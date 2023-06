La settimana prende il via con un rinnovamento del listino di offerte WINDTRE per la connessione Internet a casa , con diverse opzioni a disposizione degli utenti che possono attivare la fibra ottica dell'operatore a partire da 22,99 euro al mese . Vediamo tutti i dettagli in merito alle proposte di WINDTRE per la connessione Internet casa.

Passare a WINDTRE per la connessione Internet casa conviene ancora di più: l’operatore rinnova il suo listino di offerte Internet casa con varie opzioni per sfruttare la fibra ottica FTTH o la fibra mista FTTC. In più, per gli utenti non raggiunti dalla fibra o dalla fibra mista, c’è la possibilità di puntare sulla rete FWA che ora è disponibile in nuove regioni, garantendo ad un numero maggiore di utenti la possibilità di sfruttare una connessione illimitata e ad alta velocità per la casa.

Le offerte fibra di WINDTRE di Giugno 2023

OFFERTA COSA INCLUDE QUANTO COSTA Super Fibra per già clienti mobile Linea telefonica

Connessione illimitata tramite FTTH o FTTC

Giga illimitati senza costi aggiuntivi su mobile per un massimo di 3 SIM 22,99 €/mese Super Internet FWA (per già clienti WINDTRE di rete mobile) Connessione illimitata tramite FWA 22,99 €/mese Super Fibra Linea telefonica

Connessione illimitata tramite FTTH o FTTC 26,99 €/mese Super Fibra e Unlimited Linea telefonica

Connessione illimitata tramite FTTH o FTTC

SIM con Giga illimitati 32,98 €/mese Super Fibra & Netflix (per già clienti WINDTRE di rete mobile) Linea telefonica

Connessione illimitata tramite FTTH o FTTC

Netflix piano Standard 32,99 €/mese

Il punto di riferimento dell’offerta WINDTRE è rappresentato da Super Fibra. Il piano in abbonamento proposto dall’operatore include:

la linea telefonica fissa con chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali

una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 2.5 Gigabit in download; in caso di indisponibilità della FTTH, è possibile ripiegare sulla FTTC con velocità massima di 200 Megabit in download

un modem Wi-Fi 6 disponibile in vendita abbinata (il costo è incluso nel canone)

Super Fibra di WINDTRE presenta un costo di 26,99 euro al mese (28,99 euro al mese in caso di attivazione tramite tecnologia FTTC NGA) con attivazione di 39,99 euro una tantum (49,99 euro in caso di attivazione dell’offerta nelle Aree Bianche) e modem Wi-Fi incluso nel canone (5,99 euro al mese per 48 mesi). Tutte le proposte di WINDTRE includono il Wi-Fi Calling.

Da notare, inoltre, che per i già clienti WINDTRE di rete mobile è possibile beneficiare di uno sconto aggiuntivo. In questo caso, infatti, l’offerta presenta un canone ridotto a 22,99 euro al mese. Con la convergenza fisso + mobile, inoltre, è possibile ottenere Giga illimitati su mobile, senza costi aggiuntivi rispetto al costo della propria offerta. Per ogni linea fissa è possibile abbinare fino a 3 SIM su cui ricevere Giga illimitati.

L’offerta di WINDTRE per la connessione Internet di casa è attivabile direttamente online, tramite il sito ufficiale dell’operatore. Per tutti i dettagli e per effettuare la verifica della copertura, necessaria per completare l’attivazione dell’offerta, è possibile fare riferimento al link riportato qui di sotto.

Tra le opzioni disponibili nel listino di offerte fibra di WINDTRE c’è anche Super Fibra & Netflix. L’offerta combinata presenta un costo di 33,99 euro al mese e include l’accesso alla fibra ottica senza limiti, con le caratteristiche descritte per Super Fibra, oltre che a Netflix con l’attivazione del Piano Standard. Questa promo è disponibile solo per i già clienti WINDTRE di rete mobile.

C’è poi l’offerta Super Fibra e Unlimited pensata per i clienti che passano a WINDTRE sia per la linea fissa che per il mobile. In questo caso, oltre all’attivazione di Super Fibra, c’è la possibilità di attivare il piano mobile Unlimited con minuti illimitati, 200 SMS e Giga illimitati in 4G e 5G al costo complessivo di 33,98 euro al mese (considerando sia fisso che mobile).

L’offerta FWA di WINDTRE

Nelle aree non raggiunte dalla fibra ottica FTTH e dalla fibra mista FTTC è possibile puntare sulla connessione wireless illimitata con tecnologia FWA fino a 100 Megabit in download. WINDTRE, in questo caso, propone Super Internet Casa FWA con una connessione illimitata per accedere ad Internet senza limitazioni.

L’offerta presenta un costo di 22,99 euro al mese ed è disponibile per i già clienti WINDTRE di rete mobile. C’è un contributo di attivazione di 99,99 euro, dilazionabili in 24 mesi. Da questa settimana, la rete FWA di WINDTRE si estende e l’offerta per la connessione tramite rete FWA è disponibile anche nelle regioni Lombardia, Marche. Campania e Emilia-Romagna.

Le nuove offerte estive di WINDTRE per la telefonia mobile

Con l’inizio della settimana prendono il via anche nuove offerte “Summer” di WINDTRE per la telefonia mobile. L’operatore rinnova il suo listino con diverse nuove proposte pensate per garantire ancora più Giga ai nuovi clienti, senza alcun incremento di prezzo rispetto alle versioni precedente e sempre con la possibilità di poter attivare diversi servizi aggiuntivi, come l’acquisto degli smartphone a rate.

L’offerta baste è Start 5G Summer che include:

minuti illimitati

200 SMS

100 GB in 4G e 5G

Il costo dell’offerta è di 12,99 euro al mese.

Da notare anche Full 5G Summer che presenta:

minuti illimitati

200 SMS

200 GB in 4G e 5G

In questo caso, il costo è di 14,99 euro al mese.

C’è poi Unlimited 5G con:

minuti illimitati

200 SMS

Giga illimitati in 4G e 5G

Il costo dell’offerta è di 29,99 euro al mese

Da segnalare anche la nuova offerta Super 5G, dedicata a clienti Under 30 e a clienti Over 70. Questa nuova soluzione include:

minuti illimitati

200 SMS

100 GB in 4G e 5G

Super 5G presenta un costo scontato a 9,99 euro al mese.