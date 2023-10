Il 43% degli italiani è disposto a pagare un costo extra per la t elefonia 5G e sono i primi in Europa. Scopri le migliori offerte 5G di ottobre a partire da 7,95 euro al mese

Stando al report “Telco: Mobile and Fixed broadband connectivity” della società di consulenza strategica globale Oliver Wyman, gli italiani sono quelli più propensi in Europa a pagare un costo extra per accedere alla telefonia 5G con una percentuale del 43%. Lo studio ha riguardato un campion di 7mila persone in Italia, Spagna, Germania, Francia e Regno Unito. È inoltre emerso che il nostro Paese è l’unico nel Vecchio Continente in cui la percentuale di soggetti disposti a pagare un costo extra per il 5G supera il 40%.

Telefonia 5G, il 43% degli italiani è disposto a pagare un costo extra

I dati del report di Oliver Wyman sul 5G 1 Il 43% degli italiani è disponibile a pagare un costo extra per il 5G e sono i primi in Europa per disponibilità di spesa 2 il 19% degli italiani è disponibile a pagare il 5-20% di sovrapprezzo rispetto alle attuali tariffe 5G. Si tratta soprattutto di soggetti tra 18 e 44 anni 3 Il 41% degli italiani vuole passare da un operatore tradizionale a uno low cost. La percentuale diventa del 57% nei soggetti tra 18 e 35 anni 4 Il 48% degli italiani vuole cambiare operatore per la rete fissa e il 65% vuole passare alla fibra ottica

L’Italia si piazza quindi al primo posto nella classifica sulla propensione a spendere per una connessione di telefonia 5G, seguita da Francia (34%) e Regno Unito (33%). Nello specifico i nostri connazionali sono più disponibili ad accettare una soglia di prezzo tra il 5 e il 20% in più rispetto a quella attuale con una percentuale del 19%, di cui fanno parte soprattutto consumatori nella fascia d’età compresa tra 18 e 44 anni.

“Il mercato italiano, da anni in una feroce competizione, la più alta in Europa, vede finalmente promettenti segnali di ricrescita. – afferma Emanuele Raffaele, principal per il settore Telco di Oliver Wyman – Se da un lato sempre più clienti intendono migrare verso offerte low cost, dall’altro quasi la metà dei consumatori italiani inizia a riconoscere un price premium per servizi di più alta qualità, come il 5G o la fibra. Questo fenomeno di segregazione in due differenti mercati, uno low cost e uno premium non è nuovo in Europa: gli operatori tedeschi e francesi servono da anni due segmenti ben distinti. Vince chi sa servire entrambi i target di clientela, con value proposition, brand e modelli operativi ben distinti, per scongiurare effetti di cannibalizzazione e diluzione di valore“.

Nonostante gli italiani siano i più disponibili a un extra costo per la telefonia 5G, il primo fattore che li porta a cambiare operatore di telefonia mobile è la conveniente, più che la copertura o la velocità della connessione. Nel nostro Paese quindi è sempre più comune passare da un gestore tradizionale e uno low cost, “proseguendo un trend – spiega Oliver Wyman nella ricerca – che è già costato ai player tradizionali oltre 20 punti percentuali di market share negli ultimi 5 anni“.

Il 41% degli italiani vorrebbe passare da un operatore tradizionale a uno low cost mente solo il 17% pensa di effettuare il percorso inverso. In generale il 45% del campione vorrebbe cambiare gestore e la percentuale sale al 57% nella fascia d’età compresa tra 18 e 35 anni. Se si restringe l’orizzonte temporale ai prossimi 12 mesi, sono invece disposti a cambiare il 15% degli italiani. La comodità di affidarsi a un unico gestore per il mobile e la rete fissa, come avviene oggi per il 43% dei clienti italiani, non è un freno a cambiare fornitore.

