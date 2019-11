Le 5 migliori offerte gas di novembre 2019

Quali sono le migliori tariffe gas del 2019 ? Se sei alla ricerca di una soluzione per risparmiare sulla bolletta del gas in vista dell’inverno e di consumi del riscaldamento destinati ad aumentare, potresti trovare la comparazione tra le migliori offerte gas di questo mese molto interessante, poiché ti aiuterà a scoprire in poco tempo qual è il miglior gestore gas di novembre 2019 , in base a costi, garanzie e servizi.

Le migliori tariffe gas 2019 disponibili a novembre permettono di ottenere risparmi sulla bolletta del gas considerevoli, se paragonati con il prezzo previsto in Maggior Tutela.

Le migliori tariffe gas 2019 disponibili a novembre permettono di ottenere risparmi sulla bolletta del gas considerevoli, se paragonati con il prezzo previsto in Maggior Tutela. Le 5 migliori offerte gas di questo mese consentono di risparmiare sull’anno da un minimo di 20 euro fino a un massimo di 102 euro circa.

Il miglior gestore gas di novembre 2019 è E.ON, con la tariffa ValoreMercato Gas. Il fornitore di gas e luce primeggia anche per un’incredibile promozione Dual Fuel chiamata Luce e Gas Insieme. Altri fornitori che si aggiudicano il titolo di miglior tariffa gas di novembre 2019 sono:

Hera Comm , con la soluzione tariffaria Prezzo Netto Special Web Casa Gas;

, con la soluzione tariffaria Wekiwi , con la tariffa Gas Prezzo Fisso 12 mesi;

, con la Sorgenia gas, con la promozione Next Energy Gas.

Quali sono le migliori tariffe gas del 2019?

Dal confronto tra le tariffe dei quattro gestori, emerge che a fare la differenza nella maggior parte dei casi non è tanto il costo mensile, quanto i vantaggi esclusivi ai quali si ha accesso con la sottoscrizione di un contratto di fornitura gas, da solo, o in combo con una tariffa luce. Analizziamo di seguito le 5 migliori offerte gas di novembre, con il dettaglio sui costi della tariffa, della materia prima e la presentazione dei principali servizi extra ai quali si ha diritto con ogni singola offerta gas.

Se invece vuoi conoscere anche le offerte luce, o fare un confronto tra le tariffe luce e gas per capire quale è la più conveniente, puoi leggere anche “Tariffe luce e gas, quale conviene nel 2019”.

1. Migliori offerte gas 2019: E.ON ValoreMercato Gas

La migliore offerta gas a novembre 2019 in termini di prezzo e di risparmio economico è ValoreMercato Gas dell’operatore E.ON. L’offerta è disponibile al prezzo di 59,56 euro al mese: la materia prima viene venduta al prezzo di mercato, ovvero 0,1176 €/smc.

La tariffa di E.ON non prevede costi di attivazione nascosti, può essere pagata solo tramite RID e prevede la sola bolletta smart, che permette di ridurre ancor di più il costo della fornitura mensile. Questa soluzione contrattuale garantisce un risparmio sull’anno di 102 euro circa.

2. Migliori offerte gas 2019: Hera Comm Prezzo Netto Special Web Casa

L’offerta gas proposta dal fornitore Hera Comm, chiamata Prezzo Netto Special Web Casa, è la seconda più vantaggiosa del mese di novembre 2019. Ha un costo mensile di 63,29 euro e permette di risparmio sull’anno circa 57 euro. La materia prima ha un costo di 0,1746 €/smc.

Tra le caratteristiche più particolari di questa promozione si annovera il bonus di benvenuto: dedicato a tutti i nuovi contraenti, regala uno sconto di 30 euro sulla bolletta del gas, per l’attivazione della tariffa gas, ai quali si aggiungono altri 30 euro se si attiva anche l’offerta analoga sull’energia elettrica.

3. Migliori offerte gas 2019: Wekiwi Gas Prezzo Fisso 12 mesi

Prezzo Fisso 12 mesi Gas è l’offerta gas più conveniente del provider Wekiwi. La promozione ha un costo di 64,63 euro al mese e un costo della materia prima, bloccato per ben 12 mesi, di 0,1799 €/smc.

