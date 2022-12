Portare la fibra ottica a casa: costi e offerte di Dicembre 2022

Offerte in evidenza Illumia Wifi 19,99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Sky Wifi con Sky Q 29,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Super Fibra 26,99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Con 3,6 milioni di lavoratori da remoto in Italia nel 2022 e una prospettiva di crescita fino a 3,63 milioni nel 2023 (dati dell’Osservatorio sullo smart working del Politecnico di Milano), avere una connessione Internet casa stabile, performante e veloce è ormai diventata una priorità. Così come la diffusione sempre più capillare della banda ultra-larga ha reso le offerte Internet casa fibra una porta d’accesso a top performance di navigazione a prezzi competitivi.

Ma quale delle innumerevoli soluzioni proposte dagli operatori nel comparto delle Tlc è la più vantaggiosa? Una bussola nella ricerca dell’offerta Internet casa cucita sul proprio stile di navigazione è il comparatore di SOStariffe.it. Questo strumento digitale e gratuito aiuta i consumatori a confrontare le proposte che possono essere attivate a dicembre 2022, orientandoli nella scelta della soluzione più in linea con le proprie esigenze. Clicca al link di seguito per accedere al comparatore di SOStariffe.it e avviare il confronto delle offerte Internet casa:

Confronta le migliori offerte Internet Casa

Costi e offerte per navigare da casa con la fibra a Dicembre 2022

NOME DELL’OFFERTA CARATTERISTICHE COSTO 1 FiberEvolution Full di beactive navigazione fino a 1 Gbps in download

chiamate non incluse 16 euro al mese per 12 mesi, poi 23,50 euro (esclusiva SOStariffe.it) 2 TIM Wifi Special Young navigazione fino a 2,5 Gbps in download

chiamate a consumo 21,90 euro al mese solo per giovani tra i 18 e i 30 anni 3 Super Fibra di WindTre navigazione fino a 2,5 Gbps in download

chiamate con scatto alla risposta (23/cent) nel piano da 22,99 euro; illimitate in quello da 26,99 euro 22,99 euro al mese per già clienti WindTre

26,99 euro per i nuovi clienti

Setacciando le offerte Internet casa fibra disponibili nel comparatore di SOStariffe.it in questa coda di 2022, abbiamo individuato le più competitive per quanto concerne il rapporto qualità-prezzo. Prima di scattare una fotografia di ciascuna offerta, è bene ricordare l’importanza di effettuare una verifica della copertura di Rete nella zona in cui si abita: questo permetterà di avere un quadro preciso (e in anticipo) delle velocità di navigazione che potranno essere raggiunte.

È anche utile procedere con uno Speed Test per conoscere la velocità della connessione attualmente attiva: per farlo, basta cliccare sul widget qui sotto e accedere allo strumento gratuito messo a disposizione da SOStariffe.it

FiberEvolution Full di beactive

Tra le promozioni Internet fibra più appetibili di dicembre 2022 c’è quella messa a punto da beactive, il marchio commerciale di Active Network per la fornitura di servizi e prodotti per il mercato VoIP. La sua offerta, in esclusiva per i clienti di SOStariffe.it, ha un prezzo molto vantaggioso: 16 euro al mese il primo anno. Poi, dal 13esimo mese, la rata sale a 23,50 euro al mese. Nel pacchetto non sono incluse le chiamate.

Ecco altri pilastri dell’offerta, il cui costo di attivazione si attesta sui 27,50 euro:

navigazione illimitata con velocità fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload su rete FTTH;

e 300 Mbps in upload su rete FTTH; Router 5530 Fritz!Box incluso nell’offerta con Wi-fi 6 integrato;

Maggiori informazioni possono essere consultate sul sito del provider, accessibile direttamente dal link qui sotto:

Scopri FiberEvolution Full

TIM WiFi Special Young

Chi ha tra i 18 e i 30 anni di età, può avere la fibra di TIM a casa a un prezzo molto competitivo: 21,90 euro al mese. Inoltre, sempre grazie all’offerta TIM WiFi Special Young, c’è la possibilità di avere un tablet Samsung A8 pagando solo 6 euro in più al mese per 30 mesi.

La proposta di TIM, il cui costo di attivazione è fissato in 19,90 euro una tantum, include:

velocità di navigazione fino a 2.5 Gbps in download (suddivisi tra porte Ethernet e Wifi) e fino a 1 Gbps in upload;

in download (suddivisi tra porte Ethernet e Wifi) e fino a 1 Gbps in upload; 6 mesi di Amazon Prime offerti da TIM (solo per i nuovi clienti);

offerti da TIM (solo per i nuovi clienti); chiamate a consumo 19cent/minuto e 19cent di scatto alla risposta verso fissi e mobili nazionali;

modem TIM Hub+ Executive a 5 euro al mese per 48 mesi.

Per conoscere ulteriori dettagli dell’offerta TIM WiFi Special Young, segui il link:

SCOPRI TIM WIFI SPECIAL YOUNG

Non solo giovani. Tutti i clienti possono beneficiare delle top prestazioni della fibra ultraveloce di TIM attivando la soluzione TIM Wifi Power Smart, il cui costo mensile ammonta a 29,90 euro. Scegliendo questa promozione si potrà contare su:

navigazione illimitata fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload su rete FTTH;

e 300 Mbps in upload su rete FTTH; chiamate illimitate (solo con attivazione online della promozione, altrimenti chiamate a consumo);

TIM navigazione sicura contro le minacce del web

un anno di Assistenza Imprevisti TIM Protezione Casa in regalo;

in regalo; costo di attivazione una tantum: 19,90 euro.

Clicca al link di seguito per conoscere i dettagli dell’offerta:

Scopri TIM WiFi Power Smart

Super Fibra di WindTre

Destinazione risparmio anche in casa WindTre. I già clienti che hanno una SIM Mobile WindTre attiva hanno diritto a uno sconto: per loro Super Fibra di WindTre costa 22,99 euro al mese, anziché 26,99 euro al mese.

Altre caratteristiche includono:

velocità di navigazione fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload su rete FTTH;

in download e 500 Mbps in upload su rete FTTH; un anno di Amazon Prime gratuito (valido sia per i nuovi clienti sia per i già iscritti ad Amazon Prime);

(valido sia per i nuovi clienti sia per i già iscritti ad Amazon Prime); modem Wi-Fi 6 incluso con configurazione gratuita e assistenza KASKO;

Giga illimitati a disposizione ogni mese per 3 SIM mobile compatibili con Super Fibra;

a disposizione ogni mese per compatibili con Super Fibra; attivazione gratuita.

Mentre il pacchetto da 22,99 euro al mese prevede le chiamate con scatto alla risposta di 23 centesimi, quello da 26,99 euro al mese include le chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali.

Maggiori informazioni sulla Super Fibra di WindTre per i già clienti mobile sono disponibili cliccando il pulsante verde qui sotto:

Scopri Super Fibra per già clienti WindTre

Seguendo, invece, il link di seguito, è possibile avere un quadro del pacchetto da 26,99 euro al mese:

Scopri Super Fibra per tutti gli altri clienti