Passa a Fastweb: le offerte per chi cambia operatore internet casa a novembre 2019

Fastweb continua a rappresentare una delle opzioni più convenienti per chi è in cerca di una nuova offerta Internet casa grazie alla possibilità di poter contare su offerte complete e dal prezzo particolarmente vantaggioso oltre che sull’assenza di vincoli di permanenza e costi nascosti. Ecco, quindi, quali sono le migliori offerte Fastweb per chi cambia operatore Internet casa a novembre 2019.

Tra le tante offerte Internet casa disponibili sul mercato a novembre 2019 un posto di primo piano lo ricoprono le offerte Fastweb che continuano a rappresentare, per tantissimi clienti, delle soluzioni ottime per attivare un nuovo abbonamento per la connessione ad Internet ed il telefono di casa.

Ecco, quindi, quali sono le migliori offerte “Passa a Fastweb” del mese di novembre 2019 e come fare per attivare, direttamente online, in pochi click.

Fastweb Casa

Il punto di riferimento del listino di offerte Fastweb di questo mese è Fastweb Casa, un’offerta “tutto compreso” che si caratterizza come una delle soluzioni più interessanti e complete per chi è in cerca di un nuovo abbonamento Internet casa in queste settimane.

Per tutti i nuovi clienti che passano a Fastweb, attivando Fastweb Casa ci sarà la possibilità di poter contare su di un abbonamento con le seguenti caratteristiche:

linea telefonica fissa con chiamate gratis (0 centesimi al minuto e nessun scatto alla risposta) verso tutti i numeri fissi ed i numeri mobili nazionali; al costo di 5 Euro in più al mese è possibile attivare un’opzione che aggiunge 1000 minuti di chiamate al mese (senza scatto alla risposta) verso numerose destinazioni internazionali (Andorra, Australia, Belgio, Brasile, Bulgaria, Cipro, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Hong Kong, Islanda, Israele, Lituania, Lussemburgo, Malta, Marocco, Martinica, Messico, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Perù, Polonia, Regno Unito, Repubblica di San Marino, Repubblica Slovacca, Spagna, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Taiwan, Ungheria, Austria, Canada, Cina, Corea Del Sud, Danimarca, Guam, Hawaii, India, Irlanda, Norvegia, Portogallo, Portorico, Repubblica Ceca, Romania, USA)

Fastweb Casa presenta un costo periodico di 34,95 Euro al mese. Per chi sceglie di abbonarsi online, l’offerta è disponibile con un canone scontato a tempo indeterminato. Con l’attivazione online, infatti, il costo periodico di Fastweb Casa passa a 29,95 Euro al mese rendendo la tariffa ancora più conveniente. La promozione in scorso termine, salvo ulteriori proroghe, il prossimo 2 dicembre.

Da notare, inoltre, che per chi sceglie Fastweb Casa con sottoscrizione online nel canone mensile troviamo già inclusi sia il contributo di attivazione che il modem FASTGate. Il cliente che attiva l’abbonamento con Fastweb ha la possibilità di utilizzare un modem alternativo, acquistato presso un rivenditore terzo.

L’operatore mette a disposizione sul suo sito ufficiale una dettaglia sezione informativa che mira ad offrire all’utente tutte le informazioni utili per la configurazione della connessione nel caso in cui si voglia utilizzare un modem alternativo in sostituzione del FASTGate (che sarà comunque inviato al domicilio dell’utente).

Fastweb Casa, così come le altre offerte Fastweb per Internet casa, non presenta costi nascosti e, soprattutto, non include alcun vincolo di permanenza. Il cliente è libero di richiedere la dismissione del servizio con la cessazione della linea telefonica oppure effettuando la portabilità del numero ad un altro operatore di telefonia fissa. Come chiarito dalle condizioni contrattuali, non è previsto il pagamento di penali di alcun tipo.

Al cliente, in caso di dismissione del servizio, verrà addebitato unicamente un contributo di disattivazione pari a 29,95 Euro (ovvero una mensilità dell’abbonamento) per il ristoro dei costi sostenuti da Fastweb per la dismissione oppure per il trasferimento della linea.

Per chi sceglie Fastweb Casa c’è la possibilità di personalizzare ulteriormente l’abbonamento attivando WOW Space, il servizio di cloud storage illimitato di Fastweb, disponibile con primo mese gratis e, successivamente, con un costo periodico di 9,95 Euro all’anno. Il costo del servizio sarà addebitato, in un’unica soluzione, sul conto Fastweb. E’ possibile accedere a WOW Space anche da smartphone, tramite le apposite app dedicate per dispositivi Android e iOS.

Per attivare Fastweb Casa a prezzo scontato è necessario procedere con la verifica della copertura online (in modo da controllare la disponibilità della fibra FTTH) tramite il sito ufficiale dell’operatore.

