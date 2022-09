Offerte smartphone incluso: le tariffe migliori di Settembre 2022

Con le offerte smartphone incluso si associano le rate necessarie per acquistare un cellulare a un piano di telefonia mobile. Queste tariffe prevedono un vincolo di permanenza minimo e in alcuni casi il pagamento di un acconto. In caso di recesso o passaggio ad altro gestore in anticipo rispetto alle tempistiche previste si devono comunque corrispondere le rate residue in un’unica soluzione o continuando con la rateizzazione. Se non siete soddisfatti dell’acquisto potete sempre restituirlo esercitando il diritto di ripensamento entro 14 giorni dalla consegna del prodotto.

Offerte smartphone incluso di TIM a settembre 2022

Offerte smartphone incluso di TIM Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile TIM Wonder Five illimitati 70 GB in 4G primo mese gratuito, poi 7,99 euro TIM Wonder Six illimitati 100 GB in 4G primo mese gratuito, poi 9,99 euro TIM Young (solo under 25) illimitati 50 GB in 5G primo mese gratuito, poi 9,99 euro TIM 5G Power Smart illimitati 50 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica (25 GB online per nuovi clienti) primo mese gratuito, poi 14,99 euro

Con le offerte smartphone incluso di TIM è possibile acquistare un telefono a rate pagandolo in un’unica soluzione o a rate con addebito su carta di credito. Nel secondo caso si può anche richiedere un finanziamento TIMFin con TAEG 0% (salvo approvazione) e vincolo di 30 mesi. Questa opzione però è riservata a chi è cliente mobile dell’operatore da almeno 6 mesi o di rete fissa da 12 mesi. Quest’ultimi possono anche scegliere di addebitare le rate in bolletta. La spedizione è gratuita e i telefono sono in garanzia per 24 mesi.

Le offerte smartphone incluso più economiche di TIM si possono attivare solo online per chi richiede la portabilità da una lista selezionata di operatori. Il trasferimento del numero è gratuito e richiede al massimo tre giorni lavorativi:

1. TIM Wonder Six con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G o illimitati con TIM Unica a 9,99 euro al mese. Questa tariffa è riservata a chi arriva da Iliad e alcuni operatori virtuali. Primo mese e attivazione sono gratuiti. Per la SIM servono 25 euro ma con 20 euro di traffico incluso.

2. TIM Wonder Five invece include minuti e SMS illimitati e 70 GB in 4G o illimitati con TIM Unica a 7,99 euro al mese. Questa tariffa è riservata a chi arriva da Fastweb Mobile, Coop Voce, Postemobile a altri operatori virtuali. Primo mese e attivazione sono gratuiti. Per la SIM servono 25 euro ma con 20 euro di traffico incluso.

Le altre offerte smartphone incluso di TIM non prevedono limitazioni in base all’operatore di provenienza o alla portabilità del numero.

3. TIM 5G Power Smart con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G fino a 2 Gbps in download a 14,99 euro al mese. Con questa offerta hai navigazione prioritaria sulla rete dell’operatore a garanzia del massimo delle prestazioni anche nei luoghi affollati o in condizioni di traffico congestionato. Sono inoltre inclusi 100 GB su Google One per 3 mesi e la protezione di TIM Safe Web Plus. Primo mese e attivazione sono gratuiti per i nuovi clienti che l’acquistano online. Per la SIM servono 25 euro ma con 20 euro di traffico incluso. Attivando TIM Unica si hanno Giga illimitati e la possibilità di avere una seconda SIM con la stessa offerta a 9,99 euro al mese.

4. TIM Young con minuti e SMS illimitati, 50 GB in 5G o illimitati con TIM Unica a 9,99 euro al mese. L’offerta è in esclusiva per gli Under 25 e include anche l’ascolto di TIMMUSIC senza consumare traffico dati.Primo mese e attivazione sono gratuiti per i nuovi clienti che l’acquistano online. Per la SIM servono 25 euro ma con 20 euro di traffico incluso. E’ poi possibile arricchirla con:

Raddoppio dei Giga (100 GB) a 99 cent in più al mese

100 GB su Google One per 3 mesi a 1,99 euro in più al mese

TIM Games a 5 euro in più al mese

TIM One Number a 99 cent in più al mese

TIM Unica è la promozione gratuita per chi è cliente dell’operatore per mobile e fisso. I Giga illimitati restano tali fino a che la linea di casa resta attiva. Nel pacchetto sono anche compresi uno sconto fino a 550 euro su alcuni modelli di smartphone con vincolo di 30 mesi e 10 badge extra di Party Collection per vincere un volo a Las Vegas o Los Angeles con TIM Party. Il pagamento avviene con domiciliazione in bolletta tramite TIM Ricarica Automatica.

