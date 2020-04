iPhone SE: caratteristiche, prezzi e recensioni iPhone 2020

Apple sembra aver compreso che all’interno della sua offerta di telefonia mobile serva uno smartphone davvero “low cost”. Il mercato è ormai prossimo alla saturazione e gli utenti sono sempre più restii ad aggiornare il proprio telefono. Nonostante l’uscita di nuovi modelli si preferisce tenerlo in tasca per più tempo rispetto al passato.

Ieri senza tanta pubblicità il colosso di Cupertino ha svelato iPhone SE 2020, ovvero l’erede di iPhone 8. Questo smartphone riprende il design del suo predecessore e ne aggiorna le caratteristiche tecniche. Il lancio da parte di Apple ha però smentito le voci di un modello Plus con schermo più ampio (5,5”) che avrebbe sostituito iPhone 8 Plus.

iPhone SE 2020: caratteristiche e scheda tecnica

Display LCD widescreen Multi-Touch da 4,7″ con tecnologia IPS (1.334 × 750 pixel a 326 ppi) e feedback aptico

Altezza: 138,4 mm

Larghezza: 67,3 mm

Spessore: 7,3 mm

Peso:148 g

Processore A13 Bionic

64, 128 o 256 GB di memoria

Fotocamera posteriore da 12 MP

Fotocamera frontale da 7 MP

Dual SIM (nano SIM + eSIM)

Wi‑Fi 6

Touch ID

Batteria da circa 1821 mAh

Sistema operativo: iOS 13

iPhone SE 2020 ricalca l’estetica di iPhone 8 con i suoi bordi arrotondati. La scocca dovrebbe essere in alluminio aerospaziale con vetro resistente e parte anteriore completamente nera. Confermata la certificazione IP67, che protegge dai danni dell’acqua fino alla profondità di 1 metro per mezz’ora.

Questo iPhone presenta uno schermo Retina HD da 4,7”, quindi leggermente inferiore rispetto ai recenti standard di Apple, con tecnologia True Tone per il bilanciamento del bianco in base alla luce ambientale.

Il processore è l’A13 Bionic già utilizzato sui modelli della famiglia iPhone 11. Il chip Neural Engine a 8 core elabora fino a 5 miliardi di operazioni al secondo mentre la batteria offre un’autonomia simile a quella di iPhone 8 ma si ricarica del 50% in meno di 30 minuti.

iPhone SE 2020 vede il ritorno della tecnologia Touch ID, quindi per l’autenticazione si potrà utilizzare solo la lettura delle impronte digitali e non la scansione del volto. Apple con questo modello ritorna alla monofotocamera (12 Megapixel e apertura focale f/1,8), anche se afferma si tratti della più evoluta a singolo settore mai realizzata. Questa tecnologia permette di realizzare foto in modalità Ritratto, ovvero dando risalto al soggetto in primo piano sfocando lo sfondo, anche per i selfie e di controllare la profondità. L’utente può anche scegliere tra 6 diversi livelli di luminosità e realizzare video in 4K. La lente anteriore è da 7 MP con apertura f/2,2. Il sistema operativo è iOS 13.

iPhone SE 2020: prezzo

iPhone SE 2020 sarà ufficialmente disponibile il 24/4/20 nei colori nero, bianco e rosso (Product RED). Lo smartphone si potrà comunque pre-ordinare sul sito della Mela dalle 14 di domani 17/4/20.

Con Apple Trade In si può permutare il proprio vecchio modello di iPhone o telefono Android per avere iPhone SE 2020 ai seguenti prezzi:

iPhone SE 2020 da 64 GB : a partire da 14,95 euro al mese per 24 mesi o 359 euro

da : a partire da 14,95 euro al mese per 24 mesi o 359 euro iPhone SE 2020 da 128 GB : a partire da 17,04 euro al mese per 24 mesi o 409 euro

da : a partire da 17,04 euro al mese per 24 mesi o 409 euro iPhone SE 2020 da 256 GB: a partire da 22,04 euro al mese per 24 mesi o 529 euro

