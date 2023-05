Offerte in evidenza spusu 1 3.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Super 20 4.00 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Optima SuperMobile Smart 4.95 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Gli operatori virtuali o MVNO (Mobile Virtual Network Operator) sono aziende nel settore delle telecomunicazioni che non disponendo di una rete di telefonia mobile proprietaria si appoggiano a quelle di altri gestori per erogare i propri servizi voce e Internet. Anche se non hanno una rete propria sono comunque indipendenti per quanto riguarda la promozione, commercializzazione e attivazione delle SIM. La lista degli operatori virtuali Vodafone è piuttosto nutrita, anche se non tutti stanno avendo stessa fortuna.

Operatori virtuali Vodafone: la lista aggiornata a maggio 2023

La maggior parte degli operatori virtuali Vodafone permettono di scegliere tra tariffe molto convenienti. Alcuni di loro sono piuttosto conosciuti mentre altri sebbene siano più piccoli o semplicemente sono nati piuttosto di recente risultano comunque un’eccellente scelta un’offerta mobile a basso prezzo. Tra questi Rabona Mobile sta avendo diversi problemi nelle ultime settimane e i suoi clienti non possono inviare SMS o navigare su Internet. Si fanno quindi sempre più insistenti le voci che possa chiudere. Ecco la lista completa degli operatori virtuali Vodafone aggiornata a maggio:

ho. Mobile

PosteMobile

DIGI Mobil

Daily Telecom Mobile

Lycamobile

1Mobile

Optima Mobile

Noitel Mobile

NT Mobile

Rabona Mobile

Operatori virtuali Vodafone: le offerte migliori di maggio 2023

Le migliori offerte di ho. Mobile, Optima e PosteMobile Minuti, SMS e Gigabyte Costo 1 PosteMobile Super 20

minuti e SMS a consumo e 20 GB in 4G+ fino a 300 Mbps 4 €/mese 2 Super Mobile di Optima minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G+ 4,95 €/mese 3 ho. 6,99 minuti e SMS illimitati e 130 GB in 4G fino a 30 Mbps 6,99 €/mese 4 ho. 6,99 (nuovi numeri) minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G fino a 30 Mbps 6,99 €/mese 5 ho. 7,99 minuti e SMS illimitati e 180 GB in 4G fino a 30 Mbps 7,99 €/mese 6 ho. 8,99 (nuovi numeri) minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G fino a 30 Mbps 8,99 €/mese 7 Creami Extra WOW 150 di PosteMobile minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G+ fino a 300 Mbps 8,99 €/mese 8 300% Digital di PosteMobile minuti e SMS a consumo e 300 GB in 4G+ fino a 300 Mbps 8,99 €/mese 9 ho. 9,99 minuti e SMS illimitati e 230 GB in 4G fino a 30 Mbps 9,99 €/mese 10 Creami Extra WOW 300 di PosteMobile minuti e SMS illimitati e 300 GB in 4G+ fino a 300 Mbps 11,99 €/mese

L’offerta più conveniente tra gli operatori virtuali Vodafone è Super 20 di PosteMobile, che per un breve periodo si è appoggiato alla rete di WindTre. Il gestore ha scelto di utilizzare un sistema di gestione molto particolare per il traffico voce e dati basato sui credit. Ogni gettone corrisponde a un minuto, un SMS e un Megabyte. Se non vengono consumati durante il mese si perdono e non possono essere utilizzati per acquistare servizi a pagamento come sfondi, oroscopi, suonerie, etc.

Super 20 è un’offerta con chiamate a 18 cent al minuto, SMS a 18 cent e 20 GB in 4G+ per navigare fino a 300 Mbps a 4 euro al mese. La SIM costa 10 euro più 10 euro per una prima ricarica. Nei Paesi Ue avete a disposizione 3,64 GB in roaming.

Al secondo posto troviamo Optima Mobile con Super Mobile Smart. La tariffa include minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G+ per navigare fino a 60 Mbps in download a 4,95 euro al mese. Se la si acquista online l’attivazione è di 9,90 euro, invece di 19,90 euro. Nei Paesi Ue avete a disposizione tutti i minuti e i Giga inclusi in roaming.

