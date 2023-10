Il piano base Netflix senza pubblicità non è più disponibile in Italia. Scopri tutte le offerte più convenienti con inclusa l'app di streaming

Netflix elimina il piano base in Italia: come risparmiare

Il piano base Netflix senza pubblicità è stato rimosso anche in Italia. A giugno era già sparito in Canada, il Paese in cui l’app di streaming per tradizionale fa debuttare le sue ultime novità. Poco dopo è stato cancellato anche in USA e Regno Unito ed era solo questione di tempo che prima che Netflix provvedesse a farlo anche in Italia.

Piano base Netflix: tutte le nuove offerte dell’app di streaming di ottobre 2023

Piani di Netflix Standard con pubblicità Standard Premium Visione Full HD Full HD 4K/Ultra HD con audio spaziale Contenuti disponibili tutti film e serie TV (ad eccezione di alcune) e giochi online illimitati tutti film e serie TV e giochi online illimitati tutti film e serie TV e giochi online illimitati Visione contemporanea 2 dispositivi 2 dispositivi 4 dispositivi Utenti extra zero uno a 4,99 due a 4,99 ciascuno Costo mensile 5,49 €/mese 12,99 €/mese 17,99 €/mese

Il piano base Netflix senza pubblicità non è più disponibile sia per i nuovi abbonati sia per chi riattiva un vecchio account. Chi invece lo sta ancora utilizzando potrà guardare i contenuti dell’app senza essere interrotto dagli spot fino a quando non decide di passare a un altro dei piani disponibili o recedere dal contratto. Oggi potete attivare:

Piano standard con pubblicità : visione in Full HD di tutti i titoli disponibili, ad eccezione di pochi film e serie TV, su 2 dispositivi in contemporanea a 5,49 euro al mese . Non è possibile aggiungere utenti extra

: visione in Full HD di tutti i titoli disponibili, ad eccezione di pochi film e serie TV, su 2 dispositivi in contemporanea a . Non è possibile aggiungere utenti extra Piano Standard : visione in Full HD di tutti i titoli disponibili su 2 dispositivi in contemporanea a 12,99 euro al mese . Si può aggiungere un utente extra a 4,99 euro al mese . Disponibile anche il download su 2 dispositivi alla volta

: visione in Full HD di tutti i titoli disponibili su 2 dispositivi in contemporanea a . Si può aggiungere . Disponibile anche il download su 2 dispositivi alla volta Piano Premium: visione in 4K/Ultra HD con audio spaziale di tutti i titoli disponibili su 4 dispositivi in contemporanea a 17,99 euro al mese. Si possono aggiungere 2 utenti extra a 4,99 euro al mese ciascuno. Disponibile anche il download su 6 dispositivi alla volta

Questi sono i prezzi attuali per il piano base Netflix e gli altri abbonamenti ma sono previsti ulteriori rincari a breve. Stando alle ultime indiscrezioni riportate dal Wall Street Journal, l’azienda di Los Gatos avrebbe in mente di rivedere verso l’alto i prezzi in Canada e USA e poi in tutti gli altri Paese. L’annuncio dovrebbe arrivare qualche mese dopo la fine dello sciopero degli attori a Hollywood.

Netflix piano base: le migliori offerte per averlo incluso a ottobre 2023

Le offerte di Sky con Netflix incluso Cosa vedere Prezzo mensile Prova Sky Q Sky TV con Netflix Base, Sky Famiglia, Sky Kids, Sky Cinema con Paramount+, Sky Calcio e Sky Sport 9 € per 30 giorni Intrattenimento Plus Sky TV + Netflix Base 19,90 €/mese per 18 mesi Intrattenimento Plus Sky TV + Netflix Standard 23,90 €/mese per 18 mesi Intrattenimento Plus Sky TV + Netflix Premium 27,90 €/mese per 18 mesi

Sky dispone di diverse offerte per avere Netflix a un prezzo conveniente con o senza pubblicità. La migliore è Intrattenimento Plus, che oltre all’app di streaming prevede anche tutti i programmi della pay TV come Masterchef insieme a serie TV italiane e internazionali, documentari, cartoni animai e produzioni Sky Original. Avete inclusi anche Peacock e l’app Sky Go per guardare tutta i programmi di Sky anche fuori casa su smartphone e tablet. Sono quindi disponibili tra pacchetti:

Sky TV + Netflix Base a 14,90 euro al mese per 18 mesi , invece di 30 euro al mese

a , invece di 30 euro al mese Sky TV + Netflix Standard a 23,90 euro al mese per 18 mesi , invece di 34 euro al mese

a , invece di 34 euro al mese Sky TV + Netflix Premium a 27,90 euro al mese per 18 mesi, invece di 38 euro al mese

Alla scadenza è possibile rinnovare le offerte allo stesso prezzo.

In alternativa potete attivare l’offerta più completa Prova Sky Q. Al costo di 9 euro potrete vedere per 30 giorni tutti i pacchetti di Sky (Intrattenimento Plus, Sky Famiglia, Sky Kids, Sky Cinema con Paramount+, Sky Calcio e Sky Sport) senza vincoli e senza parabola. Allo scadere potete decidere se attivare o meno un abbonamento. Nel secondo caso si può personalizzarlo aggiungendo tutti i pacchetti che più vi interessano in base alle offerte in corso.

