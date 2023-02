Offerte conti correnti a costo zero: le promozioni di febbraio 2023

Offerte in evidenza Conto Fineco ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Conto Corrente BBVA ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Conto Corrente Widiba ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Come tagliare le spese bancarie? Come risparmiare sul conto corrente? Come scegliere quello più conveniente? Una soluzione per abbattere i costi bancari è l’apertura di un conto corrente online che solitamente è a zero spese, avendo il canone annuo gratuito oppure è molto basso. Inoltre, nella maggior parte dei casi, è completamente gratuito per un under 30.

I conti 100% digitali sono più economici di un conto tradizionale aperto in una filiale. Anche perché non applicano commissioni sulle principali operazioni. Per esempio, il bonifico ordinario in area SEPA. In aggiunta c’è da sottolineare che i conti online includono gratuitamente anche la carta di debito, quindi con canone annuo gratuito e senza costi di emissione.

Come trovare il miglior conto di febbraio 2023? In soccorso dei risparmiatori c’è il comparatore di conti correnti di SOStariffe.it. Il tool, online e gratuito, mette a confronto le proposte delle banche e “premia” quelle più convenienti per i clienti.

Conto corrente: le migliori offerte di febbraio 2023

CONTO CORRENTE COSTO DEL CANONE DETTAGLI DELLA PROPOSTA 1 Conto BBVA canone gratuito per sempre carta di debito inclusa

deposito senza vincoli con rendimento del 2% annuo

prelievi gratis in area Euro per importi pari o superiori a 100 euro

bonifici ordinari e bonifici istantanei senza commissioni 2 Conto My Genius Green di UniCredit canone annuo gratuito a tempo indeterminato canone annuo gratuito

carta di debito internazionale My One inclusa

bonifici online SEPA e giroconti gratuiti

servizio Banca Multicanale incluso 3 Conto Fineco di FinecoBank canone gratuito per i primi 12 mesi, poi 6,95 euro al mese ma con possibilità di sconti carta di debito inclusa

prelievi gratuiti superiori a 99 euro dagli ATM in Italia

ricariche telefoniche gratuite

I migliori conti correnti online di febbraio 2023 sono 3 e qui di seguito analizziamo quali siano le loro principali caratteristiche.

Conto BBVA

Conveniente è il conto corrente online proposto da BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria). La banca multinazionale offre ai nuovi clienti un conto bancario a zero spese, considerato che il canone annuo è gratuito per sempre.

Le principali caratteristiche di questo conto, con codice IBAN italiano, sono:

carta di debito (fisica e digitale) inclusa, con collegamento con Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay per pagamenti online;

(fisica e digitale) inclusa, con collegamento con Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay per pagamenti online; prelievi gratis in area Euro per importi pari o maggiori di 100 euro;

bonifici ordinari (fino a 6.000 euro) e bonifici istantanei (fino a 1.000 euro) senza commissioni;

addebito di abbonamenti e pagamenti ricorrenti;

domiciliazione delle bollette gratuita;

possibilità di ricaricare il conto gratuitamente.

BBVA offre ai nuovi clienti, ma anche a quelli che sono già titolari del conto, la possibilità di sottoscrivere “Deposito flessibile”, un conto deposito libero con un rendimento del 2% annuo sulla somma depositata e in caso di cancellazione anticipata (gratuita e senza penali) è garantito comunque un interesse dell’1% in base al periodo di permanenza. Per questa formula di investimento non ci sono spese né di apertura né di gestione, l’apertura online avviene in totale autonomia tramite il sito della banca o l’app e l’importo minimo previsto è di 500 euro e quello massimo è di 50.000 euro.

BBVA mette a disposizione anche alcuni servizi pay per-use, tra i quali “Pay&Plan”, che permette ai clienti di finanziare i propri acquisti fino a 1.500 euro in 3, 5 o 10 rate mensili, a fronte del pagamento di una commissione, e “Stipendio in Anticipo”, che consente di ricevere fino a 1.500 euro di stipendio con anticipo da 3 a 15 giorni sulla data prevista di accredito dello stipendio stesso a fronte del pagamento di una commissione.

