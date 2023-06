C’è tempo fino al 1° novembre 2023 per beneficiare dei soggiorni estivi in Italia messi a bando dall’ INPS per alcune categorie di pensionati e loro familiari. Tutto quello c’è da sapere sul bonus Estate INPSieme Senior e i migliori conti correnti online su cui farsi accreditare il beneficio economico a giugno 2023.

Bonus Vacanze INPS 2023: come richiederlo a giugno 2023

Anche quest’anno l’Istituto nazionale della previdenza sociale offrirà ad alcune categorie di pensionati e ai loro familiari (tra cui anche figli disabili conviventi) la possibilità di beneficiare del bonus Estate INPSieme Senior, che assicura un contributo totale o parziale a copertura del costo di un pacchetto turistico per un soggiorno in Italia nei mesi tra giugno e ottobre, con l’ultima data utile per fruire della misura fissata al 1° novembre 2023.

Bonus vacanze INPS: cos’è e come funziona a Giugno 2023

BONUS VACANZE INPS: LE DOMANDE BONUS VACANZE INPS: LE RISPOSTE Che cos’è Estate INPSieme Senior? È un bando indetto dall’INPS che permette ad alcune categorie di pensionati e ai loro familiari di beneficiare di soggiorni in Italia tra giugno e ottobre 2023 Chi sono i beneficiari del bando? Pensionati, loro coniugi e figli disabili conviventi appartenenti a: Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali

Gestione Dipendenti Pubblici

Gestione Fondo Postelegrafonici In che cosa consiste l’agevolazione? È un contributo a copertura totale o parziale del costo di un pacchetto turistico organizzato da tour operator e agenzie di viaggio Valgono anche i soggiorni acquistati in autonomia e online? No, soggiorni organizzati direttamente con la struttura ospitante o prenotati esclusivamente online non sono validi Fino a quando si può beneficiare del soggiorno estivo? I vincitori del bando potranno effettuare il soggiorno fino a ottobre 2023. L’ultima data utile per beneficiarne è il 1° novembre 2023

Estate INPSieme Senior è un bando di concorso annuale che si rivolge ai pensionati, ai loro coniugi e figli disabili conviventi, appartenenti alle seguenti Gestioni:

Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;

Gestione Dipendenti Pubblici;

Gestione Fondo Postelegrafonici (Fondo ex Ipost).

I beneficiari dell’agevolazione, ribattezzata “bonus vacanze INPS”, avranno la possibilità di fruire di soggiorni estivi in Italia, nei mesi compresi tra giugno e ottobre 2023 (l’ultima data utile è il 1° novembre 2023) pagati, in tutto o in parte (a seconda dell’ISEE del richiedente stesso) dall’Istituto nazionale.

Come si legge nel bando dell’edizione 2023, infatti, l’INPS “riconosce un contributo a totale o parziale copertura del costo di un pacchetto turistico riferito ad un soggiorno in Italia, nelle mensilità suindicate, organizzato e fornito esclusivamente da soggetti terzi che operano nel settore turistico (tour operator e agenzie di viaggio) scelti dal richiedente la prestazione”.

Il pacchetto dovrà comprendere

le spese di alloggio presso strutture turistiche ricettive;

presso strutture turistiche ricettive; le spese di vitto durante tutto il soggiorno (giorni festivi compresi);

durante tutto il soggiorno (giorni festivi compresi); eventuali spese di viaggio comprese nel pacchetto;

eventuali spese connesse a gite, escursioni, attività sportive, attività ludico-ricreative e quant’altro previsto nel pacchetto medesimo;

le previste coperture assicurative.

Nelle pagine del bando, l’INPS chiarisce che soggiorni organizzati direttamente con la struttura ospitante o prenotati esclusivamente online non possono essere considerati validi per l’ottenimento del bonus. Infatti, come chiarito anche nelle FAQ messe a punto dall’INPS, il bando prevede che il pacchetto turistico sia acquistato esclusivamente presso un tour operator o un’agenzia di viaggio.

Bonus vacanze: a quanto ammonta a Giugno 2023

A quanto ammonta il valore del bonus vacanze erogato dall’INPS? Ecco la risposta che arriva direttamente dall’Istituto nazionale della previdenza sociale. L’importo massimo di ciascun contributo è di:

800 euro per il contributo riferito ad un soggiorno in Italia di durata pari a 8 giorni (ovvero 7 notti);

per il contributo riferito ad un soggiorno in Italia di durata pari a (ovvero 7 notti); 1.400 euro per il contributo riferito al soggiorno in Italia di durata pari a 15 giorni (ovvero 14 notti).

Per l’edizione 2023 del bando, l’INPS ha messo a disposizione per i pensionati appartenenti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e alla Gestione Dipendenti Pubblici:

1.000 contributi per soggiorni in Italia della durata di 8 giorni;

2.000 contributi per soggiorni in Italia della durata di 15 giorni.

Per i pensionati appartenenti alla Gestione Fondo Postelegrafonici sono, invece, disponibili:

250 contributi per soggiorni in Italia della durata di 8 giorni;

600 contributi per soggiorni in Italia della durata di 15 giorni.

L’effettiva erogazione del contributo, che è liquidato dall’INPS sul conto corrente indicato alla presentazione della domanda, dipende dal reddito ISEE del richiedente. In particolare:

con ISEE fino a 8.000 euro , il riconoscimento del contributo da parte dell’INPS è totale;

, il riconoscimento del contributo da parte dell’INPS è totale; con ISEE compreso tra 8.000,01 euro e 16.000 euro , la copertura economica del soggiorno è garantita al 95%;

, la copertura economica del soggiorno è garantita al 95%; con ISEE tra i 16.000,01 euro e 24.000 euro , l’INPS coprirà il 90% delle spese per la vacanza;

, l’INPS coprirà il 90% delle spese per la vacanza; con ISEE che va da 24.000,01 euro a 32.000 euro , i pensionati si vedranno riconosciuto il bonus per una quota pari all’85%;

, i pensionati si vedranno riconosciuto il bonus per una quota pari all’85%; con ISEE da 32.000,01 a 40.000 euro , la percentuale del contributo scende all’80%;

, la percentuale del contributo scende all’80%; con ISEE compreso tra 40.000,01 a 48.000 euro la percentuale riconosciuta è del 75% dell’importo complessivo;

la percentuale riconosciuta è del 75% dell’importo complessivo; con ISEE da 48.000,01 euro a 56.000 euro , l’INPS verserà il bonus fino a un valore del 70%;

, l’INPS verserà il bonus fino a un valore del 70%; con ISEE da 56.000,01 a 72.000 euro , l’importo sarà erogato al 65%;

, l’importo sarà erogato al 65%; con ISEE oltre i 72.000 euro (ovvero in caso di mancata presentazione di DSU prima della domanda di partecipazione), la soglia di contribuzione INPS scende al 60%.

C’è da segnalare, inoltre, che la finestra temporale per la presentazione delle domande è ormai superata. Sono, infatti, attualmente online le graduatorie dei pensionati e loro familiari ai quali è già stato riconosciuto il bonus vacanze 2023. La prossima tappa della procedura è in calendario per il 17 luglio 2023, data entro la quale i vincitori del bonus si vedranno accreditato sul conto corrente il pagamento di un acconto, pari al 20% dell’importo del contributo da parte dell’INPS.