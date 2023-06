Offerte in evidenza Amazon Prime Video GRATIS con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Disney+ 8,99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Prova Sky Q 9,00 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Netflix ha iniziato a sospendere la possibilità di creare account condivisi con amici e parenti che non abitano nella stessa casa. La piattaforma di streaming infatti sta impendendo di condividere la password del proprio abbonamento, sistema utilizzato da molti per ripartire il costo del servizio. La cosa comunque non sembra avere influito negativamente sulle iscrizioni come molti si aspetterebbero.

Netflix, il blocco alla condivisione degli account non ha avuto effetti particolarmente negativi

Netflix, cosa è cambiato dopo il blocco agli account condivisi Cosa è successo? Netflix ha iniziato a bloccare la condivisione delle password negli USA dal 23/5/23 L’app ha registrato un calo delle iscrizioni? Dalle rilevazioni di Antenna, il numero di iscrizioni ha registrato il picco più alto nei quattro giorni successivi da quattro anni e mezzo Tanti utenti hanno lasciato la piattaforma? Il numero di account cancellati è inferiore a quelli nuovi creati (il rapporto è cresciuto del 25,6% rispetto ai 60 giorni precedenti al 23/5/23)

Stando a una indagine effettuata da Antenna negli Stati Uniti, pare che Netflix abbia registrato un enorme aumento delle iscrizioni da quando ha iniziato a bloccare la condivisione con altri delle password. In sostanza tantissimi utenti hanno abbandonato i precedenti account “Famiglia” per aprire un proprio singolo account. Per essere più precisi, Netflix ha bloccato la condivisione degli account dal 23 maggio 2023 e subito dopo l’azienda di Los Gatos negli USA ha registrato i quattro giorni con il numero più alto di nuovi utenti negli ultimi quattro anni e mezzo (periodo dal quale Antenna ha iniziato a monitorare il servizio). Stando ai dati più recenti, Netflix ha raggiunto quasi 100mila nuove iscrizioni giornaliere sia il 26 che il 27 maggio.

Bisogna anche dire che insieme alla crescita delle iscrizioni si è anche registrato un picco di cancellazioni degli account. Molte persone hanno infatti mantenuto la promessa di abbandonare Netflix come segno di protesta contro la nuova politica dell’azienda. In ogni caso il numero di persone che ha lasciato l’app è inferiore rispetto ai nuovi abbonati. Durante l’ultimo periodo il numero medio di iscrizioni giornaliere alla piattaforma è stato di 73mila, con un aumento del 102% rispetto alla media dei 60 giorni precedenti. Questo risultato è superiore anche ai picchi di nuovi account creati durante i primi lockdown dovuti alla pandemia di Covid-19 a marzo e aprile 2020. Il rapporto tra iscrizioni e cancellazioni dal 23 maggio è aumentato del 25,6% rispetto ai precedenti 60 giorni.

Netflix, come averlo incluso al giusto prezzo: le offerte alternative di giugno 2023

Le offerte di Sky con Netflix incluso Cosa vedere Prezzo mensile Prova Sky Q Sky TV con Netflix Base, Sky Famiglia, Sky Kids, Sky Cinema con Paramount+, Sky Calcio e Sky Sport 9 € per 30 giorni Intrattenimento Plus Sky TV + Netflix Base 19,90 €/mese per 18 mesi Intrattenimento Plus Sky TV + Netflix Standard 23,90 €/mese per 18 mesi Intrattenimento Plus Sky TV + Netflix Premium 27,90 €/mese per 18 mesi

Per avere Netflix al giusto prezzo e seguirlo comodamente sulla vostra TV potreste valutare di attivare le offerte di Sky, senza dimenticare che resta comunque il problema del non poter condividere il proprio account che persone che non abitano sotto lo stesso tetto. Potete però aggiungere un nuovo membro al vostro gruppo familiare. Al prezzo di 19,90 euro al mese per 18 mesi, invece di 30 euro al mese, potete attivare Intrattenimento Plus. L’offerta include tutti i programmi più famosi della pay TV come Masterchef oltre a serie TV italiane e internazionali, documentari, cartoni animati e produzioni Sky Originals insieme a un piano Base di Netflix con visione dei contenuti in HD (720p) su uno schermo alla volta senza pubblicità. Avete incluse anche l’app Sky Go per guardare la programmazione della pay TV anche fuori casa su dispositivi mobili.

In alternativa potete abbinare a Sky TV un piano Standard di Netflix (visione dei contenuti in HD a 1080p su due dispositivi in contemporanea) a 23,90 euro al mese per 18 mesi, invece di 34 euro al mese, o un piano Premium (visione dei contenuti in 4K+HDR su quattro dispositivi in contemporanea) a 27,90 euro al mese per 18 mesi, invece di 38 euro al mese. Alla scadenza è possibile rinnovare le offerte allo sconto applicabile. In più avete incluso un buono Amazon da 75 euro per i vostri acquisti online.

