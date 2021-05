Iliad Internet Casa: quando arrivano le offerte?

Ci siamo quasi. Il debutto di Iliad nel mercato delle offerte Internet casa è sempre più vicino. L’operatore di telefonia mobile, infatti, la scorsa estate annunciò la volontà di entrare nel settore di telefonia fissa nel corso del 2021. Successivamente, è arrivata la conferma che il debutto sarebbe arrivato “entro l’estate 2021“. E’ chiaro, quindi, che manca davvero poco al debutto delle prime offerte. Ricordiamo, inoltre, che il mese scorso Iliad ha ottenuto l‘accredito da parte di Infratel Italia per l’accesso al Piano Voucher e, quindi, per l’erogazione di offerte riservate agli aventi diritto al Bonus PC e Internet da 500 euro.

Dal punto di vista normativo, quindi, i requisiti per il debutto delle prime offerte fibra di Iliad ci sono tutti. Manca davvero pochissimo all’ingresso dell’operatore nel settore di telefonia fissa dove si potrebbe registrare una nuova “rivoluzione” dopo quella avvenuta nel 2018 con il lancio delle prime offerte Iliad. Vediamo quali sono gli aggiornamenti sulla questione e quali saranno le caratteristiche delle prime proposte di Iliad per il mercato di telefonia fissa in Italia.

La partnership con Open Fiber

Le offerte Internet casa di Iliad sfrutteranno la fibra ottica. L’operatore, infatti, ha annunciato, la scorsa estate, di aver siglato un accordo con Open Fiber per l’accesso alla rete in fibra ottica FTTH. Gli utenti che sceglieranno Iliad come operatore per Internet a casa potranno beneficiare delle potenzialità della rete FTTH che garantisce una velocità massima di connessione pari a 1.000 Mega in download e 200 Mega in upload.

La copertura della fibra ottica è già considerevole. Open Fiber, infatti, sta portando la rete FTTH in un gran numero di città italiane, espandendo di settimana in settimana la sua rete e raggiungendo un numero sempre crescente di unità immobiliari. Al lancio delle offerte Iliad, quindi, ci saranno milioni di utenti che potranno effettuare immediatamente il passaggio scegliendo una delle proposte del provider per la connessione Internet domestica.

E’ importante sottolineare che, al momento, Iliad non ha annunciato altre partnership oltre a quella con Open Fiber. Almeno inizialmente, quindi, le offerte dell’operatore dovrebbero sfruttare esclusivamente la fibra ottica FTTH, senza proporre soluzioni in fibra mista rame FTTC (tecnologia in grado di garantire una velocità di connessione di 200 Mega ed una copertura molto maggiore della FTTH) o soluzioni Internet wireless come quelle con tecnologia FWA.

Le cose potrebbero cambiare in futuro. Per ora, possiamo aspettarci da Iliad un listino di offerte pensate per i clienti raggiunti dalla fibra ottica FTTH di Open Fiber ma non possiamo escludere che già nel corso delle prossime settimane arrivino ulteriori annunci che andranno a confermare l’espansione della platea di utenti che potranno accedere alla rete Iliad.

Quando arrivano le offerte fibra di Iliad?

Veniamo al punto centrale della questione. Quando arriveranno le offerte Internet casa di Iliad? Per il momento, l’operatore non ha ufficializzato una data di lancio ma, come ribadito anche in occasione della pubblicazione dei risultati finanziari del primo trimestre 2021, l’obiettivo è lanciare le prime offerte fibra in Italia entro l’estate 2021. In pratica, il lancio è imminente e potrebbe arrivare già nel corso delle ultime settimane di primavera.

Possiamo aspettarci (anche se, ribadiamo, non ci sono conferme ufficiali) un annuncio in merito all’arrivo delle offerte già entro la fine del mese di maggio. Ricordiamo, infatti, che la “rivoluzione” di Iliad è iniziata ufficialmente il 29 maggio 2018 con l’annuncio della prima tariffa per smartphone (30 GB a 5,99 euro al mese e senza alcun costo nascosto) che ha dato iniziato alla rapida crescita dell’operatore. Oggi, Iliad può contare su oltre 7 milioni di clienti attivi in Italia.

