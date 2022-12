Scopri le migliori offerte per chi è già cliente TIM di dicembre. Puoi avere anche minuti, SMS e Giga illimitati in 5G e altri vantaggi con TIM Unica

TIM è uno degli operatori di telefonia mobile che pone la stessa attenzione ai vecchi clienti e quelli nuovi. L’azienda anzi premia i suoi utenti più fedeli con i tanti premi e vantaggi di TIM Party come uno smartphone Xiaomi 12T a 15 euro al mese, cuffie Bang & Olufsen BEOPLAY H4 a un prezzo speciale e altri. Per chi è già cliente TIM c’è davvero l’imbarazzo della scelta in termini di tariffe e cambiarla può diventare anche più vantaggioso se avete attiva la linea fissa con lo stesso operatore.

Per chi è già cliente TIM: le offerte di Dicembre 2022

Offerte TIM per i già clienti Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile 1 TIM 5G Power Famiglia illimitati illimitati in 5G 9,99 euro al mese 2 TIM Young (solo under 25) illimitati 100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica 9,99 euro 3 TIM 5G Power Smart illimitati 50 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica 14,99 euro 4 TIM 5G Power Top illimitati 100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica 19,99 euro 5 TIM 5G Power Unlimited illimitati illimitati in 5G 39,99 euro

Per chi è già cliente TIM le offerte disponibili sono sostanzialmente le stesse proposte anche a chi attiva una nuova SIM o arriva da un altro operatore, anche se alcune condizioni sono differenti. Chi ha una tariffa 4G, ad esempio, può tranquillamente passare a una delle tante promozioni che permette di navigare alla massima velocità del Vero 5G.

Le reti di ultima generazione permettono di accedere a prestazioni anche quattro volte superiori rispetto al 4G e con una latenza minima. Il tempo di risposta ridotto della rete consente di guardare film in streaming in alta qualità o giocare online senza problemi. Tra le promozioni più convenienti per chi è già cliente TIM abbiamo:

TIM 5G Power Famiglia con minuti, SMS e Giga in 5G illimitati. L’offerta in questione è disponibile solo per i clienti TIM di rete fissa che possono attivare questa promozione al costo di 9,99 euro al mese. L’offerta continuerà ad avere Giga illimitati fino a quando l’abbonamento di rete fissa resterà attivo (in caso contrario ci saranno 5 GB). Richiedendo l’attivazione online, inoltre, è possibile ottenere il 1° mese e l’attivazione gratis.

TIM Young con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 5G fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload con TIM Ricarica Automatica a 9,99 euro al mese. Attivazione a 19,99 euro. La SIM con acquisto online costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. L’offerta è riservata agli Under 25 e include anche traffico senza limiti per l’ascolto di brani su TIMMUSIC. Per navigare in Ue sono inclusi 20 GB in roaming. Alla tariffa è poi possibile aggiungere:

50 GB aggiuntivi al mese a 99 cent in più al mese

100 GB su Google One per 3 mesi a 1,99 euro in più al mese

TIM Games per giocare a tanti titoli su mobili senza consumare dati a 5 euro in più al mese

TIM One Number per avere lo stesso numero di telefono su cellulare e smartwatch a 99 cent in più al mese

TIM 5G Power Smart con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload con TIM Ricarica Automatica a 14,99 euro al mese. Attivazione a 19,99 euro. La SIM con acquisto online costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Sono anche inclusi navigazione prioritaria sulla rete di TIM, 100 GB su Google One per 3 mesi (poi si rinnova a 1,99 euro) e TIM Safe Web Plus. Per navigare in Ue sono inclusi 14 GB in roaming.

Le altre offerte TIM 5G Power permettono di avere anche minuti, SMS e Giga illimitati per navigare alla massima velocità in 5G e la possibilità di ricevere assistenza da parte di un team dedicato al 119 in ogni momento in cui se ne ha necessità. In più se non siete soddisfatti del supporto ricevuto potete richiedere un bonus in fattura di 2 euro per ogni intervento sul credito residuo o in fattura per chi ha la linea fissa con l’operatore. Una volta esaurito il traffico dati incluso nei piani è possibile continuare a navigare con Giga di Scorta a 1,90 euro ogni 200 MB (massimo 1 GB di scorta).

A tutte le offerte di TIM è poi possibile abbinare uno smartphone a rate. Con le offerte telefono incluso dell’operatore potete acquistare i migliori cellulari dei grandi marchi, da Apple a Samsung fino a Xiaomi e OPPO, senza anticipo. In questo caso è previsto un vincolo di permanenza minimo di 30 mesi.

Per il pagamento si può utilizzare una carta di credito (non sono accettate carte prepagate o di debito anche se abilitate all’acquisto online) e richiedere un finanziamento TIMFin (TAEG 0,00%, salvo approvazione). I clienti fisso possono addebitare le rate in fattura. Con TIM Rivaluta Smartphone potete dare in permuta il vostro vecchio telefono e avere uno sconto sul finanziamento. La consegna è gratuita e avviene entro pochi giorni lavorativi.

