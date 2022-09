Caro bollette: da ottobre il costo della luce aumenta del +59%

ARERA ha annunciato l'aggiornamento del prezzo dell'energia elettrica per i clienti in Tutela. Come previsto nei giorni scorsi, si tratta di una vera e propria stangata. Il prezzo dell'energia elettrica nel mercato tutelato, infatti, cresce del +59% rispetto al terzo trimestre del 2022. Per il gas, invece, entra in vigore il nuovo meccanismo di aggiornamento mensile. Il prezzo del mese di ottobre verrà annunciato ad inizio novembre. Ecco i dettagli in merito a quanto annunciato oggi da ARERA:

Come ampiamente annunciato nei giorni scorsi, è arrivato l’atteso e temuto aggiornamento del prezzo dell’energia elettrica per i clienti del servizio di Maggior Tutela. L’annuncio è stato dato in queste ore da ARERA che ha confermato le indiscrezioni dei giorni scorsi. Per i clienti del mercato tutelato si tratta di un rincaro senza precedenti del costo dell’energia che si traduce in una vera e propria stangata.

Il nuovo prezzo sarà valido per tutto il quarto trimestre del 2022, ovvero il periodo compreso tra ottobre e dicembre. Per quanto riguarda il gas, invece, da ottobre entra in vigore il nuovo meccanismo di aggiornamento mensile. Il prezzo del gas di ottobre sarà, quindi, comunicato da ARERA ad inizio del mese di novembre.

Annunciato il nuovo prezzo dell’energia elettrica per i clienti in Tutela: +59% rispetto al terzo trimestre del 2022

COSA CAMBIA DA OTTOBRE 2022 GLI AUMENTI IN BOLLETTA Energia elettrica il prezzo della luce per i clienti in Tutela sale a 66,01 centesimi al kWh con una crescita del +59% rispetto al terzo trimestre del 2021 Gas entra in vigore il nuovo meccanismo di calcolo mensile del prezzo in Tutela. ARERA comunicherà il prezzo del gas di ottobre ad inizio novembre

Per il quarto trimestre del 2022, i clienti in regime di Maggior Tutela pagheranno l’energia elettrica il 59% in più. Imposte incluse, infatti, la “famiglia tipo” dovrà fare i conti con un’elettricità che costerà 66,01 centesimi di euro al kWh. Tale aumento è legato a doppio filo all’aumento della voce energia PE della bolletta, cresciuta del +59,6% rispetto al terzo trimestre dell’anno. Restano invariati gli oneri di sistema (azzerati fino a fine anno come indicato dal Governo) e le tariffe di rete regolate (Trasporto, distribuzione e misura).

Secondo i dati forniti da ARERA, tra gennaio e dicembre 2022, una famiglia tipo registrerà una spesa di 1.322 euro per la bolletta della luce. Si tratta di una spesa più che raddoppiata rispetto al 2021. Lo scorso anno, infatti, la famiglia tipo in Tutela ha registrato una spesa di 632 euro. L’aumento sarebbe stato ancora maggiore senza l’intervento del Governo, con il taglio degli oneri di sistema entrato in vigore nel corso del quarto trimestre dello scorso anno.

Il grafico qui di seguito mostra la composizione percentuale della spesa per l’energia elettrica della famiglia tipo per il quarto trimestre del 2022. La spesa per la materia energia incide per quasi l’84% mentre gli oneri di sistema non compaiono in quanto azzerati per tutto il trimestre.

Come sottolineato in precedenza, da ottobre, per quanto riguarda il gas naturale, entra in vigore il nuovo meccanismo di calcolo del prezzo che riduce il rischio che i venditori non siano in grado di garantire la propria operatività e le forniture. Il prezzo del gas per ottobre sarà comunicato ad inizio gennaio. Da notare che, come indicato da ARERA, la fatturazione per il gas potrà diventare anche mensile. Nelle prossime settimane, quindi, ci sarà una nuova comunicazione da parte di ARERA che ufficializzerà le nuove condizioni tariffarie per i clienti in Tutela per quanto riguarda il gas.

Il presidente di ARERA, Stefano Besseghini, ha così commentato l’aggiornamento dei prezzi appena comunicato: “L’eccezionalità della situazione, con un conflitto che rende incerte le forniture e continua a spingere in alto i prezzi ha meritato un intervento altrettanto eccezionale, anche considerando che il Parlamento e il Governo sono impegnati in una fase di transizione. Un raddoppio delle bollette avrebbe potuto spingere all’aumento della morosità, mettendo ulteriormente in difficoltà le famiglie e il sistema energetico”.