Internet Veloce a casa: le migliori offerte di Giugno 2020

Le promozioni internet casa con una rete veloce hanno canoni che partono dai 26 euro al mese e possono sfiorare i 58 euro. In questa guida illustriamo i migliori piani base per la connessione domestica, si tratta di offerte internet e telefono ma senza altri servizi. Ecco le offerte più convenienti per avere una rete super veloce e un canone contenuto

Passare da una rete ADSL alla fibra o attivare una linea internet veloce a casa è molto conveniente in questi mesi. Durante il lockdown gli operatori di rete fissa hanno lanciato alcune promozioni interessanti per i nuovi clienti e sono ancora nel catalogo delle offerte attivabili.

A Giugno i canoni dei migliori piani internet casa partono da 26 euro e arrivano intorno ai 30 euro, se poi si vuole arricchire l’offerta base con servizi di pay tv o altre opzioni a pagamento il costo può crescere rapidamente.

Non tutti gli operatori hanno tra le proprie promozioni piani combinati con altri gestori di servizi, ma Fastweb e Vodafone permettono di abbinare le loro tariffe con DAZN, SKY e NOW TV. Il canone però cresce in modo significativo per attivare queste soluzioni, si va da 36 euro a quasi 58 euro al mese.

La banda minima delle offerte di Giugno

Ormai in tutte le promozioni i gestori indicano come velocità massima quella di 1 Gigabit/s, ma si tratta appunto del valore che in linea teorica potreste raggiungere navigando. Se volete valutare le offerte in base alla velocità di navigazione è importante che vi basiate sugli speed test e che cerchiate nei contratti la voce banda minima garantita.

L’AGCOM ha infatti imposto ai gestori di rete fissa di indicare tra le caratteristiche della linea anche questo valore, la banda minima è la velocità sotto la quale non dovrebbe scendere il servizio. Con la fibra di TIM la banda minima è di 250 Mbit/s in download e 50 Mbit/s in upload, con Tiscali si scende a 100 Mbit/s e 2 Mbit/s.

Risparmia e attiva le promozioni più convenienti

Per conoscere quali sono le migliori offerte per avere una rete internet veloce e per attivare i servizi più convenienti potete utilizzare il comparatore di SosTariffe.it. Grazie a questo strumento abbiamo individuato le offerte internet più vantaggiose di Giugno:

Ultrainternet Fibra di Tiscali

Super Fibra Ulimited di WindTre

Internet Unlimited di Vodafone

TIM Super Fibra

Fastweb Casa

Nella ricerca con lo strumento di raffronto delle offerte potrete indicare dei requisiti per restringere il campo alle promozioni con telefono fisso, per esempio, oppure ai piani wireless. Le opzioni tra cui scegliere sono molte e vi aiuteranno a personalizzare l’analisi e trovare la tariffa più adatta alle vostre esigenze.

Scopri come risparmiare e avere internet veloce

1. Ultrainternet Fibra a 25,95 euro

Il piano per avere la fibra fino a 1 Gigabit/s di Tiscali, anche a Giugno, resta il piano più economico per avere una connessione rapida. Nel canone da 25,95 euro al mese l’offerta Ultrainternet comprende:

connessione in fibra ottica FTTH sino a 1000 Mega

modem Wi-Fi (fino al 18 Giugno in regalo il FRITZ!Box 7530)

attivazione in 5 giorni

2 mesi di abbonamento ad Infinity

60 minuti di chiamate internazionali al mese ( minuti extra soglia 0.05 euro al minuto e 0.20 euro di scatto alla risposta)

Le telefonate sono a pagamento e il piano applicato è il seguente:

05 euro al minuto e 0.23 euro di scatto alla risposta verso i fissi

05 euro al minuto e 0.23 euro di scatto verso i mobili

Attiva Ultrainternet Fibra

Per chi volesse è possibile attivare l’opzione Full con chiamate illimitate. Per sottoscrivere Ultrainternet con questa soluzione si dovranno pagare 2 euro in più al mese, il canone quindi passerà a 27,95 euro.

2. Super Fibra Unlimited a 26.98 euro

Con WindTre l’offerta per la sua fibra ha un costo mensile di 26.98 euro, ma per questo mese la tariffa include anche il pacchetto voce. Super Fibra Unlimited quindi vi permetterà di avere:

connessione in fibra fino a 1 Gigabit/s

chiamate gratis verso tutti i fissi e mobili nazionali e i fissi internazionali

attivazione e modem

Per avesse anche una scheda mobile WindTre sarà possibile attivare l’opzione Giga illimitati sia sul proprio numero che su altre due sim della famiglia (sempre su numeri WindTre).

Con questo piano è previsto un vincolo di 24 mesi, se si dovesse rescindere prima il contratto il cliente dovrà versare le rate per il modem e una mensilità come penale. Il costo del dispositivo è pari a 5,99 euro al mese per 4 anni.

Scopri come avere Super Fibra Unlimited

3. Internet Unlimited a 27,90 euro

La tariffa per avere la fibra di Vodafone è di 27,90 euro al mese, ma questo è solo il canone per il pacchetto internet e telefono . L’operatore britannico offre un ottimo rapporto qualità prezzo e la sua rete veloce è, secondo i test delle società specializzare, una delle prime 3 linee per prestazioni della rete broadband.