Al terzo posto si piazza l’offerta al prezzo più basso di ho. Mobile. Questo operatore nasce nel 2018 su iniziativa di VEI S.r.l e quindi fa riferimento direttamente a Vodafone. Grazie all’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati potete provare tutte le tariffe dell’operatore per 30 giorni. Dopo un mese dovrete decidere se continuare con ho. o disattivare il piano e richiedere online con due clic il rimborso di tutte le spese sostenute. Fino al 14 maggio 2023 per le offerte riservate a chi richiede la portabilità da Iliad o alcuni MVNO selezionati come PosteMobile, Fastweb Mobile, Coop Voce e altri avete 30 GB in più al mese allo stesso prezzo.

Con ho. 6,99 avete minuti e SMS illimitati e 130 GB in 4G (invece di 100 GB) per navigare fino a 30 Mbps a 6,99 euro al mese più 7 euro per una ricarica da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo. Nei Paesi Ue avete a disposizione 6,4 GB in roaming.

Tutte le migliori offerte di ho. Mobile hanno attivazione, SIM e spedizione gratuite se le acquistate online. Nel caso in cui abbiate esaurito il traffico incluso l’operatore blocca in automatico la navigazione per evitarvi spese inutili ma con il servizio Riparti consente di ritornare a navigare aprendo un nuovo ciclo mensile del piano allo stesso prezzo.

Riparti è disponibile nel momento in cui si stanno per esaurire i Giga fino a poco tempo prima l’effettivo rinnovo dell’offerta e si può attivare dall’app ho o dall’Area Personale sul sito dell’operatore. Utilizzare questo servizio può modificare la scadenza della promozione.

ho. Mobile dispone di una copertura del 98% della popolazione italiana e grazie all’integrazione della tecnologia VoLTE permette di chiamare con una eccellente qualità dell’audio e anche navigare e utilizzare le app in contemporanea. In più grazie alle numerose iniziative dell’operatore si possono ottenere tanti vantaggi come bonus in ricarica.

Tutte le altre offerte degli operatori virtuali Vodafone più interessanti sono:

ho. 7,99 con minuti e SMS illimitati e 180 GB in 4G (invece di 150 GB) per navigare fino a 30 Mbps a 7,99 euro al mese più 8 euro per una ricarica da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo dell’offerta. Nei Paesi Ue avete a disposizione 7,3 GB in roaming. Questa offerta è riserva a chi richiede la portabilità da Iliad o alcuni MVNO selezionati

Creami Extra WOW 150 di PosteMobile con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G+ per navigare fino a 300 Mbps a 8,99 euro al mese. La SIM costa 10 euro più 10 euro per una prima ricarica. Nei Paesi Ue avete a disposizione 8,19 GB in roaming.

300% Digital di PosteMobile con chiamate a 18 cent al minuto, SMS a 18 cent e 300 GB in 4G+ per navigare fino a 300 Mbps a 8,99 euro al mese. La SIM costa 10 euro più 10 euro per una prima ricarica. Se si utilizzano meno di 100 GB al mese si ottengono 20 credit di bonus. Nei Paesi Ue avete a disposizione 8,19 GB in roaming.

ho. 9,99 con minuti e SMS illimitati e 230 GB in 4G (invece di 200 GB) per navigare fino a 30 Mbps a 9,99 euro al mese più 10 euro per una ricarica da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo dell’offerta. Nei Paesi Ue avete a disposizione 9,1 GB in roaming. Questa offerta è riserva a chi richiede la portabilità da Iliad o alcuni MVNO selezionati

Creami Extra WOW 300 con minuti e SMS illimitati e 300 GB in 4G+ per navigare fino a 300 Mbps a 11,99 euro al mese. La SIM costa 10 euro più 20 euro per una prima ricarica. Nei Paesi Ue avete a disposizione 10,92 GB in roaming.

La portabilità per tutti gli operatori è gratuita e viene eseguita entro un massimo di tre giorni lavorativi. Se però preferite acquistare una SIM con un nuovo numero avete a disposizione:

ho. 6,99 con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G per navigare fino a 30 Mbps a 6,99 euro al mese più 7 euro per una ricarica da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo dell’offerta. Nei Paesi Ue avete a disposizione 6,4 GB in roaming.

con minuti e SMS illimitati e per navigare fino a 30 Mbps a più 7 euro per una ricarica da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo dell’offerta. Nei Paesi Ue avete a disposizione 6,4 GB in roaming. ho. 8,99 con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G per navigare fino a 30 Mbps a 8,99 euro al mese più 9 euro per una ricarica da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo dell’offerta. Nei Paesi Ue avete a disposizione 7,3 GB in roaming.

