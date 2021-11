Le 6 offerte Gas più economiche di Novembre 2021

Offerte in evidenza EcoChiara 742,14 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

L’ultimo trimestre 2021 è stato segnato da un aumento del 14,4% delle bollette gas, questo rincaro è legato alla ripresa delle attività post pandemia. L’ARERA e il Governo hanno studiato un piano per poter contenere queste oscillazioni dei prezzi delle materie prime, infatti questi incrementi sono stati già ridotti rispetto alle iniziali stime che consideravano aumenti in bolletta dell’ordine del 30%.

Oltre alle rimodulazioni ARERA per adeguare i costi del gas a quelli del mercato all’ingrosso, si avvicina anche il periodo invernale con l’accensione dei termosifoni e dei conti più salati. Per poter risparmiare sulle prossime bollette puoi cercare un’offerta gas più conveniente. Puoi trovare la tua promozione tra le decine di soluzioni analizzate con il comparatore di SOStariffe.it, un servizio gratuito e che non ti impegna all’acquisto.

Un cliente tipo, con una famiglia di 3 persone che abita in un appartamento di 75 mq, per riscaldare casa, avere acqua calda e per cucinare consuma in un anno 1170 smc. Con le attuali tariffe del mercato a Maggiori tutele e considerando i consumi di questo nucleo familiare il conto delle bollette gas in un anno supera i 1.267 euro. Con le promozioni gas del mercato libero puoi risparmiare centinaia di euro, ecco 8 offerte tra cui puoi scegliere un piano gas conveniente

Confronta le offerte gas »

Come trovare una tariffa gas vantaggiosa

Per fare una ricerca personalizzata delle promozioni gas più adatte a te è importante rispondere ad alcune domande. Per stabilire i consumi annuali della tua famiglia o tuoi e dei tuoi coinquilini devi indicare:

con quante persone vivi

quanti mq è la tua abitazione

usi del gas – acqua calda, cottura o riscaldamento

tipologia di pagamento

Quest’ultimo elemento ha un effetto diretto su quali sono le offerte dei gestori che puoi attivare e se devi versare o meno il deposito cauzionale. La cauzione è una garanzia che i fornitori richiedono ai nuovi clienti per tutelarsi da eventuali casi di morosità degli utenti. L’ARERA ha stabilito dei limiti massimi dei depositi sia per il servizio elettrico che per quello gas. Ad esempio se il tuo consumo annuo fosse di circa 500 smc, il deposito non supererebbe i 30 euro.

Una famiglia tipo che consuma tra i 500 e i 1500 smc in 12 mesi potrebbe dover versare 90 euro di deposito ad inizio del contratto di fornitura o a rate. Le altre fasce di consumo per i depositi sono tra 1500 smc e 2500 smc (150 euro di garanzia) e 2500 smc e 5000 smc (300 euro).

Le 6 offerte gas più convenienti di Novembre 2021

Le 6 offerte gas più convenienti nel mese di novembre 2021 sono quelle proposte da:

Sorgenia;

Eni gas e luce;

A2A Energia;

Engie;

E.ON;

Wekiwi.

Tra le proposte dei gestori liberi, in genere, le tariffe più vantaggiose sono riservate ai clienti che attivano la doppia fornitura – luce e gas – con lo stesso gestore.

1. Next Energy Gas Dual

Puoi ottenere un risparmio di oltre 230 euro se scegli di passare alla promozione di Sorgenia. Il prezzo del gas proposto ai nuovi utenti è di 0,3750 euro/smc e la tariffa sarà bloccata per 1 anno, poi il gestore ti proporrà un nuovo corrispettivo e potrai decidere se rinnovare o meno l’offerta.

Puoi gestire la tua tariffa dall’app di questo fornitore e puoi registrare il tuo profilo sul sito. Inoltre per i nuovi utenti è disponibile un programma a premi se convinci amici e conoscenti ad attivare a loro volta un’offerta Sorgenia.

Scopri la Next Energy Gas Dual »

2. Link Gas di Eni Gas e Luce

Una promozione molto conveniente è anche Link Gas di Eni Gas e Luce, questo è un piano che puoi attivare sia come singola fornitura che come promozione dual. È in corso un’offerta che sconta del 10% il corrispettivo gas, il costo della materia prima è di 0,3717 euro/smc. Se consideri le attuali tariffe del mercato tutelato puoi ridurre la tua spesa per i consumi gas di quasi 200 euro.

Con questa soluzione puoi avere:

il prezzo bloccato per 1 anno.

Per ottenere lo sconto sulla tariffa è necessario che i clienti richiedano al gestore di ricevere solo la bolletta in versione elettronica e la domiciliazione bancaria come metodo di pagamento delle offerte.

Puoi ottenere maggiori informazioni su questa offerta cliccando sul link.