Se ancora non avete la linea fissa con TIM con la sua offerta fibra ottica di base al costo di 24,90 euro al mese potete avere navigazione illimitata fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload su rete FTTH (Fiber to the Home), attivazione e chiamate a consumo.

I modelli disponibili a settembre sono i seguenti:

Apple

iPhone 14 – 34 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

iPhone 14 Plus – 39 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

iPhone 14 Pro – 45 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

iPhone 14 Pro Max – 50 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

iPhone 13 Pro Max – 39 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

iPhone 13 Pro – 36 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

iPhone 13 – 26 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

iPhone SE – 15 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

iPhone 13 Mini – 23 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

iPhone 12 – 24 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

iPhone 12 Mini – 21 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

iPhone 14 Plus può essere pre-ordinato. Le consegne partiranno dal 7 ottobre 2022.

Samsung

Samsung Galaxy Z Flip4 – 20 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G – 31 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

Samsung Galaxy S22 5G – 16 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

Samsung Galaxy A52s 5G (offerta WOW) – 12 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Samsung Galaxy A53 5G – 8 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Samsung Galaxy Z Flip3 5G – 20 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

Samsung Galaxy S22+ 5G – 27 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

Samsung Galaxy A52 (offerta WOW) – 8 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Samsung Galaxy A23 5G – 5 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Samsung Galaxy Z Fold3 5G – 40 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

Samsung Galaxy S21+ 5G – 37 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Samsung Galaxy A13 – 3 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Samsung Galaxy A13 5G – 6 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Samsung Galaxy A33 5G – 5 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Samsung Galaxy Z Flip3 5G + Watch4 Classic – 28 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Samsung Galaxy Z Fold3 5G + Watch4 Classic – 45 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G + Watch4 Classic – 46 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Samsung Galaxy S22 5G + Watch4 Classic – 30 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Samsun Galaxy Z Fold4 – 42 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

Xiaomi

Xiaomi Redmi 10 2022 – 6 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Xiaomi Redmi Note 11 – 5 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Xiaomi 11 Lite 5G NE – 10 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

Xiaomi Redmi 10C – 5 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Xiaomi Redmi 9AT – 3 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G – 4 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Xiaomi 12 5G – 20 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Xiaomi 12 Pro 5G – 25 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Xiaomi Redmi Note 10 5G – 5 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Xiaomi 12 Lite – 10 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Xiaomi Redmi 10C 3/64 – 3 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Xiaomi Redmi Note 10 5G – 5 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

OPPO

OPPO Find X5 Lite 5G – 9 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

OPPO Find X5 Pro 5G – 30 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

OPPO Find X5 5G – 21 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

OPPO Reno6 5G – 12 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

OPPO A16s – 3 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

OPPO Reno 6 Pro 5G – 20 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

OPPO A94 5G – 10 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

OPPO A77 5G – 5 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

OPPO A74 5G – 7 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Huawei

Huawei Nova 9 – 12 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Huawei Nova 9 SE – 5 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Honor

HONOR 50 5G – 7 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

HONOR Magic4 Lite 5G – 5 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Honor X8 – 7 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

VIVO

VIVO Y72 5G – 3 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

VIVO V21 5G (esclusiva TIM) – 4 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

VIVO Y76 5G – 4 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile

VIVO X80 Pro 5G – 30 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

VIVO V23 5G – 11 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

TCL

TCL 20R 5G – 5 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

TCL 30 SE – 4 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

TCL 306 – 3 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Realme

Realme C31 – 3 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Motorola

Motorola moto g62 5G – 3 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile (per 2 modelli inclusi il costo è di 5 euro al mese in 30 rate)

Motorola Edge30 – 12 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Motorola moto e32 – 5 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Offerte smartphone incluso di Vodafone a settembre 2022

Offerte smartphone incluso di Vodafone Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Vodafone Bronze Plus illimitati 120 GB in 4G 5 euro per il primo mese, poi 7,99 euro con Smart Pay Vodafone Silver illimitati 150 GB in 4G 5 euro per il primo mese, poi 9,99 euro con Smart Pay

Le offerte smartphone incluso di Vodafone rispetto a quelle di TIM prevedono un vincolo di permanenza più breve ma è richiesto il pagamento di un anticipo che varia a seconda del modello e del taglio di memoria richiesto. Anche in questo caso però la consegna è gratuita e avviene su tutto il territorio italiano nei giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì).

