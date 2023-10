Nuovo codice strada all’insegna di multe più salate e patenti sospese per l’uso del cellulare alla guida, tolleranza zero per l’uso di alcol e droga al volante, aggiornamento dei limiti per i neopatentati e le nuove regole per i monopattini . Scopriamo le novità su SOStariffe.it , insieme alle migliori offerte per un’ assicurazione auto a ottobre 2023.

Nuovo codice strada con numerose novità in arrivo. Dopo il via libera del Governo, adesso il testo è all’esame del Parlamento che dovrà approvarlo definitivamente. Le nuove regole potrebbero entrare in vigore prima della fine del 2023, oppure all’inizio del 2024.

In sintesi, il provvedimento, che ha ottenuto l’ok del Consiglio dei ministri, riscrive le norme per la sicurezza stradale con multe più salate per l’uso del cellulare alla guida, una stretta contro gli autovelox “selvaggi” e la linea dura contro i recidivi che non rispettano le regole al volante.

In attesa che del semaforo verde al nuovo codice della strada, sono numerosi gli automobilisti che, anche a ottobre 2023, sono alla ricerca di polizze auto che facciano risparmiare. Il comparatore per assicurazioni auto di SOStariffe.it è un valido e prezioso aiuto in questa esplorazione tra le numerose offerte presenti sul mercato.

Questo tool gratuito e digitale mette a confronto le proposte di ottobre 2023, formulando dei preventivi “su misura” (ossia sulla base dei propri dati), per trovare l’assicurazione auto più conveniente, senza costi e nessun impegno da parte dell’utente.

Non va poi dimenticato che, in qualsiasi momento, è possibile richiedere assistenza gratuita chiamando il numero verde 800 999 565. Per avere una fotografia delle offerte, clicca sul bottone verde qui di seguito:

Scopri la migliore polizza auto di ottobre 2023»

Nuovo codice strada: che cosa cambia ad Ottobre 2023

CODICE DELLA STRADA: 7 NOVITÀ 1 Superare i limiti di velocità costerà una contravvenzione fino a 1.084€ 2 Uso del cellulare alla guida: ritiro della patente da 15 giorni a 2 mesi e multe fino a 1.697€

multa fino a 2.588€ e sospensione della patente fino a tre mesi per i recidivi 3 Guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti con multe più salate e sospensione della patente 4 Revoca della patente a vita per i “pirati” della strada che commettono gravi reati 5 I neopatentati non potranno guidare “supercar” per i primi 3 anni 6 Diventeranno obbligatori per i monopattini: targa

utilizzo del casco

attivazione dell’assicurazione 7 Sanzioni fino a 990 euro per chi parcheggi nei posti riservati ai disabili

Ridurre il numero degli incidenti e delle vittime della strada, rendendo la circolazione più sicura. Sono questi gli obiettivi del nuovo codice della strada, che prevede misure più rigorose e stringenti per gli automobilisti. Ma le nuove regole contrastano anche l’abuso degli autovelox da parte dei Comuni solamente per far cassa.

Limiti di velocità

Un autentico giro di vite a cominciare dal rispetto dei limiti di velocità. Come richiesto dai sindaci, gli automobilisti che superano i limiti di velocità saranno multati fino a 1.084 euro, con sospensione della patente da 15 a 30 giorni nel caso in cui “la stessa persona commetta la violazione dei limiti di velocità all’interno del centro abitato per almeno due volte nell’arco di un anno“.

Guida con il cellulare

Costerà caro essere trovati a parlare o mandare messaggi al cellulare durante la guida (senza auricolari o viva-voce): le multe andranno da 422 a 1.697 euro, con la decurtazione di 8 punti della patente e la sospensione della patente di guida da 15 giorni a due mesi fin dalla prima violazione.

Con la recidiva nel biennio, la sanzione oscilla da un minimo di 644 a un massimo di 2.588 euro, con la decurtazione di 10 punti della patente.

