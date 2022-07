Carte di credito con fido fino a 3.000 euro: le proposte di Luglio 2022

Offerte in evidenza Carta di Debito BBVA QUOTA GRATUITA con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA PAYBACK American Express QUOTA GRATUITA con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Carta Prepagata QUOTA GRATUITA con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Fido mensile di spesa (di solito di 3.000 euro) e costo del canone annuo sono le due caratteristiche principali di una carta di credito (fisica o virtuale). E sono le due “voci” che prende principalmente in esame chi sta decidendo di sottoscriverne una.

Ma come fare a individuare le offerte migliori? Consultando il comparatore per carte di credito di SOStariffe.it (disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per Android e iOS), è possibile trovare le migliori proposte di Luglio 2022.

Carta di credito per pagamenti sicuri e vantaggiosi

CARTA DI CREDITO: CARATTERISTICHE PRINCIPALI Possibilità di pagare acquisti online o in un negozio tramite POS Ci sono due tipologie di carte di credito: a saldo o a rate, a seconda che l’addebito avvenga in un’unica soluzione o suddiviso in rate per le quali si paga un tasso di interesse Presenza di un fido (plafond): un limite di spesa giornaliero e mensile (in media 3.000 euro) calcolato tanto sugli acquisti quanto sui prelievi da ATM

Quando un consumatore decide di sottoscrivere una carta di credito deve sapere che essa è sempre collegata a un conto corrente bancario o postale e il titolare deve essere maggiorenne. Le carte di credito possono essere fisiche o virtuali. Spesso la richiesta di una carta ha un esito immediato e i requisiti reddituali per ottenerne una oggi sono minori rispetto al passato.

Una carta di credito è differente da una carta di debito (o carta bancomat) perché l’importo speso con essa è addebitato sul conto d’appoggio in un secondo momento, di solito alla metà del mese successivo al pagamento stesso. Per cui a differenza di una carta di debito, è possibile fare gli acquisti anche se al momento del pagamento non si ha la somma spesa disponibile sul proprio conto corrente bancario o conto postale.

Inoltre, una carta di credito è provvista di un codice identificativo di 16 cifre, oltre a nome e cognome del titolare e codice di controllo di 3 cifre sul retro.

Altre caratteristiche di una carta di credito sono le seguenti:

possibilità di effettuare pagamenti senza contante;

tutela e rimborso in caso di operazioni fraudolente (dimostrabili);

possibilità di effettuare pagamenti anche all’estero senza dover prelevare contanti da ATM pagando delle commissioni.

Carte di credito con fido fino a 3.000 euro: le offerte di Luglio 2022

CARTA DI CREDITO CARATTERISTICHE PRINCIPALI Mediolanum CreditCard – SelfyConto di Banca Mediolanum fido mensile di 1.500 euro

gratuita per i primi 12 mesi e poi 12 euro di canone annuo Carta Mastercard Gold – Conto Corrente Arancio di ING fido mensile di 1.500 euro

canone gratuito con spese mensili di almeno 500 euro oppure 24 euro di canone annuo Widida Carta Classic – Banca Widiba fido mensile di 1.500 euro

20 euro di canone annuo Widiba Carta Gold – Banca Widiba fido mensile di 3.000 euro

50 euro di canone annuo

Come detto, una carta di credito è sempre abbinata a un conto corrente. Qui di seguito, grazie al comparatore di SOStariffe.it, ecco quali sono le carte di credito con un conto corrente d’appoggio online, cioè i conti più vantaggiosi del mercato bancario perché (solitamente) sono a zero spese sia per il canone di tenuta del conto che per le commissioni.

Carta e SelfyConto Mediolanum

Banca Mediolanum, con l’apertura del conto corrente online SelfyConto, offre Mediolanum CreditCard (circuito Visa/MasterCard), una carta di credito con un fido di 1.500 euro al mese, il canone è gratuito il primo anno e dal secondo si pagano 12 euro l’anno (in pratica 1 euro al mese). È una carta contactless (anche personalizzabile con una propria foto e con possibilità di scegliere il colore preferito) con collegamenti ad Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Garmin Pay.

Inoltre, i titolari di Mediolanum CreditCard possono beneficiare anche dei seguenti servizi:

servizio di Spending Control per scegliere quali pagamenti abilitare o escludere dalla carta, stabilire un limite di acquisto, selezionare le aree geografiche dove abilitare i pagamenti;

per scegliere quali pagamenti abilitare o escludere dalla carta, stabilire un limite di acquisto, selezionare le aree geografiche dove abilitare i pagamenti; servizio Alert per il controllo delle proprie spese;

blocco temporaneo della carta di 48 ore eseguibile tramite App in caso di smarrimento;

dilazionamento dei pagamenti degli acquisti superiori a 250 euro e fino a un massimo di 2.400 euro.