Per chi è già cliente TIM per la rete fissa è inoltre disponibile gratuitamente la promozione TIM Unica per avere ogni mese Giga illimitati per le SIM di tutta la famiglia (massimo 6 anche non intestate al titolare della connessione di casa). L’offerta resta valida fino a quando non si recede dalla linea fissa e permette di avere inclusi anche TIMVISON con Disney+ per 3 mesi (poi si rinnova a 9,99 euro al mese), sconti su alcuni modelli di smartphone con vincolo di 30 mesi per la parte mobile, una seconda SIM con le offerte TIM 5G Power a partire da 9,99 euro e 10 badge in regalo su TIM Collection per vincere con TIM Party un volo a Las Vegas o Los Angeles. Il pagamento avviene tramite TIM Ricarica Automatica con domiciliazione in bolletta.

Se volete aggiungere alla vostra offerta anche il meglio dell’intrattenimento potete avere:

TIMVISION Calcio e Sport con i film, serie TV e produzioni originali di TIMVISION (una selezione dei programmi Mediaset dell’ultima settimana, Discovery+ ed Eurosport Player per 12 mesi), DAZN (tutta la Serie A e altri sport su Eurosport HD 1 e 2), Infinity+ (104 partite di Champions League) a 24,99 euro al mese fino al 23/9/23 , poi 29,99 euro al mese con attivazione gratuita con acquisto online.

con i film, serie TV e produzioni originali di TIMVISION (una selezione dei programmi Mediaset dell’ultima settimana, Discovery+ ed Eurosport Player per 12 mesi), DAZN (tutta la Serie A e altri sport su Eurosport HD 1 e 2), Infinity+ (104 partite di Champions League) a , poi 29,99 euro al mese con attivazione gratuita con acquisto online. TIMVISION Gold con TIMVISION, DAZN, Infinity+, Disney+ e Netflix (piano standard con visione in HD su 2 dispositivi in contemporanea) a 40,99 euro al mese fino al 23/9/23 , poi 45,99 euro al mese con attivazione gratuita con acquisto online.

con TIMVISION, DAZN, Infinity+, Disney+ e Netflix (piano standard con visione in HD su 2 dispositivi in contemporanea) a , poi 45,99 euro al mese con attivazione gratuita con acquisto online. TIMVISION Intrattenimento (solo per i nuovi clienti TIMVISION) con TIMVISION, Netflix piano standard e Disney+ a 9,99 euro per 2 mesi, poi 19,99 euro al mese

Offerte solo dati per i già clienti di TIM Gigabyte Costo mensile TIM Giga Power Famiglia (solo per clienti fisso) 5 GB in 5G (illimitati con TIM Unica) 5,99 euro TIM Giga Power 50 100 GB in 4G per 3 mesi 9,99 euro TIM Giga Power 100 200 GB in 5G per 3 mesi 14,99 euro Internet 100GB 100 GB in 4G 49,99 euro, poi 49 euro ogni 6 mesi TIM Giga Power 500 (solo per under 25) 500 GB in 5G per un anno 99,99 euro per 12 mesi Internet 200GB 200 GB in 4G 99,99 euro, poi 99 euro ogni 12 mesi

Per chi è già cliente TIM ma cerca un’offerta Internet mobile con solo traffico dati incluso, ad esempio per sostituire la rete fissa o da utilizzare per i propri dispositivi di domotica, sono invece disponibili:

1. TIM Giga Power Famiglia con 5 GB in 5G a 5,99 euro al mese. Attivazione a 5 euro. SIM a 10 euro con 1 cent di traffico residuo incluso. L’offerta è riservata per chi è già cliente TIM per la rete fissa

2. TIM Giga Power 50 con 100 GB in 4G per 3 mesi (poi 50 GB) a 9,99 euro al mese. L’offerta include anche 100 GB di backup su Google One per 3 mesi (poi 1,99 euro al mese). Attivazione a 5 euro e SIM a 25 euro con 20 euro di traffico incluso con acquisto online

3. TIM Giga Power 100 con 100 GB in 5G alla massima velocità a 14,99 euro al mese. L’offerta include anche 100 GB di backup su Google One per 3 mesi (poi 1,99 euro al mese). Attivazione a 5 euro e SIM a 25 euro con 20 euro di traffico incluso con acquisto online

4. TIM Giga Power 500 con 500 GB in 5G per un anno senza vincoli di soglia mensile a 79,99 euro. L’offerta è riservata agli Under 25

5. Internet 100GB con 100 GB in 4G per 6 mesi senza vincoli di soglia mensile a 49,99 euro. L’offerta include il servizio TIM MultiSIM per condividere il traffico dati e navigare fino a 2 dispositivi in contemporanea

6. Internet 200GB con 200 GB in 4G per un anno senza vincoli di soglia mensile a 99,99 euro. L’offerta include il servizio TIM MultiSIM

Con tutte le offerte solo dati di TIM si ha la possibilità di acquistare nei negozi dell’operatore un modem Wi-Fi 4G portatile a partire da 29,99 euro o una TIM Cam a 3 euro.