Prezzi luce e gas di Dicembre 2022: le offerte per contenere gli aumenti del mese

Ecco come minimizzare le spese in bolletta affidandosi alle offerte luce e gas del Mercato Libero . Su SOStariffe.it la mappa delle promozioni più vantaggiose a Dicembre 2022 .

Con le tredicesime sempre più divorate da caro bolletta, spese per la casa e tasse (come fotografa l’indagine sui consumi di Natale 2022 di Confcommercio-Imprese), le famiglie italiane sono alla ricerca di soluzioni luce e gas che possano minimizzare i costi ormai alle stelle di energia elettrica e metano in vista del nuovo anno. Un valido alleato nella ricerca dell’offerta più competitiva del Mercato Libero è il comparatore di SOStariffe.it.

Questo tool digitale e gratuito consente di individuare la promozione più in linea con le proprie esigenze. Come? Inserendo il dato relativo al proprio consumo annuale di elettricità e metano (consultabile nell’ultima bolletta dell’attuale fornitore), oppure calcolandolo grazie ai filtri disponibili nel comparatore stesso. Il risultato? Il comparatore di SOStariffe.it restituirà la classifica delle offerte più appetibili parametrata proprio sul profilo di consumo inserito.

Obiettivo risparmio: le promozioni luce e gas più vantaggiose a Dicembre 2022

NOME FORNITORE NOME OFFERTA PREZZO LUCE/GAS SPESA MENSILE 1 wekiwi Energia alla Fonte

Gas alla Fonte 0,2375 €/kWh

1,0152 €/Smc 98,78 euro

196,32 euro 2 Edison Energia World Luce Plus

World Gas Plus 0,2245 €/kWh

0,9652 €/Smc 101,62 euro

196,75 euro 3 Pulsee Luce Relax Index

Gas Relax Index 0,2245 €/kWh

0,9652 €/Smc 102,91 euro

195,65 euro

Di seguito passiamo sotto la lente d’ingrandimento le soluzioni luce e gas che il comparatore di SOStariffe.it ha incoronato “regine della convenienza” a dicembre 2022 per una “famiglia tipo” che registri un consumo annuale di 2.700 kWh di energia elettrica e 1.400 Smc di metano, con fornitura attiva nel Comune di Milano. Prima di entrare nelle pieghe di ciascuna offerta, è bene ricordare che sul podio della convenienza salgono tutte offerte a prezzo indicizzato, che sfruttano cioè l’accesso ai prezzi all’ingrosso per l’energia elettrica e il gas, agganciati rispettivamente agli indici PUN (Prezzo Unico Nazionale) e PSV (Punto di Scambio Virtuale).

I prezzi luce e gas sintetizzati in tabella si riferiscono proprio al valore di tali indici a novembre 2022 (gli ultimi attualmente a disposizione), eventualmente maggiorati di un contributo al consumo applicato dal fornitore. Un’altra caratteristica comune di queste tre offerte è la possibilità di sottoscrivere un unico contratto di fornitura per luce e gas (tariffe “dual fuel”).

Energia e Gas alla Fonte di wekiwi

wekiwi, il brand digitale dell’energia nato nel 2015 da una startup del gruppo Tremagi, sale sul gradino più alto del podio della convenienza grazie a un’offerta che scommette su:

tariffa indicizzata in base al PUN per la luce con l’aggiunta di un contributo al consumo di 0,013 €/kWh ;

in base al per la luce con l’aggiunta di un contributo al consumo di ; tariffa indicizzata in base al PSV per il gas a cui va sommato un contributo al consumo di 0,050 €/Smc ;

in base al per il gas a cui va sommato un contributo al consumo di ; contributo fisso annuale di 90 euro (7,50 euro al mese) per la fornitura di energia e di 67 euro all’anno (5,50 euro al mese) per quella del metano a copertura di costi di commercializzazione (indipendenti dal consumo);

bonus di benvenuto che ammonta a 30 euro (a fornitura) attivando l’offerta online e previo inserimento del codice sconto SOSW22;

che ammonta a 30 euro (a fornitura) attivando l’offerta online e previo inserimento del codice sconto SOSW22; 10% di sconto sull’acquisto di prodotti in vendita sull’e-shop wekiwi, la piattaforma digitale wekiwi dove è possibile comprare gadget per la casa, l’illuminazione a led e l’elettronica;

energia rinnovabile inclusa nel prezzo.

L’attivazione di questa promozione per la “famiglia tipo” si tradurrebbe in una spesa mensile di 98,78 euro al mese per le bollette luce. Clicca al link qui sotto per una panoramica dettagliata dell’offerta.

Per saperne di più sulla promozione gas messa a punto da wekiwi (che costerebbe 196,32 euro al mese per la “famiglia tipo”) il link di riferimento è questo:

World Luce e Gas Plus di Edison Energia

Tra le aziende energetiche “magneti del risparmio” in questa coda di 2022 c’è anche Edison Energia la cui promozione punta sulle seguenti caratteristiche:

prezzo indicizzato in base al PUN per la luce e in base al PSV per il gas senza costi extra ;

per la luce e in base al per il gas ; contributo mensile scontato del 40% a copertura dei costi di commercializzazione: 12 euro (anziché 20) a fornitura (per una spesa totale di 144 euro all’anno);

a copertura dei costi di commercializzazione: 12 euro (anziché 20) a fornitura (per una spesa totale di 144 euro all’anno); possibilità di scelta tra tariffa monoraria e multioraria;

servizi EDISONRisolve e Co.co gratuiti ;

; energia green inclusa.

Un quadro dell’offerta luce di Edison (il cui costo mensile ammonterebbe a 101,62 euro al mese per la “famiglia tipo”) è disponibile al link di seguito:

Per consultare ulteriori dettagli dell’offerta gas firmata Edison Energia (dal costo mensile di 196,75 euro al mese per la “famiglia tipo”) clicca sul pulsante verde qui sotto:

Luce e Gas Relax Index di Pulsee

Pulsee, il brand dell’energia che punta su veste digitale e approccio sostenibile, scala la vetta del risparmio con una promozione che si caratterizza per:

prezzo indicizzato in base al PUN per la luce e al PSV per il gas senza costi aggiuntivi rispetto alle condizioni tariffarie stabilite dal mercato all’ingrosso;

in base al per la luce e al per il gas rispetto alle condizioni tariffarie stabilite dal mercato all’ingrosso; contributo fisso mensile scontato del 20% con sottoscrizione dell’offerta entro il 10 gennaio 2023: la spesa mensile si attesta sui 12 euro anziché 15 euro al mese, per un totale di 144 euro all’anno (a fornitura).

con sottoscrizione dell’offerta entro il 10 gennaio 2023: la si attesta sui anziché 15 euro al mese, per un totale di 144 euro all’anno (a fornitura). App Pulsee Energy per avere tutto a portata di click, dal monitoraggio dei consumi alla consultazione delle bollette allo storico dei consumi;

per avere tutto a portata di click, dal monitoraggio dei consumi alla consultazione delle bollette allo storico dei consumi; energia 100% proveniente da fonti rinnovabili;

opzioni aggiuntive: Cost Sharing (+1,50 euro) e Zero Carbon Footprint (+3 euro).

Luce Relax Index è attivabile dalla “famiglia tipo” al costo di 102,91 euro al mese. Maggiori informazioni sul sito del provider raggiungibile dal link qui sotto:

Gas Relax Index (che costerebbe 195,65 euro al mese per la “famiglia tipo”), è disponibile cliccando al seguente link:

