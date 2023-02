Poste Luce e Gas conviene davvero? Le informazioni di Febbraio 2023

Offerte in evidenza Luce Flex Web 909,37 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Next Energy Sunlight Luce Dual 805,87 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NeN Luce Special 48 1.063,75 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

Poste Italiane è pronta a illuminare e riscaldare le case degli italiani. Dopo il debutto della sua nuova business unit, Poste Energia, nel mercato di luce e gas (avvenuto a inizio febbraio 2023), ora è la volta del lancio delle offerte commerciali. Si tratta di contratti di fornitura per luce e gas che potranno essere sottoscritti dai clienti domestici in uno dei 12.800 uffici postali presenti negli oltre 8mila comuni italiani, oppure online sul sito Poste.it o, infine, con i servizi bancari Postepay e BancoPosta.

Ma quali sono le caratteristiche dell’offerta targata Poste Energia e quali sono i prezzi della materia prima applicati nei contratti? Di seguito, l’analisi della proposta messa a punto dal gruppo guidato da Matteo Del Fante a cura del team di SOStariffe.it.

Poste Energia: offerte luce e gas a prezzo bloccato a Febbraio 2023

CONDIZIONI TARIFFARIE FORNITURA LUCE FORNITURA GAS Tipologia di tariffa Offerta a prezzo bloccato per 2 anni Offerta a prezzo bloccato per 2 anni Modalità di pagamento opzione di scelta tra rata variabile e fissa opzione di scelta tra rata variabile e fissa Prezzo della materia prima 0,290 €/kWh (tariffa monoraria) 1,055 €/Smc Contributo fisso per costi di vendita (indipendenti dal consumo) 69,88 euro all’anno 67,32 euro all’anno Scadenza dell’offerta 7 marzo 2023 7 marzo 2023

Le offerte luce e gas di Poste Energia sono a prezzo bloccato. Questo significa che il costo della componente energia e gas resterà invariata per tutta la durata del contratto di fornitura, che è fissato in due anni.

I clienti domestici che si affideranno a Poste Energia potranno scegliere tra due principali opzioni di pagamento:

una modalità “tradizionale” con rata variabile , che prevede cioè un importo calcolato sulla base di quanto consumato nel mese;

, che prevede cioè un importo calcolato nel mese; una modalità più “innovativa” con rata fissa. Tale rata sarà, infatti, indipendente dai consumi registrati durante l’anno. Al contrario, sarà calcolata in base ai consumi dell’anno precedente attestati da una bolletta recente: si pagherà, quindi, lo stesso importo mensile per 12 mesi, così da evitare le brutte sorprese in bolletta. Alla fine dell’anno la rata sarà ricalcolata per l’anno seguente, in aumento o in calo, sulla base dei consumi effettivamente registrati.

Per quanto riguarda il costo unitario dell’energia elettrica (espresso in euro al kilowattora) e quello del metano (espresso in euro al metro cubo), Poste Energia propone le seguenti condizioni tariffarie, valide per quanti sottoscrivano le promozioni entro martedì 7 marzo 2023:

un prezzo dell’energia elettrica pari a 0,290 €/kWh (tariffa monoraria);

(tariffa monoraria); un prezzo del gas pari a 1,055 €/Smc.

Previsti anche un contributo fisso annuale per spese di commercializzazione (indipendente quindi dal consumo) pari a 69,88 euro per la fornitura di energia elettrica (5,82 euro al mese) e pari a 67,32 euro per la fornitura del gas (5,61 euro al mese).

Alla sottoscrizione delle offerte luce e gas con Poste Energia non saranno applicati costi di attivazione ed è possibile disdire quando si vuole, senza penali. Eventuali differenze tra i consumi coperti con la rata fissa e quelli realmente effettuati in corso di fornitura saranno addebitati o accreditati in un’unica soluzione nella bolletta di chiusura.

Con Poste Energia, la sostenibilità ambientale al centro

Secondo quanto spiegato da Poste Italiane nell’annunciare il debutto di Poste Energia, la fornitura di energia e gas per la casa è all’insegna della sostenibilità ambientale, del consumo consapevole e dell’utilizzo “intelligente” dei beni energetici.

In particolare, confermano da Poste Italiane, “l’energia elettrica venduta proviene al 100% da fonti rinnovabili prodotte in Italia e le emissioni di anidride carbonica del gas immesso al consumo sono compensate totalmente” tramite l’acquisto di crediti di carbonio che attestano il supporto di Poste Energia a progetti internazionali volti a ridurre i gas serra e a migliorare le condizioni di vita delle persone.

Prima del lancio delle offerte commerciali di Poste Energia ha fatto seguito a quello dell’offerta promozionale dedicata ai dipendenti per i 160 anni dell’azienda, che in pochi mesi, secondo le cifre rese note dal gruppo, ha tagliato il traguardo di oltre 50 mila contratti sottoscritti.

Le offerte luce e gas del Mercato Libero per risparmiare a Febbraio 2023

Poste Energia è la “new entry” del mercato dell’energia in libera concorrenza. Per conoscere le soluzioni per illuminare e riscaldare casa messe a punto dai numerosi fornitori energetici del Mercato Libero basta affidarsi al comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas.

Il confronto online avviene in modo semplicissimo. Basta scegliere la tipologia di fornitura per cui si vuole attivare una nuova offerta (luce o gas) e indicare il relativo consumo annuo stimato. Tale dato è riportato in bolletta ma può anche essere stimato tramite l’apposito tool integrato nel comparatore. La tariffa più vantaggiosa potrà essere attivata direttamente online in modo gratuito sul sito del fornitore scelto.

