Offerte TIM per il cellulare: le promozioni di Luglio 2022

Con le offerte TIM per il cellulare potete navigare da mobile anche senza limiti in 5G alla massima velocità in moltissime città e altrettante località italiane

Le offerte TIM per il cellulare sono tra le più varie e interessanti nel panorama della telefonia mobile italiano. TIM ha cercato di creare un listino di tariffe che potesse assecondare le esigenze di qualsiasi tipologia di utente, a prescindere da età, abitudini di consumo e disponibilità economica.

Offerte TIM per il cellulare per chi arriva da altri operatori

Offerte Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile TIM Wonder Six illimitati 100 GB primo mese gratuito, poi 9,99 euro TIM Wonder Five illimitati 50 GB primo mese gratuito, poi 7,99 euro

Tra le migliori offerte TIM per il cellulare troviamo le tariffe della famiglia TIM Wonder. Queste particolari promozioni possono essere attivate solo online ed esclusivamente da chi richiedere la portabilità da alcuni operatori selezionati. Il trasferimento del numero avviene gratuitamente entro 3 giorni lavorativi.

Chi arriva da Iliad e altri gestori low cost può scegliere TIM Wonder Six con minuti e SMS illimitati e 100 GB al mese a 9,99 euro. Per i nuovi clienti che l’acquistano online il primo mese di offerta e attivazione sono gratuiti. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

Se invece siete attualmente clienti di PosteMobile o altri operatori virtuali potete acquistare TIM Wonder Five con minuti e SMS illimitati e 50 GB a 7,99 euro al mese. Primo mese e attivazione sono comunque gratuiti per chi compra la SIM sul sito.

Offerte TIM per il cellulare con 5G incluso

Offerte Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile TIM 5G Power Smart illimitati 50 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica (25 GB online per nuovi clienti) primo mese gratuito, poi 14,99 euro TIM 5G Power Top illimitati 100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica (50 GB online per nuovi clienti) primo mese gratuito, poi 19,99 euro TIM 5G Power Unlimited illimitati illimitati in 5G primo mese gratuito, poi 29,99 euro TIM Young 5G illimitati fino a 50 GB in 5G primo mese gratuito, poi 9,99 euro

TIM è stato tra i primi operatori in Italia a proporre offerte con cui navigare in 5G e dispone di una delle reti più efficienti, stabili, veloci e diffuse sul territorio. Con il Vero 5G è possibile godere di prestazioni 10 volte superiori rispetto alla tecnologia precedente fino a 2 Gigabit al secondo in download per guardare video e ascoltare musica in altissima qualità e condividere contenuti in tempo reale. La bassa latenza permette poi di giocare online senza interruzioni o cadute improvvise del segnale.

Per navigare in 5G con TIM si può scegliere tra differenti offerte. Le promozioni della famiglia TIM 5G Power includono accesso prioritario alla rete che garantisce prestazioni al massimo livello anche in condizioni di traffico congestionato o con più dispositivi connessi contemporaneamente. La versione Smart da 14,99 euro prevede minuti e SMS illimitati e 50 GB al mese. Una volta esaurito il traffico dati incluso si può continuare a navigare al prezzo di 90 cent ogni 100 MB con Giga di scorta.

Con questo piano si ha anche la protezione di TIM Safe Web Plus, piattaforma di sicurezza che monitora la pericolosità di un sito prima ancora che si completi il collegamento e che permette di creare profili personalizzati per ogni membro della famiglia, e 100 GB su Google One per salvare foto, video e file nella qualità originale per 3 mesi (poi 9,99 euro al mese). Acquistando l’offerta online il primo mese e attivazione sono offerte dall’operatore per i nuovi clienti. La SIM costa invece 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Chi compra l’offerta in negozio invece pagherà 5 euro per l’attivazione e 10 euro per la SIM con 1 cent di traffico incluso.

Le altre offerte TIM per il cellulare della famiglia TIM 5G Power permettono di avere anche assistenza dedicata e immediata da parte di un team di esperti al servizio clienti 119 dalle 8 alle 22 e 7 giorni su 7. Se non siete soddisfatti del supporto ricevuto potete poi chiedere un rimborso di 2 euro sul credito residuo o in fattura se siete clienti TIM anche per la rete fissa con promozione TIM Unica attiva. Con TIM One Number poi potete avere lo stesso numero di telefono sullo smartphone e uno smartwatch nella variante Cellular, quindi in grado di connettersi a Internet anche senza abbinarlo a un cellulare.

