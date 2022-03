Le 3 assicurazioni auto più economiche a Marzo 2022

L' assicurazione auto rappresenta una delle principali voci di spesa per il mantenimento del proprio veicolo. Avere a disposizione una copertura assicurativa RC è essenziale per poter circolare e sostare su strade pubbliche ed aggiungere garanzie accessorie può rappresentare la scelta giusta per aumentare la tutela contro i rischi legati alla circolazione e all'utilizzo della vettura. Per risparmiare, senza rinunciare ad una polizza auto completa e valida, è necessario valutare con attenzione la soluzione giusta da attivare. Ecco, quindi, quali sono le 3 assicurazioni auto più economiche disponibili a marzo 2022 e come fare ad individuare la polizza più adatta alle proprie esigenze.

In un periodo in cui il costo del carburante è alle stelle, a causa della crisi del mercato energetico legata in particolare al conflitto in Ucraina, diventa ancora più importante sfruttare tutte le occasioni per ridurre il costo di mantenimento della propria auto, soprattutto per chi ha la necessità di utilizzare la vettura in modo intensivo nel corso della settimana, ad esempio per questioni lavorative. Attualmente, i margini di risparmio sul carburante sono ridottissimi e il costo del rifornimento alla pompa (così come della ricarica per le auto elettriche e ibride) è ai massimi storici.

Diventa fondamentale, quindi, ridurre al minimo il costo dell’assicurazione auto, un elemento che incide in misura significativa sulle spese di mantenimento del proprio veicolo. Per circolare in strada è necessario sottoscrive una polizza RC Auto, obbligatoria anche solo per poter sostare il veicolo in una strada pubblica o di pubblico passaggio. La sola copertura RC potrebbe, però, non essere sufficiente. Per massimizzare le tutele assicurative, infatti, potrebbe essere necessario affidarsi anche a garanzie accessorie come l’assistenza stradale, la furto e incendio o la kasko.

Destreggiarsi sul mercato assicurativo per tentare di individuare la polizza più vantaggiosa in base alle proprie esigenze può non essere semplice se non si utilizzano i mezzi giusti. Per scegliere l’assicurazione auto più economica per il proprio veicolo, infatti, è possibile ricorrere al comparatore di preventivi per assicurazioni auto di SOStariffe.it. Si tratta di uno strumento, gratuito e senza impegno, che permette di individuare in pochi secondi la polizza migliore da attivare per ridurre al minimo i costi assicurativi. Il confronto dei preventivi è disponibile anche tramite smartphone, grazie all’App di SOStariffe.it.

Vediamo come fare per individuare le migliori assicurazioni auto del momento:

Come individuare le assicurazioni auto più economiche

Per poter scegliere, con precisione, le polizze auto più economiche da attivare per il proprio veicolo è necessario ricorrere alla comparazione dei preventivi, accessibile gratuitamente tramite il comparatore di SOStariffe.it, cliccando sul link qui di sotto. Il sistema è molto semplice. Basta inserire i pochi dati richiesti per individuare subito le polizze con il prezzo più basso da attivare. Da notare, inoltre, che è possibile anche aggiungere le garanzie accessorie desiderate per completare la polizza con tutte le tutele utili.

Calcola i preventivi e risparmia sulla polizza auto »

Per poter sfruttare la comparazione dei preventivi è sufficiente inserire i dati che, normalmente, vengono richiesti da una qualsiasi compagnia assicurativa per il calcolo di un singolo preventivo. La differenza, ricorrendo a questo sistema, è rappresentata dal fatto che con l’inserimento dei dati si otterranno decine di preventivi da confrontare e non un solo preventivo senza alcun metro di paragone. Il costo dei singoli preventivi verrà adeguato in tempo reale aggiungendo le varie garanzie accessorie richieste dall’utente.

Per il calcolo del preventivo è necessario inserire:

i dati del veicolo andando a definire la data di immatricolazione, il modello del veicolo e eventuali caratteristiche aggiuntive utili ai fini del calcolo di un preventivo, se in possesso, sarà possibile inserire la targa del veicolo per velocizzare al massimo il calcolo del preventivo

andando a definire la data di immatricolazione, il modello del veicolo e eventuali caratteristiche aggiuntive utili ai fini del calcolo di un preventivo, se in possesso, sarà possibile inserire la targa del veicolo per velocizzare al massimo il calcolo del preventivo i dati anagrafici del proprietario del veicolo

del proprietario del veicolo tutti i dati assicurativi necessari per il calcolo del preventivo, la data di decorrenza della polizza etc.

Una volta inseriti i dati richiesti, il sistema provvederà al calcolo dei preventivi per le assicurazioni auto. In questo modo, l’utente potrà facilmente individuare la polizza auto migliore da attivare. La sottoscrizione della polizza potrà poi avvenire direttamente online, cliccando sul tasto VAI per raggiungere il sito della compagnia assicurativa e formalizzare l’attivazione della polizza nel giro di pochi minuti. Si tratta della strada giusta da seguire per velocizzare la sottoscrizione di una polizza auto andando a minimizzare i costi.

