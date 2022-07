Come avere Internet a casa senza telefono : ecco tutte le offerte per navigare su fisso anche senza una linea attiva a un prezzo conveniente

Come avere Internet in casa senza telefono fisso: le offerte di Luglio 2022

Quando si parla di connessione fissa in molti sono ancora convinti che debba essere attiva anche una linea telefonica. Questo poteva essere vero quando l’unica tecnologia disponibile era l’ADSL ma oggi sono disponibili altre tipologie di reti ben più performanti. Come avere Internet a casa senza telefono? Con l’offerta giusta si può accedere a Internet a una velocità del tutto simile alla fibra ottica ma senza la linea fissa, diventata ormai obsoleta con l’avvento degli smartphone.

Come avere Internet a casa senza telefono con le offerte FWA

Offerte Velocità di navigazione Chiamate Attivazione Costo mensile Fastweb Casa Light FWA 1 Gbps in Ultra FWA Non incluse 2 euro al mese per 20 rate 19,95 euro Postemobile Casa Web 300 Mbps in FWA Non incluse 29 euro 19,90 euro TIM Premium FWA 100 Mbps in FWA A consumo Inclusa 24,90 euro Vodafone Casa Wireless 100 Mbps in FWA A consumo Inclusa 24,90 euro Postemobile Casa Internet 300 Mbps in FWA illimitate 59 euro 26,90 euro Linkem 5G Promo Easy 1 Gbps in FWA illimitate 48 euro 19,90 euro

La prima possibilità per avere Internet a casa senza linea fissa è quella di attivare un’offerta FWA (Fixed Wireless Access). In questo caso la connessione avviene tramite una rete fibra mista radio, in grado di raggiungere anche zone del Paese in cui non arrivano le tradizionali infrastrutture terrestri. Il segnale quindi nella parte iniziale si sposta sulla fibra ottica e poi raggiunge il modem dell’utente tramite un ponte radio su rete 4G e in alcuni casi anche 5G. Per le offerte FWA, a seconda della copertura disponibile al proprio indirizzo, può essere necessaria l’installazione di un apparato esterno.

Tra le migliori offerte sul mercato figura sicuramente quella di Fastweb, in quanto grazie alla sua rete Ultra FWA è possibile navigare fino a 1 Gigabit al secondo in download tramite il modem Internet Box NeXXt, dotato di supporto al Wi-Fi 6 e con Alexa integrata, incluso nel prezzo di 19,95 euro al mese. Con questa tariffa è anche possibile acquisire nuove competenze digitali, tra le più richieste oggi dalle aziende, grazie ai corsi online e workshop della Fastweb Digital Academy. L’attivazione è di 2 euro al mese per 20 rate.

TIM Premium FWA invece prevede una velocità fino a 40 Mbps in download per massimo 930 GB ma aggiungendo 2 euro al mese grazie all’opzione Super Velocità si può arrivare fino a 100 Mbps in download. L’offerta di TIM include anche chiamate a consumo (illimitate con 2 euro in più al mese), attivazione, modem FWA da indoor o outdoor a seconda della copertura, IP privato di default. Il costo è di 24,90 euro al mese con domiciliazione o conto online. Il primo mese di Super Velocità è invece gratuito. Il prezzo per l’installazione dell’apparato outdoor da parte di un tecnico di TIM è di 99,99 euro, che può essere rateizzato in rate da 4,13 euro al mese per 24 mesi.

PosteMobile invece dispone di ben due offerte per navigare su rete FWA. PosteMobile Casa Internet permette di navigare senza limiti fino a 300 Mbps in download in 4G+ utilizzando un modem Wi-Fi portatile. Nel piano sono include anche le chiamate da fisso e un telefono con consegna e installazione gratuita. Il prezzo è di 26,90 euro al mese mentre l’attivazione è di 59 euro.

PosteMobile Casa Web include anch’essa navigazione illimitata fino a 300 Mbps in download in 4G+ e modem trasportabile con consegna gratuita e assistenza dedicata tutti i giorni al 160 ma senza telefono. Il costo mensile è di 19,90 euro fatturato in bolletta bimestralmente mentre l’attivazione è di 29 euro. E’ possibile pagare con addebito su conto corrente con domiciliazione o bollettino postale. L’imposta di bollo da 16 euro è rateizzata in 8 fatture. L’offerta si può attivare direttamente online.

Vodafone come TIM prevede una sola offerta FWA ma personalizzabile. L’operatore britannico con Vodafone Casa Wireless permette di navigare fino a 100 Mbps in download per 200 GB. Superata questa soglia la velocità scende a 3 Mbps in download. Scegliendo Vodafone Casa Wireless+, invece, i Gigabyte diventano illimitati e sono incluse le chiamate verso fissi e mobili nazionali. Entrambe le tariffe permettono poi di avere gratuitamente modem, attivazione e IP privato dinamico. Il modulo indoor costa 72 euro mentre per quello outdoor servono 96 euro. Gli apparati vengono consegnati gratis a casa e un tecnico dell’operatore vi garantirà che non ci sono problemi di connessione. Inoltre, per 12 giorni si può chiamate un numero di assistenza dedicato per segnalare eventuali difficoltà dal lato tecnico.

Il prezzo di Vodafone Casa Wireless è di 21,90 euro al mese con vincolo di 24 mese mentre per avere chiamate e Giga illimitati il prezzo è di 26,90 euro al mese. Con la promozione “Prova Vodafone 1 mese” si può navigare per 30 giorni gratuitamente e se non soddisfatti richiedere il recesso dal piano quando vuole durante il periodo promozionale senza alcun costo.

