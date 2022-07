Netflix, Amazon Prime Video e Sky sono tre servizi che permettono di vedere contenuti in streaming, in qualsiasi momento. Tra le proposte disponibili, ci sono tante serie TV che si adattano ai gusti più diversi. Ecco alcune delle migliori serie che è possibile vedere su queste piattaforme e quanto costa sottoscrivere un abbonamento a un servizio di streaming TV .

Le migliori serie TV da guardare in vacanza a luglio 2022

Fino a non molti anni fa, vedere una serie TV significa accendere il televisore e attendere l’uscita di un nuovo episodio. C’erano serie che venivano trasmesse ogni giorno e altre per le quali si doveva attendere un’intera settimana per poter avere accesso a dei contenuti.

Le cose sono molto cambiate in poco tempo: oggi per guardare una serie TV basta avere una connessione a Internet e attivare un servizio che trasmetta contenuti in streaming. I più gettonati sono senza dubbio Netflix, Amazon Prime Video e Sky, gigante della Pay TV, che oggi propone anche offerte combinate Internet casa + TV.

Nelle prossime righe parleremo di alcune delle migliori serie TV che si possono vedere sulle piattaforme citate e che si consiglia di vedere almeno una volta nella vita, visto il grande successo di pubblico che sono riuscite a ottenere.

Per sapere di più sulle offerte di streaming e Pay TV che si possono attivare online, ci consiglia di fare fin da subito un salto sul comparatore dedicato presente su SOStariffe.it.

Migliori serie TV da guardare su Netflix

Costo abbonamento Netflix A partire da 7,99 euro al mese per vedere i contenuti su un solo account Offerte combinate Si possono attivare offerte combinate per vedere i contenuti di Netflix con tre diversi operatori Internet casa, ovvero TIM, Vodafone e Sky. In tutti e tre i casi, viene proposto un abbonamento standard, che permette di vedere i contenuti di Netflix su 3 diversi dispositivi in contemporanea

Considerata l’importanza di Netflix nel mondo delle piattaforme di streaming TV, nel corso del tempo il numero delle offerte Internet casa che comprendono anche un abbonamento a Netflix non ha fatto altro che aumentare.

Prima di analizzare le offerte nel dettaglio, citiamo alcune delle serie TV disponibili sulla piattaforma (in alcuni casi si tratta di produzioni originali) per i quali varrebbe proprio la pena sottoscrive un abbonamento.

Una delle serie originali Netflix di maggiore successo è Stranger Things, giunta alla sua quarta stagione e distribuita in Italia dal 15 luglio 2016, in pratica in concomitanza alla sua uscita negli Stati Uniti.

Ideata dai Duffer Brothers, è una di quelle serie che prende fin dal primo episodio, creando una vera e propria dipendenza in cui affezionarsi ai protagonisti e alla città di Hawkins è praticamente impossibile.

Ambientata negli anni ‘80 (la musica è una grandissima protagonista), ci proietta fin da subito in un thriller in cui si respira il periodo della Guerra Fredda, appassionando alle vicende di una cittadina qualunque nell’Indiana, che diventa in poco tempo una sorta di piccolo teatro degli orrori.

Dopo aver visto Stranger Things vi verrà probabilmente voglia di iniziare a giocare a D&D, ascoltare la playlist ufficiale su Spotify in loop e aspettare che esca la quinta stagione, facendo congetture su quello che potrebbe accadere.

Altre serie TV presenti su Netflix da considerare sono:

Ozark , serie televisiva di tipo thriller formata da 4 stagioni e disponibile su Netflix dal 21 luglio 2017;

Midhunter , serie televisiva statunitense del 2017, tratta dal libero Midhunter: La storia vera del primo cacciatore di serial killer americano;

Peaky Blinders , serie composta da 6 stagione, in cui viene raccontata una storia di gangster ambientata a Birmingham, tra il 1919 e il 1934;

Better Saul Caul , serie ancora in produzione, che ha come protagonista Salu Goodman, l’avvocato che abbiamo amato e odiato in Breaking Bad;

Strappare lungo i bordi, la serie d’animazione di Zerocalcare, che non necessita di troppe presentazioni.

