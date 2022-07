Miglior gestore luce e gas di luglio 2022: le offerte del mese

Miglior gestore luce e gas del mercato libero: qual è ? Come si trova la compagnia elettrica più conveniente del 2022? Come si valutano le offerte luce e gas dual fuel, quindi attivabili con lo stesso fornitore? Ecco quali sono le migliori soluzioni da prendere in considerazione per risparmiare nel mese di luglio 2022.

Come si trova il miglior fornitore di energia elettrica e gas a luglio 2022? Quali sono i parametri da prendere in considerazione per risparmiare? Nonostante le previsioni sui prezzi luce e gas fossero poco ottimistiche, la notizia è che si sono mantenuti stabili. L’aggiornamento dei prezzi luce e gas di ARERA per il terzo trimestre 2022 non ha portato ai cambiamenti in negativo ipotizzati; quindi, le bollette luce e gas resteranno “ferme” fino a ottobre 2022.

Nonostante ciò, valutare il passaggio al mercato libero, prendendo in considerazione una promozione a prezzo fisso (attualmente la più conveniente), è una scelta che permette di prevenire eventuali possibili rincari che si potrebbero essere in futuro. Nelle prossime righe saranno dunque presentate le offerte luce e gas più convenienti del mese di luglio 2022 tra quelle proposte dagli operatori del mercato libero dell’energia e del gas naturale.

Tariffe luce e gas: quale conviene 2022

MIGLIORI 10 OFFERTE LUCE E GAS LUGLIO 2022 CARATTERISTICHE 1. Wekiwi Energia e gas alla fonte indicizzato non ARERA 2. Edison World Luce e gas indicizzato non ARERA 3. Plenitude Trend Casa luce e gas indicizzato non ARERA 4. Iren Revolution Luce verde variabile indicizzato non ARERA 5. Enel Scegli Oggi Web Luce senza orari bloccato per 24 mesi 6. Iberdrola Ecoindex Casa luce e gas indicizzato non ARERA 7. AGSM Premium Web Luce e Gas Casa indicizzato non ARERA 8. Iren 10 per tre gas variabile indicizzato non ARERA 9. Enel Energia protezione luce e gas 360 bloccato per 24 mesi 10. Enel Energia sicura gas bloccato per 24 mesi

Le 10 offerte luce e gas indicate in tabella, che risultano essere le più convenienti del momento, presentano alcune differenze fondamentali. Quella indicata è relativa a prezzo fisso vs prezzo bloccato.

Le offerte a prezzo fisso sono quelle che non subiranno variazioni nei mesi indicati sul contratto a prescindere da quelle che succede sul mercato di luce e gas all’ingrosso. La promozioni a prezzo indicizzato non ARERA, invece, sono quelle a prezzo variabile, ovvero che prevedono un costo che segue l’andamento dei prezzi del mercato all’ingrosso e la sua evoluzione. Risultano pertanto molto convenienti in tutti quei casi in cui si verifica un abbassamento dei costi.

Analizziamo nel dettaglio le loro caratteristiche, al fine di comprendere quali siano i vantaggi in termini di costo e di servizi inclusi.

1. Wekiwi Energia e gas alla fonte

Wekiwi propone una tariffa luce e gas che risulta più conveniente se attivata sia sul gas sia sulla luce (anche se è possibile anche procedere con la sottoscrizione singola). Si caratterizza per il prezzo indicizzato non ARERA, quindi è una tariffa a prezzo variabile in base all’andamento del mercato.

La promozione prevede:

tariffa monoraria, quindi uguale tutti i giorni a tutte le ore;

prezzo dell’energia elettrica pari al PUN

prezzo del gas pari all’indice PSV scontato di 10 centesimi di euro per Smc

scontato di 10 centesimi di euro per Smc il pagamento tramite addebito diretto su conto corrente;

la bolletta elettronica;

30 euro di sconto di benvenuto inserendo il codice promozionale SOSW22

2. Edison World Luce e gas

L’offerta Edison World luce e gas è una promozione a prezzo variabile, con tariffa di tipo monorario e possibilità di pagare tramite:

accredito diretto su conto corrente o carta di credito;

bollettino postale.

