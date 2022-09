Iliad Internet casa: le offerte di Settembre 2022

Scopri l'offerta Iliad Internet Casa per navigare fino a 5 Gbps sulla fibra ottica con chiamate e attivazione inclusi. Il prezzo è scontato per i già clienti mobile

Iliad ha impiegato poco più di tre anni per diventare il quarto operatore di telefonia mobile in Italia e da quest’anno ha deciso di lanciare la sfida ai grandi del settore entrando nel mercato della rete fissa. L’offerta Iliad Internet Casa non solo permette di navigare a una velocità superiore alla media senza limiti sulla fibra ottica ma è tra le più economiche disponibili a settembre, considerando lo sconto di 8 euro al mese per sempre per chi è cliente di Iliad per fisso e mobile.

Iliad Internet casa: tutti i dettagli sull’offerta

Offerta Connessione Chiamate Costi IliadBox navigazione illimitata fino a 5 Gbps complessivi in FTTH illimitate 15,99 euro per i già clienti mobile

39,99 euro una tantum per l’installazione (su appuntamento)

L’offerta Iliad Internet Casa come le tariffe mobile dell’operatore non prevede vincoli né costi nascosti. Ciò significa che si ha la possibilità di recedere dalla promozione in ogni momento senza il pagamento di penali o spese aggiuntive per la disattivazione della linea fissa. Iliad attualmente garantisce una copertura in tutte le principali città italiane grazie alla collaborazione con Open Fiber, uno dei più importanti wholesaler di banda larga a livello nazionale. Successivamente verrà ulteriormente estesa con il supporto di FiberCop, società del gruppo TIM con cui Iliad ha stretto un accordo un anno fa. Potete verificare gratuitamente la copertura direttamente sul sito e app di SOStariffe.it.

L’offerta Iliad Internet Casa nel dettaglio include:

Navigazione senza limiti fino a 5 Gigabit al secondo complessivi in download suddivisi tra Wi-Fi (fino a 500 Mbps) e porte Ethernet (una fino a 2,5 Gbps e la seconda fino a 1 Gbps) e 700 Mbps in upload sulla rete FTTH EPON (Ethernet Passive Optical Network). Nelle aree coperte dalla rete FTTH GPON (Gigabit Passive Optical Network) a Milano, Torino e Bologna si può navigare fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload

modem IliadBox in comodato d’uso gratuito

Attivazione

Possibilità di aggiungere fino a 4 Wi-Fi Extender dal costo di 1,99 euro al mese ciascuno al momento dell’acquisto dell’offerta o successivamente dall’Area Personale

McAfee Multi Access a 2,99 euro al mese

L’offerta ha un costo di 15,99 euro al mese per sempre per chi è già cliente di Iliad per la telefonia mobile, altrimenti 23,99 euro al mese. E’ previsto un addebito per l’installazione del modem e della linea di 39,99 euro una tantum da parte di un tecnico di Open Fiber, che si recherà a domicilio solo su appuntamento.

Il modem IliadBox è stato studiato per integrarsi a livello di design con qualsiasi tipologia di ambiente. Tramite il dispositivo si può giocare online senza scatti o lag, videochiamare, scaricare contenuti da Internet anche in contemporanea su più terminali o guardare film e serie TV in streaming in alta qualità. La modalità ONT permette di collegare un secondo modem a IliadBox per utilizzarlo come se fosse l’unico router presente in casa.

IliadBox si gestisce tramite l’app gratuita IliadBox Connect, disponibile per tutti i principali sistemi operativi, che offre altre funzioni quali:

Controllo del corretto funzionamento della rete e verifica su quali dispositivi utilizzano più banda

Condivisione dell’accesso Wi-Fi inviando in pochi secondi l’apposito codice QR per l’autenticazione via mail o SMS

Pianificazione degli orari di accesso al Wi-Fi per diversi dispositivi

Creazione di profili personalizzati per i membri della famiglia Il Wi-Fi Extender è invece pensato per potenziare il segnale wireless e rendere la copertura omogenea, soprattutto per case molto grandi o suddivise su più piani. Il dispositivo si collega in automatico alla migliore banda disponibile e si configura da solo non appena lo si collega alla presa di corrente. McAfee Multi Access è il pacchetto sicurezza per la protezione dei dati personali e le transazioni online di tutta la famiglia con: Protezione completa su 5 dispositivi (PC, Mac, smartphone e tablet)

Blocco dei virus e di fonti di minacce online

Protezione da furti di dati personali e applicazioni a rischio

Sistema di gestione sicura delle password

Supporto tecnico e aggiornamenti

Iliad Internet Casa: le offerte mobile per avere la fibra a prezzo scontato

Offerte mobile di Iliad Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Flash 150 (fino al 15/9/22) illimitati 150 GB anche in 5G 9,99 euro Giga 80 illimitati 80 GB in 4G/4G+ 7,99 euro Dati 300 a consumo 300 GB in 4G/4G+ 13,99 euro Voce illimitati 40 MB in 4G/4G+ 4,99 euro

Per poter ricevere uno sconto di 8 euro al mese per sempre sulla offerta Iliad Internet Casa si deve aver attiva una SIM mobile dello stesso operatore, di cui si deve essere l’intestatario, e avere attivato l’addebito automatico su carta di credito con 3D Secure. Ad ogni numero mobile può essere associata una sola offerta fibra ottica. Se ancora non siete clienti dell’operatore per il cellulare potete scegliere tra tantissime offerte, tutte senza vincoli né costi nascosti. Iliad inoltre non applica rimodulazioni, fissando per sempre il prezzo mensile del piano, o limitazioni alla velocità di navigazione. Le migliori tariffe oggi disponibili sono:

Flash 150 con minuti e SMS illimitati in Italia e 60 destinazioni all’estero e 150 GB in 5G fino a 855 Mbps in download a 9,99 euro al mese per sempre. L’attivazione è gratuita mentre la SIM costa 9,99 euro. La tariffa è disponibile fino al 15 settembre, salvo proroghe da parte dell’operatore

Giga 80 con minuti e SMS illimitati in Italia e 60 destinazioni all’estero e 80 GB in 4G/4G+ con una copertura superiore al 99% della popolazione a 7,99 euro al mese per sempre. L’attivazione è gratuita mentre la SIM costa 9,99 euro.

Per chi arriva da un altro operatore è possibile richiedere la portabilità del numero in fase di registrazione con acquisto online o tramite Simbox, presenti nei 26 Iliad Store nei centri storici di tutte le grandi città e in oltre mille punti vendita della grande distribuzione, o in un secondo momento dall’Area Personale con acquisto negli Iliad Point (edicole, bar e tabaccherie collegate alle rete Snaipay) e Iliad Express (supermercati, ipermercati, bookstore e negozi di elettronica autorizzati).

La spedizione della SIM è gratuita e avviene tramite Poste Italiane entro 2-5 giorni lavorativi. La consegna avviene direttamente nella cassetta delle lettere quindi non c’è obbligo di firma. E’ possibile riceverla anche tramite corriere. In questo caso però bisogna ritirarla personalmente, in quanto non sono ammesse deleghe, presentando al corriere un documento d’identità in corso di validità e fornendogli una copia fronte/retro del documento. Per l’attivazione si dovrà effettuare la videoidentificazione, necessaria per la conferma dell’identità dell’intestatario della SIM. La procedura richiede meno di 3 minuti.