Il 48% degli italiani vorrebbe attivare l’offerta Internet casa di un altro operatore e in questo caso la percentuale è più alta rispetto alla media europea (42%). “Il prezzo e la velocità di connessione sono i fattori che maggiormente indirizzano la scelta degli utenti – spiega Oliver Wyman – Inoltre, emerge anche che gli italiani sono tra coloro che riconoscono un valore maggiore alla fibra nelle abitazioni, tanto che il 65% di coloro che attualmente non ne dispongono pianificato il passaggio entro i prossimi 12 mesi“.

Le migliori offerte 5G di ottobre 2023

Offerte 5G Minuti, SMS e Gigabyte Prezzo mensile 1 Fastweb Mobile minuti illimitati e 100 SMS + 150 GB in 5G 7,95 €/mese 2 Fastweb Mobile Full minuti illimitati e 100 SMS + 200 GB in 5G 9,95 €/mese 3 TIM 5G Power Famiglia minuti, SMS e Giga illimitati con TIM Unica Power (altrimenti 5 GB) primo mese gratis, poi 9,99 €/mese 4 TIM Young minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 50 GB) primo mese gratis, poi 9,99 €/mese 5 Giga 150 di Iliad minuti e SMS illimitati + 150 GB in 5G 9,99 €/mese 6 Fastweb Mobile Maxi minuti illimitati e 100 SMS + 300 GB in 5G 11,95 €/mese 7 TIM 5G Power Smart minuti illimitati e 1000 SMS + 50 GB in 5G primo mese gratis, poi 14,99 €/mese con TIM Ricarica Automatica o 16,99 €/mese con credito residuo

Attualmente è possibile trovare offerte 5G anche a meno di 8 euro al mese. Per confrontare le diverse proposte dei vari operatori potete utilizzare gratis il comparatore di SOStariffe.it. Bastano pochi clic per avere una panoramica completa delle promozioni e trovare quella più conveniente in base alle vostre specifiche esigenze e abitudini di consumo. Potrete poi attivarla comodamente online cliccando sul tasto “Scopri”, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

Le offerte 5G di TIM

Le offerte di telefonia 5G di TIM permettono di navigare fino a 2 Gbps in download e 500 Mbps in upload, ovvero prestazioni anche dieci volte superiori al 4G, in tutte le grandi città italiane e molte località turistiche. L’interazione è in tempo reale e la qualità della navigazione è garantita grazie all’accesso prioritario alla rete dell’operatore.

TIM 5G Power Famiglia

minuti e SMS illimitati

giga illimitati in 5G con TIM Unica Power, altrimenti 5 GB

L’offerta costa 9,99 euro al mese ma primo mese e attivazione sono gratis acquistandola online. Il piano è disponibile solo per chi ha già la rete fissa con TIM. Per avere Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM, anche se non intestate al titolare della connessione di casa, si deve attivare TIM Unica Power. La promozione per clienti fisso e mobile costa 1,90 euro al mese, che vi verranno addebitati direttamente in bolletta, ma se si associano almeno 3 SIM entro il 28/10/23 il prezzo è azzerato.

TIM Young 5G

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 50 GB con addebito su credito residuo)

con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 50 GB con addebito su credito residuo) 20 GB per il roaming nei Paesi Ue

L’offerta costa 9,99 euro al mese ma il primo mese è gratis per i nuovi clienti acquistandola online, così come l’attivazione. Il piano è disponibile solo per chi ha meno di 25 anni e si può personalizzare scegliendo tra le seguenti opzioni:

50 GB in più al mese a 99 cent in più al mese

a 99 cent in più al mese 100 GB su Google One per 3 mesi a 1,99 euro in più al mese

a 1,99 euro in più al mese TIM Games per avere giochi per console su smartphone e TV a 5 euro in più al mese

per avere giochi per console su smartphone e TV a 5 euro in più al mese TIM One Number per avere lo stesso numero di telefono su smartphone e smartwatch a 99 cent in più al mese

per avere lo stesso numero di telefono su smartphone e smartwatch a 99 cent in più al mese Giga illimitati in 5G a 1,99 euro in più al mese

TIM 5G Power Smart

minuti illimitati e 1000 SMS

50 GB in 5G

14 GB per il roaming nei Paesi Ue

Accesso prioritario alla rete di TIM

100 GB di backup su Google One per 3 mesi (poi 1,99 euro al mese)

TIM Navigazione Sicura

L’offerta costa 14,99 euro al mese ma il primo mese è gratis per i nuovi clienti acquistandola online, così come l’attivazione. Se si sceglie il pagamento su credito residuo il prezzo è di 16,99 euro al mese.