Attiva Intrattenimento Plus »

L’alternativa è quella di attivare l’offerta Prova Sky Q da 9 euro per disporre per un mese di tutti i canali di Sky (Intrattenimento Plus, Sky Famiglia, Sky Kids, Sky Cinema con Paramount+, Sky Calcio e Sky Sport) senza vincoli e senza parabola. Dopo un mese potete decidere se attivare o meno un abbonamento e di personalizzarlo aggiungendo i pacchetti che vi interessano in base alle offerte in corso.

Prova Sky Q »

Offerte TIM con Netflix incluso Cosa vedere Costo mensile TIMVISION con Netflix TIMVISION, DAZN standard, Netflix Standard, Infinity+, Disney+, 6 mesi di Amazon Prime 10 fino €/mese al 26/8/23, poi 40,99 TIMVISION Gold TIMVISION + Netflix Standard 4,99 €/mese fino al 23/9/23

In alternativa potete attivare una delle offerte intrattenimento di TIM. L’abbonamento si può abbinare a qualsiasi offerta di telefonia mobile o per la fibra ottica dell’operatore. Potete anche scegliere di acquistare una SIM che verrà utilizzata solo per l’addebito del costo mensile del pacchetto per l’intrattenimento. Le offerte oggi disponibili sono:

TIMVISION Gold con DAZN Standard, TIMVISION, Infinity+, Disney+, piano Standard Netflix, 6 mesi di Amazon Prime (solo per i nuovi clienti TIMVISION con linea fissa). L’offerta costa 10 euro al mese fino al 26/8/23 , poi si rinnova a 40,99 euro al mese fino al 31/12/23. Dal 2024 il prezzo è di 45,99 euro al mese.

con DAZN Standard, TIMVISION, Infinity+, Disney+, piano Standard Netflix, 6 mesi di Amazon Prime (solo per i nuovi clienti TIMVISION con linea fissa). L’offerta costa , poi si rinnova a 40,99 euro al mese fino al 31/12/23. Dal 2024 il prezzo è di 45,99 euro al mese. TIMVISION con Netflix (piano Standard) a 4,99 euro al mese fino al 23/9/23, poi 12,99 euro al mese.

Per entrambe le offerte non è previsto costo di attivazione e avete incluso il TIMVISION Box in comodato d’uso gratuito.

Se ancora non siete di TIM per la telefonia mobile avete una ricca scelta di offerte 5G da poter attivare. Una delle migliori è TIM 5G Power Smart con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 5G fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload con TIM Ricarica Automatica. Il primo mese è gratis per i nuovi clienti che l’acquistano online, così come l’attivazione. Poi l’offerta si rinnova a 14,99 euro al mese. Scegliendo di pagare con addebito su credito residuo avete 50 GB a 16,99 euro al mese. La SIM in ogni caso costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. L’offerta prevede anche accesso prioritario alla rete dell’operatore, 14 GB per navigare in roaming in Ue, 100 GB di backup su Google One per 3 mesi (poi 1,99 euro al mese) e la protezione di TIM Safe Web Plus.

Attiva TIM 5G Power Smart

Se invece siete interessati di più alla rete fissa, dovete per prima cosa verificare la copertura e potete farlo gratis con SOStariffe.it. Con Premium Base avete inclusa una connessione senza limiti fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in download sulla rete FTTH (Fiber to the Home) in oltre 1.500 Comuni. Altrimenti potete accedere alla fibra misto rame o FTTC (Fiber to the Cabinet) fino a 300 Mbps in download in base alla distanza dell’abitazione dalla cabina stradale. L’offerta costa 25,90 euro al mese con domiciliazione e conto online e include anche chiamate a consumo (19 cent al minuto + 19 cent di scatto alla risposta) e attivazione.

Con TIM WiFi Power Smart avete invece inclusa una connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH, chiamate illimitate, modem TIM Hub+ Executive e la protezione di TIM Safe Web Plus a 30,90 euro al mese con domiciliazione e conto online. L’attivazione è gratuita acquistandola entro il 30/6/23, invece di 39,90 euro. Se siete già clienti dell’operatore per la telefonia mobile però potete avere la rete fissa a 25,90 euro al mese.

Attiva una delle offerte fibra TIM »

Fino al 29/7/6 avete la possibilità di aggiungere un abbonamento di 3 mesi all’offerta TIMVISION con Netflix insieme a 6 mesi di Amazon Prime, che poi si rinnova a 12,99 euro al mese. I clienti dell’operatore per la rete fissa e mobile possono poi avere Giga illimitati ogni mese per tutti gli smartphone della famiglia (massimo sei SIM anche se non intestate al titolare della connessione di casa) con l’attivazione di TIM Unica Power. L’offerta costa 1,90 euro al mese, che vi verranno addebitati direttamente in bolletta, e permette di avere altri vantaggi come la possibilità di acquistare due smartphone a rate al prezzo di uno con primo pagamento dopo 3 mesi.

Chi ha l’ADLS può scegliere di rottamare la linea insieme al vecchio modem e ottenere uno sconto di 120 euro, suddiviso in 5 euro al mese per 24 rate, per passare alla fibra fino a 2,5 Gbps.