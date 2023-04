Pensioni di maggio 2023 : definito il calendario dei pagamenti e semaforo verde agli aumenti delle “minime” per gli over 75 , come previsto dalla manovra di Bilancio 2023. Per l’accredito dell’assegno previdenziale, ecco quali sono i conti correnti più vantaggiosi ad aprile 2023 , selezionati da SOStariffe.it .

A maggio 2023 l’accredito delle pensioni slitterà di un giorno: infatti l’INPS procederà al pagamento dell’assegno pensionistico martedì 2 maggio e non come di consueto il primo giorno del mese. È noto infatti che, lunedì 1° Maggio, uffici postali e banche saranno chiusi per la celebrazione della Festa dei lavoratori.

Intanto, con la circolare numero 35 del 3 Aprile 2023, l’Istituto nazionale della previdenza sociale ha reso noto che a maggio 2023 i pensionati con età pari o superiore ai 75 anni con trattamento minimo riceveranno il tanto atteso aumento varato dal governo Meloni con la legge di Bilancio 2023.

Vediamo qui di seguito di che cosa si tratta, a quanto ammonta l’aumento e chi ne avrà diritto.

Pensioni minime: a Maggio 2023 arriverà l’aumento per gli over 75

A maggio 2023 scatterà il tanto atteso aumento delle pensioni “minime” previsto dalla manovra di Bilancio 2023. L’assegno previdenziale per i titolari over 75 del trattamento minimo sarà dunque più ricco, anche perché saranno pagati i quattro mesi di arretrati, relativi alle mensilità di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2023.

Il ritardo nei pagamenti di questi aumenti è causato al fatto che l’INPS ha dovuto aggiornare i propri sistemi di calcolo degli assegni previdenziali per il passaggio del meccanismo di rivalutazione delle pensioni da tre a sei fasce, una modifica stabilita dall’esecutivo di centrodestra.

In dettaglio: a maggio 2023, solo gli over 75 che percepiscono la pensione minima riceveranno un assegno di 599,82 euro, con circa 39 euro in più rispetto ai titolari di trattamento minimo con età inferiore ai 75 anni. Questo aumento è in vigore per l’intero 2023 e lo sarà per tutto il prossimo anno, ossia fino al 31 dicembre 2024.

Pensioni a Maggio 2023: quando sarà pagato l’assegno

DATA PER IL RITIRO SUDDIVISIONE PER COGNOME Martedì 2 maggio 2023 Cognomi dalla A alla B Mercoledì 3 maggio 2023 Cognomi dalla C alla D Giovedì 4 maggio 2023 Cognomi dalla E alla K Venerdì 5 maggio 2023 Cognomi dalla L alla O Sabato 6 maggio 2023 (solo mattina) Cognomi dalla P alla R Lunedì 8 maggio 2023 Cognomi dalla S alla Z

Per le pensioni di maggio 2023, l’INPS ha reso noto le date dei pagamenti. Si comincia martedì 2 maggio, quando l’Istituto di previdenza verserà l’assegno pensionistico a tutti coloro che hanno l’accredito sul proprio conto corrente bancario o postale.

Quello sopra riportato è invece il calendario messo a punto da Poste Italiane per il ritiro dei cedolini a maggio 2023 per chi non ha optato per l’accredito, con la suddivisione dei giorni in base alla prima lettera dell’alfabeto in maniera tale da evitare il formarsi di code agli sportelli postali.

Conti correnti: le migliori soluzioni ad Aprile 2023

NOME DELL’OFFERTA DETTAGLI DELL’OFFERTA 1 Conto Corrente Arancio di ING Bank canone annuo gratuito per sempre (con requisiti da soddisfare)

carta di debito inclusa

rendimento senza vincoli del 3% lordo per i primi 3 mesi, poi 0,50% di interesse lordo

bonifici SEPA senza costi 2 Conto Fineco di FinecoBank canone gratuito per il primo anno, poi canone di 3,95 euro al mese ma con possibilità di sconti

carta di debito inclusa

prelievo gratuito superiori a 99 euro dagli ATM in Italia

ricariche telefoniche senza costi 3 Widiba Start di Banca Widiba canone gratuito per i primi 12 mesi, poi 3 euro al mese, ma con possibilità di azzerarlo con una serie di promozioni, tra cui anche l’accredito della pensione

carta di debito inclusa

prelievo di contante da ATM pari o superiore a 100 euro in tutte le banche in Italia

rendimento del 2,5% sui vincoli a 3, 6 e 12 mesi

Per i pensionati che volessero vedersi accreditato l’assegno previdenziale direttamente sul conto corrente, ecco una panoramica delle migliori offerte delle banche ad aprile 2023. Come è risaputo, i conti correnti più vantaggiosi sono quelli a zero spese e, di solito, essi sono conti correnti online, i quali si aprono e si gestiscono tramite Internet e App, grazie ai servizi di home banking e mobile banking. Qui di seguito una panoramica delle migliori offerte attualmente disponibili sul mercato selezionate dal comparatore per conti correnti di SOStariffe.it. Per saperne di più clicca sul bottone verde qui sotto:

Conto Corrente Arancio di ING

Vantaggioso per chi volesse accreditare la pensione è il Conto Corrente Arancio. Il gruppo bancario ING propone questo conto online che si apre (gratuitamente) tramite Internet con firma digitale.