Molti di questi clienti stanno aspettando l’arrivo delle offerte Internet casa per scegliere Iliad anche per la telefonia fissa. L’attesa è quasi finita e molto probabilmente le prime offerte arriveranno nel giro di poche settimane.

I vantaggi per i già clienti mobile di Iliad

Per il momento, non ci sono informazioni sulle caratteristiche delle tariffe Internet casa di Iliad. Ci sono speculazioni ed ipotesi ma informazioni ufficiali, per ora, non sono state divulgate. E’ possibile ipotizzare, però, che il lancio delle offerte di telefonia fissa coinciderà con l’arrivo di soluzioni convergenti fisso + mobile. Probabilmente, chi sceglierà Iliad per la linea fissa e la linea mobile otterrà dei vantaggi aggiuntivi sotto forma di sconti sul costo complessivo dei due servizi.

Anche i già clienti Iliad di telefonia mobile potrebbero beneficiare di promozioni ad hoc. L’operatore potrebbe proporre offerte speciali, garantendo sconti extra sul canone dell’abbonamento Internet casa per i clienti che sceglieranno Iliad sia per il fisso che per il mobile. Maggiori dettagli in tal senso, però, arriveranno soltanto quando verranno ufficializzate le offerte con cui il provider farà il suo debutto nel mercato di telefonia fissa.

Le offerte Iliad di maggio 2021

In attesa del lancio delle offerte fibra ottica, oramai sempre più vicino, è possibile passare subito ad Iliad. L’operatore è, infatti, un punto di riferimento del settore di telefonia mobile e presenta offerte quanto mai interessanti in grado di garantire la possibilità di sfruttare al massimo il proprio smartphone, senza dover fare i conti con vincoli e costi nascosti di alcun tipo. La prima soluzione che segnaliamo è La nuova Giga 100. Si tratta dell’offerta più completa del provider e l’unica che mette a disposizione l’accesso alla rete 5G. Ecco i dettagli:

minuti illimitati verso tutti in Italia

SMS illimitati verso tutti in Italia

minuti illimitati dall’Italia verso 60 destinazioni internazionali

100 GB in 4G/4G+/5G ogni mese

in 4G/4G+/5G ogni mese in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e fino a 6 GB al mese senza costi aggiuntivi oltre al solo canone mensile

Giga 100 di Iliad presenta un costo periodico di 9,99 euro al mese con un contributo di attivazione una tantum di 9,99 euro. L’offerta è attivabile direttamente online. L’offerta è attivabile da tutti i nuovi clienti, con o senza portabilità del numero di cellulare da altro operatore.

Da valutare anche l’attivazione di Giga 50. Si tratta della tariffa scelta già da milioni di clienti italiani che sono passati ad Iliad per sfruttarne l’ottimo rapporto qualità/prezzo. Questa tariffa non include il 5G ma offre diversi vantaggi. Ecco le caratteristiche:

minuti illimitati verso tutti in Italia

SMS illimitati verso tutti in Italia

minuti illimitati dall’Italia verso 60 destinazioni internazionali

50 GB in 4G/4G+ ogni mese

in 4G/4G+ ogni mese in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e sino a 4 GB di traffico dati ogni mese senza costi extra rispetto al canone mensile

L’offerta è attivabile con un costo periodico di 7,99 euro al mese e con un contributo di attivazione di 9,99 euro una tantum. Per attivare l’offerta è possibile seguire la procedura online qui di seguito. Quest’offerta è disponibile per tutti i nuovi clienti, con o senza portabilità.

A disposizione dei clienti c’è anche Iliad Voce, tariffa ideale per chi non ha bisogno di Giga per navigare o per un utilizzo “da seconda SIM”. L’offerta include:

minuti illimitati verso tutti in Italia

SMS illimitati verso tutti in Italia

40 MB (0,04 GB) in 4G ogni mese

Iliad Voce presenta un costo periodico di 4,99 euro al mese.

Ricordiamo che tutte le offerte mobile di Iliad:

non presentano vincoli o costi aggiuntivi

sono attivabili direttamente online con consegna gratuita della SIM a casa

sono disponibili per tutti i nuovi clienti, con o senza portabilità

permettono (dopo 3 mesi) l’acquisto di uno smartphone a rate senza vincoli di permanenza