso

Chiamate verso numeri fissi e mobili nazionali senza scatto alla risposta

Consegna del telefono e installazione inclusa (invece di 80 euro fino all’1/8/20)

La tariffa ha un costo di 26,90 euro al mese invece di 30,90 euro se la si sottoscrive entro l‘1/8/20. La spesa per l’attivazione è di 59 euro e viene addebitato nella fattura del mese successivo a quello dell’attivazione della linea. La fatturazione è bimestrale a mezzo conto telefonico e gli addebiti possono essere pagati via conto corrente o bollettino postale. L’imposta di bollo per l’attivazione dei contratti di telefonia di 16 euro è rateizzata in 8 fatture da 2 euro ciascuna. Il servizio telefonico è erogato tramite rete radiomobile.

Le tariffe internazionali per tutte le offerte PosteMobile sono le seguenti:

1) Zona UE (Paesi dell’Unione Europea e i Paesi della Area Economica Europea EEA*) sono tariffate a 23,18 cent/min.

2) Zona 1 (Paesi Europei non appartenenti a UE, USA, Canada, Isole caraibiche con prefisso internazionale 001**, Kazakistan, Tajikistan, Uzbekistan) sono tariffate a 70 cent/min.

3) Zona 2 (Resto del Mondo) sono tariffate a 3 euro/min.

Le chiamate non prevedono nessuno scatto alla risposta, la tariffazione applicata è a scatti anticipati di 60 secondi.

Tutti i prezzi sono Iva inclusa.

* Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. Altri Paesi: Caraibi Francesi, Gibilterra, Guyana Francese, Isola di Man, Martinica, Reunion.

** Le isole caraibiche con prefisso internazionale 001 sono: Anguilla, Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Bermuda, Isole Vergini Britanniche, Isole Vergini Americane, Cayman, Dominica, Giamaica, Grenada, Montserrat, Portorico, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Santo Domingo, Trinidad e Tobago, Turks e Caicos.

