Si chiama “Revolut Ultra” ed è il nuovo abbonamento esclusivo lanciato da Revolut, l’app finanziaria globale che ha recentemente sorpassato i 30 milioni di clienti retail in tutto il mondo.

Dedicato a un segmento di utenti privati di fascia alta, che insegue uno stile luxury ed è alla ricerca dell’eccellenza, il piano rappresenta oggi l’offerta più completa (e più costosa) di Revolut: essa assicura servizi d’élite (tra cui una prestigiosa carta placcata in platino) e vantaggi quotidiani esclusivi al costo di 45 euro al mese (per una spesa complessiva di 540 euro all’anno).

Revolut Ultra: costi, servizi e vantaggi del piano a Giugno 2023

REVOLUT ULTRA: LE DOMANDE REVOLUT ULTRA: LE RISPOSTE Che cos’è Revolut Ultra? È il nuovo prodotto retail più completo messo a punto dall’app finanziaria globale Quanto costa Revolut Ultra? Prevede un canone mensile di 45 euro Cosa prevede Revolut Ultra? Concentra in un solo abbonamento tutti i servizi garantiti da Revolut Plus, Premium e Metal con l’aggiunta di servizi esclusivi, a partire dalla carta placcata in platino realizzata in esclusiva con Mastercard Come fare per accedere a Revolut Ultra? Basta inscriversi a una lista d’attesa (già sottoscritta da 430mila persone tra Europa e Gran Bretagna): in omaggio, cashback del 5% sugli acquisti effettuati durante il primo mese di abbonamento a Ultra

Essendo il prodotto retail più completo dell’app finanziaria globale, il piano Revolut Ultra concentra in un solo abbonamento tutti i servizi garantiti dagli abbonamenti Plus, Premium e Metal (che finora è stato il più costoso a 13,99 euro al mese), con l’aggiunta di vantaggi esclusivi come:

una carta placcata in platino in esclusiva con Mastercard ;

in esclusiva con ; una carta Revolut Ultra contactless;

fino a 2mila euro al mese di prelievi gratuiti;

di prelievi gratuiti; bonifici internazionali senza commissioni;

accesso illimitato a oltre 1.400 lounge aeroportuali in tutto il mondo, con cibo e bevande inclusi gratuitamente. C’è anche la possibilità di acquistare pass per gli ospiti;

in tutto il mondo, con cibo e bevande inclusi gratuitamente. C’è anche la possibilità di acquistare pass per gli ospiti; copertura assicurativa aggiuntiva in caso di annullamento di viaggi ed eventi: si può ottenere un risarcimento fino a 5mila euro per treni, voli, alloggi ed eventi;

aggiuntiva in caso di annullamento di viaggi ed eventi: si può ottenere un per treni, voli, alloggi ed eventi; copertura assicurativa di viaggio completa in caso di voli in ritardo, bagagli smarriti o emergenze mediche;

in caso di voli in ritardo, bagagli smarriti o emergenze mediche; possibilità di effettuare trading di azioni con commissioni esclusive;

assistenza prioritaria 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (servizio solo in lingua inglese);

accesso gratuito ai servizi offerti dai partner di Revolut, come quelli del Financial Times Premium o di WeWork, il fornitore di spazi di coworking leader nel mondo per il lavoro flessibile.

Inoltre, i clienti che si iscrivano alla lista d’attesa per aderire a Revolut Ultra (lo hanno già fatto in 430mila tra Europa e Regno Unito) e decidano di sottoscrivere il piano annuale potranno beneficiare del cashback del 5% sugli acquisti effettuati durante il primo mese di abbonamento a Ultra.

“Un numero crescente di nostri clienti è interessato a viaggi, lifestyle e prodotti di investimento che offrono esperienze di alto livello”, ha commentato Tara Massoudi, General Manager Premium Products di Revolut. “Questi clienti vogliono costruire un reddito passivo costante, ma anche godersi la vita, tenersi aggiornati sulle ultime tendenze e viaggiare per il mondo. In risposta a tali necessità stiamo lanciando questo nuovo abbonamento su misura che immaginiamo come il miglior compagno di viaggio e stile di vita. Revolut ha messo insieme un’offerta seconda a nessuno in Europa. Questa carta unica e il piano di abbonamento sono stati progettati per coloro che amano le cose belle della vita”, ha concluso Massoudi.

Con il Piano Standard, 3 mesi di Revolut Premium gratis a Giugno 2023

DOMANDA 1 DOMANDA 2 Quanto costa il piano Revolut Standard? Quanto costa il piano Revolut Premium? Il canone mensile è gratuito Costa 7,99 euro al mese

Non solo riflettori puntati sulla clientela luxury. I vantaggi sono di casa a Revolut anche per coloro che vogliano sottoscrivere un conto Standard, che è il piano base tra quelli proposti dall’app finanziaria. Quest’ultima, solo in Italia, ha 1,3 milioni di clienti ed è al terzo posto delle app bancarie più scaricate nei primi cinque mesi del 2023.

Grazie alla promozione in corso, è possibile iscriversi gratuitamente a Revolut, aprire un conto Standard (il cui canone mensile è gratuito) e beneficiare, per tre mesi, dei servizi upgrade previsti dal piano Premium, il cui canone mensile ammonta a 7,99 euro al mese.

In particolare, l’abbonamento Premium include i servizi offerti ai clienti Standard e Plus, oltre a godere dei seguenti vantaggi:

prelievi da Bancomat senza commissioni fino a 400 euro al mese ;

; due carte gratuite Revolut Premium con design esclusivi (e una carta sostitutiva gratuita ogni anno successivo);

con design esclusivi (e una carta sostitutiva gratuita ogni anno successivo); carte virtuali usa e getta;

assicurazione medica internazionale, oltre ad un’assicurazione per ritardi sul volo o sui bagagli;

consegna espresso/prioritaria globale della carta;

assistenza clienti prioritaria;

accesso tramite Pass Loungekey a decine di lounge aeroportuali;

accesso alla criptovaluta e ai metalli preziosi a tariffe migliori rispetto a quelle applicate ai clienti Standard e Plus.