Tra le migliori proposte di Vodafone abbiamo due tariffe che si possono attivare solo online per chi arriva da Iliad e alcuni operatori virtuali selezionati con portabilità del numero:

1. Vodafone Bronze Plus con minuti e SMS illimitati e 120 GB in 4G a 5 euro per un mese, poi 7,99 euro al mese con Smart Pay. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite

2. Vodafone Silver con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G a 5 euro per un mese, poi 9,99 euro al mese con Smart Pay e prezzo bloccato per 24 mesi. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite

Smart Pay è il sistema di pagamento con addebito automatico su conto corrente o carta di credito. E’ vantaggioso in quanto permette di ricevere uno sconto sul prezzo del piano, una maggiore quantità di Gigabyte e accesso gratuito al Vodafone Club. Il servizio ogni mese propone navigazione 5G, 10 GB aggiuntivi oltre a sconti e promozioni sui prodotti e servizi dei partner di Vodafone come Amazon.it, YOOX, Carrefour.it e altri.

Anche i clienti Vodafone per il mobile possono attivare la fibra ottica a un prezzo esclusivo. Al costo di 22,99 euro al mese senza vincoli si può avere navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download su rete FTTH, modem Wi-Fi 6 e attivazione.

I modelli disponibili a settembre sono i seguenti:

Apple

iPhone 14 da 128 GB – a partire da 34,99 euro al mese per 24 mesi + 99,99 euro di anticipo

iPhone 14 da 256 GB – a partire da 39,99 euro al mese per 24 mesi + 99,99 euro di anticipo

iPhone 14 da 512 GB – a partire da 50,99 euro al mese per 24 mesi + 99,99 euro di anticipo

iPhone 14 Pro da 128 GB – a partire da 42,99 euro al mese per 24 mesi + 199,99 euro di anticipo

iPhone 14 Pro da 256 GB – a partire da 47,99 euro al mese per 24 mesi + 199,99 euro di anticipo

iPhone 14 Pro da 512 GB – a partire da 53,99 euro al mese per 24 mesi + 299,99 euro di anticipo

iPhone 14 Pro da 1 TB – a partire da 63,99 euro al mese per 24 mesi + 299,99 euro di anticipo

iPhone 14 Pro Max da 128 GB – a partire da 43,99 euro al mese per 24 mesi + 299,99 euro di anticipo

iPhone 14 Pro Max da 256 GB – a partire da 48,99 euro al mese per 24 mesi + 299,99 euro di anticipo

iPhone 14 Pro Max da 512 GB – a partire da 59,99 euro al mese per 24 mesi + 299,99 euro di anticipo

iPhone 14 Pro Max da 1 TB – a partire da 69,99 euro al mese per 24 mesi + 299,99 euro di anticipo

iPhone 13 da 128 GB – a partire da 28,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo

iPhone 13 da 256 GB – a partire da 33,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo

iPhone 13 da 512 GB – a partire da 42,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo

iPhone 13 Pro da 128 GB – a partire da 39,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo

iPhone 13 Pro da 256 GB – a partire da 41,99 euro al mese per 24 rate più 149,99 euro di anticipo

iPhone 13 Pro da 512 GB – a partire da 50,99 euro al mese per 24 rate più 149,99 euro di anticipo

iPhone 13 Pro Max da 128 GB – a partire da 42,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo

iPhone 13 Pro Max da 256 GB – a partire da 45,99 euro al mese per 24 rate più 149,99 euro di anticipo

iPhone 13 Pro Max da 512 GB – a partire da 54,99 euro al mese per 24 rate più 149,99 euro di anticipo

iPhone 13 Mini da 128 GB – a partire da 25,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo

iPhone 13 Mini da 256 GB – a partire da 30,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo

iPhone SE (2022) da 64 GB – a partire da 17,99 euro al mese per 24 rate più 29,99 euro di anticipo

iPhone SE (2022) da 128 GB – a partire da 19,99 euro al mese per 24 rate più 29,99 euro di anticipo

iPhone SE (2022) da 256 GB – a partire da 22,99 euro al mese per 24 rate più 29,99 euro di anticipo