Chi ha meno di 25 anni può invece attivare TIM Young con minuti e SMS illimitati e fino a 50 GB al mese al prezzo di 9,99 euro. La tariffa include anche Giga illimitati per utilizzare chat, social network, ascoltare musica e app di meeting (ma solo per 3 mesi) e l’ascolto di oltre 50 milioni di brani anche offline e senza interruzioni pubblicitarie su TIMMUSIC. L’offerta base prevederebbe 25 GB ma pagando 99 cent in più al mese si possono raddoppiare i Gigabyte. Alla tariffa è poi possibile aggiungere 100 GB su Google One per 3 mesi (1,99 euro al mese), TIM One Number (99 cent al mese) e TIMGAMES per giocare a tantissimi mobile game senza consumare dati (5 euro al mese).

Per navigare in 5G vi serve uno smartphone abilitato a connettersi alle reti di ultima generazione. Anche in questo caso TIM vi agevola con le sue offerte smartphone incluso, che permettono di acquistare i modelli migliori dei produttori più richiesti (Apple, Samsung, OPPO e Xiaomi) pagandoli a rate e senza anticipo. TIM per abbinare alle sue offerte un telefono richiede un tempo di permanenza minimo di 30 mesi. Il pagamento avviene con carta di credito o in fattura per chi è già suo cliente per la rete fissa. Per l’estate poi chi richiede e ottiene un finanziamento TIMfin (TAEG 0,00% salvo approvazione) inizia a pagare le rate da settembre.

E’ inoltre possibile arricchire tutte le offerte TIM per il cellulare con la visione di film, serie TV, cartoni animati e documentari su TIMVISION. Grazie al TIMVISION Box, fornito in comodato d’uso, si può guardare più contenuti anche in contemporanea su qualsiasi formato di schermo (smartphone, tablet, PC, TV) e accedere a servizi online dall’apposito menu delle app. TIMVISION comprende anche una selezione dei migliori programmi dell’ultima settimana di Mediaset, Discovery+ ed Eurosport Player per 12 mesi.

Se amate lo sport l’offerta che fa per voi è TIMVISION Calcio e Sport con incluso DAZN e Infinity+ per 12 mesi. Il pacchetto permette di seguire tutta la Serie A fino al 2024, Champions League, Europa League, Conference League e oltre al calcio anche tennis, basket, corse automobilistiche, boxe, sci e ciclismo. Chi attiva TIMVISION Calcio e Sport entro il 30/7/22 può guardare i suoi programmi preferiti gratuitamente fino al 30/8/22. La tariffa poi si rinnova a 19,99 euro al mese per un anno, poi 29,99 euro al mese.

L’abbonamento più completo è invece TIMVISION Gold che in aggiunta al pacchetto precedentemente descritto include anche Netflix (piano standard per vedere contenuti in HD su due dispositivi in contemporanea) e Disney+. L’offerta se attivata entro il 30/7/22 ha un costo di 10 euro al mese fino al 31/8/22. Da settembre il prezzo sale a 39,99 euro per un anno, poi 45,99 euro al mese. Per tutte le offerte TIMVISION è richiesta l’attivazione di 19,99 euro una tantum, scontata a 9,99 euro per chi ha già il TV box.

Offerte TIM per il cellulare per chi ha già la rete fissa

Offerte Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile TIM Premium Famiglia illimitati 5 GB (Giga illimitati con TIM Unica) primo mese gratuito, poi 9,99 euro Supergiga Famiglia non inclusi 5 GB (Giga illimitati con TIM Unica) primo mese gratuito, poi 5,99 euro Supergiga Pack Famiglia non inclusi 300 GB per 3 mesi primo mese gratuito, poi 19,99 euro

Alcune offerte TIM per cellulare sono riservate a chi è già cliente dell’operatore per la rete fissa. TIM Premium Famiglia, ad esempio, prevede minuti e SMS illimitati a 9,99 euro al mese. Anche in questo caso primo mese e attivazione sono offerti da TIM per i nuovi clienti che acquistano l’offerta sul sito. Il traffico dati diventa poi illimitato per sé e tutta la famiglia (massimo 6 SIM anche non intestate al titolare della linea fissa) con l’attivazione gratuita di TIM Unica. La promozione include anche TIMVISION con Disney+ per 3 mesi (poi 9,99 euro al mese) e una giocata in più ogni giorno per vincere premi e regali su TIM Party come una e-bike. Con in TIM Unica il pagamento di tutte le linee (fissa e mobili) avviene con domiciliazione in fattura grazie a TIM Ricarica Automatica.

Supergiga Pack Famiglia passati 3 mesi dall’attivazione invece si rinnova con 5 GB al mese a 5,99 euro. Per i nuovi clienti il primo del piano e attivazione sono gratuiti con acquisto online. La SIM costa sempre 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Con questa offerta è anche possibile trovare in tutti i negozi TIM un modem Wi-Fi 4G al prezzo di partenza di 29,99 euro o una TIM Cam a partire da 19,99 euro.

