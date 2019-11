Le migliori offerte luce e gas di Novembre 2019

Qual è la migliore offerta luce di novembre 2019? Quale la tariffa gas che conviene di più ? Se sei alla ricerca di una nuova soluzione contrattuale che ti permetta di risparmiare mese per mese sulle tue bollette, in queste righe troverai una comparazione fra le compagnie che hanno le tariffe luce e gas più convenienti fra tutte: potrai scoprire tutto sul costo mensile, sui vantaggi esclusivi delle offerte in modo tale da essere in grado di fare una scelta perfetta per le tue esigenze di risparmio.

Stai cercando la tariffa luce e gas che conviene di più, per risparmiare sulle tue bollette negli ultimi mesi dell’anno? Tra il riscaldamento e una minore quantità di luce naturale, in questo periodo dell’anno il consumo di energia elettrica pesa di più sui conti delle famiglie italiane: ecco perché andare alla ricerca della migliore offerta rappresenta una strategia vincente per cercare di ottimizzare i costi.

Grazie al mercato libero dell’energia hai a disposizione una panoramica di offerte luce e gas molto variegata: di seguito troverai il dettaglio delle migliori offerte sulla componente luce e delle tariffe più vantaggiose sulla componente gas. Non dimenticare che è possibile attivare anche delle offerte Dual Fuel con le quali si sottoscrive in contemporanea sia una tariffa luce sia una gas, con omaggi speciali dedicati a tutti i nuovi contraenti.

Offerte luce e gas novembre 2019: quale conviene di più

Abbiamo effettuato una comparazione per individuare le migliori tariffe luce e gas del mercato libero di novembre 2019 con il tool online di SosTariffe.it: per farlo abbiamo inserito alcuni parametri indispensabili, quali quanti sono i componenti del proprio nucleo familiare, quali elettrodomestici si usano principalmente in casa e per quali motivi si usa invece il gas. Per comprendere la portata reale del risparmio garantito da queste offerte, è bene fare un confronto con il prezzo previsto nel mercato tutelato.

Dalla comparazione fra tutte le offerte luce e gas disponibili, si evince che il risparmio massimo che si può ottenere in un anno rispetto alla Maggior Tutela è:

di 120 euro per l’energia elettrica;

per l’energia elettrica; di 140 euro per il gas.

Andando più nel dettaglio le tariffe luce e gas più convenienti nel mese di novembre 2019 che troverai di seguito, sono state calcolate su un’utenza media sulla base dei seguenti criteri:

per l’ energia elettrica , è stata presa in considerazione una famiglia formata da tre persone che consuma in media 3.900 kWh al mese, con una potenza di 3 kW, e che utilizza in modo regolare forno, lavatrice, frigorifero, scaldabagno e lavastoviglie;

, è stata presa in considerazione una famiglia formata da tre persone che consuma in media 3.900 kWh al mese, con una potenza di 3 kW, e che utilizza in modo regolare forno, lavatrice, frigorifero, scaldabagno e lavastoviglie; per il gas, invece, si è partiti da una famiglia di tre persone, che per l’utilizzo del gas per l’acqua calda, la cottura e il riscaldamento consuma in media 1110 Smc/anno, in una casa di circa 100 metri quadri.

Le migliori offerte luce a novembre 2019

Offerte luce: quale tariffa conviene di più nel mese di novembre 2019? Prendendo in considerazione il rapporto qualità/prezzo, l’azienda con la soluzione tariffaria migliore è Wekiwi, che propone un’offerta con prezzo bloccato per 12 mesi e alcuni vantaggi esclusivi, quali quello della carica mensile.

Continuando poi con la lista delle tariffe luce al prezzo più basso troviamo SceltaSicura di Eni Gas e Luce, che prevede una partnership con Sky che potrebbe risultare molto interessante per tutti gli amanti di cinema e sport, e una tariffa super conveniente proposta dal fornitore Illumina. Vediamo i tratti distintivi delle tre migliori offerte luce di novembre 2019.

1. Offerta luce novembre 2019: Prezzo Fisso 12 mesi di Wekiwi

La tariffa luce con il prezzo più basso a novembre 2019 Prezzo Fisso 12 mesi del fornitore Wekiwi. Si tratta di una promozione disponibile al prezzo di 61,98 euro al mese. Come si può intuire dal nome, il costo della materia prima, di 0.038 €/kWh, è bloccato per ben 12 mesi, che scattano nel momento della sottoscrizione del contratto.

