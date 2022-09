SIM dati con Internet illimitato: le 7 offerte di Settembre 2022

Tantissimi utenti oggi scelgono di non attivare la rete fissa e sostituirla con una SIM dati con Internet illimitato. Questa particolare tipologia di offerta solo dati è l’ideale come alternativa alla fibra ottica, in quanto permette di godere di prestazioni molto simili in termini di velocità e stabilità del segnale ma con una spesa mensile inferiore. Purtroppo oggi sono pochissimi gli operatori di telefonia mobile a prevedere traffico dati senza limiti ma si possono trovare piani solo dati altrettanto soddisfacenti.

Per sostituire la linea fissa con una SIM dati con Internet illimitato serve disporre di un modem Wi-Fi portabile o di una chiavetta. I due dispositivi si trovano facilmente presso qualsiasi rivenditore di elettronica ma spesso gli operatori includono tali prodotti nelle proprie offerte mobile o permettono di acquistarli a prezzo scontato.

SIM dati con Internet illimitato con Vodafone

Offerte Internet mobile di Vodafone Giga Prezzo mensile Giga Speed Plus 50 50 GB in 4G 11,99 euro Giga Speed Plus 100 100 GB in 4G 19,99 euro Giga Speed 20 20 GB in 4G 9,99 euro Giga Speed 50 50 GB in 4G 13,99 euro

Vodafone non è tra gli operatori che permette di avere una SIM dati con Internet illimitato. Le sue offerte solo dati permettono però di disporre di 100 GB al mese a 19,99 euro per navigare fino a 150 Mbps in download anche su più dispositivi contemporaneamente. L’attivazione va da 5 a 10 euro a seconda della tariffa per i nuovi clienti a 19 euro per chi acquista l’offerta per una SIM già attiva. Alle proposte di Vodafone è però possibile abbinare il nuovo router 5G con batteria interna e in grado di configurarsi automaticamente. Il prezzo è di 1 euro al mese ed è previsto un vincolo di 24 mesi.

SIM dati con Internet illimitato con TIM

Offerte Internet mobile di TIM Giga Costo mensile Supergiga Famiglia 5 GB in 5G 5,99 euro Supergiga 100 100 GB per 3 mesi, poi 50 GB primo mese gratuito, poi 9,99 euro Supergiga 200 200 GB per 3 mesi in 5G, poi 100 GB primo mese gratuito, poi 14,99 euro Supergiga Pack Famiglia 300 GB in 5G per 3 mesi 19,99 euro Internet 100GB 100 GB 49,99 euro, poi 49 euro ogni 6 mesi Internet 200GB 200 GB 99,99 euro, poi 99 euro ogni 12 mesi

TIM come il suo rivale Vodafone non consentirebbe di avere una SIM dati con Internet illimitato ma questa possibilità in realtà è riservata a chi è già suo cliente per la connessione di casa. Chi acquista una delle sue offerte Internet mobile e mantiene attiva la linea fissa può attivare gratuitamente TIM Unica per avere ogni mese Giga illimitati per le SIM di tutta la famiglia (massimo 6 anche se non intestate al titolare della connessione di casa). Nel pacchetto sono anche inclusi TIMVISION con TIMVISION Box e Disney+ per 3 mesi (poi si rinnova a 9,99 euro al mese) e 10 badge da utilizzare per vincere un volo a Los Angeles o Las Vegas su TIM Party grazie all’iniziativa Party Collection. Il pagamento di tutte le linee avviene con domiciliazione in bolletta tramite TIM Ricarica Automatica.

Se ancora non siete clienti di TIM per il fisso potete di seguito confrontare le offerte dell’operatore per la fibra ottica.

Chi vuole passare a TIM per la propria SIM dati con Internet illimitato ha comunque l’imbarazzo della scelta in termini di tariffe con solo traffico dati incluso. SuperGiga Famiglia e Supergiga Pack Famiglia possono essere attivate solo da chi è già cliente dell’operatore per la rete fissa. La seconda tariffa scaduto il periodo promozionale di tre mesi si rinnova a con 5 GB (illimitati con TIM Unica) a 5,99 euro al mese.

Supergiga 100 e Supergiga 200 oltre al traffico dati includono anche 100 GB di memoria per 3 mesi su Google One per salvare foto, video e documenti nella qualità originale. In questo caso per i nuovi clienti che le acquistano online il primo mese e attivazione sono gratuiti. Internet 100GB e Internet 200GB invece con TIM MultiSim permettono di condividere la connessione con altre due SIM contemporaneamente.