Per tutte le offerte di TIM la SIM costa 25 euro con 20 euro di credito residuo incluso con acquisto online.

Per attivare gratis il 5G di TIM potete aggiungere alla vostra offerta uno smartphone a rate senza anticipo. Ad esempio iPhone 15 è disponibile a partire da 33 euro al mese per 30 rate e sono inclusi anche 3 mesi gratis di Apple TV+. Si può pagare con un finanziamento TIMFin a tasso zero con addebito su carta di credito o debito. L’operatore non accetta invece carte prepagate o emesse all’estero. La spedizione è gratuita ma per alcuni cellulari è previsto anche il ritiro in negozio. Con TIM Rivaluta Smartphone potete dare in permuta un vecchio modello per avere iPhone 15 a partire da 7 euro al mese per 30 rate.

Chi attiva un’offerta mobile di TIM da almeno 9,99 euro al mese può attivare l’offerta Internet casa dell’operatore a un prezzo ancora più vantaggioso:

TIM WiFi Power Smart

navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

chiamate illimitate (solo con acquisto online)

modem TIM HUB+ Executive incluso

TIM Navigazione Sicura

L’offerta costa 30,90 euro al mese con domiciliazione e conto online o 24,90 euro al mese per i già clienti mobile. L’attivazione è gratuita se si acquista la tariffa entro il 15/10/23.

Le offerte 5G di Iliad

Con Iliad potete navigare in 5G in oltre 3.000 Comuni in Italia, comprese le città con oltre 90mila abitanti. La sua offerta per la telefonia mobile 5G è la seguente:

Giga 150

minuti e SMS illimitati

150 GB per navigare anche in 5G in oltre 3.000 Comuni in tutta Italia

per navigare anche in 5G in oltre 3.000 Comuni in tutta Italia 10 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 9,99 euro al mese per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratuite. Si può anche richiedere direttamente online un’eSIM a 9,99 euro.

Se attivate una qualsiasi offerta mobile dell’operatore low cost da 9,99 euro al mese come Giga 150 con pagamento automatico su conto corrente o carta di credito avrete incluso anche uno sconto di 5 euro al mese sull’offerta Internet Casa di Iliad. Al costo di 19,99 euro al mese per sempre, invece di 24,99 euro al mese, potete quindi navigare fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload (suddivisi tra Wi-Fi e porte Ethernet) sulla fibra FTTH EPON e avere inclusi chiamate illimitate, attivazione e modem Wi-Fi di ultima generazione in comodato d’uso gratuito. Il contributo per l’installazione della linea è di 39,99 euro. Potete aggiungere anche fino a 4 Wi-Fi Extender (1,99 euro al mese per ogni dispositivo) e l’antivirus McAfee Multi Access (2,99 euro al mese).

All’offerta potete aggiungere iPhone 15 a rate senza anticipo a partire da 39,16 euro al mese per 20 rate. Potete scegliere di pagare con un finanziamento a tasso zero con Younited o Findomestic. Nel primo caso è previsto un vincolo di permanenza minimo di 12 o 24 mesi. Nel secondo potete scegliere una rateizzazione su 12 o 20 mesi che diventa più conveniente con la promessa di restituire il telefono alla fine del finanziamento. Altrimenti potete dare in permuta un vecchio iPhone, MacBook o Apple Watch per ricevere un buono fino a 825 euro per acquistare iPhone 15.

