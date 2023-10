Pannelli fotovoltaici hanno dei possibili usi alternativi a quello tradizionale. Infatti possono essere sfruttati non solo per produrre energia elettrica per la casa. Scopriamo quali siano i loro cinque impieghi differenti e come utilizzare il comparatore di SOStariffe.it per pannelli fotovoltaici allo scopo di ottenere un preventivo con le migliori offerte di ottobre 2023 .

Pannelli fotovoltaici sono una fonte energetica che non solo fa risparmiare sui costi della bolletta della luce, in quanto convertono l’energia solare in energia elettrica. Ma salvano anche l’ambiente, abbattendo le emissioni inquinanti, in quanto producono energia pulita. In due parole, convenienza e sostenibilità.

Ma i pannelli solari hanno anche numerose potenzialità che, solo negli ultimi tempi, cominciano a essere sfruttate in svariati settori alternativi. Ecco, in sintesi, alcuni esempi di buone pratiche del loro impiego. Sono usati per:

illuminare i giardini;

alimentare barche e camper;

ricaricare biciclette elettriche;

riscaldare le piscine.

Prima però di analizzare in dettaglio come sfruttare l’energia solare per scopi alternativi, ricordiamo che una delle mosse per centrare l’obiettivo del risparmio energetico e salvaguardare i bilanci domestici contro il rincaro delle bollette della luce è di installare un impianto fotovoltaico in casa, così da puntare sempre più sull’autoconsumo e aumentare la propria indipendenza energetica.

Il comparatore di SOStariffe.it permette infatti di calcolare un preventivo senza impegno e gratuitamente, con una serie di semplici passaggi. Un modo facile, intuitivo e veloce per avere una stima di spesa “su misura”. Come fare? È sufficiente compilare un modulo online, inserendo alcuni dati (indirizzo e posizione dell’impianto da installare, calcolo dei consumi e dati di contatto) per vedersi restituito un elenco di soluzioni (con prezzi e caratteristiche degli impianti) in linea con le proprie esigenze e i propri consumi.

Vai al link qui di seguito per avere un preventivo per l’acquisto e per l’installazione di un impianto di pannelli fotovoltaici a ottobre 2023:

FAI UN PREVENTIVO PER FOTOVOLTAICO »

Pannelli fotovoltaici: gli usi alternativi per produrre energia pulita

LE DOMANDE LE RISPOSTE È vero che con i pannelli fotovoltaici è possibile illuminare il giardino di casa? Sì, sono impiegati sempre più spesso per illuminare gli spazi esterni di un’abitazione, come giardino, portico e pergolato È possibile riscaldare una piscina sfruttando l’energia solare? Sì, certamente. Così da poter sfruttare la piscina tutto l’anno e non solo d’estate I pannelli fotovoltaici possono essere usati anche per ricaricare una e-bike? Sì, in quanto ci sono rastrelliere dotate di pannelli fotovoltaici per parcheggiare e ricaricare una bici elettrica Anche sulla barca e sul camper si possono installare pannelli fotovoltaici? Sì, ormai esistono modelli di pannelli fotovoltaici che si possono impiegare per l’alimentazione di imbarcazioni e camper

Pannelli fotovoltaici sono sinonimo di efficienza energetica e di energia rinnovabile. Sono gli impianti che consentono di convertire l’energia solare in energia elettrica difendendo il nostro Pianeta, abbattendo l’inquinamento e le emissioni nocive. E la sfida della sostenibilità, con l’obiettivo delle emissioni zero imposto anche dall’Unione europea, sta rivoluzionando la tecnologia e il mercato dei pannelli fotovoltaici. Così come le politiche per la tutela dell’ambiente e una maggiore sensibilità da parte dei consumatori sulla tematica dell’energia pulita e green stanno moltiplicando il loro impiego, in settori che fino a pochi anni fa erano impensabili. E che oggi, invece, sono una realtà. Un utilizzo alternativo, oltre a quello ormai consolidato, di produrre energia elettrica per illuminare casa e far funzionare elettrodomestici grandi e piccoli.

Inoltre i pannelli fotovoltaici assicurano alle famiglie quell’indipendenza energetica diventata un punto fermo per provare a risparmiare sui costi delle bollette della luce, le quali sono esplose da quando è scoppiata la crisi energetica con un’impennata dei prezzi delle materie prime, come per esempio il gas. Rincari delle fatture delle forniture di elettricità che gravano da tanti mesi sui bilanci domestici.

Sempre in nome del risparmio e della difesa ambientale, i pannelli fotovoltaici stanno avendo una serie di impieghi alternativi. Per esempio, nel segmento dell’illuminazione da esterno ci sono:

lampade solari per illuminare giardino, pergola o porticato;

per illuminare giardino, pergola o porticato; tavolini da giardino dotati di pannello fotovoltaico.

Si tratta di soluzioni all’avanguardia in grado di coniugare design, risparmio in bolletta e salvaguardia del Pianeta.

Pannelli fotovoltaici pieghevoli, realizzati in materiali più leggeri e dalla forma più aerodinamica possono essere utilizzati anche l’alimentazione di barche e di camper, sfruttando l’energia solare per abbattere i consumi di carburante e, quindi, contrastare l’inquinamento atmosferico.

I pannelli fotovoltaici sono diventati una tecnologia utile per la ricarica delle biciclette elettriche. Infatti sono state ideate rastrelliere dotate di pannelli solari che consentono di parcheggiare la e-bike e ricaricare le sue batterie.

Da ultimo, ma non meno innovativo, è l’uso alternativo dei pannelli fotovoltaici per riscaldare una piscina, così da poterla utilizzare durante tutto l’anno e non solamente nella stagione estiva. Per raggiungere un ottimo risultato in termini di efficienza energetica però è necessario che:

l’impianto fotovoltaico sia ampio almeno la metà della superficie della piscina;

i pannelli fotovoltaici siano orientati verso sud.

Offerte in evidenza Risparmia con l'energia solare Detrazioni fiscali del 50% con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio del 90% calcolato con una spesa media annua per l’energia elettrica di 960€, grazie ad autoconsumo ed abbinando il sistema di accumulo la spesa annua prevista può arrivare a 96€.

« notizia precedente Come attivare Zona DAZN su Sky e Tivùsat e quali sono i costi a Ottobre 2023 notizia successiva »