Se non si dispone di uno smartphone da permutare i prezzi sono i seguenti:

iPhone SE 2020 da 64 GB : a partire da 20,79 euro al mese per 24 mesi o 499 euro

da : a partire da 20,79 euro al mese per 24 mesi o 499 euro iPhone SE 2020 da 128 GB : a partire da 22,87 euro al mese per 24 mesi o 549 euro

da : a partire da 22,87 euro al mese per 24 mesi o 549 euro iPhone SE 2020 da 256 GB: a partire da 27,87 euro al mese per 24 mesi o 669 euro

iPhone: tariffe telefono incluso

Se iPhone SE 2020 non ha attirato la vostra attenzione potreste rivolgerla ad altri modelli di smartphone Apple. Grazie alle tariffe telefono incluso è possibile ridurre la spesa per l’acquisto dei modelli top di gamma attraverso la rateizzazione.

WINDTRE: offerte iPhone incluso

1. Unlimited

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

Giga illimitati per navigare in Internet alla massima velocità

5G Ready

L’offerta di WINDTRE ha un costo di 29,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è azzerata per i nuovi clienti invece di 44,99 euro se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi. Il costo della SIM è di 10 euro. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS di ricevuta di ritorno

Alla tariffa è poi possibile aggiungere:

iPhone 11 da 64 GB – 14,99 euro al mese per 30 rinnovi

da – 14,99 euro al mese per 30 rinnovi iPhone 11 da 128 GB – 16,99 euro al mese per 30 rinnovi

da – 16,99 euro al mese per 30 rinnovi iPhone 11 da 256 GB – 18,99 euro al mese per 30 rinnovi

da – 18,99 euro al mese per 30 rinnovi iPhone 11 Pro da 64 GB – 27,99 euro al mese per 30 rinnovi

da – 27,99 euro al mese per 30 rinnovi iPhone 11 Pro da 256 GB – 32,99 euro al mese per 30 rinnovi

da – 32,99 euro al mese per 30 rinnovi iPhone 11 Pro da 512 GB – 36,99 euro al mese per 30 rinnovi

da – 36,99 euro al mese per 30 rinnovi iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 30,99 euro al mese per 30 rinnovi

da – 30,99 euro al mese per 30 rinnovi iPhone 11 Pro Max da 256 GB – 35,99 euro al mese per 30 rinnovi

da – 35,99 euro al mese per 30 rinnovi iPhone 11 Pro Max da 512 GB – 37,99 euro al mese per 30 rinnovi

da – 37,99 euro al mese per 30 rinnovi iPhone XR da 64 GB – 11,99 euro al mese per 30 rinnovi

da – 11,99 euro al mese per 30 rinnovi iPhone XR da 128 GB – 12,99 euro al mese per 30 rinnovi

2. XLarge con Easy Pay

Minuti illimitati per chiamare

200 SMS

60 GB per navigare in Internet alla massima velocità

L’offerta ha un costo di 16,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 6,99 euro invece di 44,99 euro se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi. Il costo della SIM è di 10 euro. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS di ricevuta di ritorno

Alla tariffa è poi possibile aggiungere:

iPhone 11 da 64 GB – 19,99 euro al mese per 30 rinnovi

da – 19,99 euro al mese per 30 rinnovi iPhone 11 da 128 GB – 22,99 euro al mese per 30 rinnovi

da – 22,99 euro al mese per 30 rinnovi iPhone 11 da 256 GB – 23,99 euro al mese per 30 rinnovi più 39,99 euro di anticipo

da – 23,99 euro al mese per 30 rinnovi più 39,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 64 GB – 32,99 euro al mese per 30 rinnovi

da – 32,99 euro al mese per 30 rinnovi iPhone 11 Pro da 256 GB – 37,99 euro al mese per 30 rinnovi

da – 37,99 euro al mese per 30 rinnovi iPhone 11 Pro da 512 GB – 40,99 euro al mese per 30 rinnovi più 179,99 euro di anticipo

da – 40,99 euro al mese per 30 rinnovi più 179,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 35,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo

da – 35,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 256 GB – 39,99 euro al mese per 30 rinnovi più 79,99 euro di anticipo

da – 39,99 euro al mese per 30 rinnovi più 79,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 512 GB – 41,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo

da – 41,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo iPhone XR da 64 GB – 17,99 euro al mese per 30 rinnovi

da – 17,99 euro al mese per 30 rinnovi iPhone XR da 128 GB – 17,99 euro al mese per 30 rinnovi

