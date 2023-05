Acquistare uno smartphone a rate, in abbinamento alle offerte degli operatori , continua ad essere un'opzione a disposizione degli utenti che possono ricorrere a questo sistema in alternativa all'acquisto in un'unica soluzione. Una nuova indagine dell'Osservatorio SOStariffe.it in collaborazione con Segugio.it conferma che queste offerte possono garantire fino al 40% di risparmio rispetto al prezzo di listino di uno smartphone. Nel confronto con l'acquisto in un'unica soluzione (dopo almeno un mese dal lancio), però, l'acquisto a rate con le offerte degli operatori comporta una spesa più alta fino al 29%. Ecco i dettagli completi.

Per acquistare uno smartphone a rate è possibile puntare sulle offerte telefono incluso degli operatori di telefonia mobile. Tali offerte consentono di abbinare uno smartphone (con pagamento dilazionato fino a 30 rate) alla propria tariffa mobile, creando un bundle con minuti, SMS e Giga da sfruttare con un nuovo dispositivo. Si tratta di una soluzione molto utilizzata dagli utenti, soprattutto per acquistare modelli di fascia alta.

La possibilità di dilazionare la spesa sommata all’opportunità di accedere a tariffe agevolate, infatti, può rappresentare una scelta conveniente per molti consumatori. A chiarire la reale convenienza dell’acquisto a rate di uno smartphone ci pensa la nuova indagine dell’Osservatorio SOStariffe.it in collaborazione con Segugio.it. Lo studio prende in considerazione varie fasce di prezzo con l’obiettivo di mettere in evidenza vantaggi e svantaggi dell’acquisto a rate dello smartphone.

Secondo i dati raccolti, con le offerte degli operatori per l’acquisto a rate è possibile risparmiare fino al 40% rispetto al prezzo di listino. Da notare, però, che, andando a considerare il prezzo più basso sul web dopo almeno un mese dal lancio, il risparmio si riduce fino ad annullarsi. In questo caso, infatti, con le offerte a rate si arriva a spendere fino al 26% in più rispetto all’acquisto in un’unica soluzione. Ecco tutti i dati emersi dall’indagine.

Come funzionano le offerte con smartphone incluso

Gli operatori di telefonia mobile sono liberi di definire le caratteristiche delle offerte per l’acquisto a rate di uno smartphone da proporre ai propri clienti. In linea di massima, tali offerte prevedono un anticipo e il pagamento di una rata finale (generalmente azzerata per i clienti che mantengono la rateizzazione attiva per tutto il periodo, senza cambiare operatore). Il pagamento rateale si articola, in genere, in 24 o 30 rate anche se è possibile imbattersi in offerte con una rateizzazione differente (ad esempio 12 mesi).

Per i consumatori interessati all’acquisto di uno smartphone a rate è oggi possibile scegliere tra le offerte dei principali operatori del mercato di telefonia in Italia, come TIM, Vodafone, WINDTRE e Iliad. Ogni operatore definisce prezzi e meccanismi delle sue offerte. In molti casi, inoltre, le offerte a rate consentono agli utenti l’accesso a tariffe esclusive (ad esempio con Giga illimitati), coperture assicurative e altri vantaggi, come la possibilità di cambiare smartphone ogni anno, passando sempre ad un modello nuovo.

Smartphone a rate: rispetto al listino il risparmio è assicurato

Un primo elemento che emerge dall’indagine dello studio riguarda il risparmio garantito dalle offerte a rate rispetto al prezzo di listino. Scegliendo questa modalità per l’acquisto, infatti, la spesa complessiva per lo smartphone risulta essere sempre inferiore rispetto a quella che si sosterebbe acquistando lo smartphone al lancio e pagandolo quanto previsto dal listino fissato dall’operatore. Il risparmio, naturalmente, varia caso per caso.

In media, però, le offerte risultano essere particolarmente convenienti per la fascia bassa e la fascia media. In questi casi, infatti, gli operatori, pur di vincolare il cliente, sono disposti a vendere lo smartphone con una spesa complessiva molto contenuta. Il risparmio rispetto al listino arriva fino al 40% per modelli di fascia bassa. Da notare che il risparmio garantito dalle offerte a rate resta significativo anche per la fascia medio-alta e per la fascia alta, com evidenziato dalla tabella qui di sotto.

Con l’acquisto in un’unica soluzione si risparmia rispetto alle offerte a rate

Per i consumatori, però, l’acquisto a rate non è sempre la scelta più vantaggiosa. Preferendo l’acquisto in un’unica soluzione (dopo almeno un mese dal lancio e considerando l’offerta più bassa sul web) è possibile ridurre, anche in modo significativo, la spesa per l’acquisto di uno smartphone. Margini di risparmio restano solo per la fascia bassa dove gli operatori hanno la possibilità di ridurre in modo significativo il costo dello smartphone pur di “vincolare” i clienti per un lungo periodo di tempo.

Già a partire dalla fascia media e, ancora di più, per la fascia medio-alta e per la fascia alta si deve mettere in conto una spesa più elevata con l’acquisto a rate. Questo vale sia per gli iPhone che per gli smartphone Android (soprattutto per la fascia alta in questo caso). La tabella qui di seguito va a riepilogare i dati raccolti dall’indagine, evidenziando chiaramente la convenienza dell’acquisto in un’unica soluzione, in termini di spesa complessiva, rispetto all’acquisto a rate.

Offerte con smartphone incluso: l’importanza del canone della tariffa mobile abbinata

Per accedere all’acquisto a rate di uno smartphone è necessario aver attivato una tariffa mobile con l’operatore a cui ci si rivolge per l’acquisto. Nella valutazione della convenienza dele offerte telefono incluso è, quindi, importante valutare la convenienza anche delle tariffe abbinate che possono comportare un aumento sensibile della spesa. I casi da considerare sono tre:

le offerte con smartphone incluso per nuovi clienti prevedono l’accesso ad una tariffa mobile con canone medio di 15,47 euro al mese (considerando solo le tariffe 5G con almeno 100 GB mensili); per attivare una tariffa analoga senza smartphone incluso, invece, oggi servono 7,95 euro al mese (circa la metà)

prevedono l’accesso ad una tariffa mobile con canone medio di 15,47 euro al mese (considerando solo le tariffe 5G con almeno 100 GB mensili); per attivare una tariffa analoga senza smartphone incluso, invece, oggi servono 7,95 euro al mese (circa la metà) le offerte con smartphone incluso per già clienti : in questo caso è sempre necessario valutare caso per caso la convenienza del bundle completo (smartphone a rate + tariffa); chi ha già una tariffa molto conveniente potrebbe trovare ancora più vantaggioso l’acquisto di uno smartphone a rate; in questo caso, per valutare la convenienza della propria offerta è utile considerare che, in media, le tariffe di telefonia mobile presentano 115 GB al costo di 9,74 euro al mese come rivelato da una precedente indagine dell’Osservatorio

: in questo caso è sempre necessario valutare caso per caso la convenienza del bundle completo (smartphone a rate + tariffa); chi ha già una tariffa molto conveniente potrebbe trovare ancora più vantaggioso l’acquisto di uno smartphone a rate; in questo caso, per valutare la convenienza della propria offerta è utile considerare che, in media, le tariffe di telefonia mobile presentano 115 GB al costo di 9,74 euro al mese come rivelato da una le offerte con smartphone a rate per già clienti fisso + mobile: si tratta di uno dei trend del mercato; diversi operatori propongono tariffe di questo tipo garantendo 150 GB o Giga illimitati ogni mese, accesso alla rete 5G e un costo medio di 9,99 euro al mese