Chi attiva Giga 150 o qualsiasi altra offerta di Iliad da 9,99 euro al mese con pagamento automatico può accedere alla fibra ottica dell’operatore a un prezzo più vantaggioso:

IliadBox

navigazione illimitata fino a 5 Gbps in download in FTTH EPON (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi) o fino a 2,5 Gbps in download in FTTH GPON

chiamate illimitate

attivazione inclusa

modem Iliad Box in comodato d’uso gratuito

L’offerta fisso costa 24,99 euro al mese per sempre o 19,99 euro al mese per sempre per i già clienti mobile. Il contributo per l’installazione della linea è di 39,99 euro. Potete aggiungere anche fino a 4 Wi-Fi Extender (1,99 euro al mese per ogni dispositivo) e la protezione dell’antivirus McAfee Multi Access (2,99 euro al mese).

Le offerte 5G di Fastweb Mobile

Se cercate l’offerta per la telefonia 5G più economica oggi disponibile dovete affidarvi invece a Fastweb Mobile. L’operatore permette di navigare alla massima velocità in tutte le principali città italiane e prevede di raggiungere una copertura del 90% del territorio italiano entro il 2025.

Fastweb Mobile

minuti illimitati e 100 SMS

150 GB per navigare anche in 5G

per navigare anche in 5G 8 GB per navigare in roaming in Ue

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy per apprendere nuove competenze digitali tra le più richieste dalle aziende

L’offerta costa 7,95 euro al mese senza vincoli.

Fastweb Mobile Full

minuti illimitati e 100 SMS

200 GB per navigare anche in 5G

per navigare anche in 5G 10 GB per navigare in roaming in Ue

FastwebUP Plus Mobile

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

L’offerta costa 9,95 euro al mese senza vincoli.

Fastweb Mobile Maxi

minuti illimitati e 100 SMS

300 GB per navigare anche in 5G

per navigare anche in 5G 12 GB per navigare in roaming in Ue

FastwebUP Plus Mobile

Assistenza Pet con Quixa inclusa

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

L’offerta costa 11,95 euro al mese senza vincoli.

Per tutte le offerte non è previsto un contributo per l’attivazione mentre la SIM costa 10 euro. La spedizione è gratuita e la riceverete direttamente a casa entro 5 giorni lavorativi. Allo stesso prezzo potete anche avere un’eSIM. FastwebUP Plus mobile ogni mese permette di scegliere tra i seguenti vantaggi:

16 minuti di utilizzo gratuito sul noleggio di monopattini elettrici Helbiz

5 euro di sconto su giochi, console, accessori, giocattoli, merchandise e trading cards di Gamestop

un mese di abbonamento G+ a La Gazzetta dello Sport

Anche Fastweb Mobile permette di acquistare iPhone 15 a rate a partire da 46,95 euro al mese in 20 rate. Se abbinate uno smartphone all’offerta base avrete inclusi 300 GB allo stesso prezzo invece di 150 GB. Si può pagare anche un finanziamento a tasso zero in 20 mesi con Findomestic. Potrete poi ritirare comodamente il vostro smartphone in negozio.

Chi attiva Fastweb Mobile Full può accedere alla fibra ottica di Fastweb Casa a un prezzo più vantaggioso. Potete provarla per un mese e decidere poi se continuare con l’operatore o recedere dall’offerta senza costi aggiuntivi o penali e ottenendo il rimborso di tutte le spese sostenute durante il mese.

Fastweb Casa Light

navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

chiamate a consumo (15 cent al minuto)

attivazione inclusa

modem FASTGate

L’offerta costa 27,95 euro al mese senza vincoli o 22,95 euro al mese per chi ha attivato Fastweb Mobile Full.

Fastweb Casa

navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

chiamate illimitate

attivazione inclusa

modem Internet Box NeXXt incluso

Assicurazione Casa o Pet con Quixa

L’offerta costa 29,95 euro al mese senza vincoli o 24,95 euro al mese per chi ha attivato Fastweb Mobile Full.