Samsung

Samsung Galaxy S22 5G – a partire da 18,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy S22+ 5G – a partire da 28,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G – a partire da 35,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy Z Fold3 5G – a partire da 54,99 euro al mese per 24 rate più 199,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy Z Flip4 – a partire da 27,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy Z Fold4 – a partire da 54,99 euro al mese per 24 rate più 199,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy Z Flip3 5G – a partire da 14,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy A52s 5G – a partire da 8,99 euro al mese per 24 rate più 29,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy A22 5G – a partire da 4,99 euro al mese per 24 rate più 9,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy A32 5G – a partire da 6,99 euro al mese per 24 rate più 9,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy A53 5G – a partire da 9,99 euro al mese per 24 rate più 29,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy A33 5G – a partire da 7,99 euro al mese per 24 rate più 29,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy S21 FE 5G – a partire da 7,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo

Honor

Honor 50 – a partire da 12,99 euro al mese per 24 rate più 29,99 euro di anticipo

Honor x7 – a partire da 4,99 euro al mese per 24 rate più 9,99 euro di anticipo

Honor Magic4 Pro 5G – a partire da 27,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo

Honor Magic4 Lite 5G – a partire da 6,99 euro al mese per 24 rate più 29,99 euro di anticipo

Honor 70 – a partire da 14,99 euro al mese per 24 rate più 29,99 euro di anticipo

Honor X8 5G – a partire da 5,99 euro al mese per 24 rate più 9,99 euro di anticipo

Xiaomi

Xiaomi 12 Lite – a partire da 13,99 euro al mese per 24 rate più 29,99 euro di anticipo

Xiaomi 12 5G – a partire da 25,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo

Xiaomi 12 Pro 5G – a partire da 33,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo

Xiaomi Redmi Note 11 – a partire da 6,99 euro al mese per 24 rate più 9,99 euro di anticipo

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G – a partire da 9,99 euro al mese per 24 rate più 29,99 euro di anticipo

Xiaomi Redmi 10 2022 – a partire da 4,99 euro al mese per 24 rate più 9,99 euro di anticipo

Xiaomi 11T – a partire da 15,99 euro al mese per 24 rate più 29,99 euro di anticipo

Xiaomi 11T Pro – a partire da 16,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo

Xiaomi 11 Lite 5G NE – a partire da 10,99 euro al mese per 24 rate più 29,99 euro di anticipo

OPPO

OPPO Find X5 5G – a partire da 27,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo

OPPO Find X5 Lite 5G – a partire da 13,99 euro al mese per 24 rate più 29,99 euro di anticipo

OPPO Find X5 Pro 5G – a partire da 36,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo

OPPO A54s 5G – a partire da 4,99 euro al mese per 24 rate più 9,99 euro di anticipo

OPPO A94 5G – a partire da 7,99 euro al mese per 24 rate più 29,99 euro di anticipo

OPPO Reno6 5G – a partire da 12,99 euro al mese per 24 rate più 29,99 euro di anticipo

OPPO Reno6 Pro 5G – a partire da 20,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo

OPPO A16s – a partire da 3,99 euro al mese per 24 rate più 9,99 euro di anticipo

OPPO Reno8 Lite 5G – a partire da 10,99 euro al mese per 24 rate più 29,99 euro di anticipo

OPPO A77 5G – a partire da 7,99 euro al mese per 24 rate più 29,99 euro di anticipo

OPPO Reno8 5G – a partire da 14,99 euro al mese per 24 rate più 29,99 euro di anticipo

OPPO Reno8 Pro 5G – a partire da 18,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo

Offerte smartphone incluso di WindTre a settembre 2022

Offerte smartphone incluso di WindTre Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Smart Pack Protect 200 5G con Easy Pay minuti illimitati e 200 SMS 200 GB in 5G 16,99 euro Smart Pack Protect 5G Galaxy S22 Edition

minuti illimitati e 200 SMS 200 GB in 5G 14,99 euro

Le offerte smartphone incluso della famiglia Smart Pack di WindTre si distinguono da tutte le altre perché oltre a permettere di acquistare a rate un telefono senza anticipo includono anche un’assicurazione contro il furto con Europ Assistance. Inoltre è possibile scegliere se vincolarsi all’operatore per 24 e 30 mesi. In questo caso però le offerte si possono attivare solo in negozio, dove avviene anche il ritiro del telefono.

