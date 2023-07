Si rinnova la gamma di offerte Iliad che, per la prima volta, lancia le opzioni internazionali che garantiscono agli utenti la possibilità di aggiungere Giga extra per navigare in Europa e Svizzera . Si tratta di opzioni a disposizione di tutti i clienti Iliad che, direttamente dall'Area Personale, hanno la possibilità di arricchire la propria tariffa con bonus aggiuntivi. Ecco, quindi, come utilizzare le opzioni internazionali previste da Iliad e aggiungere Giga alla propria offerta da utilizzare in Svizzera e Europa.

Nuove opzioni internazionali Iliad: come aggiungere Giga in Svizzera e Europa

Iliad arricchisce le sue offerte: per tutti i clienti dell’operatore di telefonia mobile c’è ora la possibilità di aggiungere Giga extra da utilizzare all’estero. Le nuove opzioni internazionali, infatti, garantiscono la possibilità di incrementare il traffico disponibile in Unione Europea e nel Regno Unito (con Giga aggiuntivi oltre a quelli previsti dal Roaming Like at Home) e in Svizzera. Bastano pochi euro in più per ottenere Giga aggiuntivi per la propria offerta.

Ecco tutti i dettagli in merito alla novità annunciata da Iliad:

Opzioni internazionali per Giga extra in UE e Svizzera con Iliad

I clienti Iliad hanno ora due opzioni in più per ottenere Giga extra in UE e Svizzera. La prima opzione riguarda l’utilizzo della SIM Iliad all’interno dei confini UE, dove vale il Roaming Like at Home e, quindi, c’è la possibilità di utilizzare parte del bundle dati della propria offerta senza costi extra. Per avere più Giga, però, è possibile attivare l’opzione dedicata che:

aggiunge 5 GB extra al mese che vanno a sommarsi al bundle dati già garantito dalla tariffa attivata nel rispetto del Roaming Like at Home

che vanno a sommarsi al bundle dati già garantito dalla tariffa attivata nel rispetto del Roaming Like at Home costa 3,99 euro al mese, senza alcun vincolo e senza alcun costo di attivazione

senza alcun vincolo e senza alcun costo di attivazione l’opzione si disattiva in automatico dopo un mese dall’attivazione e può essere riattivata, in caso di necessità, successivamente

I Giga aggiuntivi garantiti dall’opzione internazionale per l’UE (e per il Regno Unito) sono utilizzabili nei seguenti Paesi

Antille Francesi, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Francia, Finlandia, Germania, Gibilterra, Grecia, Guyana francese, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Mayotte, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Riunione, Romania, Regno Unito, Saint-Pierre e Miquelon, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria

La seconda proposta da Iliad riguarda la Svizzera. Si tratta di un’opzione che potrà tornare utilissima a molti utenti che vivono vicino al confine svizzero e che possono arricchire la propria offerta con un bundle dati aggiuntivo. In questo caso, l’opzione prevede:

5 GB extra al mese

un costo di 4,99 euro al mese

l’opzione si disattiva in automatico ad un mese dall’attivazione e può essere riattivata in qualsiasi momento

Tutti i già clienti (oltre ai nuovi clienti, dopo l’attivazione di un’offerta) possono attivare le opzioni aggiuntive previste da Iliad per l’uso all’estero della SIM. Per farlo, basta accedere all’Area Personale del sito dell’operatore. L’addebito del costo mensile dell’opzione avviene direttamente su credito residuo. Le opzioni in questione entrano a far parte a tempo indeterminato e fino ad ulteriori comunicazioni da parte dell’operatore del listino di offerte Iliad.

Le altre offerte Iliad di Luglio 2023

OFFERTA MINUTI, SMS E GIGA COSTO MENSILE Giga 100 Minuti e SMS illimitati

100 GB in 4G 7,99 €/mese Giga 150 Minuti e SMS illimitati

150 GB in 4G e in 5G 9,99 €/mese Dati 300 300 GB in 4G 13,99 €/mese

La gamma di offerte Iliad prevede diverse opzioni su cui puntare. Tra le tariffe su cui puntare c’è Giga 100. La tariffa in questione include:

minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia

minuti illimitati dall’Italia verso oltre 60 destinazioni internazionali

100 GB in 4G/4G

minuti ed SMS illimitati e fino a 8 GB in roaming in UE

Giga 100 presenta un costo di 7,99 euro al mese con un contributo di attivazione di 9,99 euro una tantum. Per attivare l’offerta è possibile seguire la procedura online qui di seguito.

Attiva Giga 100 di Iliad »

C’è poi Giga 150, l’offerta che consente di sfruttare il 5G dell’operatore. Questa tariffa include:

minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia

minuti illimitati dall’Italia verso oltre 60 destinazioni internazionali

150 GB in 4G/4G+/5G

minuti ed SMS illimitati e fino a 10 GB in roaming in UE

Giga 150 prevede un costo di 9,99 euro al mese con un contributo di attivazione di 9,99 euro una tantum. Per attivare l’offerta è possibile seguire la procedura qui di seguito.

Attiva Giga 150 di Iliad »

C’è un’altra offerta da tenere in considerazione: si tratta di Dati 300, la tariffa “solo dati” di Iliad. L’offerta include:

minuti ed SMS a consumo

300 GB in 4G/4G+

fino a 13 GB in roaming in UE

Dati 300 costa 13,99 euro al mese con un contributo di attivazione di 9,99 euro una tantum.

Attiva Dati 300 di Iliad »

I vantaggi per chi sceglie una delle offerte Iliad

Da notare, inoltre, che scegliendo un’offerta Iliad da almeno 9,99 euro al mese è possibile ottenere uno sconto di 5 euro sulla fibra Iliad. L’offerta per la connessione Internet di casa include:

la linea telefonica fissa con chiamate illimitate

una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 5 Gigabit in download

il modem Wi-Fi

La proposta di Iliad per la fibra ottica a casa costa 24,99 euro al mese con attivazione di 39,99 euro una tantum. Per chi ha lo sconto, però, il costo diventa di 19,99 euro al mese. Tutti i dettagli sono disponibili di seguito.

Attiva l’offerta fibra di Iliad »

C’è un altro vantaggio per i clienti che scelgono Iliad: l’operatore consente ai suoi clienti la possibilità di acquistare uno smartphone a rate grazie alla partnership con Younited. Gli smartphone sono acquistabili con un finanziamento a tasso zero e anticipo zero e con possibilità di scegliere tra pagamento in 12 mesi e pagamento in 24 mesi. In aggiunta, è possibile ottenere uno sconto sulla rata mensile prevista impegnandosi a restituire il dispositivo alla fine del pagamento rateale e/o consegnando un prodotto Apple usato. Per accedere alle offerte è possibile fare riferimento direttamente al sito dell’operatore.