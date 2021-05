Più passi che Giga di ho. Mobile: l'iniziativa per l'uso consapevole del traffico dati

ho. Mobile lancia la nuova iniziativa Più Passi che Giga. Si tratta di un interessante progetto con cui l'operatore vuole incentivare i suoi utenti a camminare all'aria aperta e ad un utilizzare i Giga in modo responsabile. Ogni mese, se il numero di passi supererà il quantitativo di Giga consumati sarà possibile accedere ad una sorpresa. ho. Mobile, inoltre, si impegna a piantare nuovi alberi in base ai Giga risparmiati dagli utenti. Ecco come funziona l'iniziativa.

ho. Mobile ha lanciato la nuova sezione Più Passi che Giga all’interno della sua applicazione ufficiale. I clienti dell’operatore potranno partecipare all’iniziativa e monitorare i passi mensili. Si tratta, a tutti gli effetti, di una sfida per gli utenti che dovranno accumulare GigaPassi (1 GigaPasso = 10.000 Passi). L’obiettivo è accumulare GigaPassi e superare il quantitativo di Giga consumati in un mese solare. Al termine del mese, sarà possibile riscattare una sorpresa che l’operatore metterà a disposizione dei suoi clienti che saranno riusciti a centrare l’obiettivo mensile di registrare più GigaPassi che Giga consumati.

Da notare che i Giga risparmiati contribuiranno ad aiutare l’ambiente. In collaborazione con la piattaforma Treedom, che consente agli utenti di piantare un albero a distanza e seguirne online la sua storia, ho. Mobile pianterà nuovi alberi ogni mese in proporzione ai Giga risparmiati. Per partecipare all’iniziativa sarà sufficiente, per i clienti ho. Mobile, dare un’occhiata alla sezione GigaPassi dell’app dell’operatore. In alternativa, per i nuovi clienti, c’è la possibilità di attivare una delle nuove offerte ho. Mobile.

Per partecipare all’iniziativa e monitorare i passi effettuati (portando con sé lo smartphone) sarà necessario installare sul proprio dispositivo l’app Google Fit, in caso di smartphone Android, oppure l’app Salute, per smartphone iOS. La sfida lanciata da ho. Mobile per un utilizzo consapevole del traffico dati terminerà (salvo ulteriori proroghe) il prossimo 31 maggio.

Le offerte ho. Mobile di maggio 2021

Le offerte per passare ad ho. Mobile sono numerose e possono garantire un notevole risparmio. Si parte da ho. 5,99. Questa tariffa mette a disposizione:

minuti ed SMS illimitati

70 GB in 4G con velocità massima di 30 Mbps in download ed in upload

ho. 6,99 presenta un costo periodico di 6,99 euro al mese con un contributo di attivazione di 0,99 euro. L’offerta è attivabile richiedendo la portabilità del numero da Iliad o da uno degli operatori virtuali selezionati tra cui troviamo PosteMobile, Fastweb e CoopVoce.

Con appena 1 euro in più al mese è possibile attivare ho. 7,99. Anche in questo caso si tratta di una tariffa disponibile solo con portabilità del numero da Iliad o da un operatore virtuale selezionato come PosteMobile, Fastweb e CoopVoce. L’offerta include:

minuti ed SMS illimitati

100 GB in 4G con velocità massima

ho. 7,99 presenta un costo periodico di 7,99 euro al mese con attivazione di 0,99 euro. L’offerta è attivabile direttamente online con spedizione gratuita della SIM.

Per i nuovi clienti interessati a passare ad ho. Mobile c’è anche ho. 8,99. L’offerta è disponibile solo per nuove attivazioni o in caso di portabilità da Kena Mobile e Daily Telecom. Ecco i dettagli:

minuti ed SMS illimitati

70 GB in 4G con velocità massima di 30 Mbps in download ed in upload

ho. 8,99 presenta un costo di 8,99 euro al mese con attivazione di 10 euro. Per attivare l’offerta è possibile fare riferimento a questo link:

A completare la gamma di offerte proposte dall’operatore troviamo ho. 13,99. Questa tariffa è attivabile da tutti e mette a disposizione:

minuti ed SMS illimitati

70 GB in 4G con velocità massima di 30 Mbps in download ed in upload

Il costo dell’offerta è di 13,99 euro al mese con attivazione di 10 euro. Anche in questo caso, è disponibile l’attivazione online.