Vodafone inoltre è l’unico gestore con un’offerta a canone variabile, dopo i primi 4 anni il costo mensile del piano passerà da 27,90 euro a 20,90 euro. Nel canone proposto sono compresi:

attivazione

chiamate illimitate verso tutti i fissi e mobili nazionali

una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH sino a 1 Gigabit/s (i costi sono validi anche per la FTTC o l’ADSL del gestore)

una SIM dati con 15 GB al giorno sotto rete Vodafone sino all’attivazione della linea; successivamente, la SIM potrà contare su 30 GB al mese senza costi aggiuntivi anche in hotspot

Vodafone TV

6 mesi di Amazon Prime, il servizio di consegne dell’e-commerce

Tra i costi che sono inclusi da questo operatore nel canone mensile ci sono anche 6 euro al mese per 4 anni per la Vodafone Ready. Questa opzione è un servizio di assistenza speciale e include anche il dispositivo Vodafone Power Station. I clienti che non vorranno Vodafone Ready potranno comunque sottoscrivere l’offerta Internet Unlimited e pagheranno un canone ridotto, ma il risparmio sarà di appena 1 euro al mese.

Il pacchetto Vodafone TV è gratuito solo per i clienti in fibra e garantisce l’accesso ai contenuti di NOW TV per vedere le serie tv e gli show di Sky. Con la tv in streaming del gestore sono in offerta anche 6 mesi di Infinity e 30 film su Chili. Per gli utenti con un contratto FTTC o ADSL questa opzione ha un costo mensile di 10 euro

Attiva l’offerta Internet Unlimited

4. Tim Super Fibra a 29,90 euro

Per acquistare l’offerta con la rete TIM più performante il canone proposto è di circa 30 euro. In questa promozione l’operatore include:

costi di attivazione

servizi di TIMVision, la tv in streaming dell’operatore

modem TIM HUB con garanzia illimitata

chiamate gratuite verso fissi e cellulari, ma solo per chi attivi l’offerta online

Il canone di TIM non subirà una rimodulazione automatica come quello di Vodafone, ma potreste decidere di non rinnovare l’opzione Voce dal 5 anno e risparmiereste 5 euro al mese. La promozione che vi offre il pacchetto voce infatti ha una durata di 2 anni ed è rinnovabile per altri 2. Al termine di questo periodo potrete attivare le chiamate gratis senza limiti ma pagando 5 euro al mese.

Se deciderete per questa seconda soluzione la spesa complessiva della vostra offerta TIM resterà di 29,90 euro, nei 48 mesi infatti avrete terminato di pagare le rate (da 5 euro al mese) per TIM HUB.

Infine se avete attiva un numero mobile di TIM potrete richiedere di estendere il bundle Giga, anche questo gestore infatti offre ai suoi utenti di avere Giga illimitati sul cellulare se si attiva la rete di casa con TIM.

Attiva Super Fibra online con chiamate gratuite

5. Fastweb Casa a 29,95 euro

Siamo all’ultima offerta che analizziamo in questo articolo, si tratta del piano casa di Fastweb. Il canone proposto da questo gestore è di 29,95 euro al mese e comprende:

il modem FASTgate

l’attivazione e il servizio Ultra Fibra

traffico voce illimitato verso fissi e mobili nazionali

connessione anche fuori casa con linea fissa WOW FI

Playstation Plus per 12 mesi

Fastweb, come accennavamo, è un operatore che propone anche altre soluzioni con dei partner commerciali. Ad esempio l’offerta con DAZN, la streaming tv di eventi sportivi live. La connessione delle reti Fastweb è particolarmente indicata per questo servizio perché ha una latenza, cioè un ritardo nella trasmissione dei pacchetti dati, molto basso (appena 19 ms).

Per acquistare Fastweb Casa in combinazione con DAZN pagherete ogni mese 35,95 euro, di cui 9,99 euro per l’abbonamento alla pay tv e 25,96 euro per il servizio di connessione.

Scopri l’offerta Fastweb migliore per te

I consigli per avere internet veloce

Per attivare le offerte in fibra e sfruttare al meglio la velocità di queste connessioni dovrete assicurarvi di seguire poche e semplici raccomandazioni. Verificate la copertura del servizio prima di acquistare una promozione FTTH, il servizio fino a 1 Gigabit/s non è ancora disponibile in tutta Italia e a volte la FTTC non garantisce delle buone prestazioni.

Se state passando dalla vecchia rete in rame alla fibra assicuratevi di avere un dispositivo di connessione che regga gli standard delle linee veloci. Il modem ADSL non è compatibile con le prestazioni delle reti in fibra ottica, se vi ostinate a non voler cambiare il device pagherete per un servizio che non riuscirete a sfruttare. Anche il vostro pc e il telefono o la tv dovranno supportare le nuove tecnologie di collegamento. Valutate con cura quindi se il passaggio alla rete più veloce faccia al caso vostro.

Se siete indecisi o avete altre domande sulle offerte disponibili a Giugno potrete chiedere un contatto con i nostri esperti. Vi basterà compilare il form e prendere appuntamento, sarete richiamati senza impegno e costi dagli operatori di SosTariffe.it che risponderanno alle vostre domande o vi supporteranno nel processo di attivazione delle promozioni.