I vantaggi principali di Prezzo Fisso 12 mesi per la componente luce sono:

un risparmio di 120 sull’anno rispetto a quanto si pagherebbe con la tariffa del mercato tutelato;

conguagli solo sui consumi reali grazie al meccanismo della carica mensile , con uno sconto in più se i consumi reali sono inferiore rispetto a quelli stimati;

, con uno sconto in più se i consumi reali sono inferiore rispetto a quelli stimati; un buono acquisto Ticket Compliments di 40 euro per chi attiva un’offerta luce e gas e di 20 euro per chi sceglie una sola fornitura, da utilizzare per fare la spesa o per fare compere negli 11.000 punti vendita che hanno aderito all’iniziativa, presenti in tutta Italia;

e di 20 euro per chi sceglie una sola fornitura, da utilizzare per fare la spesa o per fare compere negli 11.000 punti vendita che hanno aderito all’iniziativa, presenti in tutta Italia; uno sconto online per l’utilizzo dell’Area Persone sul sito wekiwi.it;

per l’utilizzo dell’Area Persone sul sito wekiwi.it; una riduzione del 10% per l’acquisto dei prodotti dell’e-commerce;

Scopri Energia prezzo Fisso 12 mesi

2. Offerta luce novembre 2019: SceltaSicura di Eni Gas e Luce

La seconda migliore tariffa luce per il mese di novembre 2019 è SceltaSicura di Eni Gas e Luce: prevede un pagamento mensile di 62,98 euro, con un risparmio di quasi 109 euro sull’anno. L’energia elettrica è venduta al prezzo di 0.05135 €/kWh: è incluso uno sconto extra del 20% sul prezzo in Maggior Tutela fino al 30 giugno 2020, ultimo giorno in cui il mercato tutelato resterà in vigore, più un prezzo bloccato garantito fino al 31 dicembre 2020. La promozione può essere pagata sia tramite RID sia tramite bollettino postale.

Uno dei benefici più interessanti che, fino al 12 gennaio 2020, farà parte non solo di questa promozione, ma di qualsiasi offerta di Eni Gas e Luce è lo sconto sui pacchetti Pay TV Sky, disponibile non solo per i nuovi, ma anche per i clienti di lunga data. I nuovi clienti hanno diritto a 2 mesi di Sky TV + HD oppure di Sky TV + HD + Cinema gratuiti, mentre i vecchi clienti possono ottenere uno sconto del 50% per un periodo di 24 mesi, da applicare su un pacchetto a scelta per Sport, Calcio, Cinema, Famiglia.

Scopri SceltaSicura

3. Offerta luce novembre 2019: Luce Web di Illumia

La terza tariffa luce più conveniente di novembre 2019 è proposta dal fornitore Illumia e si chiama Luce Web. È una promozione con tariffa monoraria e prezzo bloccato, sottoscrivibile al costo mensile di 63,22 euro. Non sono previsti costi di attivazione né alcun deposito cauzionale per accedere alla tariffa in questione. È necessario pagare con RID, risparmiando così i costi del bollettino cartaceo. Con questa promozione si risparmiano 105 euro all’anno rispetto alla Maggior Tutela.

Scopri Luce Web

Le migliori offerte gas a novembre 2019

Abbiamo visto come scegliendo una delle offerte luce del mercato libero si risparmiano cifre che vanno dai 105 ai 120 euro rispetto alla tariffa standard in vigore trimestralmente in Maggior Tutela. Quali sono i risparmi che si possono ottenere dalla comparazione delle migliori offerte gas per il mese di novembre? Si tratta di cifre notevoli che, per le migliori tariffe prese in esame, vanno da un minimo di 50 a un massimo di 140 euro.

Le tariffe più economiche in assoluto sono proposte da E.ON, con un risparmio che può raggiungere i 140 euro l’anno, da HERACOMM, che propone una tariffa gas che garantisce un risparmio di 75 euro, e Wekiwi, che oltre a un risparmio superiore ai 50 euro, garantisce vantaggi esclusivi per i suoi clienti. Vediamo di seguito il dettaglio delle tre promozioni.

1. Offerta gas novembre 2019: E.ON ValoreMercato Gas

E.ON è il fornitore gas e luce che a novembre propone la tariffa gas più conveniente fra tutte. Si tratta di E.ON ValoreMercato Gas, offerta al prezzo di 63,35 euro al mese, nella quale viene garantito il costo della materia prima al prezzo di mercato, ovvero 0,1176 €/smc.