3. Large

Minuti illimitati per chiamare

200 SMS

40 GB per navigare in Internet alla massima velocità

L’offerta ha un costo di 14,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 6,99 euro invece di 44,99 euro se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi. Il costo della SIM è di 10 euro. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS di ricevuta di ritorno

Alla tariffa è poi possibile aggiungere:

iPhone 11 da 64 GB – 20,99 euro al mese per 30 rinnovi

da – 20,99 euro al mese per 30 rinnovi iPhone 11 da 128 GB – 23,99 euro al mese per 30 rinnovi

da – 23,99 euro al mese per 30 rinnovi iPhone 11 da 256 GB – 24,99 euro al mese per 30 rinnovi più 39,99 euro di anticipo

da – 24,99 euro al mese per 30 rinnovi più 39,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 64 GB – 33,99 euro al mese per 30 rinnovi

da – 33,99 euro al mese per 30 rinnovi iPhone 11 Pro da 256 GB – 38,99 euro al mese per 30 rinnovi

da – 38,99 euro al mese per 30 rinnovi iPhone 11 Pro da 512 GB – 40,99 euro al mese per 30 rinnovi più 179,99 euro di anticipo

da – 40,99 euro al mese per 30 rinnovi più 179,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 36,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo

da – 36,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 256 GB – 40,99 euro al mese per 30 rinnovi più 79,99 euro di anticipo

da – 40,99 euro al mese per 30 rinnovi più 79,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 512 GB – 41,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo

da – 41,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo iPhone XR da 64 GB – 18,99 euro al mese per 30 rinnovi

da – 18,99 euro al mese per 30 rinnovi iPhone XR da 128 GB – 18,99 euro al mese per 30 rinnovi

4. Medium

Minuti illimitati per chiamare

200 SMS

20 GB per navigare in Internet alla massima velocità

L’offerta ha un costo di 12,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 6,99 euro invece di 44,99 euro se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi. Il costo della SIM è di 10 euro. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS di ricevuta di ritorno

Alla tariffa è poi possibile aggiungere:

iPhone 11 da 64 GB – 21,99 euro al mese per 30 rinnovi

da – 21,99 euro al mese per 30 rinnovi iPhone 11 da 128 GB – 24,99 euro al mese per 30 rinnovi

da – 24,99 euro al mese per 30 rinnovi iPhone 11 da 256 GB – 25,99 euro al mese per 30 rinnovi più 39,99 euro di anticipo

da – 25,99 euro al mese per 30 rinnovi più 39,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 64 GB – 34,99 euro al mese per 30 rinnovi

da – 34,99 euro al mese per 30 rinnovi iPhone 11 Pro da 256 GB – 39,99 euro al mese per 30 rinnovi

da – 39,99 euro al mese per 30 rinnovi iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 37,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo

da – 37,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 256 GB – 41,99 euro al mese per 30 rinnovi più 79,99 euro di anticipo

da – 41,99 euro al mese per 30 rinnovi più 79,99 euro di anticipo iPhone XR da 64 GB – 18,99 euro al mese per 30 rinnovi

da – 18,99 euro al mese per 30 rinnovi iPhone XR da 128 GB – 19,99 euro al mese per 30 rinnovi

Per tutte le offerte telefono incluso di WINDTRE è previsto un costo di attivazione di 3 euro una tantum. Il pagamento avviene con carta di credito o addebito su conto corrente SSD.