1. Smart Pack Protect 200 5G con Easy Pay con minuti illimitati, 200 SMS e 200 GB in 5G con Priority Pass a 16,99 euro al mese con Easy Pay

2. Smart Pack Protect 5G Galaxy S22 Edition con Easy Pay con minuti illimitati, 200 SMS e 200 GB in 5G con Priority Pass a 14,99 euro al mese con Easy Pay

Per queste tariffe l’attivazione di 49,99 euro si può suddividere in 24 rate da 2,08 euro al mese. Per il telefono è invece previsto un addebito di 4,99 euro una tantum.

Con Smart Pack Protect 200 5G con Easy Pay è possibile acquistare:

OPPO Find X5 a 30 euro al mese con vincolo di 24 mesi o 23,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi

Nothing Phone (1) a 10,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi

Con Smart Pack Protect 5G Galaxy S22 Edition è possibile acquistare:

Samsung Galaxy S22 5G da 128 GB a 14,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

Samsung Galaxy S22 5G da 256 GB a 16,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

Offerte smartphone incluso di Iliad a settembre 2022

Offerte smartphone incluso di Iliad Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Giga 80 illimitati 80 GB in 4G/4G+ 7,99 euro Giga 120 illimitati 120 GB in 5G 9,99 euro

Le offerte smartphone incluso di Iliad possono essere attivate direttamente dall’Area Personale solo da chi ha acquistato una SIM da almeno 3 mesi con addebito automatico su carta di credito con sistema di sicurezza 3D Secure. Chi non è ancora cliente dell’operatore low cost può scegliere tra diverse tariffe senza vincoli o costi nascosti e con prezzo fisso per sempre. La consegna del telefono è gratuita e avviene tramite corriere in circa 5 giorni lavorativi. Le migliori disponibili a settembre sono:

1. Giga 120 con minuti e SMS illimitati e 120 GB in 5G fino a 855 Mbps in download a 9,99 euro al mese. SIM a 9,99 euro con attivazione e spedizione gratuita

2. Giga 80 con minuti e SMS illimitati e 80 GB in 4G/4G+ a 7,99 euro al mese. SIM a 9,99 euro con attivazione e spedizione gratuita

I modelli disponibili a settembre sono:

iPhone 14 da 128 GB a 27 euro al mese per 30 rate + 209 euro di anticipo

iPhone 14 da 256 GB a 30 euro al mese per 30 rate + 249 euro di anticipo

iPhone 14 Pro da 128 GB a 33 euro al mese per 30 rate + 339 euro di anticipo

iPhone 14 Pro da 256 GB a 37 euro al mese per 30 rate + 349 euro di anticipo

iPhone 14 Pro da 512 GB a 40 euro al mese per 30 rate + 519 euro di anticipo

iPhone 14 Pro Max da 128 GB a 37 euro al mese per 30 rate + 369 euro di anticipo

iPhone 14 Pro Max da 256 GB a 39 euro al mese per 30 rate + 439 euro di anticipo

iPhone 14 Pro Max da 512 GB a 44 euro al mese per 30 rate + 549 euro di anticipo

iPhone 14 Plus da 128 GB a 30 euro al mese per 30 rate + 269 euro di anticipo

iPhone 14 Plus da 256 GB a 33 euro al mese per 30 rate + 309 euro di anticipo

iPhone 11 da 64 GB a 15 euro al mese per 30 rate + 99 euro di anticipo

iPhone 12 da 64 GB a 22 euro al mese per 30 rate + 159 euro di anticipo

iPhone 13 Mini da 128 GB a 22 euro al mese per 30 rate + 169 euro di anticipo

iPhone 13 da 128 GB a 25 euro al mese per 30 rate + 179 euro di anticipo

iPhone 13 Pro da 128 GB a 30 euro al mese per 30 rate + 279 euro di anticipo

iPhone 13 Pro Max da 128 GB a 32 euro al mese per 30 rate + 319 euro di anticipo

iPhone 14 Plus può essere pre-ordinato. Le consegne partiranno dal 7 ottobre 2022.