La scelta delle assicurazioni più economiche può essere fatta online, in modo semplice e gratuito. Con un esempio, di seguito, andremo a chiarire quali sono le opzioni a disposizione degli utenti per individuare facilmente le polizze migliori a disposizione per assicurare il proprio veicolo.

Le migliori assicurazioni auto di marzo 2022: la simulazione

Come anticipato in precedenza, per individuare la migliore assicurazione auto e, in particolare, la polizza più economica e completa è necessario calcolare dei preventivi basati sui propri dati anagrafici e assicurativi oltre che sui dati del veicolo da assicurare. Le polizze auto, infatti, sono fortemente legate a diversi fattori che, in un modo o in un altro, vanno ad incidere in misura significativa sul premio assicurativo.

Tra questi fattori, i più rilevanti sono:

il modello del veicolo da assicurare e il suo valore commerciale

la classe di merito del proprietario del veicolo

la provincia di residenza del proprietario del veicolo

Annunci Google

È necessario, quindi, inserire tutti i dati richiesti per poter identificare la migliore assicurazione auto in rapporto al proprio profilo. Bastano davvero pochi minuti per poter individuare con la massima semplicità le soluzioni più economiche a disposizione degli utenti. Per chiarire questo concetto e fornire indicazioni precise sulle migliori polizze da attivare andiamo a fare una semplice simulazione:

Le polizze auto più economiche di marzo 2022

Ipotizziamo di dover assicurare una Fiat Panda Hybrid immatricolata a gennaio 2022. Il proprietario del veicolo è un uomo, quarantenne, con residenza a Milano. La classe di merito è la prima. Non sono presenti sinistri con colpa o paritari sull’attestato di rischio. La percorrenza annua è di circa 10 mila chilometri e sono previsti ulteriori conducenti maggiorenni oltre al proprietario del veicolo (ad esempio un coniuge).

Inserendo tutti questi dati, il comparatore potrà effettuare un calcolo dei preventivi più vantaggiosi. Basteranno pochi minuti per ottenere i seguenti risultati:

Come evidente dall’immagine allegata qui di sopra, per il profilo di automobilista considerato nella nostra simulazione, l’assicurazione auto più economica di marzo 2022 viene proposta da Allianz Direct. La polizza proposta dalla compagnia prevede un premio annuale di 268 euro, considerando anche un risparmio di circa 201 euro legato all’attivazione online tramite il comparatore di preventivi.

Questa polizza presenta la clausola della Guida Esperta che limita la guida del veicolo assicurato ai soli patentati da almeno 2 anni con più di 23 anni. È possibile richiedere la Guida Libera, eliminando il vincolo rappresentato dalla Guida Esperta, a fronte di un costo aggiuntivo che potrà essere consultato direttamente nelle condizioni contrattuali della polizza stessa (accessibili direttamente dal comparatore cliccando su “Dettagli e garanzie”).

Da segnalare, inoltre, la possibilità di attivare una delle proposte di ConTe.it assicurazioni che presentano un prezzo annuo che va dai 343 euro ai 360 euro in base ai servizi aggiuntivi inclusi come, ad esempio, l’assistenza stradale e la Protezione satellitare inclusi nel costo. Un’altra opzione di sicuro interesse viene proposta da Genertel che consente l’attivazione della polizza auto con un prezzo annuo di circa 390 euro.

Con la comparazione è possibile individuare, facilmente, anche le polizze auto più economiche andando a considerare sia la copertura RC che le garanzie accessorie. Ipotizziamo di voler affiancare alla copertura RC anche le seguenti garanzie accessorie per la creazione di un pacchetto unico:

assistenza stradale

tutela legale

furto e incendio

minikasko

Aggiungendo queste polizze, le assicurazioni più economiche disponibili sono le seguenti:

In questo caso, considerando i dati inclusi nel nostro esempio, la proposta più economica arriva da ConTe.it assicurazioni che offre una polizza a partire da 568 euro (considerando RC Auto più tutte le garanzie accessorie citate in precedenza). Ci sono poi le proposte di Genertel, con una spesa di 650 e 664 euro, e la polizza proposta da Verti a 773 euro. Naturalmente, andando ad aggiungere ulteriori polizze si registreranno condizioni differenti. È sempre necessario valutare caso per caso andando ad inserire i propri dati per il calcolo del preventivo.

Come abbiamo visto in precedenza, il premio assicurativo dipende da una combinazione di vari fattori. La scelta dell’assicurazione più economica può essere fatta, facilmente, ricorrendo agli strumenti di comparazione accessibili in modo gratuito tramite SOStariffe.it. Segnaliamo che, per assistenza gratuita, è possibile chiamare al numero verde 800 999 565. In questo modo, sarà possibile ottenere il supporto di un consulente qualificato che potrà aiutare l’utente nella scelta della polizza.

NOTA: Le immagini allegate all’articolo sono tratte dal comparatore di preventivi di SOStariffe.it. I prezzi indicati si riferiscono ad una simulazione (Fiat Panda Hybrid immatricolata a gennaio 2022, proprietario uomo, 40 enne, prima classe di merito, residente a Milano).