L’offerta garantisce l’accesso del PUN per l’energia elettrica e del PSV per il gas naturale.

Permette di usufruire gratuitamente del servizio EDISONRisolve.

3. Plenitude Trend Casa luce e gas

Trend Casa luce e gas è una promozione green, quindi con energia prodotta al 100% da fonti rinnovabili, che prevede:

tariffa monoraria;

prezzo variabile in base all’andamento del mercato: per l’energia elettrica il prezzo è pari a PUN + 0,0132 €/kWh mentre per il gas naturale il prezzo è pari a PSV + 0,108 €/Smc

pagamento tramite addebito diretto su conto corrente e bolletta digitale.

4. Iren Revolution Luce verde variabile

Anche la promozione proposta dal fornitore Iren prevede il prezzo variabile in base al mercato all’ingrosso di luce e gas e:

tariffa di tipo monorario;

per la luce il prezzo è pari al PUN + 0,0331 €/kWh

per il gas il prezzo è pari al TTF + 0,11 €/Smc

addebito diretto sul conto corrente e bolletta digitale (ma si potrà eventualmente ricevere anche nella versione cartacea, se la si preferisce);

un bonus del valore di 30 euro, suddiviso in 3 rate da 10 euro, che si riceveranno direttamente in bolletta.

5. Enel Scegli Oggi Web Luce senza orari

Questa promozione del fornitore Enel Energia propone una tariffa di tipo monorario, con uno sconto di 30 euro previsto per il primo anno di fornitura. La promozione si potrà pagare sia con il bollettino postale classico, sia con addebito diretto (quindi si riceverà la bolletta digitale, oppure il bollettino cartaceo per effettuare il pagamento). Il prezzo dell’energia è pari a 0,3374 €/kWh ed è fisso per 24 mesi.

6. Iberdrola Ecoindex Casa luce e gas

L’operatore Iberdrola propone un’offerta luce e gas a prezzo variabile, con energia prodotta al 100% da fonti rinnovabili. Si caratterizza per una tariffa luce multioraria, ovvero per il prezzo che cambia (e si riduce) la sera e durante i giorni festivi e i weekend. La tariffa gas è, invece, sempre indipendente dall’orario di utlizzo. Il prezzo della luce è pari al PUN mentre il prezzo del gas segue l’indice PSV.

7. AGSM Premium Web Luce e Gas Casa

AGESM propone una tariffa indicizzata con prezzo della luce pari al PUN e prezzo del gas pari all’indice PSV + 0,1 €/Smc. La promozione è disponibile in esclusiva solo online, quindi qualora si fosse interessati a conoscerla più nel dettaglio si consiglia di cliccare sul link in basso.

8. Iren 10 per tre gas variabile

L’offerta di Iren sul gas si caratterizza per la ricezione di un bonus di 30 euro, suddiviso in 3 rate di pari importo, che si riceveranno direttamente in bolletta. Presenta prezzo variabile e possibilità di attivare la domiciliazione diretta delle fatture sul conto corrente.

9. Enel Energia protezione luce e gas 360

Questa offerta del provider Enel Energia offre:

un prezzo bloccato per un periodo di 24 mesi (0,40600 €/kWh) ;

tariffa monoraria;

la protezione luce e gas 360 gradi gratuita;

la possibilità di scegliere l’addebito diretto sul conto corrente.

10. Enel Energia sicura gas

Tra le offerte che si possono prendere in considerazione sulla componente gas, troviamo Energia Sicura di Enel, la quale prevede il prezzo bloccato per un periodo di 24 mesi (1,63000 €/smc), la bolletta digitale e il pagamento tramite addebito diretto sul proprio conto corrente.

