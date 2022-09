Offerte Telefonia mobile: nel 2022 prezzi stabili e più traffico dati per navigare

Il mercato di telefonia mobile continua a cambiare, adeguandosi alle esigenze degli utenti e degli operatori. La conferma arriva direttamente dalla nuova indagine dell’Osservatorio SOStariffe.it e Segugio.it. Lo studio, infatti, è andato a verificare come sono cambiate le offerte mobile nel corso degli ultimi 12 mesi. Il confronto tra il mese di settembre del 2022 e il mese di settembre del 2021 evidenzia due tendenze principali.

Da una parte, infatti, si registra un aumento significativo dei Giga inclusi nelle offerte. Gli operatori puntano ad attrarre nuovi clienti arricchendo le promozioni con un numero sempre maggiore di Giga. Questa tendenza accomuna sia gli operatori MNO, dotati di un’infrastruttura proprietaria, che gli operatori virtuali MVNO che, invece, sfruttano la rete di un operatore MNO.

C’è poi un’altra tendenza da sottolineare. Il prezzo medio delle offerte resta stabile, con variazioni leggerissime che non cambiano, più di tanto, quelli che sono i costi che gli utenti devono sostenere. Scendere sotto un certo livello di prezzo medio, ad oggi, sembra essere impossibile per il settore. Offerte più economiche non sono sostenibile. Il mercato di telefonia mobile, quindi, si concentra più sull’aumento dei Giga che sul taglio dei prezzi.

Vediamo tutti i dati dell’Osservatorio:

Come cambiano le offerte di telefonia mobile nel confronto tra 2022 e 2021

LE EVIDENZE DELLO STUDIO IL CONFRONTO CON IL 2021 Aumentano i Giga e il prezzo resta stabile 109 GB in media al mese (+49,3%)

canone medio di 9,91 euro al mese (-5%) Gli operatori MNO offrono molti più Giga ma a costi maggiori rispetto alla media del mercato 132 GB in media al mese (+59%)

canone medio di 14,05 euro al mese (-2,9%) Gli operatori MVNO aumentano i Giga ma con prezzi stabili 97 GB in media al mese (+42,6%)

canone medio di 8,12 euro al mese (-0,1%)

Lo studio va a definire la composizione della tariffa mobile “media” disponibile sul mercato. Secondo i dati raccolti dall’indagine, infatti, gli operatori di telefonia propongono, in media, un pacchetto così composto:

2814 minuti di conversazione inclusi ogni mese con un incremento del +3,5%

di conversazione inclusi ogni mese con un incremento del +3,5% 1825 SMS disponibili ogni mese con un incremento di 0,1%

disponibili ogni mese con un incremento di 0,1% 109 GB disponibili ogni mese con un incremento di 49,3%

Questa tariffa media viene proposta con un canone 9,91 euro al mese con un calo del -5% rispetto ai dati rilevati nel settembre dello scorso anno.

Restringendo l’analisi alle offerte dei soli provider MNO, ovvero gli operatori dotati di una propria infrastruttura di rete (TIM, Vodafone, WINDTRE e Iliad), la composizione del pacchetto medio diventa:

2803 minuti di conversazione inclusi ogni mese

di conversazione inclusi ogni mese 2213 SMS disponibili ogni mese con un incremento del +15,9%

disponibili ogni mese con un incremento del +15,9% 132 GB disponibili ogni mese con un incremento del +59%

Il pacchetto proposto dagli operatori MNO presenta un costo medio di 14,05 euro al mese con un calo del -2,9% rispetto ai dati del settembre del 2021.

Interessanti anche i dati relativi ai soli operatori virtuali MVNO. In questo caso, infatti, lo studio ha evidenziato la composizione dell’offerta media proposta:

2824 minuti di conversazione ogni mese con un aumento del +5,7% rispetto allo scorso anno

di conversazione ogni mese con un aumento del +5,7% rispetto allo scorso anno 1655 SMS disponibili ogni mese con un calo del -6,8%

disponibili ogni mese con un calo del -6,8% 97 GB disponibili ogni mese con un aumento del 42,6% rispetto allo scorso anno

L’offerta media viene proposta ad un canone di 8,12 euro al mese, un risultato in linea con quello rilevato nel settembre dello scorso anno.

L’analisi dele offerte di telefonia mobile disponibili nel corso del mese di settembre 2022 permette di rilevare alcuni trend del settore. Oltre all’aumento dei Giga medi, a fronte di prezzi stabili, infatti, l’Osservatorio sottolinea come:

le offerte 4G siano più economiche del 47% rispetto a quelle 5G mettendo a disposizione, però, il 35% di GB in meno

siano rispetto a quelle mettendo a disposizione, però, il le promozioni con un canone inferiore ai 10 euro presentano, in media, 98 GB al costo di 7,60 euro al mese (lo scorso anno erano 64 GB a 7,4 euro al mese)

Come individuare subito l’offerta giusta per il proprio smartphone

Il mercato mette a disposizione tantissime offerte per ridurre i costi della tariffa dello smartphone e aumentare i Giga inclusi ogni mese. Per gli utenti, infatti, ci sono opzioni di ogni tipo. Come conferma l’indagine dell’Osservatorio, inoltre, individuare un’offerta con tanti Giga diventa ancora più semplice.

Per un quadro completo sulle opzioni disponibili è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte di telefonia mobile, accessibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per Android ed iOS. Il confronto online consente di scegliere con precisione l’offerta giusta da attivare per massimizzare il risparmio.