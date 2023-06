Si è aperta una nuova asta per i diritti TV Serie A per il quadriennio 2025-2029 ma le offerte ricevute non hanno soddisfatto la Lega Serie A . Per la prossima stagione comunque le cose non cambieranno. Ecco dove potete seguire le partite

Si riapre la questione dei diritti TV Serie A. La Lega che rappresenta la massima serie del campionato italiano sta cercando di cederli a una cifra più alta rispetto al precedente accordo con i broadcaster ma per il momento le sue aspettative sono state ampiamente deluse. Cosa cambierà per coloro che vogliono seguire il calcio in TV nel 2024? Per la prossima stagione le cose resteranno come sono.

Diritti TV Serie A, dove si potranno vedere le partite nel 2024?

Dove guardare la Serie A 2023-2024? I diritti TV sono ancora in mano a DAZN (10 partite per giornata in esclusiva) e Sky (3 partite in co-esclusiva) Cosa cambia dalla stagione 2024-2025? la Lega Serie A ha messo all’asta i diritti TV per il 2025-2029 a cui hanno partecipato Sky, Mediaset e DAZN. Si sono invece ritirati Rai e Amazon. L’offerta è stata di molto inferiore agli 1,2 miliardi di euro richiesti dalle società. Il 30/6/23 ci sarà una nuova assemblea per valutare altre offerte

Anche la prossima stagione di Serie A potete seguirla su DAZN e Sky. La piattaforma di streaming mantiene l’esclusiva di 10 partite su 10 per giornata mentre la pay TV trasmetterà 3 partite per giornata in co-esclusiva. La ripartizione degli incontri è la seguente:

Sabato ore 15.00 – DAZN

Sabato ore 18.00 – DAZN

Sabato ore 20.45 – DAZN e Sky

Domenica ore 12.30 – DAZN e Sky

Domenica ore 15.00 – DAZN

Domenica ore 15.00 – DAZN

Domenica ore 15.00 – DAZN

Domenica ore 18.00 – DAZN

Domenica ore 20.45 – DAZN

Lunedì ore 20.45 – DAZN e Sky

La disposizione delle partite può variare, compresi i turni infrasettimanali, sia in occasione delle settimane con partite di coppe (sarà possibile giocare anche venerdì pomeriggio e sera) sia nelle ultime giornate di campionato per, eventualmente, una questione di contemporaneità.

Questione diversa per i diritti TV Serie A per il 2025-2029. L’obiettivo della Lega Serie A era quello di superare i 927.5 milioni di euro a stagione garantiti dall’accordo con Sky e DAZN per il triennio 2021-2024. Le offerte pervenute dalla pay TV, Mediaset e dall’app di streaming (Amazon e Rai non si sono ritirare dall’asta) non hanno però raggiunto la soglia minima di 1,2 miliardi di euro e, anzi, come ha sottolineato il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis a Radiocor sarebbero state anche inferiori ai 600 milioni di euro di cui la stampa vociferava. In ogni caso la Lega per il prossimo 30 giugno ha convocato un’assemblea per discutere dell’esito delle trattative private e conseguenti determinazioni ma si riserva anche il diritto di realizzare un canale proprietario che verrà poi proposto ai broadcaster.

Diritti TV Serie A, dove guardare la prossima stagione: le offerte di giugno 2023

Le migliori offerte TV con la Serie A Cosa vedere Costo mensile TIMVISION Calcio e Sport DAZN e la Champions League su Infinity+ gratis fino al 26/8/23, poi 24,99 €/mese DAZN Start tutta la Serie A (10 partite per giornata), Europa League e le migliori partite di Conference League a partire da 9,99 €/mese Prova Sky Q tutti pacchetti di Sky compresi Sky Calcio e Sky Sport 9 € per 30 giorni TIMVISION Gold DAZN e la Champions League su Infinity+, Netflix e Disney+ 10 €/mese fino al 26/8/23, poi 40 €/mese Sky TV + Sky Calcio 3 partite di Serie A per giornata 14,99 €/mese per 18 mesi DAZN Standard tutta la Serie A (10 partite per giornata), Europa League e le migliori partite di Conference League a partire da 29,99 €/mese DAZN Plus tutta la Serie A (10 partite per giornata), Europa League e le migliori partite di Conference League a partire da 44,99 €/mese