La migliore offerta gas di Wekiwi dà diritto a:

un risparmio sull’anno di circa 40 euro rispetto a prezzo imposto dal mercato tutelato;

rispetto a prezzo imposto dal mercato tutelato; conguagli solo sui consumi reali grazie al meccanismo della carica mensile;

uno sconto online sul sito wekiwi.it;

sconti extra nel caso in cui si spendesse meno rispetto a quanto stimato;

uno sconto del 10% sui prodotti dell’e-commerce;

un buono acquisto Ticket Compliments di 40 euro per l’attivazione della tariffa in modalità Dual Fuel, oppure di 20 euro per la sola fornitura di gas.

4. Migliori offerte gas 2019: Sorgenia Next Energy Gas

Anche l’offerta gas di Sorgenia è stata pensata in modalità Dual Fuel: la promozione, che ha un prezzo bloccato per 12 mesi e una tariffa mensile (di tipo monorario) di 66,18 euro, regala infatti un Buono Car2go se attivata in modalità Dual Fuel (il buono è cumulabile con altre promozioni attive su Sos.Tariffe.it).

Con l’offerta gas di Sorgenia è possibile risparmiare fino a 23 euro all’anno e si ha diritto ai seguenti benefici:

bonus di 30 euro se si porta un amico , valido anche per l’amico che sceglie di sottoscrivere una delle proposte di Sorgenia;

, valido anche per l’amico che sceglie di sottoscrivere una delle proposte di Sorgenia; 1800 punti Italo Treno;

l’addebito automatico sul conto corrente o con carta di credito.

5. Migliori offerte gas 2019: ON Energia Luce e Gas Insieme

Come anticipato nelle righe precedente, ci sono alcune soluzioni tariffarie che prendono il nome di Dual Fuel: la loro sottoscrizione permette di attivare al contempo un contratto per la fornitura di luce e uno per la fornitura di gas, con lo stesso fornitore.

E.ON Energia Luce e Gas Insieme rappresenta proprio una tariffa di tipo Dual Fuel, che permette di ottenere vantaggi molto interessanti dovuti:

al risparmio in bolletta;

in bolletta; al risparmio in termini di tempo poiché si firma un unico contratto e si riceve una bolletta unica relativa alle due forniture.

Oltre a quanto detto, E.ON Energia Luce e Gas Insieme sulla componente gas è un’offerta molto conveniente: disponibile al costo di 66,31 euro al mese, può essere attivata solo ed esclusivamente in modalità Dual Fuel. Permette di risparmiare circa 21 euro all’anno, grazie al costo della materia prima che è pari a 0,193€/Smc.

Con Energia Luce e Gas Insieme di E.ON si ottengono i seguenti vantaggi extra:

possibilità di pagare le bollette sia tramite RID sia tramite bollettino postale;

uno sconto del 10% per l’attivazione in modalità Dual Fuel;

per l’attivazione in modalità Dual Fuel; a uno sconto aggiuntivo per la bolletta digitale e l’addebito sul conto corrente, che permettono di abbassare ancor di più i costi della fornitura.

Offerte gas a confronto: il miglior gestore gas di novembre 2019

Dopo aver visto il dettaglio delle singole offerte gas che è possibile sottoscrivere a novembre 2019, proviamo a capire meglio quali sono i rispettivi vantaggi, attraverso un confronto fra le tariffe effettuato con il tool di SosTariffe.it. La comparazione parte da un consumo stimato annuo di 1110 metri cubi/anno e mette in relazione i prezzi delle migliori offerte gas del mercato libero con il prezzo previsto in Maggior Tutela.

Il confronto presente in tabella è stato calcolato partendo da un’abitazione di 75 metri quadri, abitata da tre persone, che utilizzano il gas principalmente per cucinare, per il riscaldamento e la fornitura di acqua calda in casa. Dall’analisi, emerge che:

attualmente l’offerta gas con la quale si risparmia di più è ValoreMercato Gas di E.ON , con la quale si pagano fino a 102 euro in meno;

, con la quale si pagano fino a 102 euro in meno; scegliere una tariffa Dual Fuel si rivela una scelta sempre più conveniente, sotto molteplici punti di vista;

si rivela una scelta sempre più conveniente, sotto molteplici punti di vista; le offerte che prevedono di solito pagamento solo tramite RID sono tra le più economiche in quanto permettono di abbassare maggiormente i costi mensili della bolletta;

i vantaggi esclusivi a quali si ha diritto con la sottoscrizione di una delle offerte gas sono, spesso, il vero cavallo di battaglia delle singole aziende, il motivo per il quale alla fine si sceglie di attivare proprio quella determinata offerta gas o luce.

In tabella saranno quindi presentate le migliori offerte gas di novembre 2019 a confronto, con l’analisi: