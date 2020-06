Offerte Tiscali Fibra: le migliori promozioni di Giugno 2020

Giugno 2020 ha segnato una novità per chi sceglie la fibra di Tiscali, l’operatore ha infatti incluso nel contratto uno dei migliori modem in circolazione. Ecco quali sono i costi e le condizioni proposte per i nuovi clienti che attivino la Fibra ottica di Tiscali

La classifica mensile delle migliori offerte internet in fibra o Adsl vede Tiscali occupare le prime posizioni da diverso tempo. Le promozioni di questo operatore per la sua rete veloce sono molto vantaggiose, anche se le prestazioni garantite dalle sue linee non sono ancora competitive rispetto a Fastweb o a TIM.

Per la sua fibra fino a 1 Gigabit/s la banda minima garantita da Tiscali è di appena 100 Mbit/s in download e 3 Mbit/s in upload. I competitor riescono ad avere una velocità minima di 250 Mbit/s per scaricare dati e di 50 Mbit/s per caricarli.

La promo di Tiscali a Giugno

A Giugno però Tiscali propone l’offerta internet casa più economica in assoluto e fa anche un regalo a tutti i nuovi clienti che attivino la sua FTTH (Fiber to Home). Per chi sottoscriva un contratto per la fornitura di internet fibra fino a 1 Gigabit/s riceverà gratuitamente anceh FRITZ!Box 7530, un modem della società AVM.

L’AVM è un produttore che realizza alcuni tra i migliori dispositivi DSL2 e DSL 2+. Il device associato all’offerta Tiscali è un modem Wi-Fi Dual Band AC+ N fino a 1266 Mbit/s, il dispositivo supporta una velocità massima di 300 Mbit/s. Tra le funzioni di questo apparecchio sono da segnalare le 4 porte LAN e 1 USB 3.0 e la possibilità di collegare 6 dispositivi cordless (con segreteria telefonica)

L’offerta in fibra di Tiscali

La promozione del gestore che vi permetterà di ricevere questo modem è Ultrainternet Fibra, di cui vedremo in dettaglio i costi e le condizioni. Il servizio in fibra proposto da questo operatore è adatto sia per chi deve continuare lo smart working da casa, sia per chi trascorra molte ore giocando online o guardo film e video in streaming.

Se in famiglia ci sono minori e siete preoccupati dell’uso che potrebbero fare di internet, con Ultrainternet Fibra potrete anche attivare le apposite funzioni di parental control. Queste opzioni vi permettono di gestire la navigazione dei vostri figli dai dispositivi di casa in sicurezza.

Cosa include il piano internet casa del gestore

Passiamo all’offerta del mese di Tiscali per chi attivi la fibra FTTH. Il piano Ultrainternet Fibra ha un canone di 25.95 euro al mese, a questo prezzo l’operatore vi propone:

internet fino a 1 Gigabit/s

attivazione 4 euro al mese per 2 anni (sono già inclusi nel canone)

modem gratis (anziché 60 euro)

nessun vincolo temporale

2 mesi di Infinity gratis

60 minuti di chiamate verso i fissi internazionali

fatturazione elettronica o cartacea

Attiva Ultrainternet Fibra

In questa versione della promozione di Tiscali le vostre telefonate saranno soggetta a questo piano tariffario:

chiamate verso fissi nazionali 0.05 euro al minuto e 0.23 euro di scatto alla risposta

chiamate verso i mobili nazionali 0.05 euro al minuto e 0.23 euro come scatto alla risposta

Quanto costa l’opzione FULL con chiamate illimitate?

L’offerta base appena descritta può essere attivata nella sua versione Full, in questo caso il canone fisso mensile diventa di 27.95 euro. I 2 euro in più al mese sono per attivare un piano internet casa + telefono, con questa opzione infatti saranno a disposizione del cliente anche le chiamate senza limiti.

Nella promozione Ultrainternet Fibra Full dunque saranno compresi:

attivazione

modem

telefonate verso fissi e cellulari gratis

6 mesi di Infinity

60 minuti al mese di chiamate verso i fissi internazionali

Per le telefonate verso i contatti stranieri una volta esaurito il bundle la tariffa applicata ai minuti extra soglia sarà di 0.05 euro al minuto e 0.20 euro di scatto alla risposta.

L’alternativa alla FTTH di Tiscali

Per attivare la fibra dovrete prima effettuare un test per la verifica della copertura del servizio nella vostra zona. Nel caso in cui non dovesse essere disponibile la fibra FTTH, potrete valutare Ultrainternet Wireless di Tiscali. Si tratta di un piano con collegamento fibra misto rame con un canone da 24.95 euro al mese.

L’offerta in questione al prezzo mensile di meno di 25 euro vi assicura:

collegamento internet senza fili fino a 100 Mbit/s

modem 4G+

attivazione in promo a 30 euro, anziché 99 euro

2 mesi di Infinity

Anche questa promozione permette di integrare alla soluzione internet anche quella telefono, il costo di questa opzione Voce è di 3 euro in più al mese. Per avere quindi la FTTC fino a 100 Mbit/s e le chiamate gratis dovrete pagare 27.95 euro al mese, l’operatore vi prolungherà l’offerta Infinity a 6 mesi di streaming gratuito.