Offerte iPhone incluso di Tim

1. Tim Next

Il servizio di Tim permette di tenere, cambiare o restituire lo smartphone. E’ previsto un costo attivazione di 9.99 euro per avere:

iPhone 11 da 64 GB – 25 euro al mese per 30 rinnovi più 99 euro di anticipo

da 25 euro al mese per 30 rinnovi più 99 euro di anticipo iPhone 11 da 128 GB – 25 euro al mese per 30 rinnovi più 149 euro di anticipo

da 25 euro al mese per 30 rinnovi più 149 euro di anticipo iPhone 11 da 256 GB – 30 euro al mese per 30 rinnovi più 119 euro di anticipo

da 30 euro al mese per 30 rinnovi più 119 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 64 GB – 35 euro al mese per 30 rinnovi più 149 euro di anticipo

da 35 euro al mese per 30 rinnovi più 149 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 256 GB – 39 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo

da 39 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 35 euro al mese per 30 rinnovi più 249 euro di anticipo

da – 35 euro al mese per 30 rinnovi più 249 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 256 GB – 39 euro al mese per 30 rinnovi più 299 euro di anticipo

E’ prevista la sottoscrizione per la protezione dello smartphone da danni accidentali a 6,9 euro al mese o a 9,9 euro al mese se incluso il furto. La riparazione del telefono per danni accidentali o da liquidi prevede il ritiro e consegna a domicilio con corriere espresso entro massimo 7 giorni lavorativi dall’approvazione della richiesta di assistenza a fronte di un contributo di 138 euro. Nel caso di aggiunta dell’opzione per il furto il contributo è di 249 euro.

2. Tim telefono incluso Ricaricabile

Tim permette di associare l’acquisto di uno smartphone a tutte le sue offerte Ricaricabile con un piano dati attivo. E’ possibile scegliere tra i seguenti modelli:

iPhone 11 da 64 GB – 25 euro al mese per 30 rinnovi più 99 di anticipo

da 25 euro al mese per 30 rinnovi più 99 di anticipo iPhone 11 da 128 GB – 25 euro al mese per 30 rinnovi più 149 euro di anticipo

da 25 euro al mese per 30 rinnovi più 149 euro di anticipo iPhone 11 da 256 GB – 26 euro al mese per 30 rinnovi più 239 euro di anticipo

da 26 euro al mese per 30 rinnovi più 239 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 64 GB – 35 euro al mese per 30 rinnovi più 149 euro di anticipo

da 35 euro al mese per 30 rinnovi più 149 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 256 GB – 39 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo

da 39 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 512 GB – 39 euro al mese per 30 rinnovi più 429 euro di anticipo

da 39 euro al mese per 30 rinnovi più 429 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 35 euro al mese per 30 rinnovi più 249 euro di anticipo

da – 35 euro al mese per 30 rinnovi più 249 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 256 GB – 39 euro al mese per 30 rinnovi più 299 euro di anticipo

da – 39 euro al mese per 30 rinnovi più 299 euro di anticipo iPhone XS da 64 GB – 20 euro al mese per 30 rinnovi

da – 20 euro al mese per 30 rinnovi iPhone XS da 512 GB – 30 euro al mese per 30 rinnovi più 89 euro di anticipo

da – 30 euro al mese per 30 rinnovi più 89 euro di anticipo iPhone XS Max da 64 GB – 30 euro al mese per 30 rinnovi più 169 euro di anticipo

da – 30 euro al mese per 30 rinnovi più 169 euro di anticipo iPhone XR da 64 GB – 20 euro al mese per 30 rinnovi più 99,90 euro di anticipo

Con Tim Advance 4.5G e 5G si ha in esclusiva:

iPhone 11 da 64 GB – 15 euro al mese per 30 rinnovi più anticipo di 199 euro

Con Tim Advance 5G Unlimited è possibile acquistare in promozione i seguenti modelli:

iPhone 11 Pro da 64 GB – 10 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo

da – 10 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo iPhone 11 da 128 GB – 199 euro di anticipo

Offerte iPhone incluso di Vodafone

1. Infinito

Minuti illimitati per chiamare (1.000 minuti extra Ue)

SMS illimitati

Giga illimitati per navigare in Internet fino a 2 Megabit al secondo anche in 5G

Roaming Extra Ue – 1 GB + 100 minuti

12 mesi di Tidal Premium

La tariffa di Vodafone ha un costo di 26,99 euro al mese invece di 36,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione dedicata ai nuovi clienti è di 5 euro in promozione (22,5 euro per i già clienti Vodafone) invece di 31 euro se si consumano almeno 384 euro di ricariche.