DAZN resta quindi la scelta migliore in quanto permette di seguire tutte le partite di Serie A fino al 2024. L’app include anche la Serie BTK, compresi playoff e playout, Europa League, gli incontri più interessanti della Conference League, il basket italiano con la Serie A UnipolSai e le migliori partite di Eurolega e di Eurocup, NFL, UFC, Matchroom, Golden Boy per la boxe e le freccette, i canali Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD con tennis, ciclismo, sport invernali e tanto altro. Con l’NFL Game Pass potete guardare highlights, presentazioni delle partite, NFL Network e 2023 NFL Scouting Combine. Acquistando il pacchetto Season Pro da 99 cent, poi 188,99 euro a partire dall’1/8/23, avete inclusi anche tutte le partite della stagione e dopo stagione e il Super Bowl LVIII. Potete scegliere tra i seguenti pacchetti:

Start con visione in contemporanea su 2 dispositivi collegati alla stessa rete domestica. Si possono registrare fino a 4 dispositivi. L’abbonamento costa 9,99 euro al mese per 12 rate mensili o 13,99 euro al mese con possibilità di disdire con un preavviso di 30 giorni

con visione in contemporanea su 2 dispositivi collegati alla stessa rete domestica. Si possono registrare fino a 4 dispositivi. L’abbonamento costa per 12 rate mensili o con possibilità di disdire con un preavviso di 30 giorni Standard con visione in contemporanea su 2 dispositivi collegati alla stessa rete domestica. Si possono registrare fino a 6 dispositivi. L’abbonamento costa 29,99 euro al mese per 12 rate mensili o 39,99 euro al mese con possibilità di disdire con un preavviso di 30 giorni

con visione in contemporanea su 2 dispositivi collegati alla stessa rete domestica. Si possono registrare fino a 6 dispositivi. L’abbonamento costa per 12 rate mensili o con possibilità di disdire con un preavviso di 30 giorni Plus con visione in contemporanea su 2 dispositivi collegati a due differenti reti domestiche. Si possono registrare fino a 7 dispositivi. L’abbonamento costa 44,99 euro al mese per 12 rate mensili o 54,99 euro al mese con possibilità di disdire con un preavviso di 30 giorni

DAZN è compatibile con diversi dispositivi come Smart TV, console per videogiochi, Chromecast, Amazon Fire Stick, smartphone e tablet con sistema operativo iOS e Android.

Per guardare la Serie A con Sky (ma solo 3 partite per giornata) potete attivare il pacchetto Sky TV + Sky Calcio a 14,90 euro al mese per 18 mesi, invece di 30 euro al mese, senza vincoli di rinnovo alla fine del periodo promozionale. L’attivazione è a partire da 9 euro con Sky Q via Internet. L’abbonamento a Sky TV include tutti i migliori programmi come Masterchef, serie TV italiane e internazionali, documentari, news e le produzioni Sky Original. Per quanto riguarda lo sport, avete inclusi oltre alla Serie A anche tutta la Serie BTK, compresi playout e playoff, le partite più importanti di Premier League e Bundesliga fino al 2025 e Ligue fino al 2024 e le rubriche e approfondimenti di Sky Sport 24. Potete poi seguire la vostra squadra del cuore dall’app Sky Go anche fuori casa.

In alternativa con Prova Sky Q avete inclusa a 9 euro la visione per 30 giorni di tutti i pacchetti di Sky (Sky TV e Netflix o Intrattenimento Plus, Sky Famiglia, Sky Kids, Sky Cinema con Paramount+, Sky Calcio e Sky Sport). Dopo un mese potete decidere se acquistare un abbonamento alla pay TV personalizzandolo con i pacchetti che più vi interessano.

Gli abbonati di Sky che hanno anche un profilo DAZN possono vedere tutti i contenuti dell’app sulla propria TV sul canale dedicato Zona DAZN al 204. Potete attivarlo direttamente dall’area My Account del decoder.

DAZN è incluso anche in alcune delle offerte di intrattenimento di TIM. Potete scegliere di attivarle in abbinamento a una qualsiasi delle offerte di telefonia mobile dell’operatore. In alternativa potete fare lo stesso anche con le sue offerte fibra ottica o acquistare una SIM che verrà utilizzata solo per l’addebito del costo mensile del pacchetto per l’intrattenimento. Nello specifico oggi è possibile scegliere tra:

TIMVISION Calcio e Sport con DAZN Standard, TIMVISION (film, serie TV, cartoni animati e produzioni originali oltre a una selezione dei migliori programmi Mediaset dell’ultima settimana, Discovery+, tutta la Serie A femminile), Infinity+ (104 partite di Champions League e altri contenuti anche in 4K), 6 mesi di Amazon Prime (solo per i nuovi clienti TIMVISION con linea fissa). L’offerta è gratis fino al 26/8/23 , poi si rinnova a 24,99 euro al mese fino al 31/12/23. Dal 2024 il prezzo è di 29,99 euro al mese.

