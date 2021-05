Iliad posticipa il lancio delle offerte Internet casa

Tutto rimandato per il lancio delle prime offerte Internet casa di Iliad . In occasione della presentazione ufficiale dei risultati finanziari del primo trimestre, il Gruppo Iliad ha confermato che il debutto nel mercato di telefonia fissa di Iliad Italia, originariamente previsto per l'inizio dell'estate 2021, è stato rimandato. Alla base della scelta di posticipare il lancio ci sono dei rallentamenti nel completamento del progetto dovuti alla pandemia. Ecco gli ultimi aggiornamenti in merito alle offerte Internet casa di Iliad ed a quando dovrebbero debuttare.

Il debutto di Iliad nel settore delle offerte Internet casa è stato rimandato. La notizia è ufficiale ed arriva in occasione della presentazione dei risultati finanziari del primo trimestre del Gruppo Iliad. L’azienda ha ufficializzato la scelta di posticipare il lancio delle offerte di rete fissa, originariamente previste “entro l’estate 2021”. Nei mesi scorsi, l’operatore aveva anticipato anche un possibile debutto nel settore di telefonia fissa addirittura “prima dell’estate del 2021”. Le carte in tavola sono, però, cambiate radicalmente ed oggi è arrivata la conferma ufficiale.

Offerte fibra ottica di Iliad: lancio rimandato a dopo l’estate 2021

Nel documento ufficiale in cui vengono riepilogati i risultati del primo trimestre del 2021, il Gruppo Iliad conferma che il lancio delle offerte fibra di Iliad Italia è rimandato a “dopo l’estate 2021”. Alla base della scelta di rinviare il lancio ci sono gli effetti della pandemia da COVID-19 che dovrebbero aver rallentato il programma di lancio, impedendo ad Iliad di completare le operazioni per avviare la commercializzazione delle offerte Internet casa prima della fine della prossima estate.

Al momento, è bene specificare, non è ancora stata fissata una nuova data di lancio. Il comunicato parla di un periodo generico dopo l’estate. Probabilmente, il lancio delle offerte fibra di Iliad Italia arriverà nel corso dell’autunno, forse già a settembre. L’operatore, in questo modo, avrà tempo per farsi trovare pronto all’avvio della commercializzazione delle sue offerte con l’obiettivo di portare la fibra ottica ad un elevato numero di clienti in tempi brevi.

Staremo a vedere quali saranno le scelte dell’operatore. Nel corso dei prossimi giorni potrebbero arrivare nuove conferme ufficiali in merito al progetto di lancio delle prime offerte fibra ottica per il mercato italiano. Per gli utenti, in ogni caso, ci sarà da attendere ancora qualche mese. Ricordiamo che Iliad ha già ufficializzato la partnership con Open Fiber. Le prime offerte fibra dell’operatore beneficeranno della rete FTTH di Open Fiber e garantiranno, quindi, l’accesso ad Internet con una velocità massima di 1.000 Mega in download. Nuove partnership potrebbero essere annunciate nei prossimi mesi.

Nuovo record di utenti nel mobile per Iliad

La scelta di ritardare il lancio delle offerte fibra, molto probabilmente, non rallenterà la crescita di Iliad nel settore di telefonia mobile. L’operatore, infatti, ha annunciato di aver chiuso il primo trimestre del 2021 con un totale di 7,54 milioni di clienti e con una crescita di oltre 300 mila clienti rispetto al precedente trimestre. In vista del raggiungimento dei tre anni di attività in Italia (il lancio avvenne a fine maggio 2018), Iliad si prepara a raggiungere quota 8 milioni di clienti attivi nel corso dei prossimi mesi.

Ricordiamo che tale base clienti potrebbe accedere alle prime offerte fibra dell’operatore con condizioni agevolate. Al momento, in ogni caso, il provider non ha chiarito se ci saranno soluzioni convergenti fisso + mobile per agevolare il passaggio dei suoi utenti alla fibra. Anche in questo caso, sarà necessario attendere la fine dell’estate ed il lancio delle prime offerte per saperne di più in merito alle nuove iniziative del provider.

Ricordiamo che Iliad, dallo scorso dicembre, ha lanciato il 5G in Italia. La diffusione del 5G sarà progressiva e la rete raggiungerà nuove aree nel corso dei prossimi mesi, continuando il programma di espansione dell’infrastruttura mobile del provider nel nostro Paese. La rete mobile di nuova generazione è disponibile con l’offerta Giga 100 che presenta le seguenti caratteristiche:

minuti illimitati verso tutti in Italia

SMS illimitati verso tutti in Italia

minuti illimitati dall’Italia verso 60 destinazioni internazionali

100 GB in 4G/4G+/5G ogni mese

Giga 100 di Iliad ha un costo periodico di 9,99 euro al mese con un contributo di attivazione una tantum di 9,99 euro ed è attivabile da tutti i nuovi clienti, con o senza portabilità del numero di cellulare, direttamente online.

Da segnalare anche l’offerta Giga 50:

minuti illimitati verso tutti in Italia

SMS illimitati verso tutti in Italia

minuti illimitati dall’Italia verso 60 destinazioni internazionali

50 GB in 4G/4G+ ogni mese

Giga 50 presenta un costo periodico di 7,99 euro al mese e con un contributo di attivazione di 9,99 euro una tantum. Anche in questo caso l’offerta è attivabile online da tutti i nuovi clienti, con o senza portabilità del numero di cellulare.

