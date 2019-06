Mercato libero: le offerte Luce e Gas per chi cambia a giugno 2019

L’analisi delle tariffe per la fornitura di luce e gas più convenienti per chi sceglie il libero mercato a giugno 2019. In Italia sono 11 milioni e mezzo gli italiani che hanno abbandonato i servizi a Tutela per passare alle offerte liberalizzate

Su un consumo annuo di 1.500m3/anno in servizio di Tutela spendi fino a 1.106 € in 12 mesi, per la luce arrivi a sborsare 619.26€ in un anno stimando che impieghi una potenza impegnata di 3 KW e un consumo annuo di 2900 kWh per uso Domestico e usi la energia elettrica per il 40% in F1 e al 60% in F2/F3.

Questi i dati emersi dai raffronti fatti dal comparatore di SosTariffe.it su bollette di luce e gas in Servizio di Tutela e in regime di libero mercato.

Confronta le migliori offerte luce

La differenza tra mercato libero e servizio di Tutela?

Le e tariffe di maggior tutela sono soggette ad una variazione periodica decisa dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas. Quelle del libero mercato non hanno questo vincolo.

Manca solo un anno al passaggio definitivo al libero mercato nei settori di fornitura di luce e gas in Italia. Il 2020 sarà infatti l’anno delle liberalizzazioni del comparto. È solo dal 1999 che i consumatori hanno avuto la possibilità di selezionare il proprio fornitore di servizi, fino a quel momento l’energia elettrica e il gas nel Bel Paese erano soggetti al monopolio di Stato.

L’ARERA e la tutela dei consumatori

La liberalizzazione del mercato energetico italiano è seguita dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) che deve monitorare le pratiche dei diversi fornitori e tutelare gli interessi del consumatore. In particolare, i compiti di questo organismo sono la regolamentazione delle tariffe, la pari d’accesso e l’utilizzo delle reti di distribuzione e come detto la tutela dei consumatori.

E ancora assicura la pubblicità e la trasparenza delle condizioni di servizio; definisce i livelli minimi di qualità dei servizi per gli aspetti tecnici, contrattuali e per gli standard di servizio; si occupa di promuovere l’uso razionale dell’energia, con particolare riferimento alla diffusione dell’efficienza energetica e all’adozione di misure per uno sviluppo sostenibile; ed infine aggiorna trimestralmente le condizioni economiche di riferimento per i clienti che non hanno scelto il mercato libero.

Nel frattempo però i consumatori si stanno già muovendo. La relazione dell’Autorità ha evidenziato che nel 2017 su 29,5 milioni di clienti in Italia circa 11 milioni e mezzo hanno scelto il mercato libero, in aumento dell’11% rispetto ad un anno prima.

Ecco le migliori offerte luce di giugno 2019

Se dopo anni di prezzi imposti e fluttuanti volete scoprire quali sono le tariffe del libero mercato ecco quelle di giugno.

1. ILLUMIA Luce Web a 45.35€ al mese

Il risparmio calcolato per i clienti che scelgano questa tariffa rispetto a quelle attive al momento con il regime di Tutela è di 75 € all’anno.

Il prezzo della materia prima praticato da Illumia con questa promozione è di 0.03900 €/kWh. Si tratta di un’offerta a prezzo bloccato questo vuol dire che anche se il costo della materia prima dovesse subire aumenti o riduzioni queste non avranno effetti sulla bolletta.

La tariffa proposta è monoraria, cioè vi viene applicato lo stesso prezzo dell’energia senza distinzione tra fasce orarie.

Attiva Illumia Luce Web

2. Sceltasicura di Eni Gas e Luce a 46.58€ al mese

L’offerta sconta del 20% il prezzo imposto dell’autorità fino alla fine della Tutela (30 Giugno 2020) e poi mantiene il prezzo bloccato fino al dicembre 2020. Attivando questa promo sia ha diritto ad una prova di Sky gratis per 6 settimane Tutela fino al 30/06/2020.

Attiva SceltaSicura di Eni Gas e Luce

3. Wekiwi Energia Prezzo Fisso a 12 mesi a 47.30€ al mese

Attivando questa tariffa rispetto a quella del servizio di tutela si possono risparmiare 51.61€ l’anno. Il fornitore propone anche dei benefici accessori per i clienti:

la certificazione di energia 100% rinnovabile

per chi è già cliente Wekiwi e attiva un secondo contratto (luce o gas) ottieni 20 € di buono da spendere su e-shop online di Wekiwi

Per i nuovi clienti che scelgano di attivare sia la fornitura di luce che il gas ottieni uno sconto di 40 €

Il sistema di pagamento di Wekiwi è differente da quello di altre compagnie, il consumatore sceglie un importo fisso per la sua bolletta facendo una stima approssimativa di quanto crede di consumare. La “Carica mensile” sarà poi integrata una volta effettuata la lettura dei consumi reali.