Alla tariffa è possibile associare l’acquisto di:

iPhone 11 da 64 GB – 16,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

da – 16,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo iPhone 11 da 128 GB – 16,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo

da 128 GB – 16,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo iPhone 11 da 256 GB – 19,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

da – 19,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 64 GB – 28,99 euro al mese per 30 rinnovi più 129,99 euro di anticipo

da – 28,99 euro al mese per 30 rinnovi più 129,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 256 GB – 29,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo

da – 29,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 512 GB – 33,99 euro al mese per 30 rinnovi più 299,99 euro di anticipo

da – 33,99 euro al mese per 30 rinnovi più 299,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 29,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

da – 29,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 256 GB – 31,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo

da – 31,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 512 GB – 33,99 euro al mese per 30 rinnovi più 399,99 euro di anticipo

2. Infinito Gold Edition

Minuti illimitati per chiamare (1.000 minuti extra Ue)

SMS illimitati

Giga illimitati per navigare in Internet fino a 10 Megabit al secondo anche in 5G

Roaming Extra Ue – 2 GB + 300 minuti

12 mesi di Sky Sport Mix

12 mesi di NOW TV Mobile

La tariffa ha un costo di 29,99 euro al mese invece di 39,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione dedicata ai nuovi clienti è di 5 euro in promozione (22,5 euro per i già clienti Vodafone) invece di 31 euro se si consumano almeno 575 euro di ricariche.

Alla tariffa è possibile associare l’acquisto di:

iPhone 11 da 64 GB – 16,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

da – 16,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo iPhone 11 da 128 GB – 16,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo

da – 16,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo iPhone 11 da 256 GB – 19,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

da – 19,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 64 GB – 28,99 euro al mese per 30 rinnovi più 129,99 euro di anticipo

da – 28,99 euro al mese per 30 rinnovi più 129,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 256 GB – 29,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo

da – 29,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 512 GB – 33,99 euro al mese per 30 rinnovi più 299,99 euro di anticipo

da – 33,99 euro al mese per 30 rinnovi più 299,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 29,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

da – 29,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 256 GB – 31,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo

da – 31,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 512 GB – 33,99 euro al mese per 30 rinnovi più 399,99 euro di anticipo

3. Infinito Black Edition

Minuti illimitati per chiamare (1.000 minuti extra Ue)

SMS illimitati

Giga illimitati per navigare in Internet fino a 1 Gigabit anche in 5G

Roaming Extra Ue – 5 GB + 500 minuti

12 mesi di Sky Sport Mix

12 mesi di NOW TV Mobile

12 mesi di Tidal Premium

La tariffa ha un costo di 39,99 euro al mese invece di 59,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione dedicata ai nuovi clienti è di 5 euro in promozione (22,5 euro per i già clienti Vodafone) invece di 31 euro se si consumano almeno 575 euro di ricariche.

Alla tariffa è possibile associare l’acquisto di:

iPhone 11 da 64 GB – 16,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

da – 16,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo iPhone 11 da 128 GB – 16,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo

da – 16,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo iPhone 11 da 256 GB – 19,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

da – 19,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 64 GB – 28,99 euro al mese per 30 rinnovi più 129,99 euro di anticipo

da – 28,99 euro al mese per 30 rinnovi più 129,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 256 GB – 29,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo

da – 29,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 512 GB – 33,99 euro al mese per 30 rinnovi più 299,99 euro di anticipo

da – 33,99 euro al mese per 30 rinnovi più 299,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 29,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

da – 29,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 256 GB – 31,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo

da – 31,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 512 GB – 33,99 euro al mese per 30 rinnovi più 399,99 euro di anticipo