con DAZN Standard, TIMVISION (film, serie TV, cartoni animati e produzioni originali oltre a una selezione dei migliori programmi Mediaset dell’ultima settimana, Discovery+, tutta la Serie A femminile), Infinity+ (104 partite di Champions League e altri contenuti anche in 4K), 6 mesi di Amazon Prime (solo per i nuovi clienti TIMVISION con linea fissa). L’offerta è , poi si rinnova a 24,99 euro al mese fino al 31/12/23. Dal 2024 il prezzo è di 29,99 euro al mese. TIMVISION Gold con DAZN Standard, TIMVISION, Infinity+, Disney+, Netflix (piano standard per la visione in HD su due dispositivi in contemporanea senza pubblicità), 6 mesi di Amazon Prime (solo per i nuovi clienti TIMVISION con linea fissa). L’offerta costa 10 euro al mese fino al 26/8/23, poi si rinnova a 40,99 euro al mese fino al 31/12/23. Dal 2024 il prezzo è di 45,99 euro al mese.

Per entrambe le offerte non è previsto costo di attivazione e avete incluso il TIMVISION Box in comodato d’uso gratuito. Potete passare a un piano DAZN Plus a 5 euro al mese per 5 mesi, poi 15 euro al mese.

Se ancora non siete clienti di TIM, tra le sue migliori offerte di telefonia mobile avete TIM 5G Power Smart con minuti e SMS illimitati e 100 GB per navigare in 5G con accesso prioritario alla rete dell’operatore fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload pagando con TIM Ricarica Automatica. Il costo è di 14,99 euro al mese ma per i nuovi clienti che l’acquistano online il primo mese è gratis, così come l’attivazione. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Scegliendo l’addebito su credito residuo si hanno inclusi solo 50 GB a 16,99 euro al mese. Avete anche inclusi 14 GB per navigare in roaming nei Paesi Ue, 100 GB di backup su Google One per 3 mesi (poi si rinnova a 1,99 euro al mese) e la protezione di TIM Safe Web Plus per tutti i dispositivi connessi alla rete.

Se siete più interessati alla rete fissa, invece, avete a disposizione diverse offerte. Con Premium Base al costo di 25,90 euro al mese con domiciliazione e conto online avete inclusa una connessione illimitata fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload sulla rete FTTH (Fiber to the Home) in oltre 1,500 Comuni in Italia o in alternativa sulla fibra misto rame (FTTC – Fiber to the Cabinet) fino a 300 Mbps in download in base alla distanza dell’abitazione dalla cabina stradale. Potete verificare gratis la copertura su SOStariffe.it. L’offerta include anche chiamate a consumo (19 cent al minuto + 19 cent di scatto alla risposta) e attivazione.

Un’altra offerta più completa è TIM WiFi Power Smart che rispetto a quella precedente include una connessione illimitata fino a 2,5 Gbps in download in FTTH, chiamate illimitate (solo con acquisto online), un modem TIM Hub+ Executive e la protezione di TIM Safe Web Plus. L’offerta costa 30,90 euro al mese con domiciliazione e conto online ma per chi è già cliente di TIM per la telefonia mobile scende a 25,90 euro al mese. L’attivazione è gratuita acquistandola entro il 30/6/23, invece di 39,90 euro.

Attiva una delle offerte fibra TIM »

Vi ricordiamo che i clienti di TIM per la rete fissa e mobile possono anche attivare TIM Unica Power per avere vantaggi come Giga illimitati ogni mese per tutti i telefoni della famiglia (massimo sei SIM anche se non intestate al titolare della connessione di casa) e la possibilità di acquistare due smartphone a rate al prezzo di uno con primo pagamento dopo 3 mesi (con vincolo di 24 mesi per la parte mobile) o una seconda SIM con TIM 5G Power a partire da 9,99 euro al mese. Potete attivare anche un abbonamento di 3 mesi a TIMVISION con Disney+ e 6 mesi di Amazon Prime (poi si rinnova a 9,99 euro al mese). Il costo di TIM Unica Power è di 1,90 euro al mese, che vi verranno addebitati direttamente in bolletta.

Se pensate di rottamare l’ADSL e il vecchio modem e passate alla fibra fino a 2,5 Gbps potete avere uno sconto di 120 euro, suddiviso in 5 euro al mese per 24 rate. Fino al 29/7/23 potete aggiungere anche un abbonamento di 3 mesi a TIMVISION con Netflix standard e 6 mesi di Amazon Prime (poi si rinnova a 12,99 euro al mese).