Per tutte le offerte la SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso con attivazione online o 10 euro con 1 cent di traffico incluso in negozio. Una volta esauriti i Giga inclusi nel piano si può comunque continuare a navigare al prezzo di 1,99 euro per 200 MB con Giga di Scorta. Il servizio prevede una spesa massima di 9,50 euro per 1 GB e viene tariffato solo in caso di effettivo utilizzo. Tutte le offerte permettono poi di acquistare nei negozi TIM un modem Wi-Fi 4G portatile a partire da 29,99 euro o una TIM Cam da 19,99e euro.

SIM dati con Internet illimitato con WindTre

Offerte Internet mobile di WindTre Giga Costo mensile Super Internet casa illimitati fino a 300 Mbps in download 19,99 euro Cube Full con Easy Pay 150 GB 12,99 euro Cube Lite con Easy Pay 70 GB 9,99 euro Internet Card 250 250 GB per 3 mesi 24,99 euro per 3 mesi Internet Card 150

100 GB per 3 mesi 19,99 euro per 3 mesi

WindTre è effettivamente l’unico operatore a permettere di avere una SIM dati con Internet illimitato grazie alla sua offerta Super Internet Casa. Con questa promozione si può avere una connessione senza limiti fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload con modem Super Internet Wi-Fi incluso a 19,99 euro al mese per chi è già cliente dell’operatore anche per il mobile. Il router è trasportabile e basta collegarlo a una presa di corrente per iniziare a navigare. L’attivazione è di 6,99 euro invece di 49,99 euro se la tariffa resta attiva per almeno 24 mesi mentre la SIM costa 10 euro. La copertura però è limitata ad alcuni Comuni selezionati.

Easy Pay è il sistema di pagamento che permette di addebitare in automatico il costo del piano su conto corrente o carta di credito. Il servizio consente di dimenticarsi delle ricariche mensili ma anche di avere un surplus di Gigabyte rispetto all’addebito su credito residuo.

Le altre tariffe Internet mobile di WindTre consentono invece di avere fino a 250 GB o il modem WeCube 4G+ incluso per connettere anche più dispositivi in Wi-Fi. I costi vanno un minimo di 9,99 euro al mese per 70 GB a 24,99 euro per avere 250 GB da consumare in 3 mesi. L’attivazione di 49,99 euro può essere rateizzata in 24 tranche da 1,80 euro al mese più 6,99 euro una tantum acquistandole in negozio o 2,08 euro al mese dal sito. La SIM costa sempre 10 euro.

Internet illimitato su mobile: tutte le offerte di telefonia

Offerte telefonia mobile con Giga illimitati Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile Infinito di Vodafone illimitati (1000 extra Ue + 1 GB e 200 minuti) illimitati in 5G fino a 10 Mbps 24,99 euro Di Più Unlimited 5G con Easy Pay di WindTre minuti illimitati

200 SMS illimitati alla massima velocità (5G Priority Pass) 29,99 euro TIM 5G Power Unlimited illimitati illimitati in 5G primo mese gratuito, poi 29,99 euro

Abbiamo visto che è difficile trovare una SIM dati con Internet illimitato ma è invece molto più semplice avere un’offerta tutto incluso con minuti, SMS e Gigabyte senza limiti. TIM con la sua TIM 5G Power Unlimited al costo di 29,99 euro al mese permette di navigare fino a 2 Gbps in download in 5G con accesso prioritario alla rete. Il pacchetto comprende anche 100 GB su Google One per 3 mesi, TIM Safe Web Plus per la protezione di tutti i dispositivi connessi alla rete, possibilità di avere assistenza immediata da parte di un team dedicato al 187 e di richiedere un bonus in fattura o su credito residuo di 2 euro se il supporto ricevuto non vi ha soddisfatto.

Anche Vodafone permette di avere minuti, SMS e Giga illimitati per navigare alla massima velocità in 5G a partire da 24,99 euro al mese. Scegliendo Smart Pay ci si dimentica di acquistare ogni mese una ricarica manuale e si ottiene il vantaggio di uno sconto sul prezzo mensile e accesso gratuito a Vodafone Club+ con sconti e promozioni sui prodotti e servizi di partner del provider come YOOX, Amazon e Booking.com oltre a 12 mesi di Infinity+ e sconti su una lista selezionata di dispositivi nei Vodafone Store.

WindTre consente di scegliere tra tariffe con Giga illimitati tutto incluso con blocco dei servizi a sovrapprezzo e accesso prioritario al servizio clienti 159 senza attese e offerte smartphone incluso (sempre con Giga illimitati) per acquistare a rate un telefono senza anticipo con assicurazione contro il furto.