4. Shake it Easy

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

60 GB di traffico in 4.5G o 5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 14,99 euro al mese senza vincoli ed è in esclusiva per chi ha fino a 30 anni compiuti. Pagando con carta di credito o IBAN i Gigabyte a disposizione passano da 30 a 60. 10 GB possono essere utilizzati per navigare in Unione Europea. La spesa per l’attivazione per i nuovi clienti è di 3 euro. La promozione permette di accedere a social network, app di messaggistica, mappe e piattaforme di streaming musicale senza consumare traffico. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Numero assistenza 414

Segreteria telefonica

Servizi Chiamami e Recall

Hotspot

Abbonamento di 6 mesi alla piattaforma di streaming musical Tidal

Alla tariffa è possibile associare l’acquisto di:

iPhone 11 da 64 GB – 22,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

da – 22,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo iPhone 11 da 128 GB – 22,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo

da – 22,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo iPhone 11 da 256 GB – 24,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

da – 24,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 64 GB – 33,99 euro al mese per 30 rinnovi più 129,99 euro di anticipo

da – 33,99 euro al mese per 30 rinnovi più 129,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 256 GB – 34,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo

da – 34,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 512 GB – 39,99 euro al mese per 30 rinnovi più 299,99 euro di anticipo

da – 39,99 euro al mese per 30 rinnovi più 299,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 34,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

da – 34,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 256 GB – 37,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo

da – 37,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 512 GB – 39,99 euro al mese per 30 rinnovi più 399,99 euro di anticipo

5. RED Unlimited Smart

Minuti illimitati per chiamare (anche verso l’Ue)

1.000 minuti per chiamare fuori Ue

SMS illimitati

40 GB di traffico in 4.5G o 5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 18,99 euro al mese invece di 24,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione dell’offerta per i nuovi clienti è di 3 euro (22,5 euro per chi è già utente Vodafone) se si consumano almeno 269 euro di credito telefonico, altrimenti sono 29 euro. Inoltre, è possibile navigare sulle app social e di messaggistica, mappe e piattaforme di streaming musicale senza consumare dati.

Alla tariffa è possibile associare l’acquisto di:

iPhone 11 da 64 GB – 20,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

da – 20,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo iPhone 11 da 128 GB -20,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo

da -20,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo iPhone 11 da 256 GB – 20,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

da – 20,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 64 GB – 32,99 euro al mese per 30 rinnovi più 129,99 euro di anticipo

da – 32,99 euro al mese per 30 rinnovi più 129,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 256 GB – 32,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo

da – 32,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 512 GB – 37,99 euro al mese per 30 rinnovi più 299,99 euro di anticipo

da – 37,99 euro al mese per 30 rinnovi più 299,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 33,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

da – 33,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 256 GB – 35,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo

da – 35,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 512 GB – 37,99 euro al mese per 30 rinnovi più 399,99 euro di anticipo

6. RED Unlimited Ultra

Minuti illimitati per chiamare (anche verso l’Ue)

1.000 minuti per chiamare fuori Ue

SMS illimitati

30 GB di traffico in 4.5G o 5G per navigare in Internet

1 GB e 200 minuti in roaming extra Ue

La promozione ha un costo di 24,99 euro al mese invece di 34,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione dell’offerta per i nuovi clienti è di 3 euro (22,5 euro per chi è già utente Vodafone) se si consumano almeno 359 euro di credito telefonico, altrimenti sono 29 euro. Inoltre, è possibile navigare sulle app social e di messaggistica, mappe e piattaforme di streaming musicale senza consumare dati.

Alla tariffa è possibile associare l’acquisto di:

iPhone 11 da 64 GB – 20,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

da – 20,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo iPhone 11 da 128 GB – 20,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo

da – 20,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo iPhone 11 da 256 GB – 23,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

da – 23,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 64 GB – 32,99 euro al mese per 30 rinnovi più 129,99 euro di anticipo

da – 32,99 euro al mese per 30 rinnovi più 129,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 256 GB – 32,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo

da – 32,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 512 GB – 37,99 euro al mese per 30 rinnovi più 299,99 euro di anticipo

da – 37,99 euro al mese per 30 rinnovi più 299,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 33,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

da – 33,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 256 GB – 35,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo

da – 35,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 512 GB – 37,99 euro al mese per 30 rinnovi più 399,99 euro di anticipo