Stop ad alcol e droga

La patente sarà sospesa anche fino a 3 anni nei casi più gravi, per la guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. In dettaglio:

chi è già stato condannato ed è trovato di nuovo con un tasso alcolemico tra 0,5 e 1,5 dovrà rispettare lo 0 g/l come nuovo limite e dovrà rinnovare la patente con una nuova visita medica;

ai recidivi per chi guida in stato di ebbrezza le pene saranno aumentate di un terzo;

chi è già stato condannato ed è trovato di nuovo con un tasso alcolemico fuorilegge, gli sarà proibito circolare senza aver installato sulla sua macchina e a sue spese l’alcolock, il dispositivo che impedisce l’avvio del motore in caso di rilevamento di un tasso alcolemico superiore a zero.

Revoca della patente a vita

Via la patente per sempre ai “pirati” della strada che si danno alla fuga dopo aver causato un incidente. Infatti per chi commette, mentre è alla guida, un reato gravissimo, la patente sarà revocata per sempre.

Neopatentati e giovani

Sono tre le novità in arrivo che riguarderanno i più giovani:

il divieto di guidare supercar per i neopatentati passerà da uno a tre anni;

gli under 18 scoperti alla guida ubriachi o drogati non potranno prendere la patente fino a 24 anni;

bonus di due punti per i ragazzi che a scuola frequenteranno lezioni sulla sicurezza stradale.

Monopattini

Nel nuovo codice della strada ci sono novità anche per i monopattini: targa, casco e assicurazione saranno obbligatori. Per chi circola senza i documenti necessari sarà multato da un minimo di 100 euro a un massimo di 400 euro.

Parcheggi per disabili

Da 330 euro fino a 990 euro di contravvenzione per chi sosta nei parcheggi per i disabili. Da 165 a 660 euro per chi posteggia nelle corsie o fermate degli autobus. Via libera ai controlli da remoto e all’invio di sanzioni a chi non darà la precedenza a pedoni e ciclisti.

Assicurazioni auto: come risparmiare sulla polizza ad Ottobre 2023

Novità Codice della strada senza nessuna modifica relativa alle multe per gli automobilisti che circolano sprovvisti di RC auto. Attualmente, i trasgressori sono sanzionati con un importo che va da un minimo di 866 euro a un massimo di 3.471 euro, con divieto immediato di circolazione del veicolo.

Per non vedersi infliggere contravvenzioni, che possono essere persino superiori al premio della polizza, è opportuno rinnovare la copertura assicurativa per tempo.

Come scegliere la polizza auto più conveniente di ottobre 2023? Una strategia da adottare per risparmiare sulla RC auto è il confronto dei preventivi. Infatti, tramite il comparatore per assicurazioni auto di SOStariffe.it, è possibile valutare le migliori opzioni tra quelle messe a disposizione dalle varie compagnie. Ma come fare?

Nel tool online e gratuito di SOStariffe.it occorre inserire:

i propri dati anagrafici ;

; i propri dati assicurativi (per esempio, la classe di merito);

(per esempio, la classe di merito); le caratteristiche del veicolo da assicurare.

Il risultato è un vero e proprio preventivo. Ma non si tratta di un preventivo generico. Al contrario, si tratta di un preventivo personalizzato, poiché è calcolato sulla base dei propri dati. Con il comparatore di SOStariffe.it è possibile quindi trovare, con facilità e in pochi minuti, la compagnia assicurativa con l’offerta più vantaggiosa e stipulare una polizza per il proprio veicolo.

C’è, inoltre, da evidenziare che la copertura RC auto è obbligatoria per poter circolare, mentre non lo sono le garanzie accessorie (per esempio: incendio e furto, atti vandalici, kasko, assistenza stradale, tutela legale, agenti atmosferici), le quali sono facoltative.

Ogni preventivo disponibile consultato con il tool di SOStariffe.it, è calcolato esclusivamente in base ai dati indicati dall’utente, senza dimenticare che basta inserire i dati una volta sola per avere decine di preventivi differenti con diverse compagnie assicurative e scoprire l’offerta migliore.

« notizia precedente Pannelli fotovoltaici e sviluppi futuri: dalla ricarica bici elettriche all’illuminazione da giardino notizia successiva »