Come anticipato nelle righe precedenti, oggi è possibile risparmiare sull’attivazione di Netflix scegliendo un’offerta Internet casa + Netflix, tre le quali troviamo le proposte di:

TIM;

Vodafone;

Sky.

TIM permette di aggiungere alla sua offerta Internet casa la promozione TIMVISION + Netflix, la quale è disponibile al prezzo scontato senza vincoli di 14,99 euro al mese (invece di 19,98 euro al mese).

La promozione in questione comprende:

l’intrattenimento di TIMVISION;

il piano standard di Netflix;

il TIMVISION Box.

L’offerta Vodafone + Netflix si chiama Family Plan Netflix Edition. È attivabile al costo di 44,90 euro al mese e include:

Internet fino a 2,5 Giga in download;

il modem con Wi-Fi Optimizer;

le chiamate da numero fisso, verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

il piano Netflix standard;

una SIM di tipo 5G con chiamate, messaggi e Giga senza limiti.

Sky, invece, permette di attivare la promozione Sky TV + Netflix, al costo scontato per 18 mesi di 19,90 euro al mese (invece di 30 euro) che include:

l’intrattenimento di Sky TV;

il piano standard di Netflix, che prevede la visione in HD su due diversi dispositivi in contemporanea;

Sky Q, il decoder Sky per poter vedere i contenuti via Internet, oppure via satellite.

Migliori serie TV da vedere su Amazon Prime

Un altro nome molto rinomato quando si parla di serie TV e di intrattenimento online è Amazon Prime Video, servizio legato all’abbonamento Prime di Amazon, attivabile al costo mensile di 4,99 euro, oppure di 36 euro all’anno.

Tra le migliori serie TV che si possono vedere oggi su Prime Video troviamo The Boys, giunta alla sua terza stagione. Ideata da Eric Kriple e basata sull’omonimo fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson, ci fa vedere un lato inedito dei supereroi, dove i finti buoni sono in realtà cattivi e i veri buoni hanno lati oscuri, che vengono fuori un po’ alla volta, in un concentrato di violenza, sesso e turpiloquio che riesce, tutto sommato, a creare interesse.

Tra le serie disponibili a luglio su Prime, ci sono poi:

Terminal List;

Senza confini;

Paper Girls;

Doc;

Shameless;

Chicago Fire;

Law & Order: Unità Speciale;

Haykyuu!! (anime), solo per citarne alcune.

Come nel caso di Netflix, anche per Prime c’è la possibilità di attivare una promozione Internet casa che include un abbonamento di 12 mesi al servizio di streaming TV. Si tratta della Super Fibra dell’operatore WINDTRE.

La promozione, che ha un costo di 22,99 euro al mese per i già clienti mobile comprende infatti:

Internet senza limiti, alla velocità massima della fibra FTTH di 1 Giga in download;

il modem con Wi-Fi 6 incluso;

12 mesi di Amazon Prime Video.

Migliori serie TV da guardare su Sky

Tra le migliori serie TV disponibili invece su Sky, si possono citare:

The Blacklist;

Das Boot;

Sandition;

The Rising;

Pagan Peak;

Il villaggio dei dannati;

Diavoli;

Blocco 181;

Il re;

L’indice della paura;

Professor Wolfe;

Landscapers – Un crimine quasi perfetto;

A casa tutti bene – La serie;

Gomorra – La serie, e molte altre.

Sky offerta la possibilità di attivare Prova Sky Q per 30 giorni al costo di 9 euro per poter vedere in anteprima tutti i contenuti presenti su Sky, quindi anche le sue serie TV originali, e scegliere poi quale tipologia di abbonamento sottoscrivere.