Verifica la copertura ed attiva Fastweb Casa

Fastweb Casa e DAZN

Un’altra ottima tariffa a disposizione di chi vuole passare a Fastweb a novembre 2019 è Fastweb Casa e DAZN. Questa soluzione abbina tutti i vantaggi già visti di Fastweb Casa ad una sottoscrizione mensile a DAZN, la piattaforma di streaming dedicata al mondo dello sport, garantendo un risparmio netto sul costo dei due abbonamenti considerati separatamente.

Fastweb Casa e DAZN include:

una linea telefonica con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali

una connessione illimitata ad Internet tramite rete in fibra ottica FTTH oppure tramite FTTN o ADSL a seconda della copertura

un abbonamento mensile a DAZN con accesso illimitato a tutti i contenuti disponibili sulla piattaforma di streaming

Fastweb Casa e DAZN presenta un costo periodico di 35,95 Euro al mese con attivazione e modem FASTGate inclusi nel canone mensile dell’offerta. Grazie a quest’offerta è possibile risparmiare 4 Euro al mese (quindi 48 Euro all’anno) sul costo singolo dei due abbonamenti considerati separatamente. Il costo di DAZN sarà incluso nel conto Fastweb che prevede fatturazione bimestrale.

Per attivare l’abbonamento a DAZN sarà necessario completare l’attivazione dell’abbonamento tramite il sito Fastweb. Successivamente, l’utente potrà attivare un nuovo abbonamento a DAZN tramite l’area privata del sito Fastweb (le credenziali per l’accesso saranno fornite al cliente tramite SMS dopo il completamento della procedura di sottoscrizione). La procedura è molto semplice e richiede pochi minuti per essere completata.

Ricordiamo che DAZN include un ricco catalogo di contenuti sportivi da guardare in streaming tra cui troviamo:

3 partite di Serie A in esclusiva per ogni giornata di campionato

tutte le partite di Serie B

le partite dei campionati di calcio esteri come la Liga spagnola e la Ligue 1 francese, la FA Cup inglese etc.

tanti altri eventi sportivi come le leghe americane NFL e MLB, la MMA, il rugby internazionale etc,

i canali Eurosport 1 e Eurosport 2 con tutta la programmazione esclusiva dell’emittente

Per attivare Fastweb Casa e DAZN è necessario procedere con la verifica della copertura tramite il sito ufficiale Fastweb.

Verifica la copertura ed attiva Fastweb Casa e DAZN

Sky e Fastweb

Con il mese di novembre è tornata l’offerta combinata Sky e Fastweb. Questa soluzione permette di abbinare un abbonamento alla linea fissa di Fastweb ad un abbonamento a Sky con un risparmio netto sul primo anno di sottoscrizione. Ecco i contenuti dell’abbonamento:

linea telefonica con chiamate gratis verso tutti i fissi nazionali (le chiamate illimitate verso i mobili costano 3 Euro in più al mese)

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH (oppure tramite FTTN o ADSL in caso di indisponibilità della fibra)

abbonamento a Sky che include i pacchetti Sky TV, Sky Famiglia, Sky Box Sets, Sky On Demand, Sky HD, 4K HDR e Sky Go Plus; il cliente può aggiungere i pacchetti Sky Calcio, Sky Sport e Sky Cinema a partire da 10 Euro in più al mese per il primo pacchetto mentre il secondo ed il terzo costeranno 15 Euro in più al mese

L’offerta combinata Sky e Fastweb ha un costo periodico di 20,90 Euro al mese per i primi 12 mesi. Terminato il periodo promozionale, l’abbonamento combinato si rinnoverà al costo di 67,35 Euro al mese. Da notare, inoltre, che è previsto il pagamento di un contributo di attivazione di 49 Euro per Sky Q (20 Euro in più se serve anche installare la parabola) e di 3,90 Euro al mese per 24 mesi per l’attivazione dei servizi. Incluso nel prezzo c’è il modem Wi-Fi.

Da notare, infine, che per i già clienti Sky c’è la possibilità di attivare un nuovo abbonamento a Fastweb al costo di 27,95 Euro al mese.

Offerte business di Fastweb

Fastweb propone una ricca gamma di offerte rivolte ai clienti business. La prima soluzione da considerare è Internet Business, un abbonamento che include una connessione illimitata (tramite FTTH oppure, se non disponibile la fibra ottica, tramite FTTN o ADSL) e presenta un costo periodico di 25 Euro al mese oltre ad un contributo di attivazione di 5,95 Euro al mese per 48 mesi pagabile anche in 24 mesi oppure in un’unica soluzione. Il modem Wi-Fi è incluso nel prezzo di sottoscrizione.

Verifica la copertura ed attiva Internet Business di Fastweb

Per i clienti più esigenti c’è Business Class. Quest’abbonamento presenta le stesse caratteristiche della tariffa precedente con l’aggiunta di una linea telefonica con chiamate illimitate verso tutti i fissi e mobili nazionali. Il costo dell’abbonamento è di 30 Euro al mese con un contributo di attivazione di 5,95 Euro al mese per 48 mesi (anche in questo caso è possibile pagare in un’unica soluzione oppure in 24 mesi). Il modem Wi-Fi è sempre incluso nel prezzo.

Verifica la copertura ed attiva Business Class di Fastweb