La promozione non ha alcun costo di attivazione, è possibile pagare solo tramite RID e prevede la sola bolletta smart, che abbassa i costi ed è vantaggiosa per il portafoglio e per l’ambiente.

Scopri ValoreMercato Gas

2. Offerta gas novembre 2019: HERACOMM Prezzo Netto Special Web Casa Gas

La tariffa gas del fornitore HERACOMM Prezzo Netto Special Web Casa Gas è la seconda più vantaggiosa del mese di novembre 2019. Ha un costo mensile di 78,91 euro e uno annuale che non supera i 950 euro. Uno dei principali vantaggi di questa promozione è il bonus di benvenuto che viene dedicato a tutti i nuovi sottoscrittori: sono previsti 30 euro per l’attivazione della tariffa gas, ai quali si aggiungono altri 30 euro se si decide di attivare anche la corrispondente offerta sull’energia elettrica.

Scopri Prezzo Netto Special Web Casa

3. Offerta gas novembre 2019: Wekiwi Prezzo Fisso 12 Mesi Gas

La tariffa Prezzo Fisso 12 mesi Gas di Wekiwi ha un costo di 80,74 euro al mese. L’offerta prevede tutte le caratteristiche esclusive che abbiamo citato per la stessa tariffa sulla componente luce, ovvero:

il meccanismo della carica mensile , attraverso il quale non si paga mai di più rispetto a quello che si consuma effettivamente;

, attraverso il quale non si paga mai di più rispetto a quello che si consuma effettivamente; uno sconto del 10% sui prodotti dell’e-commerce;

uno sconto online su wekiwi.it;

buoni acquisto Ticket Compliments, con valore variabile dai 20 ai 40 euro.

Scopri Gas Prezzo Fisso 12 mesi

Novembre 2019, le migliori offerte luce e gas: le tariffe Dual Fuel

Un’ultima considerazione da fare nel momento in cui si valuta la sottoscrizione di una nuova tariffa luce e/o gas ha a che fare con le cosiddette offerte Dual Fuel. Questa tipologia di tariffa è una soluzione vantaggiosa e permette di attivare in contemporanea un contratto per la fornitura di luce e gas con lo stesso operatore.

Una tariffa Dual Fuel è molto conveniente perché:

garantisce risparmio in termini economici e di tempo, in quanto si riceve un’unica bolletta per entrambe le forniture di luce e gas;

in termini economici e di tempo, in quanto si riceve un’unica bolletta per entrambe le forniture di luce e gas; semplifica la gestione della fornitura: grazie alla digitalizzazione di quasi tutte le aziende che si occupano di fornitura gas e luce è oggi possibile controllabile consumi e bollette online, sul sito del provider o tramite l’app dedicata.

Tariffa Dual Fuel migliore a novembre 2019: E.ON Energia Luce e Gas Insieme

E.ON può essere considerato come uno dei principali promotori delle tariffe Dual Fuel. In particolare, la promozione più conveniente disponibile a novembre 2019 si chiama E.ON Energia Luce e Gas Insieme e presenta le seguenti caratteristiche:

ha un costo di 62,64 euro al mese per la luce, garantendo un risparmio sull’anno di quasi 113 euro;

per la luce, garantendo un risparmio sull’anno di quasi 113 euro; ha un costo di 82,77 euro al mese per il gas, con un risparmio garantito di quasi 30 euro;

per il gas, con un risparmio garantito di quasi 30 euro; ha un costo bloccato per 12 mesi : la luce ha una tariffa di 0.03915 €/kWh , mentre il gas raggiunge i 0,193€/Smc;

: la luce ha una tariffa di , mentre il gas raggiunge i è possibile pagare le bollette sia tramite RID sia tramite bollettino postale, ma sono previsti sconti speciali per chi sceglie la bolletta smart e l’addebito sul conto corrente.

Si tratta di una promozione attivabile sono in modalità Dual Fuel: per farlo è sufficiente completare una richiesta, esclusivamente online. Si riceveranno tutti i documenti del contratto tramite email e sarà poi possibile gestire entrambe le forniture tramite l’area riservata sul sito My E.ON, attraverso il codice cliente ricevuto.

Scopri Luce e Gas Insieme