Tra gli extra aggiunti a questa promozione ci sono:

Assicurazione salute inclusa se attivi luce e gas

Energia rinnovabile inclusa nel prezzo

Buono spesa in regalo: 30€ se si attivi luce e gas

Sconto Online per utilizzo esclusivo Area Personale wekiwi.it

Sconto 10% sui prodotti e-shop

I prezzi operati son questa offerta sono:

0700 €/kWh in F1 (lun-ven dalle 8 alle 19, esclusi festivi);

0300€/kWh in F2 (lun-ven dalle 7.00 alle 8.00 e dalle 19.00 alle 23.00, sabato dalle 7.00 alle 23.00 ed escluse le festività nazionali);

0200€/kWh in F3 (ore serali e nel weekend)

Attiva Energia Prezzo Fisso 12 mesi

4. Next Energy Luce a 47.34€ al mese

L’offerta Sorgenia prevede un prezzo unico dell’energia elettrica uguale per tutte le ore e per tutti i giorni. Anche questa è un’offerta che prevede il blocco del costo dell’energia per 12 mesi.

Si può scegliere di pagare con addebito su conto corrente o su carta di credito. Si può ottenere uno sconto di 30 € sul prezzo base dell’offerta se si aderisce a “Porta i tuoi amici in Sorgenia”. Il bonus sarà ottenuto sia da chi invita che dall’invitato.

Tra gli altri benefici extra ce n’è uno riservato agli utenti Italo: i possessori della carta fedeltà Italo + ottengono 1800 punti Italo se attivano la doppia fornitura (gas e luce) con la società. Sempre scegliendo di servirsi di Sorgenia sia per il gas che per l’energia elettrica si può richiedere un buono UberEats.

Con Sorgenia partecipi a PAYBACK, il principale programma fedeltà multipartners italiano.

5. Energia 3.0 Light Monoraria a 47.67€ al mese

Il risparmio annuo con questa promozione rispetto ai regimi di Tutela supera i 47 €. La promozione blocca il prezzo della fornitura di energia per 2 anni. E se si attiva la fornitura di gas naturale e luce si può avere una bolletta unificata. La società inoltre certifica la sostenibilità dell’energia che consumate.

Promo Gas

Per chi fosse interessato invece ad entrare nel mercato libero per la fornitura del gas, ecco quali promozioni sono attivabili.

1. Ecoclick Promo Gas a 76.44€ al mese

Il comparatore di SosTariffe.it calcola la spesa annuale per un consumo annuo di 1410 m³ e la confronta con le attuali tariffe Gas praticate in Servizio di Tutela. Stando a questi calcoli con la promo Gas annualmente si arriva a spendere 917.30 € con un risparmio di 188.74 €.

Il prezzo di questa tariffa prevede il costo del gas bloccato per un anno e si può avere uno sconto fino a 25€ in bolletta.

2. Wekiwi Gas Prezzo Fisso 12 mesi 79.28€ al mese

Il sistema di Carica mensile funziona come quello della bolletta luce. La tariffa di Wekiwi vi farà risparmiare 154.66 € all’anno, per un totale di spesa sui 12 mesi di 951.38 € contro i 1.106 € che paghereste in regime di Tutela.

Tra i benefici abbinati all’offerta ci sono:

certificazione di energia 100 % rinnovabile rilasciata ai nuovi clienti;

assicurazione salute inclusa se attivi luce e gas;

buono spesa in regalo: 30 € se attivi luce e gas;

sconto Online per utilizzo esclusivo Area Personale wekiwi.it;

sconto 10% sui prodotti e-shop.

Scopri Gas Prezzo Fisso 12 mesi

3. Sorgenia Next Energy Gas a 83.47€ al mese

Il prezzo annuo stimato per un anno di servizio con questa promozione è 1001.66 €.

L’offerta prevede un prezzo unico dell’energia elettrica, si tratta infatti di una tariffa monoraria. Anche in questo caso il costo della luce sarà bloccato per 12 mesi e non subirà le fluttuazioni del mercato dell’energia.

Sorgenia vi permette di partecipare al programma PAYBACK e regala 1800 punti Italo ai possessori della carta Italo + se si attiva la fornitura di gas e luce insieme. Se scegliete la combinazione energia e gas potrete usufruire anche di un buono UberEats.

Tra gli altri benefit c’è il buono da 30 € in bolletta per chi porta un amico in Sorgenia, lo sconto varrà per voi e per chi invitate.

Scopri Sorgenia Next Energy Gas

4. Special Web Casa Gas HERAcomm a 83.72€ al mese

Il risparmio annuo stimato con Prezzo Netto Special Web Casa Gas di HERAcomm è di 101.37 €.

I nuovi clienti avranno un bonus di benvenuto che consiste in uno sconto di 30 € in bolletta. Il bonus raddoppia se si attiva la combo luce e gas, in questo caso si avranno 60 € di sconto.

5. E.ON GasClick a 84.50€ al mese

Un’altra offerta con il prezzo del gas bloccato per un anno. Tra gli incentivi studiati c’è uno sconto in bolletta fino a 480€ per chi aderisce al programma Porta un amico e per i clienti E.ON ha anche previsto un Loyalty program. Per chi opta per il pagamento su conto corrente ci sarà un ulteriore sconto in bolletta.