Scopri Link Gas »

3. A2A Energia Click Gas

Con A2A puoi avere un costo del gas del 40% più basso rispetto alle tariffe del mercato a Maggiori tutele. Il gestore ti offre anche un bonus di benvenuto che può variare tra i 50 e i 100 euro, l’importo dell’incentivo dipende da quanti servizi si attivano con A2A.

Annunci Google

Per chi sottoscrive l’offerta luce o gas il bonus sarà di 50 euro, per chi attiva il piano di doppia fornitura invece sarà di 100 euro. La prima trance dell’importo ti sarà riconosciuta sulla prima bolletta, mentre la seconda sarà sulla 7ima fattura. Se vuoi ottenere questa agevolazione al momento della registrazione della tua offerta dovrai inserire il codice 21SS09NV.

La promozione ti propone un prezzo del gas, bloccato per un anno, di 0,4200 euro/smc, a queste condizioni la famiglia tipo può risparmiare in un anno quasi 198 euro. Questa soluzione può essere attivata solo tramite web e si potrà selezionare come unico metodo di pagamento la domiciliazione bancaria o su carta.

Attiva A2A Click Gas »

4. Le offerte gas di Engie

Nella classifica delle promozioni del mese c’è più di una soluzione proposta da Engie tra le più economiche. L’offerta gas di questo gestore che in assoluto ti propone le condizioni più vantaggiose è Energia 3.0 Light 24 mesi. Questo piano è a prezzo fisso per 2 anni e al momento il corrispettivo dei tuoi consumi gas si basa su un costo della materia prima di 0,3919 euro/smc. Il risparmio calcolato dal comparatore di SOStariffe.it è di circa 193 euro in un anno di fornitura.

Puoi attivare questa offerta se scegli di ricevere la bolletta solo in formato digitale e se paghi le tue fatture con domiciliazione sul conto. L’operatore propone ai propri clienti il piano Porta un amico in Engie che regala bonus in bolletta fino a 300 euro. Come ulteriore incentivo per gli utenti che scelgono Light 24 mesi c’è l’assicurazione Axa casa gratuita per 1 anno.

Se ti interessa questa offerta puoi saperne di più se clicchi qui in basso.

Scopri Energia 3.0 Light 24 Mesi »

Come accennato, ci sono più piani di questo gestore che rientrano tra le promozioni più convenienti del mese. Un’altra soluzione che offre un buon margine di risparmio e che potresti trovare adatta a te è la Green Home x The Fork Gas, in questo caso l’offerta è attivabile sia singolarmente che nella versione dual fuel.

Il prezzo del gas con questo pacchetto è di 0,4020 euro/smc (sarà bloccato per 24 mesi), questo porterebbe il tuo risparmio annuale a 179 euro. In più Engie ti offre un buono The Fork del valore di 25 euro.

Attiva Green Home The Fork »

In alternativa c’è un piano anche per coloro che non credono nella convenienza delle offerte a prezzo fisso. Le oscillazioni del mercato infatti possono portare rincari o riduzioni nel prezzo del gas (com’è avvenuto nella prima fase del lockdown). Con Surfing potrai avere una promozione indicizzata direttamente ai costi del mercato all’ingrosso.

Il prezzo attualmente proposto a chi sceglie questa soluzione è di 0,4234 euro/smc, il risparmio calcolato in questo caso sarà di 132 euro per la famiglia tipo. Le caratteristiche dell’offerta sono:

bolletta elettronica;

prezzo del gas all’ingrosso;

pagamento tramite RID.

Scopri Surfing Luce e Gas »

5. Valore Mercato di E.ON

Se cerchi una promozione che preveda anche la possibilità di pagare le fatture gas con bollettini postali puoi valutare Valore Mercato di E.ON. Con questo piano il prezzo del gas seguirà le oscillazioni del mercato del gas, al momento il costo della materia prima proposto è di 0,4234 euro/smc. Stando a queste condizioni potrai risparmiare 180 euro rispetto alle tariffe tutelate.

Gli sconti che puoi ottenere con questa soluzione sono:

meno 18 euro se attivi bolletta elettronica e addebito RID

15% di bonus in bollette rispetto agli importi spesi su Amazon

Attiva E.ON Valore Mercato Gas »

6. Gas alla fonte Wekiwi

L’ultima offerta che ti illustriamo è quella proposta da Wekiwi, la promozione è Gas alla fonte e blocca il prezzo della materia prima per 1 anno (costo proposto è 0,3815 euro/smc). Il gestore regala a chi attiva un piano luce o gas 20 euro di buoni spesa, il bonus sarà di 40 euro per chi sceglie un’offerta dual fuel. Puoi riuscire a risparmiare più di 161 euro in un anno di fornitura.

Il metodo di pagamento delle promozioni Wekiwi è la Carica mensile. Si tratta di un sistema che si basa sulla tua stima dei consumi mensili, in base alla tua ipotesi sceglierai una taglia di ricarica. Se al termine del periodo di fatturazione avrai rispettato i tuoi consumi riceverai sconti e agevolazioni, altrimenti dovrai pagare il resto.

Scopri Gas alla Fonte »