Conveniente, in particolare, è la formula “Modulo Zero Vincoli” (attivabile e disattivabile in qualsiasi momento) che è a zero spese (esclusa l’imposta di bollo) con l’accredito di stipendio/pensione oppure entrate di almeno 1.000 euro al mese, altrimenti il canone ha un costo di 2 euro al mese. Questa formula prevede:

carta di debito Mastercard inclusa e collegamenti con Apple Pay e Google Pay;

Mastercard inclusa e collegamenti con Apple Pay e Google Pay; prelievo di contante in Italia e in Europa senza costi;

un modulo di assegni all’anno gratuito;

principali pagamenti MAV, F24, RAV senza commissioni;

bonifici SEPA fino a 50.000 euro online o al telefono senza costi.

Occorre poi sottolineare che il servizio Pagoflex permette di pagare a “piccoli passi” in 3, 6, 9 oppure 12 mesi i propri acquisti superiori a 200 euro se effettuati con la carta di credito abbinata a questo conto.

Aprendo Conto Corrente Arancio, i clienti possono beneficiare del conto deposito “Conto Arancio” con un rendimento del 3% lordo (senza vincoli e fino a 100.000 euro) per i primi tre mesi, poi il tasso d’interesse è dello 0,5%. Questa offerta è valida fino al 13 maggio 2023.

Per conoscere l’offerta di Conto Corrente Arancio, vai al link di seguito:

Conto Fineco di FinecoBank

Sinonimo di convenienza è pure il Conto Fineco proposto da FinecoBank che è a canone zero per 12 mesi se lo si apre entro il 30 giugno 2023 e poi il canone è di 3,95 euro al mese, ma con possibilità di azzerarlo con una serie di promozioni tra cui:

avere meno di 30 anni;

accreditare stipendio o pensione;

avvalersi dei servizi di consulenza evoluta valorizzato maggiore/uguale a 20.000 euro;

beneficiare del Credit Lombard e fido su titoli;

avere un patrimonio di risparmio gestito maggiore di 40.000 euro;

avere un fondo pensione con versamento annuo maggiore/uguale a 1.000 euro;

eseguire 4 trading nel mese.

Altre caratteristiche del Conto Fineco sono:

carta di debito Fineco Card Debit a canone gratuito (si paga solo la spedizione a casa di 2,25 euro);

a canone gratuito (si paga solo la spedizione a casa di 2,25 euro); prelievi di contanti superiore a 99 euro dagli ATM in Italia gratuiti;

ricariche telefoniche;

prelievo gratuito fino a 3.000 euro da tutti gli ATM UniCredit in Italia;

bonifico SEPA senza costi;

pagamento online di MAV, RAV, bollo auto, utenze, bollettini, tasse e imposte;

servizio custodia titoli;

trasferimento automatico titoli e fondi.

Per saperne di più dell’offerta di FinecoBank, vai al link:

Conto Widiba Start di Banca Widiba

Vantaggioso è anche il conto corrente online Widiba Start di Banca Widiba. Si tratta di un conto con il canone gratuito al primo anno se l’apertura avviene entro il 26 aprile 2023. Poi, dal secondo anno, si pagherà un canone di 3 euro al mese (costo che non si applica se si hanno meno di 30 anni). Ma la banca 100% digitale del gruppo Montepaschi consente ai titolari di questo conto online di azzerarne i costi fissi di gestione dopo i primi 12 mesi con una serie di soluzioni. Per esempio: 1 euro in meno con l’accredito della pensione (o stipendio), mentre altri sconti sono:

1 euro in meno se il patrimonio complessivo è di almeno 25.000 euro;

se il patrimonio complessivo è di almeno 25.000 euro; 2 euro in meno se si hanno 10.000 euro investiti in risparmio gestito (per esempio, una polizza assicurativa);

se si hanno 10.000 euro investiti in risparmio gestito (per esempio, una polizza assicurativa); 1 euro in meno se si hanno 20.000 euro investiti in risparmio amministrato (per esempio, dei titoli obbligazionari).

Il conto Widiba Start, che è possibile aprire tramite SPID e o webcam, offre gratuitamente anche:

carta di debito con collegamento ai principali wallet digitali;

con collegamento ai principali wallet digitali; prelievo di contante da ATM pari o superiore a 100 euro in tutte le banche in Italia;

piattaforma per pagamenti F24, MAV, RAV, bollo auto, bollettini e CBILL;

bonifici ordinari online verso 36 Paesi dell’area SEPA;

verso 36 Paesi dell’area SEPA; casella PEC da 1 Giga e firma digitale fino a quando si è clienti della banca.

L’apertura di Widiba Start permette anche di avere un tasso di interesse annuo lordo del 2,5% sui vincoli a 3, 6 e 12 mesi vincolando le somme entro 30 giorni dalla data di apertura conto.

Per saperne di più dell’offerta di Banca Widiba, clicca sul link sottostante:

