Offerte iPhone XR e XS incluso: le promozioni di Tim, Wind, Tre, Vodafone e Iliad

Apple ha presentato nel settembre del 2018 la sua ultima generazione di smartphone, che si compone di iPhone XS, iPhone XS Max e il più economico iPhone XR. L’azienda di Cupertino in questo momento ha perso qualcosa a livello di vendite, tanto che Huawei l’ha superata al secondo posto per numero di smartphone distribuiti nel mondo, ma i suoi prodotti restano comunque molto apprezzati. I fedelissimi della Mela sono un gruppo ben nutrito e ognuno di essi sogna di mettere la mani sui più recenti modelli di iPhone.

iPhone XS: caratteristiche tecniche

iPhone XS offre un display OLED Super Retina da 5,8” con tecnologia smart HDR e bordi ridotti al minimo. Questo è inoltre il primo smartphone a sfruttare il nuovo processore A12 Bionic, che grazie all’integrazione della Neural Engine permette di ottimizzare molte funzioni dello terminale come la realizzazione di foto e la gestione della batteria. iPhone XS dispone di una RAM da 3 GB ed è disponibile nei tagli di memoria da 64/256/512 GB. La fotocamera principale TrueDepth da 7 Megapixel è perfetta per creare selfie perfetti in ogni situazione mentre la doppia lente da 12 Megapixel grandangolo + 12 Megapixel teleobiettivo consente di realizzare video in alta definizione e foto eccezionali. iPhone XS integra poi una batteria da 2.942 mAh con sistema di ricarica wireless e Face ID con sensori per il riconoscimento facciale 3D oltre ad essere dotato della certificazione IP68 per la resistenza a polvere ed acqua. Lo smartphone è disponibile anche nella configurazione Dual SIM.

iPhone XR: caratteristi tecniche

iPhone XR è il modello “low cost” dell’ultima generazione di smartphone di Apple. Il terminale si distingue dagli altri per uno schermo Liquid Retina HD da 6,1″, RAM da 4 GB e una sola fotocamera principale da 12 Megapixel. I tagli di memoria sono da 64/128/256 GB mentre la batteria è da 2.568 mAh. iPhone XR ha comunque molti punti in comune con iPhone XS: fotocamera anteriore TrueDepth da 7 MP, Face ID, processore A12 Bionic, modalità Dual SIM e certificazione IP68.

Di seguito sono presentate le migliore offerte di telefonia mobile con iPhone XS e iPhone XR incluso di Vodafone, Tim, Wind, Tre e Iliad con relativi costi mensili, servizi offerti ed eventuali vincoli o acconti:

Le migliori offerte di telefonia mobile con iPhone XS e iPhone XR incluso

Tim

Senza Limiti Gold

Minuti illimitati per chiamare

19 cent per SMS

18 GB di traffico per navigare in Internet

La promozione di Tim ha un costo di 18 euro al mese pagando con Tim Pay, carta di credito o conto corrente nei negozi ufficiali dell’operatore altrimenti sono 25 euro. Per i nuovi clienti che sottoscrivono l’offerta online non è prevista alcuna spesa per l’attivazione e il primo mese è gratis ma l’utente deve comunque acquistare una nuova SIM per 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

La promozione consente di navigare su app social, di messaggistica e piattaforme di streaming musicale senza consumare traffico e di ottenere ulteriori 5 GB se si ha attiva una rete fissa di Tim.

Offerta attivabile fino al 26/5/19.

Tim permette di acquistare iPhone XS e iPhone XR ai seguenti prezzi:

iPhone XS da 64 GB – 35 euro al mese per 30 rinnovi più 149 euro di anticipo

Wind

All Digital

Minuti illimitati per chiamare

40 GB di traffico in 4G e 4.5G per navigare in Internet

La promozione di Wind ha un costo di 13,99 euro al mese e può essere attivata solo online. Per i nuovi clienti la spesa per l’attivazione è pari a zero e non c’è alcun vincolo di durata.

Apple iPhone XS da 64 GB – 16,99 euro al mese per 30 rinnovi più 689,99 euro di anticipo

Tre

All-In Power

Minuti illimitati per chiamare

60 GB di traffico in 4G LTE o 4.5G per navigare in Internet

La promozione di Tre ha un costo di 11,99 euro al mese e può essere sottoscritta solo online. Se la tariffa viene sottoscritta online la spesa per l’attivazione è azzerata. Sottoscrivendo la promozione in negozio, per i nuovi clienti il costo di attivazione è di 6,99 euro invece di 55,99 euro se il contratto non viene rescisso prima di 24 mesi. Per chi ha sottoscritto la tariffa dopo l’1/4/19 la navigazione in 4G LTE è offerta gratuitamente.

Per i già clienti il costo per connettersi al 4G è di 1 euro al mese. Nell’offerta sono inoltre compresi un abbonamento di 6 mesi ad Apple Music, il servizio GigaBank e la Card Grande Cinema 3 (operazione a premi valida fino al 31/12/2019).

Offerta disponibile fino al 16/6/19.

All-In Power in modalità smartphone incluso permette di ottenere iPhone XR e iPhone XS ai seguenti prezzi:

iPhone XR da 64 GB – 21,99 euro

da – 27,99 euro al mese iPhone XS da 64 GB – 29,99 euro al mese più 31,99 euro di anticipo

Vodafone

Unlimited X4 Pro

Minuti illimitati per chiamare

29 cent per SMS

10 GB di traffico in 4.5G per navigare in Internet

La promozione di Vodafone ha un costo di 14,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione del’offerta per i nuovi clienti è di 3 euro (29 euro per chi è già utente Vodafone) se si consumano almeno 239 euro di credito telefonico, altrimenti sono 26 euro. Inoltre, è possibile navigare sulle app social e di messaggistica senza consumare dati.

Vodafone permette di acquistare iPhone XS e iPhone XR ai seguenti prezzi:

Apple iPhone XS da 64 GB – 32,99 euro al mese più 149,99 euro di anticipo per 30 mesi

Iliad

Giga 50

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G LTE per navigare in Internet

La promozione di Iliad ha un costo di 7,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è gratuita ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 9,99 euro. Le chiamate previste dall’offerta si intendono verso mobili e fissi in Italia, Europa e oltre 60 destinazioni mentre i Giga possono essere consumati solo nel Vecchio Continente. Superati i 40 MB, previo espresso consenso, la navigazione costa 9o cent ogni 100 MB.

Nel pacchetto sono anche compresi i seguenti servizi:

Segreteria telefonica visiva

Mi Richiami

Scatto alla risposta

Piano tariffario

Hotspot

Controllo credito residuo

Disattivazione servizi a sovrapprezzo

Visualizza numero di chiamate

Controllo consumi

Avviso di chiamata se numero occupato

Blocco numeri nascosti

Chiamate rapide

Filtro chiamate e SMS

Inoltro verso segreteria telefonica all’estero

Si ricorda che l’operatore utilizza la rete di WindTre per erogare i suoi servizi.

Iliad permette di acquistare iPhone XS e iPhone XR ai seguenti prezzi:

iPhone XS da 64 GB: 32 euro per 30 rate più anticipo di 199 euro – 1.159 euro in un’unica soluzione