Prova Sky Q »

Offerte TIM con Netflix incluso Cosa vedere Costo mensile TIMVISION Intrattenimento TIMVISION + Netflix + Disney+ e 6 mesi di Amazon Prime 6,99 €/mese fino al 25/11/23, poi 19,99 €/mese TIMVISION con Netflix TIMVISION + Netflix e 6 mesi di Amazon Prime 14,99 €/mese TIMVISION Gold TIMVISION, DAZN standard, Netflix Standard, Infinity+, Disney+ e 6 mesi di Amazon Prime 35,99 €/mese fino al 31/12/23, poi 46,99 €/mese

Potete avere il piano base Netflix anche in alcune delle offerte per l’intrattenimento di TIM. Potete abbinarle a qualsiasi tariffa per la telefonia mobile o la rete fissa. Se invece non volete cambiare operatore basta acquistare una SIM che verrà utilizzata solo per l’addebito del costo mensile dell’offerta. I pacchetti disponibili ad ottobre sono:

TIMVISION Intrattenimento con incluso un piano Netflix Standard insieme ai film, serie TV, documentari e produzioni originali di TIM, il meglio della settimana della programmazione di Mediaset e Discovery+ a 6,99 euro al mese fino al 25/11/23 , poi si rinnova a 19,99 euro al mese.

con incluso un insieme ai film, serie TV, documentari e produzioni originali di TIM, il meglio della settimana della programmazione di Mediaset e Discovery+ a , poi si rinnova a 19,99 euro al mese. TIMVISION con Netflix con un piano Standard dell’app di streaming a 14,99 euro al mese

con un piano Standard dell’app di streaming a TIMVISION Gold con un piano Netflix Standard insieme ai contenuti di TIMVISION, DAZN con tutta la Serie A e Serie B, Europa League, i migliori incontri di Conference League e altri sport, Infinity+ con 104 partite di Champions League, a 35,99 euro al mese fino al 31/12/23, poi si rinnova a 46,99 euro al mese.

In tutte le offerte sono inclusi anche 6 mesi di Amazon Prime per tutti i nuovi clienti TIMVISION con la rete fissa e il decoder TIMVISION Box in comodato d’uso gratuito. Non c’è contributo per l’attivazione se le acquistate online.

Se ancora non siete clienti di TIM per il mobile ci sono tante offerte 5G tra cui scegliere. Una delle più convenienti è la seguente:

TIM 5G Power Smart

minuti illimitati e 1000 SMS

50 GB in 5G fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload con TIM Ricarica Automatica

fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload con TIM Ricarica Automatica 14 GB per il roaming nei Paesi Ue

Accesso prioritario alla rete di TIM

100 GB di backup su Google One per 3 mesi (poi 1,99 euro al mese)

TIM Navigazione Sicura

Il primo mese è gratis per i nuovi clienti, così come l’attivazione, se la si acquista online. L’offerta poi si rinnova a 14,99 euro al mese con TIM Ricarica Automatica o 16.99 euro al mese con addebito su credito residuo. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

Attiva TIM 5G Power Smart

Con TIM potete poi acquistare iPhone 15 a rate senza anticipo a partire da 33 euro al mese per 30 rate. Con tutti i prodotti di Apple sono inclusi anche 3 mesi gratis di Apple TV+. Per il pagamento potete richiedere un finanziamento TIMFin a tasso zero e addebito su carta di credito o debito. Non sono accettate invece carte emesse all’estero o prepagate. La consegna è gratuita ma per alcuni modelli è previsto il ritiro anche in negozio. Con TIM Rivaluta Smartphone potete dare in permuta un vecchio cellulare per avere iPhone 15 a partire da 7 euro al mese per 30 rate.

Se invece preferite la rete fissa di TIM ci sono altrettante offerte Internet casa per una connessione di alta qualità e con inclusi tanti servizi utili. Con la fibra FTTH (Fiber to the Home) potete navigare alla massima velocità in oltre 1.500 Comuni in tutta Italia. In alternativa è disponibile il collegamento alla rete in fibra misto rame o FTTC (Fiber to the Cabinet) fino a 300 Mbps in download in base alla distanza tra la cabina stradale e la vostra abitazione. Potete verificare la copertura su SOStariffe.it.

Premium Base

navigazione senza limiti fino a 1 Gbps in download in FTTH

chiamate a consumo (19 cent al minuto + 19 cent di scatto alla risposta)

attivazione inclusa

L’offerta costa 25,90 euro al mese con domiciliazione e conto online.

TIM WiFi Power Smart

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

chiamate illimitate (solo con acquisto online)

Modem TIM HUB+ Executive incluso

TIM Navigazione Sicura

L’offerta costa 30,90 euro al mese con domiciliazione e conto online ma se avete già una SIM mobile con un’offerta da almeno 9,99 euro al mese il costo della fibra scende a 24,90 euro al mese. L’attivazione è gratuita se l’acquistate entro il 15/10/23. Se avete una vecchia ADSL pensate di rottamarla insieme al modem avrete in regalo un bonus di 120 euro, suddivisi in 5 euro al mese per 24 rate, per passare alla fibra fino a 2,5 Gbps in download.

Attiva una delle offerte fibra TIM »

I clienti di TIM per mobile e fisso possono poi avere Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM della famiglia, anche se non intestate al titolare della connessione di casa, attivando TIM Unica Power. La promozione costa 1,90 euro al mese, che vi verranno addebitati direttamente in bolletta, e include anche altri vantaggi come 3 mesi gratis di TIMVISION con Disney+ e 6 mesi di Amazon Prime (poi si rinnova a 9,99 euro al mese), sconti su alcuni modelli di smartphone con vincolo di 24 mesi per la parte mobile e una seconda SIM con un’offerta TIM 5G Power a partire da 9,99 euro al mese. Se però abbinate a TIM Unica Power almeno 3 SIM entro il 28/10/23 il prezzo è azzerato.

