Vodafone ha ridisegnato l’esperienza digitale per i suoi clienti e renderla più semplice e intuitiva con il lancio del nuovo sito Vodafone.it, che rispetto al precedente ha subito un restyling radicale così come l’app MyVodafone. L’iniziativa rientra in un percorso che rende l’operatore di telefonia mobile e fissa più vicino al cliente attraverso progetti che partono dall’ascolto dei suoi bisogni e aspettative. L’esempio è Vodafone Happy, il programma fedeltà recentemente rinnovato che premia gli utenti per il tempo passato insieme al gestore.

“La grande sfida che i brand devono affrontare ogni giorno è quella di saper comprendere le necessità dei propri clienti attraverso l’ascolto dei loro bisogni e fornire le risposte per soddisfare i desideri delle persone e migliorare la loro qualità della vita – ha affermato Gianluca Pasquali, Direttore Consumer di Vodafone Italia – Per questo abbiamo voluto creare un luogo digitale dove il cliente possa sentirsi accolto e dove poter trovare, in modo molto semplice e intuitivo, il prodotto o la soluzione più in linea con le sue necessità e i suoi desideri“.

Nuovo sito Vodafone.it: funzionalità e caratteristiche

Sul nuovo sito Vodafone.it i clienti possono trovare e valutare le diverse offerte dell’operatore con tutte le informazioni e i dettagli presentati in modo ancora più chiaro, semplice e completo. Ciò è possibile grazie a un nuovo design e a grafiche in linea con le diverse esigenze degli utenti, che potranno navigare sul portale e trovare la tariffa più adatta alle proprie necessità. Se non siete ancora clienti di Vodafone potete confrontare gratuitamente le promozioni dell’operatore con quelle degli altri brand del settore per trovare la proposta più conveniente in base alle vostre specifiche abitudini di consumo grazie al comparatore di SOStariffe.it.

Confronta le offerte di Vodafone »

La nuova app MyVodafone invece mette a disposizione uno spazio rinnovato in termini di struttura e grafica. L’app verrà resa disponibile ai clienti con un piano di rilascio graduale e permetterà di accedere a tutte le informazioni sui prodotti attivi e ancora più contenuti, offerte e opportunità di acquisto personalizzate. La grafica molto chiara consente poi di seguire l’andamento delle spese, mese per mese, e di attivare nuovi servizi o disattivare quelli che si ritengono più non più necessari. Il tutto avviene in completa autonomia.

Dall’app MyVodafone si può poi accedere a Vodafone Happy per provare a vincere ogni settimana uno dei tantissimi premi presenti nel nuovo catalogo accumulando “sorrisi”, ovvero punti. Più è il tempo trascorso con Vodafone, maggiori saranno i vantaggi a ci si potrà accedere. I “sorrisi” infatti vengono assegnati in base agli anni passati con l’operatore e, a cadenza periodica, ne vengono forniti altri per premiare il continuo rapporto di fiducia del cliente, oltre per ogni prodotto o servizio di Vodafone che si acquista.

Il nuovo sito Vodafone.it è stato realizzato da Vodafone Design Studio, il team dedicato dell’operatore che si occupa di massimizzare l’esperienza per l’utente all’interno di tutto il ciclo vitale del prodotto, a partire dalla definizione del concept fino alla gestione della user experience e dei diversi touchpoint digitali con il cliente. Al progetto ha partecipato anche AKQA, agenzia specializzata nell’ideazione, progettazione e realizzazione di innovative forme di interazione su tutti i canali di contatto del marchio. Protagonista del video di presentazione del nuovo sito Vodafone.it è invece Alessandro Cattelan.