La carta di credito di Banca Mediolanum ha come conto corrente d’appoggio, SelfyConto. Si tratta di un conto online con il canone gratuito per il primo anno, poi prevede un costo di 3,75 euro al mese. Questo conto offre anche:

canone zero sempre per tutti i clienti Under 30 ;

; carta di debito inclusa;

bonifico online gratuito;

prelievo bancomat da altra banca gratuito in zona euro;

possibilità di trading online sui principali mercati mondiali;

sui principali mercati mondiali; servizio “SelfyCredit Instant”, cioè prestiti personali richiedibili via App in tempo reale.

Per i correntisti con un’età maggiore di 30 anni, dopo il primo anno, il canone del conto è azzerabile in questo modo:

sottoscrivendo un prestito o un mutuo o un prodotto assicurativo di protezione;

avendo un patrimonio gestito di almeno 15.000 euro.

Per conoscere in dettaglio l’offerta di Banca Mediolanum:

Scopri Selfyconto Mediolanum »

Carta e Conto Corrente Arancio di ING

Tra le carte di credito più convenienti di Luglio 2022, c’è la Carta Mastercard Gold del gruppo bancario ING. Si tratta di una carta di credito a saldo con queste caratteristiche:

canone gratuito con spese di almeno 500 euro al mese, in caso contrario il canone annuo è di 24 euro;

con spese di almeno 500 euro al mese, in caso contrario il canone annuo è di 24 euro; fido mensile di 1.500 euro;

collegamento con Apple Pay e Google Pay;

addebito sul conto degli importi spesi il giorno 10 del mese successivo;

prelievo giornaliero di contante da ATM fino a 600 euro;

l’attivazione immediata della carta con accredito di stipendio, o pensione, o con saldo disponibile di almeno 3.000 euro;

possibilità di rimborso rateale di una o più operazioni in 3, 6, 9, 12 mesi per una somma minima di 200 euro e massima di 3.000 euro (con pagamenti di tassi di interesse).

Carta Mastercard Gold si appoggia a Conto Corrente Arancio che, optando per la formula “Modulo Zero Vincoli”, hanno il canone gratuito con l’accredito di stipendio o pensione oppure garantendo entrate di almeno 1.000 euro al mese. Con Conto Corrente Arancio si hanno anche gratuitamente:

bonifici fino a 50.000 euro online o al telefono;

fino a 50.000 euro online o al telefono; un modulo di assegni all’anno gratuito;

principali pagamenti MAV, F24, RAV senza costi.

una carta di debito (Circuito Mastercard);

(Circuito Mastercard); una carta prepagata Mastercard virtuale.

Per conoscere in dettaglio l’offerta di Conto Corrente Arancio:

SCOPRI CONTO CORRENTE ARANCIO »

Conto e carte Widiba

Banca Widiba (Gruppo Montepaschi) permette di scegliere tra due carte di credito (circuito Mastercard/Visa) per pagamenti online e in negozio con addebito sul conto corrente il giorno 15 del mese successivo. Sono carte con attivazione immediata e dotate di tecnologia contactless. Le opzioni sono:

Widiba Carta Classic

fido fino a 1.500 euro al mese;

al mese; costo del canone di 20 euro l’anno.

Widiba Carta Gold

fido fino a 3.000 euro al mese;

al mese; costo del canone di 50 euro l’anno.

Entrambe le carte Widiba offrono il servizio di SMS alert gratuito e servizio 3D Secure, assistenza clienti 24 ore su 24 (7 giorni su 7), anticipo del contante in area Euro ed extra Euro con commissione pari al 4% dell’importo con un minimo di 2,50 euro.

Queste due carte di credito vantaggiose sono abbinate al conto corrente online Widiba Start che può essere aperto e gestito tramite Internet banking e mobile banking. Per chi lo aprirà entro il prossimo 13 luglio sarà a zero spese per i primi 12 mesi e con la possibilità di azzerare i costi a tempo indeterminato grazie a una serie di promozioni, oltre a offrire gratuitamente:

carta debito;

bonifico online;

PEC e la firma digitale fino a quando si è cliente della banca;

prelievo di contante da ATM superiore a 100 euro su tutte le banche in Italia;

pagamenti con Google Pay e Apple Pay.

Per conoscere in dettaglio l’offerta di Banca Widiba:

Scopri conto Widiba »