La banca multinazionale spagnola ha anche previsto una serie di promozioni che permette ai nuovi clienti rimborsi e omaggi per un totale di 280 euro complessivi. Nel dettaglio:

Gran Cashback 10% di BBVA : il primo mese si possono recuperare fino a 50 euro su tutti i propri acquisti in modo automatico;

: il primo mese si possono recuperare fino a 50 euro su tutti i propri acquisti in modo automatico; Cashback 1% di BBVA , grazie al quale si possono guadagnare fino a 30 euro in un anno;

, grazie al quale si possono guadagnare fino a 30 euro in un anno; con Passaparola più amici si invitano più si guadagna, fino a un massimo di 200 euro. Si possono infatti ottenere fino a 40 euro per ogni amico che apre un conto online BBVA con il codice personale: guadagnerete entrambi 20 euro se l’amico realizza un acquisto minimo di 5 euro con la sua carta di debito BBVA e altri 20 euro se effettua una domiciliazione sul suo conto corrente di minimo 5 euro.

Per conoscere nei dettagli l’offerta del conto di BBVA segue il link qui sotto:

Scopri il conto BBVA »

Conto My Genius Green di UniCredit

Economica è anche la proposta di UniCredit che mette a disposizione il conto My Genius Green a zero canone. Si tratta di un prodotto bancario, che sostiene la salvaguardia del Pianeta e che ha le seguenti caratteristiche:

carta di debito internazionale My One (circuito Visa/MasterCard) inclusa;

internazionale My One (circuito Visa/MasterCard) inclusa; carta My One disponibile sia nella versione fisica (in materiale ecosostenibile) sia in versione digitale;

disponibile sia nella versione fisica (in materiale ecosostenibile) sia in versione digitale; collegamenti ai principali wallet digitali per pagamenti online;

bonifici ordinari SEPA senza commissioni;

SEPA senza commissioni; giroconti online gratis.

La gestione del conto avviene tramite Internet, App e telefono con il servizio Banca Multicanale, mentre per l’apertura online occorrono un documento di identità o SPID, una webcam o una fotocamera e sono necessari un cellulare con numero italiano e un indirizzo e-mail.

Occorre ricordare che questa offerta è riservata a coloro che sono residenti in Italia e non siano già titolari di alcun altro prodotto/servizio di banca UniCredit.

Clicca al link di seguito per maggiori informazioni sull’offerta di UniCredit:

SCOPRI MY GENIUS GREEN DI UNICREDIT »

Fineco Card Credit Multifunzione

Vantaggioso è anche il conto corrente online di FinecoBank offerto da FinecoBank, il quale è a canone gratuito per i primi 12 mesi (anziché 6,95 euro al mese): per beneficiare di questa promozione occorre aprirlo entro il 30 giugno 2023. In più c’è in omaggio (fino al prossimo 28 febbraio) un buono Amazon.it di 50 euro. FinecoBank ricorda che il canone è invece gratuito sempre per gli under 30, ai quali la banca riserva anche condizioni vantaggiose per effettuare i primi investimenti. I nuovi clienti possono anche avere 50 ordini eseguiti a commissioni gratuite per operazioni effettuate su:

azioni, obbligazioni ed ETF trattati sui mercati azionari italiani (MTA, MOT, EuroMOT, Hi-MTF);

azioni trattate sui mercati azionari americani (AMEX, NASDAQ, NYSE);

azioni trattate sui mercati tedeschi (Equiduct e XETRA).

Con la carta di debito Fineco Card Debit a canone gratuito (si paga solo la spedizione a domicilio 2,25 euro) e a prelievo gratuito superiori a 99 euro dagli ATM in Italia, il conto di FinecoBank si caratterizza anche per:

prelievo gratuito fino a 3.000 euro da tutti gli ATM UniCredit in Italia;

servizio “MoneyMap” che categorizza in automatico entrate e uscite e aiuta a risparmiare con un budget personalizzato;

ricariche telefoniche senza costi;

pagamenti digitali TAP&GO, appoggiando lo smartphone o smartwatch al POS dei negozi per pagare;

servizio Fineco Pay per scambiare denaro con i propri contatti in tempo reale e senza costi, direttamente da app;

pagamento online di MAV, RAV, bollo auto, utenze, bollettini, tasse e imposte;

bonifici istantanei per pagamenti in pochi secondi, anche da app;

per pagamenti in pochi secondi, anche da app; massimale di spesa di Visa Debit impostabile fino a 5.000 euro.

Per saperne di più dell’offerta di FinecoBank, clicca il link di seguito:

SCOPRI CONTO FINECO »