Scopri come avere Ultrainternet Wireless

Gli altri costi per i servizi extra

Le offerte Tiscali non prevedono penali o tempi minimi di permanenza con l’operatore, gli utenti potranno rescindere i contratti quando vorranno. Il gestore però è tra quelli che hanno aderito al progetto della banca dati SIMOITEL, un database in cui vengono segnalati i clienti morosi.

Tra le spese extra che potreste dover sostenere con i piani internet Tiscali ci sono 40 euro da pagare per l’abilitazione del vostro impianto telefonico e 60 euro per il prolungamento dell’impianto. In fase di attivazione i tecnici in genere collegano un solo apparecchio al modem, richiedendo l’abilitazione dell’impianto potrete farvi attivare anche le altre prese telefoniche presenti in casa.

La seconda opzione riguarda il posizionamento del dispositivo di connessione, da contratto gli operatori Open Fiber monteranno il modem alla prima presa Fibra entro 5 metri dall’ingresso. Per poter avere delle prestazioni ottimali però l’ideale sarebbe far installare il device nella zona centrale dell’appartamento. Per poter collegare il modem ad una distanza maggiore rispetto allo standard dovrete pagare 60 euro. Questi servizi potrete richiederli direttamente ai tecnici durante l’attivazione.

Come sfruttare al massimo la fibra

Ci sono dei consigli da seguire per poter ottimizzare le prestazioni della vostra rete domestica. Sulla pagina dell’Assistenza Tiscali segnala almeno tre suggerimenti per poter sfruttare a pieno la linea in fibra:

utilizzare il cavo di rete

posizionate il modem ad almeno un metro da terra e in una zona centrale

se il dispositivo di connessione è vecchio cambiatelo perché potrebbe interferire con la velocità della rete

Se avete necessita della massima velocità di collegamento il primo consiglio è il più utile. Collegarsi direttamente con un cavo ethernet al modem permette di annullare tutte le possibili interferenze degli oggetti presenti in casa, come il microonde o il modem dei vicini che trasmette sulle stesse frequenze del vostro.

Se l’appartamento o la casa in cui vivete è molto grande, può essere anche un’opzione da considerare quella di acquistare dei ripetitori domestici per amplificare la potenza del segnale del modem.

L’area personale My Tiscali, come funziona

Con Tiscali potrete gestire la vostra offerta, i pagamenti e le segnalazioni di guasti o problemi burocratici dalla vostra pagina My Tiscali. Questa area riservata ai clienti vi consente di tenere sotto controllo le fatture pagate e quelle in scadenza, di ricevere comunicazioni dal gestore e di ritirare i codici sconto per lo streaming o altre promozioni.

Dalla pagina personale inoltre potrete gestire il modem, i servizi aggiuntivi, il blocco delle numerazioni speciali e molte altre funzioni. In particolare è in questa area che potrete recuperare il codice di migrazione necessario per configurare un modem in autonomia.

Con la delibera del 2018 dell’AGCOM è diventato obbligatorio per i gestori permettere ai clienti di associare qualsiasi dispositivo di connessione all’offerta acquistata, gli operatori non possono più costringere gli utenti ad acquistare il modem abbinato al piano.

Per chi però passi da un piano ADSL ad un’offerta fibra è bene sapere che gli standard di questi servizi sono diversi e il dispositivo adatto alle connessioni in banda larga non regge le performance delle reti più veloci. In questo caso è bene quindi che accettiate il modem offerto dal gestore o che acquistiate un prodotto di vostro gradimento, ma che sia compatibile con gli standard della nuova rete.

Tempi di attivazione e copertura

Secondo quanto riportato nelle brochure di Tiscali dal momento della sottoscrizione dell’offerta alla visita dei tecnici non passano più di 5 giorni. Prima di attivare il contratto Ultrainternet Fibra ricordatevi di verificare che il palazzo in cui abitate sia coperto dal servizio e sia stato cablato da Open Fiber.

Per procedere a questa verifica dovrete semplicemente inserire il vostro indirizzo, potrete fare il test sia sul sito di SosTariffe.it che su quello del gestore. Nel caso in cui la zona non risultasse servita dalla fibra potrete attivare le altre offerte FTTC o ADSL di Tiscali o di altri operatori.

Per conoscere i migliori piani internet casa utilizzate il comparatore di SosTariffe.it, questo strumento vi segnalerà tutte le offerte disponibili per voi e vi indicherà i principali costi proposti dal contratto oltre agli standard di connessioni delle reti.

Confronta le offerte internet casa più convenienti

L’assistenza degli operatori

Per ricevere assistenza telefonica dagli operatori Tiscali il numero da contattare è il 130 se siete clienti privati o l’892.130 per le aziende. Ci sono degli orari precisi per poter parlare con i diversi centrali:

per le informazioni e l’attivazione delle offerte le linee rispondono tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 21, sabato e domenica dalle 9 alle 20

per avere supporto commerciale il contatto sarà possibile dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 21.30

per questioni legate alle fatture troverete i responsabili dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 21.30

il supporto tecnico risponderà dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 21.30 e la domenica dalle 8.30 alle 17