Anche Linkem con la sua offerta Linkem 5G Promo Easy 12 mesi consente di navigare sulla fibra misto rame fino a 1 Gigabit al secondo in download tramite un apparato da interno o esterno a seconda della copertura. Nel pacchetto sono poi compresi Assistenza Prime e l’opzione Parla&Naviga per chiamare da fisso con la tecnologia VoIP. Il prezzo è di 19,99 euro al mese per un anno, poi l’offerta si rinnova a 24,90 euro al mese L’attivazione è scontata a 48 euro e suddivisa nelle prime 12 fatture.

Come avere Internet a casa senza telefono con le offerte SIM dati

Offerte Vodafone Gigabyte Costo Giga Speed 20 20 GB 9,99 euro al mese Giga Speed 50 50 GB 11,99 euro al mese Giga Speed Plus 50 50 GB 13,99 euro al mese Giga Speed Plus 100 100 GB 19,99 euro al mese

La seconda possibilità per avere Internet casa senza telefono è quello di acquistare una SIM con attiva un’offerta solo dati e inserirla poi in un modem Wi-Fi 4G o una chiavetta Internet. Sono molti gli operatori a prevede questo tipo di tariffe. Vodafone, ad esempio, permette di avere da 20 a 100 GB al mese per navigare in 4G fino a 150 Mbps su più dispositivi (PC, smartphone, tablet, etc.). Alle promozioni dell’operatore è poi possibile abbinare una saponetta per Internet al costo d 1 euro al mese per 24 mesi con cui connettere fino a 10 device contemporaneamente. Il prezzo per le offerte Internet mobile di Vodafone va da 9,99 euro a 19,99 euro al mese. Per i nuovi clienti l’attivazione è di 5 euro.

Offerte TIM Gigabyte Costo mensile Supergiga Pack Famiglia

300 GB per 3 mesi primo mese gratuito, poi 19,99 euro Supergiga 100 100 GB per 3 mesi, poi 50 GB primo mese gratuito, poi 9,99 euro Supergiga 200 200 GB per 3 mesi in 5G, poi 100 GB primo mese gratuito, poi 14,99 euro Internet 100GB 100 GB 49,99 euro, poi 49 euro ogni 6 mesi Internet 200GB 200 GB 99,99 euro, poi 99 euro ogni 12 mesi

TIM propone un ventaglio di tariffe solo dati anche più ampio. Con Supegiga Pack Famiglia si possono avere fino a 300 GB al mese e inclusi 100 GB su Google One per salvare per 3 mesi foto, video e documenti nella qualità originale. Il primo mese è gratuito, poi si rinnova a 19,99 euro al mese. Dopo due mesi la tariffa include 5 GB a 5,99 euro al mese. Internet 100GB e Internet 200GB invece consentono di condividere la connessione con un’altra SIM e navigare con due dispositivi in contemporanea grazie alla funzione MultiSIM. Per chi attiva le offerte online l’attivazione è gratuita mentre la SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Una volta acquistate ci si può poi recare in un negozio TIM per acquistare a prezzo scontato un modem Wi-Fi 4G a partire da 29,99 euro o una TIM Cam a partire da 19,99 euro.

Offerte WindTre Gigabyte Costo mensile Super Internet Casa illimitati 19,99 euro per i clienti mobile WindTre Cube Full 150 GB con modem WebCube. 4G+ incluso 12,99 euro Cube Lite 70 GB 9,99 euro Summer Card 250 250 GB per 3 mesi 24,99 euro per 3 mesi Summer Card 150 150 GB per 3 mesi 19,99 euro per 3 mesi

Super Internet Casa di WindTre è però forse la migliore opzione per avere una connessione fissa senza telefono. Con questa promozione si possono avere Giga illimitati per navigare fino a 300 Mbps in download anche su più dispositivi in contemporanea. Nel piano è inoltre incluso il modem Super Internet Wi-Fi, che si può utilizzare anche fuori casa collegandolo semplicemente a una presa di corrente. Super Internet Casa è riservata a chi è già cliente di WindTre per la telefonia mobile al costo di 19,99 euro al mese con Easy Pay, l’addebito automatico su conto corrente e carta di credito. Inoltre, la copertura è disponibile solo in alcuni Comuni. L’attivazione di 49,99 euro è gratuita se si rispetta il vincolo di permanenza di 24 mesi mentre la SIM costa 10 euro.

Offerte Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Fastweb Mobile Maxi minuti illimitati 100 SMS 150 GB in 5G 11,95 euro Dati 300 di Iliad a consumo 300 GB in 4G/4G+ 13,99 euro ho. Tanti Dati di ho. Mobile a consumo 200 GB in 4G fino a 60 Mbps 19,99 euro

Anche alcuni operatori low cost prevedono tariffe solo dati che ben si adattano per sostituire la rete fissa. L’offerta di Fastweb, ad esempio, permette di navigare anche su rete 5G. L’attivazione è gratuita mente la SIM costa 10 euro. La proposta di Iliad invece include anche le chiamate, fatturate a 28 cent al minuto, e gli SMS. L’attivazione è di 9,99 euro. ho. Mobile invece permette di avere uno sconto per acquistare su Amazon.it un router 4G TP-Link da 10 o 15 euro a seconda del modello. L’attivazione è di 9,99 euro ed è previsto l’acquisto di una ricarica da 20 euro da cui sarà scalato il primo rinnovo.

