Iliad in Svizzera: costi e promozioni di Febbraio 2023

Per molti italiani che lavorano in Svizzera o sono frontalieri può essere un problema non avere la giusta offerta di telefonia mobile. Basta infatti poco per vedersi prosciugare il credito o spendere cifre eccessive per le chiamate ma soprattutto per navigare su Internet dal proprio smartphone. Iliad mette a disposizione una tariffazione a consumo per i suoi clienti italiani che si trovano ad usare la SIM in Svizzera.

Iliad in Svizzera: costi e offerte per il roaming

3 COSE DA SAPERE PER USARE LE OFFERTE ILIAD IN SVIZZERA 1. I minuti, gli SMS e i Giga delle offerte Iliad non sono utilizzabili in Svizzera in quanto non vale il Roaming Like at Home dell’UE 2. Per usare la SIM Iliad in Svizzera è prevista una tariffazione a consumo 3. Non ci offerte dedicate per l’uso della SIM Iliad all’estero

La Svizzera non rientra nella normativa Roaming Like at Home che si applica ai Paesi UE. Le SIM Iliad, quindi, prevedono una tariffazione a consumo in caso di uso in Svizzera. I costi sono i seguenti:

18 centesimi al minuto (senza scatto) per le chiamate effettuate verso altri numeri in Svizzera, verso l’Italia e verso l’Europa

(senza scatto) per le verso altri numeri in Svizzera, verso l’Italia e verso l’Europa 6 centesimi al minuto per le chiamate ricevute

per le 6 centesimi per ogni SMS inviato

44 centesimi per ogni MMS inviato o ricevuto

6 centesimi al MB per Internet

1,99 euro al minuto per le chiamate verso il resto del mondo

I costi relativi all’uso in roaming in Svizzera della SIM Iliad vengono addebitati sul credito residuo. Per poter utilizzare la SIM, quindi, è necessario assicurarsi di avere credito disponibile. Da notare, inoltre, che Iliad non prevede opzioni aggiuntive attivabili per utilizzare la SIM in Svizzera. I clienti dell’operatore devono accontentarsi di una tariffazione a consumo.

Le offerte Iliad di febbraio 2023

offerte mobile di Iliad Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile 1 Giga 100 illimitati 100 GB in 4G/4G+ 7,99 euro 2 Flash 130 illimitati 130 GB in 4G/4G+ 8,99 euro 3 Giga 150 illimitati 150 GB in 4G/4G+/5G 9,99 euro 4 Dati 300 illimitati 300 GB in 4G/4G+ 13,99 euro

Il listino di offerte Iliad include diverse offerte molto vantaggiose con tanti Giga, minuti ed SMS illimitati in Italia e minuti illimitati dall’Italia verso decine di destinazioni internazionali, tra cui la Svizzera. Ecco quali sono le offerte più interessanti da attivare:

Giga 100: minuti ed SMS illimitati e 100 GB in 4G/4G+ per navigare in Italia a 7,99 euro al mese per sempre. SIM a 9,99 euro e attivazione gratuita. Nei Paesi Ue potete invece navigare fino a 8 GB in roaming

Flash 130: minuti ed SMS illimitati e 130 GB in 4G/4G+ per navigare in Italia a 8,99 euro al mese per sempre. SIM a 9,99 euro e attivazione gratuita. Nei Paesi Ue potete invece navigare fino a 9 GB in roaming

Giga 150: minuti ed SMS illimitati e 150 GB in 4G/4G+ e 5G per navigare in Italia a 9,99 euro al mese per sempre. SIM a 9,99 euro e attivazione gratuita. Nei Paesi Ue potete invece navigare fino a 10 GB in roaming

Dati 300 con chiamate a consumo e 300 GB in 4G/4G+ per navigare in Italia a 13,99 euro al mese per sempre. SIM a 9,99 euro e attivazione gratuita. Nei Paesi Ue potete invece navigare fino a 13 GB in roaming

Attivando un’offerta da almeno 9,99 euro al mese, con addebito automatico su conto corrente o carta di credito/debito, si riceverà uno sconto di 5 euro al mese per avere la fibra ottica di Iliad. In questo caso il prezzo è infatti di 19,99 euro al mese per sempre, invece di 24,99 euro al mese.

Con l’operatore low cost potrete navigare su fisso fino a 5 Gbps in download e 700 Mps in upload complessivi sulla rete FTHH EPON (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi) e avere inclusi anche minuti illimitati verso fissi e mobili in Italia e 60 destinazioni all’estero, attivazione e modem Iliad Box con supporto al Wi-Fi di ultima generazione in comodato d’uso gratuito. L’installazione della linea costa 39,99 euro.

Per confrontare le tariffe di Iliad con quelle di altri operatori potete utilizzare il comparatore di SOStariffe.it. Il nostro strumento è totalmente gratuito e permette di raffrontare le proposte dei maggiori gestori per trovare la soluzione più conveniente per voi in base a consumi e reali esigenze.

Le offerte Iliad sono attivabili direttamente online, con consegna della SIM (in Italia) all’indirizzo fornito dall’utente e senza costi aggiuntivi. Tutte le offerte sono disponibili per nuovi clienti con o senza portabilità del numero da altro operatore.